睫毛一到下午就塌？7款超強睫毛膏推薦 KISSME升級防水、媚比琳飛天翹 淡妝也能有神

2026-10-12 08:00 女子漾／編輯張念慈
睫毛一到下午就塌？7款超強睫毛膏推薦 KISSME升級防水、媚比琳飛天翹 淡妝也能有神。圖片來源：品牌提供
睫毛一到下午就塌？7款超強睫毛膏推薦 KISSME升級防水、媚比琳飛天翹 淡妝也能有神。圖片來源：品牌提供

早上夾好的睫毛，中午就垂下來；想多刷兩層增加存在感，卻變成結塊的「蟑螂腳」？挑睫毛膏時，除了纖長、濃密，也要看看刷頭設計、定型能力與想要的妝感。

這次整理7款睫毛膏，從高絲三用束感翹睫、KISSME升級防水配方，到1028溫柔麂皮棕與迪奧彩色美睫，依照日常淡妝、濃密眼神或玩色需求，找出適合自己的選擇。

編輯推薦

文章目錄

高絲｜270元一支三用，梳出自然束感翹睫

高絲《美顏定格持久束感翹睫膏》。圖片來源：品牌提供
高絲《美顏定格持久束感翹睫膏》。圖片來源：品牌提供

想嘗試束感睫毛，可以留意高絲《美顏定格持久束感翹睫膏》透亮黑，5.5g售價270元。無纖維配方搭配「全方位塑型梳」，鋸齒刷面用來梳理、向上提拉睫毛，細緻刷面則方便處理下睫毛與細短睫毛。

高絲《美顏定格持久束感翹睫膏》。圖片來源：品牌提供
高絲《美顏定格持久束感翹睫膏》。圖片來源：品牌提供

配方加入睫毛定型記憶、捲翹定型與防淚抗暈成分，主打持久捲翹，也能作為睫毛打底及睫毛雨衣使用。透亮黑帶有黛青色調，適合想讓睫毛輪廓清楚、又保留輕盈感的人；品牌也提醒，刷得過量可能因膏體重量影響捲度。

1028｜低飽和麂皮棕，淡妝眼神更柔和

1028「睫睫撐霸纖長睫毛膏」。圖片來源：品牌提供
1028「睫睫撐霸纖長睫毛膏」。圖片來源：品牌提供

喜歡奶茶色、低飽和眼妝，可以看看1028《睫睫撐霸纖長睫毛膏》新色「麂皮棕」，售價400元。棕色降低濃黑睫毛的銳利感，同時保留纖長輪廓，讓日常淡妝多一點精緻細節。

1028《睫睫撐霸纖長睫毛膏》。圖片來源：品牌提供
1028《睫睫撐霸纖長睫毛膏》。圖片來源：品牌提供

搭配180°撐飛翹細彈矽膠刷與輕盈翹配方，主打纖長、捲翹及抗暈染，並內附睫毛梳，方便整理黏在一起的睫毛。可於1028官網、寶雅、屈臣氏、康是美等通路選購。

KISSME｜經典防水款升級，纖長與定型一起顧

KISSME花漾美姬《超！持久立挺翹長防水睫毛膏N》。圖片來源：品牌提供
KISSME花漾美姬《超！持久立挺翹長防水睫毛膏N》。圖片來源：品牌提供

最在意睫毛容易塌、眼妝暈開的人，可留意KISSME花漾美姬《超！持久立挺翹長防水睫毛膏N》。經典系列睽違5年升級，以超快乾瞬間記型科技搭配防水配方，品牌主打30小時立挺捲翹與抗暈染表現。

KISSME花漾美姬《超！持久立挺翹長防水睫毛膏N》。圖片來源：品牌提供
KISSME花漾美姬《超！持久立挺翹長防水睫毛膏N》。圖片來源：品牌提供

翹長型採弧型刷頭，提供黑色、玫瑰棕與灰黑棕，能依妝容調整眼神濃淡。升級膏體著重滑順包覆與乾淨纖長感，並添加山茶花油、摩洛哥堅果油等7種美容液成分；卸妝可搭配同品牌《一刷睫淨睫毛膏卸除液》，依使用說明卸除防水膏體。

