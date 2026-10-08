2027春夏妝容趨勢曝光！香奈兒、DOLCE&GABBANA秀場妝容太美　光澤肌、貓眼妝成焦點

2026-10-08 10:40 女子漾／編輯金柔葳
圖片來源：品牌提供
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2027春夏妝容搶先看！香奈兒ChanelDOLCE&GABBANA接連公開春夏女裝大秀後台彩妝，兩大精品品牌展現截然不同的美妝風格。香奈兒以輕盈光澤、明亮色彩打造自由率性的女性魅力；DOLCE&GABBANA則將西西里風情搬上伸展台，透過鮮明眼線、濃郁唇色與立體輪廓，展現性感又自信的義式美學。從底妝、眼妝到唇彩，一起看看兩大精品秀場有哪些值得關注的妝容靈感。

編輯推薦

1. CHANEL香奈兒2027春夏大秀：透亮光澤與明亮色彩，打造自由率性美感

香奈兒2027春夏大秀以自由精神為靈感，新任創意彩妝總監Lucia Pieroni運用閃爍光澤與明亮色彩，展現女性的多元魅力。妝容以透亮光澤肌為重點，搭配精緻眼妝與唇彩，打造自然又有層次的春夏美感。

香奈兒秀場彩妝推薦

香奈兒原生美肌微滴水粉底

喜歡輕盈底妝的人，可以關注這款秀場使用的粉底。以自然膚感為妝容基礎，適合想呈現清透、帶有光澤感妝效的人，搭配局部遮瑕就能讓整體妝容更精緻。

圖片來源：品牌提供。香奈兒原生美肌微滴水粉底
圖片來源：品牌提供。香奈兒原生美肌微滴水粉底

香奈兒水潤聚光棒

想讓五官更立體，打亮是不可忽略的步驟。可將聚光棒運用在顴骨、鼻樑等位置，透過局部光澤增添臉部輪廓感，呼應秀場強調的光影效果。

圖片來源：品牌提供。左：香奈兒水潤聚光棒 #貝殼光/中：香奈兒水潤聚光棒 #珍珠光/右：香奈兒水潤聚光棒 #水漾光
圖片來源：品牌提供。左：香奈兒水潤聚光棒 #貝殼光/中：香奈兒水潤聚光棒 #珍珠光/右：香奈兒水潤聚光棒 #水漾光

香奈兒炫彩單色眼影

眼妝同樣是春夏妝容的重點。透過單色眼影創造色彩層次，再搭配眼線強調眼神，既能打造日常妝容，也能依照場合增加眼妝存在感。

圖片來源：品牌提供。左：香奈兒炫彩單色眼影 #222綠野星辰/右：香奈兒炫彩單色眼影 #228微醺粉漾
圖片來源：品牌提供。左：香奈兒炫彩單色眼影 #222綠野星辰/右：香奈兒炫彩單色眼影 #228微醺粉漾

圖片來源：品牌提供。香奈兒炫彩單色眼影 #230巴黎灰
圖片來源：品牌提供。香奈兒炫彩單色眼影 #230巴黎灰

香奈兒COCO持色潤唇膏

想要自然又有氣色的唇妝，可以選擇帶有潤澤感的唇彩。搭配透亮底妝與柔和眼妝，讓整體造型更顯輕盈。

圖片來源：品牌提供。香奈兒COCO持色潤唇膏 #912雪酪
圖片來源：品牌提供。香奈兒COCO持色潤唇膏 #912雪酪

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏

以細緻柔霧質地打造飽和唇色，#56「生命之泉」是氣場十足的紅色，#57「火焰」則是充滿活力的橘紅色。搭配透亮底妝，輕鬆展現法式優雅與春夏時髦感。

圖片來源：品牌提供。左：香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 #56生命之泉/右：香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 #57火焰
圖片來源：品牌提供。左：香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 #56生命之泉/右：香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 #57火焰

