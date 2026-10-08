2026-10-08 10:40 女子漾／編輯金柔葳
2027春夏妝容趨勢曝光！香奈兒、DOLCE&GABBANA秀場妝容太美 光澤肌、貓眼妝成焦點
2027春夏妝容搶先看！香奈兒Chanel與DOLCE&GABBANA接連公開春夏女裝大秀後台彩妝，兩大精品品牌展現截然不同的美妝風格。香奈兒以輕盈光澤、明亮色彩打造自由率性的女性魅力；DOLCE&GABBANA則將西西里風情搬上伸展台，透過鮮明眼線、濃郁唇色與立體輪廓，展現性感又自信的義式美學。從底妝、眼妝到唇彩，一起看看兩大精品秀場有哪些值得關注的妝容靈感。
1. CHANEL香奈兒2027春夏大秀：透亮光澤與明亮色彩，打造自由率性美感
1. CHANEL香奈兒2027春夏大秀：透亮光澤與明亮色彩，打造自由率性美感
香奈兒2027春夏大秀以自由精神為靈感，新任創意彩妝總監Lucia Pieroni運用閃爍光澤與明亮色彩，展現女性的多元魅力。妝容以透亮光澤肌為重點，搭配精緻眼妝與唇彩，打造自然又有層次的春夏美感。
香奈兒秀場彩妝推薦
香奈兒原生美肌微滴水粉底
喜歡輕盈底妝的人，可以關注這款秀場使用的粉底。以自然膚感為妝容基礎，適合想呈現清透、帶有光澤感妝效的人，搭配局部遮瑕就能讓整體妝容更精緻。
香奈兒水潤聚光棒
想讓五官更立體，打亮是不可忽略的步驟。可將聚光棒運用在顴骨、鼻樑等位置，透過局部光澤增添臉部輪廓感，呼應秀場強調的光影效果。
香奈兒炫彩單色眼影
眼妝同樣是春夏妝容的重點。透過單色眼影創造色彩層次，再搭配眼線強調眼神，既能打造日常妝容，也能依照場合增加眼妝存在感。
香奈兒COCO持色潤唇膏
想要自然又有氣色的唇妝，可以選擇帶有潤澤感的唇彩。搭配透亮底妝與柔和眼妝，讓整體造型更顯輕盈。
香奈兒超炫耀的絲絨唇膏
以細緻柔霧質地打造飽和唇色，#56「生命之泉」是氣場十足的紅色，#57「火焰」則是充滿活力的橘紅色。搭配透亮底妝，輕鬆展現法式優雅與春夏時髦感。
2. DOLCE&GABBANA 2027春夏大秀：性感貓眼、濃郁唇色展現義式魅力
2. DOLCE&GABBANA 2027春夏大秀：性感貓眼、濃郁唇色展現義式魅力
DOLCE&GABBANA 2027春夏大秀以「西西里狂想」為主題，展現鮮明的義式美學。妝容以透亮肌膚為基礎，搭配深邃眼影、飛揚貓眼線與濃郁唇色，打造性感又充滿自信的女性魅力。
DOLCE&GABBANA秀場彩妝推薦
DG摯愛眼影盤－奧羅拉暮光流金｜NT$2,800
以柔和橘棕、暖棕、勃根地酒紅與金色閃耀色調交織，打造濃郁又有層次的眼妝。眼影盤集合6款不同質地與色彩，能依照喜好搭配出日常暖棕眼妝或華麗煙燻妝。
DG全效捲翹睫毛膏｜NT$1,500
這次大秀三款妝容都使用這款睫毛膏。透過特殊刷頭幫助睫毛根根分明、向上捲翹，品牌主打妝效最長可維持24小時，適合喜歡濃密飛揚睫毛效果的人。
DG冰糖星砂雙頭唇釉｜NT$1,700
一支就能變換三種唇妝效果！雙頭設計結合霧面唇釉與水光唇蜜，可單擦霧面、單擦水光，或疊擦創造立體豐潤的晶亮唇妝。全系列推出6款色選，包括琥珀蜜橙、草莓冰沙、冰檸星閃、焦糖可樂、櫻紅果凍與野莓氣泡，從日常色到鮮明唇色都有。
DG摯愛持久防水眼線液筆－黑色｜NT$1,600
想複製秀場的俐落貓眼妝，眼線是關鍵。這款眼線液筆以高精準度刷頭打造細緻線條，品牌主打24小時持妝、防水與抗暈染效果，能從眼尾延伸出飛揚弧度，讓眼神更有魅力。
2027春夏妝容趨勢：光澤肌、鮮明眼妝與個性唇色
從香奈兒與DOLCE&GABBANA的春夏大秀可以看見，光澤感底妝依舊是重要元素，但眼妝與唇彩的表現更加多元。喜歡自然妝感的人，可以參考香奈兒的輕盈底妝與局部打亮；偏愛鮮明五官與個性妝容，則可以從DOLCE&GABBANA的貓眼線、暖棕眼影與濃郁唇色尋找靈感。不論偏好清透還是華麗風格，都能從兩大精品秀場找到適合自己的妝容方向。
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