KISSME花漾美姬《超！持久立挺翹長防水睫毛膏N》。圖片來源：品牌提供
KISSME花漾美姬《超！持久立挺翹長防水睫毛膏N》。圖片來源：品牌提供

媚比琳｜飛天小女警限定包裝，細短睫也能精準刷

媚比琳《飛天翹防水睫毛膏》。圖片來源：品牌提供
媚比琳《飛天翹防水睫毛膏》。圖片來源：品牌提供

媚比琳《飛天翹防水睫毛膏》換上飛天小女警靈感限定包裝，售價469元，讓化妝包多一點甜酷感。產品搭載「24H飛天瞬翹科技」，添加角蛋白複合物，主打輕盈纖長與持久捲翹。

媚比琳《飛天翹防水睫毛膏》。圖片來源：品牌提供
媚比琳《飛天翹防水睫毛膏》。圖片來源：品牌提供

「180°飛天神刷」採扇形5層排梳設計，著重捕捉細短睫毛，刷出根根分明的輪廓。想增加眼神存在感，又怕膏體太厚，可以從薄刷一層開始；限定包裝供貨依通路為準。

NARS｜波浪型刷頭，打造自然濃密的睫毛輪廓

NARS濃密叛逆睫毛膏。圖片來源：品牌提供
NARS濃密叛逆睫毛膏。圖片來源：品牌提供

喜歡睫毛有份量、眼神更深邃，可看看升級版NARS《濃密叛逆睫毛膏》，8g售價1,100元，全系列2色。波浪型刷頭順應睫毛弧度，方便觸及不同角度與細小睫毛。

NARS濃密叛逆睫毛膏。圖片來源：品牌提供
NARS濃密叛逆睫毛膏。圖片來源：品牌提供

輕盈濃密塑型科技以柔潤膏體包覆睫毛，著重自然濃密感，配方另添加摩洛哥堅果油與維他命C。搭配低飽和玫瑰或灰棕眼影，就能讓睫毛成為眼妝中清楚的輪廓重點。

迪奧｜8字型刷頭，防水濃密款兼顧扇形美睫

迪奧《絕對搶眼防水睫毛膏》。圖片來源：品牌提供
迪奧《絕對搶眼防水睫毛膏》。圖片來源：品牌提供

迪奧《絕對搶眼防水睫毛膏》7.4ml售價1,550元，以經典8字型刷頭搭配防水抗汗配方，從根部至尾端包覆睫毛，打造濃密、分明的扇形妝效。

迪奧《絕對搶眼防水睫毛膏》。圖片來源：品牌提供
迪奧《絕對搶眼防水睫毛膏》。圖片來源：品牌提供

配方蘊含維他命原B5與棉花精萃，外殼則以藤格紋結合金屬銀色，精品感很搶眼。適合想兼顧濃密輪廓與防水持妝的人，可於全台迪奧專櫃及DIOR線上旗艦店選購。

迪奧｜粉、紫、藍色睫毛，替眼妝加一點個性

迪奧《絕對搶眼濃密睫毛膏》。圖片來源：品牌提供
迪奧《絕對搶眼濃密睫毛膏》。圖片來源：品牌提供

想讓睫毛也加入玩色行列，迪奧《絕對搶眼濃密睫毛膏》推出4款新色，7.4ml售價1,550元，包括「161經典藍」、「790濃密棕」，以及官網獨賣的「971深邃紫」、「840俏皮粉」。

迪奧《絕對搶眼濃密睫毛膏》。圖片來源：品牌提供
迪奧《絕對搶眼濃密睫毛膏》。圖片來源：品牌提供

濃密棕適合日常自然眼妝，藍、紫與粉色則能增加造型感。新手可以先搭配簡單眼影，讓彩色睫毛成為視線焦點；這款彩色濃密系列與前述防水款不同，選購時記得確認品名。

刷睫毛膏注意事項FAQ

Q1. 睫毛要先夾，還是刷完再夾？

一般建議先夾睫毛，再刷睫毛膏。先整理好弧度，再從根部往尾端上妝，更容易控制形狀；眼頭、眼尾也別漏掉。

Q2. 怎麼避免結塊、刷出「蟑螂腳」？

刷頭取出後先去除多餘膏體，再從根部輕微左右移動、向上梳開。需要加強時少量疊刷，下睫毛則用刷頭尖端控制範圍，避免一次沾太多。

Q3. 刷得越多，睫毛就會越翹嗎？

不一定。膏體過量可能增加重量，反而讓睫毛下垂。先薄刷一層，再視需要局部加強，比反覆堆滿更容易保留輕盈捲度；高絲附件也特別提醒這一點。

Q4. 防水睫毛膏怎麼卸，才不需要一直揉？

依產品說明使用適合的眼唇卸妝液或睫毛膏卸除液，讓卸妝產品充分接觸膏體，再輕柔卸除。避免用指甲摳、直接拉扯睫毛，睡前也應卸淨；品牌標示24或30小時持妝，不代表適合帶妝過夜。