2. DOLCE&GABBANA 2027春夏大秀：性感貓眼、濃郁唇色展現義式魅力

DOLCE&GABBANA 2027春夏大秀以「西西里狂想」為主題，展現鮮明的義式美學。妝容以透亮肌膚為基礎，搭配深邃眼影、飛揚貓眼線與濃郁唇色，打造性感又充滿自信的女性魅力。

DOLCE&GABBANA秀場彩妝推薦

DG摯愛眼影盤－奧羅拉暮光流金｜NT$2,800

以柔和橘棕、暖棕、勃根地酒紅與金色閃耀色調交織，打造濃郁又有層次的眼妝。眼影盤集合6款不同質地與色彩，能依照喜好搭配出日常暖棕眼妝或華麗煙燻妝。

圖片來源：品牌提供
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DG全效捲翹睫毛膏｜NT$1,500

這次大秀三款妝容都使用這款睫毛膏。透過特殊刷頭幫助睫毛根根分明、向上捲翹，品牌主打妝效最長可維持24小時，適合喜歡濃密飛揚睫毛效果的人。

圖片來源：品牌提供
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DG冰糖星砂雙頭唇釉｜NT$1,700

一支就能變換三種唇妝效果！雙頭設計結合霧面唇釉與水光唇蜜，可單擦霧面、單擦水光，或疊擦創造立體豐潤的晶亮唇妝。全系列推出6款色選，包括琥珀蜜橙、草莓冰沙、冰檸星閃、焦糖可樂、櫻紅果凍與野莓氣泡，從日常色到鮮明唇色都有。

圖片來源：品牌提供
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DG摯愛持久防水眼線液筆－黑色｜NT$1,600

想複製秀場的俐落貓眼妝，眼線是關鍵。這款眼線液筆以高精準度刷頭打造細緻線條，品牌主打24小時持妝、防水與抗暈染效果，能從眼尾延伸出飛揚弧度，讓眼神更有魅力。

圖片來源：品牌提供
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2027春夏妝容趨勢：光澤肌、鮮明眼妝與個性唇色

從香奈兒與DOLCE&GABBANA的春夏大秀可以看見，光澤感底妝依舊是重要元素，但眼妝與唇彩的表現更加多元。喜歡自然妝感的人，可以參考香奈兒的輕盈底妝與局部打亮；偏愛鮮明五官與個性妝容，則可以從DOLCE&GABBANA的貓眼線、暖棕眼影與濃郁唇色尋找靈感。不論偏好清透還是華麗風格，都能從兩大精品秀場找到適合自己的妝容方向。

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#眼妝 #美妝 #香奈兒 #春夏妝容 #Chanel #DOLCE&GABBANA

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安海瑟薇越活越美的生活實踐！321訓練法、極簡保養

安海瑟薇越活越美的生活實踐！321訓練法、極簡保養

2026-09-18 00:06 Cecelia
annehathaway IG
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安海瑟薇以321訓練法結合有氧、肌力與核心。
  • 重點二：她也透過散步與自然步行維持身心平衡。
  • 重點三：日常保養採極簡高效路線，重視防曬與保濕。

從《穿著Prada的惡魔2》、Christopher Nolan執導的史詩大作《奧德賽》，到即將上映的《橡樹街末日》與《Verity》，安海瑟薇今年一口氣有五部作品接連登場。而就在電影宣傳行程最忙碌的當下，她在六月宣布懷有第三胎，43歲，笑著告訴媒體：「我們把這個寶寶叫做壓哨球。」

鏡頭前的她，肌膚通透、身形沉穩、眼神有力。那不是幸運，是長年日積月累的結果。安海瑟薇的養生哲學從來不在於對抗歲月，而是找到身體最舒適的節奏，然後持之以恆地往前走。

安海瑟薇保養：簡單高效321訓練

安海瑟薇曾與名人私教 Ramona Braganza 合作，訓練方式採用教練自創的「321訓練法（321 Training Method）」高效率的全身雕塑邏輯，這套訓練的核心邏輯是：將有氧、全身循環肌力、核心強化三種訓練類型有序結合，搭配啞鈴或彈力帶等阻力工具。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness12
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像是先進行3分鐘的有氧運動來快速提升心率，緊接著進入2分鐘的全身肌力循環，運用啞鈴或自重進行深蹲、俯臥撐等動作來刺激肌肉，最後再以1分鐘的高強度核心鍛鍊，例如棒式或平板支撐收尾。

