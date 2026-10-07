2026-10-07 16:45 女子漾／編輯ANDREA
JISOO、泰勒絲私服最愛鞋款台灣買得到！前BV設計師推出全新美鞋OL必收
時尚潮人們準備好衝了！備受全球巨星喜愛、讓天后泰勒絲（Taylor Swift）與BLACKPINK成員JISOO都愛不釋手的義大利當代鞋履品牌「P448」，終於正式插旗台灣啦！全新快閃店重磅進駐台北大巨蛋遠東Garden City一樓，現在不用苦苦找代購，直接到現場就能零距離試穿體驗巨星同款的神仙美鞋！
巨星私服狂推！泰勒絲、JISOO靠「它」穿出逆天比例
秉持著「Sneakers as a lifestyle」的核心理念，P448讓運動鞋成為日常穿搭的最強神隊友。天后泰勒絲就曾穿著P448搭配亮眼橘色短褲，大方秀出逆天長腿；而甜美女神JISOO則是換上白色上衣與學院風格紋短裙，腳踩淺色P448運動鞋，完美展現輕盈俏皮的少女感！除了女星愛穿，男星如敖瑞鵬、陳哲遠及馬思唯也都靠著這雙鞋，輕鬆為私服注入街頭活力與俐落感，無論是甜美、復古還是寬鬆街頭風都能完美駕馭。
義大利純手工打造！「袋式工藝」超軟Q腳感一穿就愛上
千萬別以為它只有高顏值！創立於2014年的P448，由40多位歐洲資深匠人純手工打造，將義大利傳統製鞋工藝完美結合現代街頭文化。最特別的是，品牌部分鞋款（如LISBON與ANTIBES）採用了義大利傳統的「Sacchetto袋式製鞋工藝」，將鞋面與柔軟內裡縫合，帶來極致輕便、猶如包覆腳部般的舒適軟Q腳感。
鞋款設計更是一大亮點！
無論是經典百搭的JOHN系列、從足球文化延伸的復古MONZA、厚底顯高的THEA，還是充滿滑板街頭氣息的VERT，品牌巧妙運用皮革、麂皮、金屬色與動物紋理進行大膽撞色，連鞋底和鞋跟都藏有叛逆的驚喜細節，走在路上絕對吸睛。
週末逛街新地標！大巨蛋快閃店限時打卡
這次P448台北大巨蛋POP-UP STORE，特別邀請空間設計師Woody Yao操刀，將品牌標誌化作前衛的立體構件，不僅鞋子好買，空間更是週末必踩點的打卡地標！快揪閨蜜一起去逛逛，親自試穿找出最適合你的那雙命定P448吧！
【P448台北大巨蛋POP-UP STORE】
地點：遠東Garden City一樓
地址：台北市忠孝東路四段505號
告別死板上班鞋！VIVAIA秋冬「超神美鞋」報到 前BV設計師首度操刀必收
每到換季就是考驗穿搭功力的時候，每天早上都在煩惱上班該穿什麼嗎？全球人氣鞋履品牌VIVAIA正式發布2026秋冬全新「RE:WORK」系列，由曾任職Bottega Veneta與Nicholas Kirkwood的設計師Alan Buanne接任創意總監後首度親自操刀，打破傳統辦公室死板的穿搭公式，讓OL們踩著時尚與舒適完美結合的神級美鞋，輕鬆駕馭各種場合！
打破職場穿搭公式！前精品設計師打造神級舒適圈
「RE:WORK」系列名稱靈感來自工作信件常見的「RE:」，象徵對職場穿搭的重新定義。隨著現代人的辦公模式越來越彈性，一雙能從早晨會議一路穿到下班聚會的鞋子絕對是鞋櫃必備！Alan Buanne將他在奢侈時裝領域的深厚底蘊注入VIVAIA，保留品牌最強大的「極致舒適」基因，透過嶄新的輪廓與配色，讓樂福鞋、穆勒鞋甚至運動鞋，都能毫無違和地融入專業俐落的職場OOTD。
話題鞋款一次看！「這雙」能折疊塞包包超狂
這次推出的鞋款絕對會讓女孩們選擇困難症發作！其中討論度爆表的「AVOIR 尼龍樂福鞋」採用柔軟再生尼龍，竟然可以直接折疊收進包包或登機箱，還附專屬收納袋，絕對是商務出差的神隊友。而默默賣翻的「CAROL 方頭芭蕾風運動鞋」結合芭蕾舞鞋的纖細與運動鞋的彈性氣泡大底，秋冬換上時髦大勢的動物紋與琥珀棕，自帶狂野高級感。
喜歡慵懶時髦感的女孩必收
「BUNA 圓頭穆勒便鞋」，不僅寬腳板友善，防滑緩震還能直接丟洗衣機機洗，保養超省心；而「SIENA 絨面樂福鞋」與5公分小貓跟的「SCARLETT 尖頭貓跟鞋」，則以絲絨質地與精緻剪裁，讓你隨便搭西裝或長裙都氣場全開，日夜行程無縫接軌。
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