Q5. 睫毛膏乾掉能加水嗎？多久該換一支？

乾掉就應汰換，不要加水或口水稀釋。依產品標示與開封後使用期限更換，FDA也提醒睫毛膏通常建議在購買後2至4個月汰換。不要共用；若出現眼部感染，應停用並丟棄感染期間使用的眼妝產品。

#高絲 #迪奧 #睫毛膏 #媚比琳 #好物推薦 #外表管理 #彩妝保養 #1028

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安海瑟薇越活越美的生活實踐！321訓練法、極簡保養

安海瑟薇越活越美的生活實踐！321訓練法、極簡保養

2026-09-18 00:06 Cecelia
annehathaway IG
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安海瑟薇以321訓練法結合有氧、肌力與核心。
  • 重點二：她也透過散步與自然步行維持身心平衡。
  • 重點三：日常保養採極簡高效路線，重視防曬與保濕。

從《穿著Prada的惡魔2》、Christopher Nolan執導的史詩大作《奧德賽》，到即將上映的《橡樹街末日》與《Verity》，安海瑟薇今年一口氣有五部作品接連登場。而就在電影宣傳行程最忙碌的當下，她在六月宣布懷有第三胎，43歲，笑著告訴媒體：「我們把這個寶寶叫做壓哨球。」

鏡頭前的她，肌膚通透、身形沉穩、眼神有力。那不是幸運，是長年日積月累的結果。安海瑟薇的養生哲學從來不在於對抗歲月，而是找到身體最舒適的節奏，然後持之以恆地往前走。

安海瑟薇保養：簡單高效321訓練

安海瑟薇曾與名人私教 Ramona Braganza 合作，訓練方式採用教練自創的「321訓練法（321 Training Method）」高效率的全身雕塑邏輯，這套訓練的核心邏輯是：將有氧、全身循環肌力、核心強化三種訓練類型有序結合，搭配啞鈴或彈力帶等阻力工具。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness12
annehathaway IG

像是先進行3分鐘的有氧運動來快速提升心率，緊接著進入2分鐘的全身肌力循環，運用啞鈴或自重進行深蹲、俯臥撐等動作來刺激肌肉，最後再以1分鐘的高強度核心鍛鍊，例如棒式或平板支撐收尾。

整套訓練循環進行三到四輪，讓心肺燃脂效率與肌肉線條同步提升，即使在忙碌拍攝檔期中，也能在一小時內完成高質量的全身訓練。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness15
annehathaway IG

安海瑟薇保養：散步尋求內心平靜與身心平衡

除了高強度的訓練日，安海瑟薇也喜歡走進大自然中，深呼吸，讓心跳回到平靜。來自歐洲的學術研究顯示，在自然環境中步行，能夠顯著降低皮質醇（壓力荷爾蒙）的濃度，效果優於在室內環境中運動，或是單純觀看自然景色。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness10
annehathaway IG

散步這種輕強度的有氧步行，能避免因日常高壓或產後過度健身所帶來的身體焦慮，對安海瑟薇而言，這種「移動中的靜心」兼具實際功能：促進血液循環、舒緩下肢水分滯留感，更是一段讓思緒沉澱、與身體重新對話的時間。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness11
annehathaway IG

安海瑟薇保養：極簡保養，回歸肌膚本質

在保養哲學上，安海瑟薇奉行「極簡卻精準」的路線。她的御用美容師Su Man曾透露，安海瑟薇在保養上「極度自律」，她的日常護膚圍繞著幾個重點步驟，深層但溫和的潔顏、針對肌膚需求的精華液、以及高效保濕成分的乳霜。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness7
annehathaway IG

她偏好使用成分純粹的高效保濕精華與維生素成分，確保肌膚隨時處於水分充盈的飽水狀態。當肌膚基底獲得足夠的水分子支撐，角質層便能自然折射出健康的光澤，讓她的肌膚總是能展現出透亮無瑕的水潤質感。