整套訓練循環進行三到四輪，讓心肺燃脂效率與肌肉線條同步提升，即使在忙碌拍攝檔期中，也能在一小時內完成高質量的全身訓練。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness15
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安海瑟薇保養：散步尋求內心平靜與身心平衡

除了高強度的訓練日，安海瑟薇也喜歡走進大自然中，深呼吸，讓心跳回到平靜。來自歐洲的學術研究顯示，在自然環境中步行，能夠顯著降低皮質醇（壓力荷爾蒙）的濃度，效果優於在室內環境中運動，或是單純觀看自然景色。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness10
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散步這種輕強度的有氧步行，能避免因日常高壓或產後過度健身所帶來的身體焦慮，對安海瑟薇而言，這種「移動中的靜心」兼具實際功能：促進血液循環、舒緩下肢水分滯留感，更是一段讓思緒沉澱、與身體重新對話的時間。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness11
annehathaway IG

安海瑟薇保養：極簡保養，回歸肌膚本質

在保養哲學上，安海瑟薇奉行「極簡卻精準」的路線。她的御用美容師Su Man曾透露，安海瑟薇在保養上「極度自律」，她的日常護膚圍繞著幾個重點步驟，深層但溫和的潔顏、針對肌膚需求的精華液、以及高效保濕成分的乳霜。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness7
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她偏好使用成分純粹的高效保濕精華與維生素成分，確保肌膚隨時處於水分充盈的飽水狀態。當肌膚基底獲得足夠的水分子支撐，角質層便能自然折射出健康的光澤，讓她的肌膚總是能展現出透亮無瑕的水潤質感。

此外，安海瑟薇是少數在歐美以「撐陽傘」上街而登上媒體頭條的女星，防曬從不馬虎，室內外皆使用 SPF30 以上的防曬乳，是她肌膚長年維持均勻透亮的根本原因之一。

精華 FAQ

  • 321訓練法由3分鐘有氧、2分鐘全身肌力循環、1分鐘核心鍛鍊組成，通常搭配啞鈴或彈力帶，連做3到4輪，能在短時間內兼顧燃脂、雕塑線條與提升體能。

  • 因為自然步行能幫助降低壓力荷爾蒙、舒緩焦慮與身體緊繃，也能促進循環與減少下肢水腫，讓她在高壓工作中透過移動中的靜心找回平衡。

  • 她走極簡但精準路線，重視溫和潔顏、精華液與高效乳霜，並搭配SPF30以上防曬，讓肌膚維持足夠水分、穩定膚況與均勻透亮的光澤。

Cecelia

Cecelia

相信生活裡藏著很多值得記錄的小事，出門探索世界，回家吸貓充電 🩷愛笑的文青擁有渴望分享的靈魂，寫下藏在日常裡的寶藏故事。Line：@cecelia 📧 ：cecelia.ciao@gmail.com

#訓練 #防曬 #保養 #安海瑟薇 #Prada

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韓劇《挑情醜聞》孫藝珍古裝造型美到封神！女神私服搭配秘訣這款單品一定要擁有

韓劇《挑情醜聞》孫藝珍古裝造型美到封神！女神私服搭配秘訣這款單品一定要擁有

2026-09-24 23:40 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@yejinhand
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Netflix 全新韓劇《挑情醜聞》由孫藝珍攜手池昌旭、Nana共同演出，此劇還沒播出時便是許多劇迷期待的一部戲，講述以朝鮮時代為背景的女性拋開束縛，大膽的尺度與慾望情感，更在韓國播出後登上熱搜，尤其許久未參與古裝劇的孫藝珍，劇中造型同樣成為粉絲關注焦點，現今 44 歲的她，完全看不到歲月在留下的痕跡，充滿氣勢的古裝風格再度美到封神，而孫藝珍私底下其實也是為穿搭高手，擅長以優雅又知性的穿衣氛圍，營造出貴氣的千金感受，以下總整理孫藝珍 5 套私服盤點，一起來看看有哪些值得學習的搭配巧思吧。

編輯推薦

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 01.

