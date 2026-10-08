鳳小岳、胡宇威都穿山系風！Columbia保暖外套、ECCO聯名鞋秋冬亮點一次看

秋冬想穿得有型，又不想犧牲舒適度？跟著兩位男神找靈感！Columbia與ECCO在信義新光三越A8帶來秋冬新品，鳳小岳以紅色機能外套展現山系型男魅力，胡宇威則穿上大地色服裝與限量聯名鞋，示範適合日常的城市戶外風。從男神同款、女生穿搭到週年慶優惠，換季購物重點一次整理。

鳳小岳紅色外套吸睛！Columbia「黃金鋁點」藏在內裡

鳳小岳現身Columbia「城市山野接招屋」，選穿Terwilliger Trail防潑填充連帽外套，搭配ROC Tech Cargo防潑口袋工作長褲與EXPEDITIONIST SHIELD極暖防水靴，鮮明紅色讓整套戶外造型更有精神。

圖片來源：官方

外套亮點藏在內裡！Omni-Heat Infinity黃金鋁點科技透過金屬圓點反射身體熱能，並保留透氣空間，兼顧保暖與舒適。鳳小岳分享，外套穿起來輕盈、不顯厚重，活動時依然靈活，上山遇到石階、青苔與小溪，也讓他更重視裝備的活動彈性。這次穿著的ROC系列男款結合防潑污科技、彈性腰頭與褲腳反光細節，兼顧日常搭配與戶外活動需求。

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女生也能穿山系！高腰寬褲、刷毛上衣到滑雪裝備

Columbia秋冬系列也有適合女生的實穿選擇，ROC女款將防潑污、彈性布料融入高腰寬褲剪裁，搭配刷毛上衣，就能穿出輕鬆俐落的休閒感。刷毛上衣加入胸前拉鍊口袋，單穿或搭在外套裡，都能增加造型層次。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

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有雪國旅行計畫的人，可留意全新Coreshot滑雪系列。女款滑雪外套搭載Omni-Tech防水透氣科技，並配置腋下透氣設計、防雪裙、雪票與雪鏡口袋；搭配吊帶滑雪褲與MINX SHORTY IV WIDE保暖防水雪靴，從衣服到鞋履一次挑齊。

信義A8順逛！Columbia快閃打卡、兩品牌週年慶優惠整理

Columbia「城市山野接招屋」從都會公車亭、山腰賞楓景到山頂滑雪場，打造不同穿搭情境，現場也能近距離了解黃金鋁點科技。活動期間追蹤品牌官方社群，可獲得200元現金抵用券；上傳現場照片並標註品牌，還有機會抽中福容飯店萬元住宿券、Columbia 8,000元購物金等獎項。

Columbia快閃資訊

日期：2026年10月7日至10月13日

地點：新光三越信義新天地A8，1樓北大門西廣場

地址：台北市信義區松高路12號

Columbia百貨週年慶優惠

秋冬新品單件85折；週年慶首四日單筆滿6,000元現折800元、滿10,000元現折1,500元。其餘週年慶檔期單筆滿6,000元現抵600元，另有滿8,000元贈時尚配件、滿20,000元贈隨身包等好禮。

胡宇威大地色穿搭好上手！ECCO厚底聯名鞋成焦點

另一邊，胡宇威在煥新登場的ECCO信義A8專櫃，以煙草綠BIOM軟殼夾克、砂礫灰鬆餅格口袋長袖T恤，搭配羽褐色聯名長褲，示範好駕馭的秋冬大地色穿搭。腳上的ECCO × White Mountaineering BIOM 2.2 MAX運動休閒鞋，是整套造型的焦點。鞋款以皮革搭配科技織布，利用異材質、色塊與厚底輪廓呈現山系風格，並結合BIOM自然律動科技、LYTR輕量科技與PHORENE材質，兼顧造型及步行舒適度。

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胡宇威分享，鞋子看起來有厚度，實際穿著卻輕盈靈活，很符合自己的日常喜好。這款羽褐色／岩石灰聯名鞋售價9,680元，於新光三越A8北部獨家販售。談到私下最療癒的時光，他透露，有空會和老婆在飯後到附近散步，不必特別安排，就覺得很放鬆。升格爸爸後，他也開始期待女兒Caitlyn學會走路，一家三口能一起在住家附近散步，享受簡單的陪伴日常。

女生看這雙！ECCO法式聯名高筒靴、粉紫鞋款登場

除了胡宇威演繹的日本戶外品牌聯名，ECCO信義A8也帶來法國設計師Natacha Ramsay-Levi聯名系列，讓秋冬鞋櫃多了更有個性的選擇。其中BIOM LITE TR高筒靴以拳擊靴為靈感，修長筒身搭配繫帶細節，結合皮革與科技織物，售價8,380元，為新光三越A8週年慶全台獨家販售鞋款。

【ECCO x NRL】BIOM LITE TR快速扣運動休閒鞋 粉紫色/綠色/米色 ,380 圖片來源：官方

偏好休閒風的人，則可留意售價7,380元的BIOM LITE TR快速扣運動休閒鞋，包含粉紫色／綠色／米色，以及黃色／石灰色配色，為秋冬造型增加色彩。相關鞋款與聯名服飾於限量指定店櫃販售。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

ECCO週年慶優惠

直營門市及各大百貨週年慶期間，購買當季鞋履、包款或服飾，銀卡會員享95折再95折；普卡會員及新客單筆滿8,000元享95折。結帳金額滿8,000元贈掛式輕巧洗漱包，滿12,000元贈鞋履雪松木除濕枕或雪山造型旅行頸枕眼罩組，滿16,000元再多折500元。

ECCO直營門市另於即日起至10月11日，推出LINE Pay結帳享10% LINE POINTS回饋。各店週年慶日期、優惠適用方式及贈品數量，依品牌與店櫃公告為準。