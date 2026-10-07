衣櫃裡的卡其褲別閒置！5個秋日穿搭靈感 穿出毫不費力的時髦

AI重點 文章重點整理： 重點一： 卡其褲是秋冬百搭常青單品，可穿出多種風格。

卡其褲是秋冬百搭常青單品，可穿出多種風格。 重點二： 白毛衣、皮衣、條紋衫等上衣都能搭出不同氛圍。

白毛衣、皮衣、條紋衫等上衣都能搭出不同氛圍。 重點三：同色系疊穿與西裝外套，能提升層次並修飾身形。

編輯/鄭欣宜撰文

秋天一到，衣櫃裡的卡其褲終於可以理直氣壯地出來見人了。這單品堪稱萬年不敗的常青樹，但如果只會配黑上衣或白襯衫，難免會被路人誤認為是去辦公室加班的會計小姐。今天就來解鎖5招兼具時髦與實穿的卡其褲穿搭公式，讓妳在這個秋冬走在路上，回頭率超高。

公式一：白色毛衣混搭 溫柔小姐姐

微涼的秋風吹拂時，還有什麼比一件白色毛衣更療癒的呢？將寬鬆的白色毛衣稍微紮進卡其色長褲裡，不僅能修飾腰部曲線，還能營造出一種慵懶卻的高級感。腳踩一雙小白鞋或樂福鞋，整個人散發出溫柔好親近的氣息。

公式二：復古皮衣混搭 帥氣反差

誰說卡其褲只能走溫柔路線？試著在上半身套上一件帥氣的黑色或咖啡色短版皮衣，內搭簡單的白T與卡其長褲。這種剛柔並濟的碰撞，能瞬間擺脫路人感，展現出毫不費力的率性魅力。

公式三：條紋針織衫法式慵懶風

想要一秒變身巴黎街頭的時髦精，一定要試試經典的黑白或深藍條紋針織衫。將條紋衫隨性地搭在肩上，或是直接單穿，與卡其長褲組合成CP感十足的日常Look。隨手拿上一杯冰咖啡，拍照時連空氣都透著一股優雅。

公式四：同色系T恤層次感疊穿

別以為T恤只能夏天穿，秋天玩同色系疊穿才是高手。選擇一件淺卡其或燕麥色的基本款T恤，外搭一件深一度的卡其色外套或針織背心，下半身搭配同色系長褲。這種漸層的色彩搭配，不僅讓造型充滿層次，更能在視覺上拉長身形，顯瘦效果一流。

選擇一件卡其基本款長褲，上身搭配同色系條紋T恤。圖/123RF圖庫

公式五：西裝外套打造職場 微正式

上班族女孩的救星來了！用一件剪裁俐落的西裝外套搭配卡其色長褲，內搭白色合身針織T恤或素面T恤，既保有專業度又不會顯得過於呆板，下班後直接去約會也無違和感。

秋冬的美，就在於層次與質感的交織。卡其色長褲就像是一張空白的畫布，只要掌握好上衣的搭配技巧，就能輕鬆變幻出多種風格。趕快把這五招學起來，明天出門就用最新潮的卡其褲穿搭驚豔全場吧！

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