圖片來源：IG@yejinhand
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第一套孫藝珍藕粉色的蕾絲背心搭配同色系長褲，讓好氣質更加突出，尤其粉色能提亮白皙與紅潤氣色，融入蕾絲與雪紡材質，瞬間營造一股迷人的優雅質感。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 02.

圖片來源：IG@yejinhand
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孫藝珍的度假穿搭同樣吸睛，以亮綠色加條紋的泳裝，使纖細好身材一覽無遺，外搭一件格紋長版開襟衫，不僅可以修飾比例同時有遮陽防曬的效果。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 03.

圖片來源：IG@yejinhand
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平時孫藝珍最愛的單品，絕對非背心洋裝莫屬，不需想過多搭配，單穿便能製造理想風格，像是紫色收腰中長洋裝搭黑色低跟鞋，立即呈現知性滿分的高級印象。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 04.

圖片來源：IG@yejinhand
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帶點韓系鬆弛感的穿衣方式，也是孫藝珍日常喜愛的造型，以寬版橫條紋上衣與棉褲混搭，展現休閒兼具的韓系氣息。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 05.

圖片來源：IG@yejinhand
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運用兩件上衣疊搭的技巧，可讓衣著細節增添層次焦點，下身搭牛仔褲與球鞋，再戴上老帽就很好看加分。

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連 TWICE Momo、子瑜也上癮的舒適美學！5 個「鬆軟棉褲」穿搭心機，讓平凡單品秒變時髦的靈感！

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2026-09-24 14:42 女子漾 / 編輯 Sydney
圖片來源：IG
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曾被貼上居家、居家服標籤的灰色棉褲，如今已躍升為時尚圈最熱門的靈感要角。從 aespa 的 Winter 與 Karina，到 i-dle 的雨琦，以及 TWICE子瑜與 Momo，私服中都頻繁出現這件兼具舒適與隨性姿態的單品。告別過往過於隨意的印象，只要掌握材質疊搭與剪裁比例，鬆軟棉褲也能搭出令人驚豔的質感。以下特別整理 5 個來自韓星私服的穿搭心機，帶你用最不費力的方式，將這件基礎單品穿出時髦新高度。

Outfit 1

Winter 選擇將灰色的寬鬆棉褲作為基底，上身混搭軍綠色短版外套與厚實的灰色圍巾，透過不同材質的層次堆疊打破棉褲的單調感。頭上那頂飽和度極高的寶藍色棒球帽更是整體造型的靈魂所在，瞬間為沉穩的色彩畫龍點睛，展現出既率性又帶有幾分街頭叛逆感的大人味風格。

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Outfit 2

Karina 則親自示範了如何將棉褲穿得性感又俐落。她以灰色連帽外套與同色系運動棉褲相互呼應，內搭一件貼身黑上衣並微微露出腰部線條，同時刻意露出運動內褲的標誌邊緣。這種微露肌膚的巧妙剪裁，不僅巧妙修飾了身型比例，更在運動休閒中注入一股不經意的時髦吸引力。

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Outfit 3

雨琦大膽挑戰了全粉紅色的同色系造型，將滿滿的少女感與隨性氛圍完美融合。過膝的寬鬆粉色帽 T 搭配同材質的粉色棉褲，看似居家卻因為豹紋肩背包與墨鏡等俐落配件的加入，瞬間多了一份古靈精怪的時髦氣場。適度運用搶眼的小物轉移視覺焦點，就是同色系套裝不顯臃腫的關鍵。

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Outfit 4

子瑜選擇以極具質感的溫柔風格來詮釋灰色棉褲。她選用帶有合身剪裁的大地色針織衫作為上身搭配，柔軟的針織質地與鬆軟的棉褲相互襯託，在休閒中帶出一抹優雅的知性氣質。這種上緊下鬆的穿搭公式，非常適合在日常約會或隨性出門時使用，輕鬆打造出好感度極高的大人感造型。

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Outfit 5

Momo 則展現了極具個人特色的美式復古叛逆。她以印有圖騰的長袖上衣搭配寬版灰色棉褲，頭戴黑色毛線帽，將街頭塗鴉感與 Y2K 元素拿捏得恰到好處。寬鬆的廓形剪裁不僅能修飾腿型，更隨意踏上一雙黑鞋，就能踩出自然流暢且充滿態度的不費力穿搭。

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時尚從來不需要刻意為之，這些韓星的私服範本告訴我們，只要善用帽子、飾品與適當的剪裁對比，看似平凡的鬆軟棉褲也能成為展現個人風格的質感單品。這個季節不妨放下拘謹的褲裝，選擇一件舒適的棉褲，穿出屬於你的自在美學。

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2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸

2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸

2026-09-17 10:36 女子漾／編輯周意軒
2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸 圖片來源：ＧＡＰ官方
2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸 圖片來源：ＧＡＰ官方

天氣準備轉涼，又到了衣櫃大換季的時候！2026秋冬平價服飾戰場已經開打，Gap、UNIQLO、GU紛紛端出新一季重點單品，而且今年不只基本款好買，從Threads等社群平台的討論也能發現，「復古感」、「立體廓形」、「格紋」與「有存在感的包款」正重新回到穿搭焦點。Gap把招牌Logo Hoodie直接變成包，其中藍色XL Hoodie托特包更是話題焦點；迎來10週年的Uniqlo U，從繭型褲、羊毛混紡短大衣到棉質肩背包都有高人氣；GU則把格紋、Balloon氣球輪廓與立體丹寧一次帶回來。想趁換季先把秋冬衣櫃補齊，以下這份2026秋冬平價服飾必買清單可以先收藏。

Gap秋冬必買：藍色XL Hoodie托特包話題最高，復古丹寧也回來了

1. 藍色XL Hoodie托特包

今年Gap最有「一眼就認得」潛力的配件，非Hoodie托特包莫屬。品牌直接把經典弧形Logo帽T重新解構，以Gap招牌刷毛布打造包身，連帽T領口、袖口羅紋與抽繩等細節都搬到包包上，遠看甚至有種把整件帽T拎出門的錯視感。

圖片來源：ＧＡＰ官方
圖片來源：ＧＡＰ官方

圖片來源：ＧＡＰ官方
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尤其討論度很高的藍色XL Hoodie托特包，超大尺寸加上復古Gap藍，本身就相當搶眼。近年Y2K、90年代美式休閒持續回潮，這款剛好踩中復古運動風，如果看到現貨，可以優先鎖定。

2. 牛仔長版風衣外套

今年丹寧不只牛仔褲。Gap把牛仔布一路延伸到長版風衣，保留風衣的俐落氣場，又多了一點美式復古味。秋天直接內搭白T、背心就有造型，氣溫再低一點則可以加入針織衫疊穿，比一般短版牛仔外套更容易穿出存在感。

圖片來源：ＧＡＰ官方
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3. 中腰寬鬆喇叭牛仔褲

穿膩寬褲，可以注意今年重新回歸的喇叭線條。中腰、寬鬆再加上微喇叭輪廓，比貼腿式喇叭褲更好駕馭，也很適合搭短版針織衫、帽T或牛仔外套，直接把復古美式氛圍拉滿。

圖片來源：ＧＡＰ官方
圖片來源：ＧＡＰ官方

4. 短版針織／日系短版帽T

另一個值得鎖定的就是「短版」。Gap本季從短版針織外套到日系拼接縫線短版帽T都有布局，搭配高腰燈籠褲、牛仔褲或長裙，就能重新調整身材比例。對台灣忽冷忽熱的秋季而言，這類可以單穿又能疊搭的上衣也相對實用。

圖片來源：ＧＡＰ官方
圖片來源：ＧＡＰ官方

UNIQLO秋冬必買：Uniqlo U迎10週年，這5件先加入購物車

2026秋冬對Uniqlo U格外有紀念意義，不只是系列10週年，同時也是Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran創意執導的最終系列。9月11日正式上市前，UNIQLO也公開網路商店TOP 5加購人氣商品，想知道大家都先看上什麼，答案就在這五款。

1. 棉質肩背包 NT$790

本季網路話題人氣TOP 1就是它！延續Uniqlo U一貫的極簡設計，把俐落中性外型與日常收納機能結合，而且NT$790的價格相對容易入手。色號39採指定店舖及網路商店限量販售，想搶本季話題配件，可以先鎖定。

圖片來源：Uniqlo
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2. 女裝打褶繭型褲 NT$990

Uniqlo U最具代表性的輪廓之一「繭型」當然不能缺席。微高腰搭配立體弧形褲管，既能修飾腿型，也比一般直筒褲更有造型感。9月11日至9月16日還有會員限定NT$990優惠價，是本季很適合優先補進衣櫃的下身單品。

圖片來源：Uniqlo
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3. 羊毛混紡短大衣 NT$2,990

如果今年只想買一件比較有秋冬氣氛的外套，可以注意這件男女適穿的羊毛混紡短大衣。以經典短大衣為靈感，透過微短、寬鬆輪廓重新詮釋，既有羊毛混紡的秋冬質感，又不會因為長版剪裁顯得過於正式。

圖片來源：Uniqlo
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4. 磨毛棉質襯衫 NT$1,290

秋冬想穿紅色，今年也有更好駕馭的選擇。磨毛棉質襯衫以柔軟、溫暖材質搭配寬鬆版型，其中紅色更是設計師為10週年選用的UNIQLO品牌色。單穿已經夠醒目，也能當薄外套搭白T與牛仔褲。

圖片來源：Uniqlo
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5. 緞面拼接洋裝 NT$1,290

喜歡Uniqlo U材質運用的人，可以鎖定緞面拼接洋裝。利用不同材質創造光澤與輪廓對比，單穿就有完整造型，入秋後再加短版外套、針織或靴款，就能一路穿進秋冬。

圖片來源：GU
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GU秋冬必買：格紋正式回歸！Balloon氣球輪廓也是關鍵字

如果Gap代表美式復古、Uniqlo U走極簡廓形，那GU今年最值得注意的就是「格紋＋立體感」。過去容易讓人聯想到英倫、學院風的格紋，今年被放進寬版襯衫、百褶裙與外套中，穿法明顯變得更輕鬆。

1. 蝙蝠袖格紋襯衫

想跟上格紋回歸又怕穿得太學生感，蝙蝠袖格紋襯衫就是相對容易入門的一款。寬鬆輪廓降低傳統格紋襯衫的拘謹感，可以敞開當外套、綁腰，也能搭氣球褲玩上寬下寬的日系層次。

圖片來源：GU
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2. 側鈕扣百褶裙（格紋）

格紋＋百褶本來就是秋冬經典組合，今年GU再加入側鈕扣細節增加造型感。上身不用太複雜，一件素色針織、短版上衣或大學T就能完成秋日Look。

圖片來源：GU
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3. 3D Barrel Leg錐形牛仔褲

今年褲子重點不是「多寬」，而是「輪廓有多立體」。3D Barrel Leg利用圓弧褲管重新塑造丹寧比例，視覺上比普通寬褲更有份量，也是想嘗試Balloon、Barrel Leg趨勢時相對日常的選擇。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

4. Balloon氣球仿皮外套

想用一件單品把秋冬造型撐起來，可以直接看外套。Balloon氣球仿皮外套同時集合仿皮材質與圓弧廓形兩大元素，不需要堆太多配件，搭T恤、牛仔褲就已經有完整度。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

2026秋冬先抓4大關鍵字：復古、格紋、立體輪廓、大包

從Gap、UNIQLO到GU今年的新品，可以發現平價服飾已經不只是「基本款補貨」。Gap用Hoodie托特包與丹寧把美式復古重新帶回街頭；Uniqlo U用繭型褲、短大衣延續最擅長的極簡輪廓；GU則用格紋與Balloon氣球剪裁增加造型份量。如果不想整季衣櫃全部重買，其實抓住幾個關鍵單品就夠：一只有存在感的大包、一件短版或立體外套、一條繭型／Barrel Leg褲，再加入一件格紋單品，基本上就能把2026秋冬最值得注意的流行元素一次穿上身。

#GU #穿搭 #Gap #繭型褲 #平價服飾 #好物推薦 #Uniqlo U

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夏末初秋穿搭一點都不難！跟著日韓女生以「背心+開襟衫」展現5種街頭魅力風格

夏末初秋穿搭一點都不難！跟著日韓女生以「背心+開襟衫」展現5種街頭魅力風格

2026-09-16 16:36 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：Wear@nanaco、@asano、@pearn0
圖片來源：Wear@nanaco@asano@pearn0

隨著季節即將進入夏天的尾巴，大家是不是已經開始期待起秋季的穿搭？此時便會想開始翻閱各大時尚雜誌，或從街頭人士裡的造型裡找穿衣靈感，如果還在觀望初秋時刻要怎麼打造衣著的話，不妨先從可以輕鬆銜接季節轉換的單品作為活用，像是每到秋天便會回歸的開襟衫，便是很推薦的單品首選，以不同材質、印花元素等變化，使款式更加豐富且多元，除此之外，利用開釦式的設計，不僅可以單獨搭配，還可當作外套疊搭使用，讓換季造型快速營造搶眼聚焦的印象，想知道開襟衫有哪些值得關注的穿衣巧思嗎？以下總整理運用「背心+開襟衫」的 5 套混搭靈感範本，一起來看看日韓女生都怎麼搭吧。

編輯推薦

從日韓女生以「背心+開襟衫」搭配範本展現2026初秋時髦造型LOOK 01.

圖片來源：Wear@ ramu
圖片來源：Wear@ ramu

以薄針織為主的開襟衫，很適合拿來秋季早晚偏涼的季節使用，以開襟衫搭配牛仔褲，簡單不繁複的穿衣技巧，輕鬆打造率性休閒的日常風格，而開襟衫內可搭件背心，方便穿脫的造型能因應氣溫變化，再隨性搭厚底鞋就很好看加分。

從日韓女生以「背心+開襟衫」搭配範本展現2026初秋時髦造型LOOK 02.

圖片來源：Wear@pearn0
圖片來源：Wear@pearn0

想為細節增加搶眼注目重點時，不妨嘗試以開襟衫內搭 TEE 、針織背心為混搭主軸，例如白色 TEE + 咖啡色背心，利用跳色點綴出聚焦視覺，並融入同色的開襟衫，打造個性滿分的街頭印象。

從日韓女生以「背心+開襟衫」搭配範本展現2026初秋時髦造型LOOK 03.

圖片來源：Wear@asano
圖片來源：Wear@asano

當想營造優雅知性的氛圍時，以低領口的蕾絲背心外加一件粉色開襟衫，立即製造一股柔美浪漫的衣著感受，使秋季造型增添幾分甜美氛圍，加上直筒褲和樂福鞋，展現專屬魅力的迷人品味。

從日韓女生以「背心+開襟衫」搭配範本展現2026初秋時髦造型LOOK 04.

圖片來源：Wear@まっちゃん
圖片來源：Wear@まっちゃん

將開襟衫當作外搭使用之外，也可將它變成內搭單品混合，像是再開襟衫外加上背心，帶點小心機的穿搭巧思，能讓上身看起來擁有收縮感提升顯瘦修飾之外，混搭打褶寬褲連結知性的日系氣息。

從日韓女生以「背心+開襟衫」搭配範本展現2026初秋時髦造型LOOK 05.

圖片來源：Wear@nanaco
圖片來源：Wear@nanaco

想在上班與約會的日常裡，穿出兼具時髦又有質感的風格時，選用 Bra Top 、直筒長裙、開襟衫的衣著組合，便能呈現高級滿分的貴氣氛圍。

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