此外，安海瑟薇是少數在歐美以「撐陽傘」上街而登上媒體頭條的女星，防曬從不馬虎，室內外皆使用 SPF30 以上的防曬乳，是她肌膚長年維持均勻透亮的根本原因之一。

精華 FAQ

  • 321訓練法由3分鐘有氧、2分鐘全身肌力循環、1分鐘核心鍛鍊組成，通常搭配啞鈴或彈力帶，連做3到4輪，能在短時間內兼顧燃脂、雕塑線條與提升體能。

  • 因為自然步行能幫助降低壓力荷爾蒙、舒緩焦慮與身體緊繃，也能促進循環與減少下肢水腫，讓她在高壓工作中透過移動中的靜心找回平衡。

  • 她走極簡但精準路線，重視溫和潔顏、精華液與高效乳霜，並搭配SPF30以上防曬，讓肌膚維持足夠水分、穩定膚況與均勻透亮的光澤。

Cecelia

Cecelia

相信生活裡藏著很多值得記錄的小事，出門探索世界，回家吸貓充電 🩷愛笑的文青擁有渴望分享的靈魂，寫下藏在日常裡的寶藏故事。Line：@cecelia 📧 ：cecelia.ciao@gmail.com

#訓練 #防曬 #保養 #安海瑟薇 #Prada

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2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸

2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸

2026-09-17 10:36 女子漾／編輯周意軒
2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸 圖片來源：ＧＡＰ官方
2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸 圖片來源：ＧＡＰ官方

天氣準備轉涼，又到了衣櫃大換季的時候！2026秋冬平價服飾戰場已經開打，Gap、UNIQLO、GU紛紛端出新一季重點單品，而且今年不只基本款好買，從Threads等社群平台的討論也能發現，「復古感」、「立體廓形」、「格紋」與「有存在感的包款」正重新回到穿搭焦點。Gap把招牌Logo Hoodie直接變成包，其中藍色XL Hoodie托特包更是話題焦點；迎來10週年的Uniqlo U，從繭型褲、羊毛混紡短大衣到棉質肩背包都有高人氣；GU則把格紋、Balloon氣球輪廓與立體丹寧一次帶回來。想趁換季先把秋冬衣櫃補齊，以下這份2026秋冬平價服飾必買清單可以先收藏。

Gap秋冬必買：藍色XL Hoodie托特包話題最高，復古丹寧也回來了

1. 藍色XL Hoodie托特包

今年Gap最有「一眼就認得」潛力的配件，非Hoodie托特包莫屬。品牌直接把經典弧形Logo帽T重新解構，以Gap招牌刷毛布打造包身，連帽T領口、袖口羅紋與抽繩等細節都搬到包包上，遠看甚至有種把整件帽T拎出門的錯視感。

圖片來源：ＧＡＰ官方
圖片來源：ＧＡＰ官方

圖片來源：ＧＡＰ官方
圖片來源：ＧＡＰ官方

尤其討論度很高的藍色XL Hoodie托特包，超大尺寸加上復古Gap藍，本身就相當搶眼。近年Y2K、90年代美式休閒持續回潮，這款剛好踩中復古運動風，如果看到現貨，可以優先鎖定。

2. 牛仔長版風衣外套

今年丹寧不只牛仔褲。Gap把牛仔布一路延伸到長版風衣，保留風衣的俐落氣場，又多了一點美式復古味。秋天直接內搭白T、背心就有造型，氣溫再低一點則可以加入針織衫疊穿，比一般短版牛仔外套更容易穿出存在感。

圖片來源：ＧＡＰ官方
圖片來源：ＧＡＰ官方

3. 中腰寬鬆喇叭牛仔褲

穿膩寬褲，可以注意今年重新回歸的喇叭線條。中腰、寬鬆再加上微喇叭輪廓，比貼腿式喇叭褲更好駕馭，也很適合搭短版針織衫、帽T或牛仔外套，直接把復古美式氛圍拉滿。

圖片來源：ＧＡＰ官方
圖片來源：ＧＡＰ官方

4. 短版針織／日系短版帽T

另一個值得鎖定的就是「短版」。Gap本季從短版針織外套到日系拼接縫線短版帽T都有布局，搭配高腰燈籠褲、牛仔褲或長裙，就能重新調整身材比例。對台灣忽冷忽熱的秋季而言，這類可以單穿又能疊搭的上衣也相對實用。

圖片來源：ＧＡＰ官方
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UNIQLO秋冬必買：Uniqlo U迎10週年，這5件先加入購物車

2026秋冬對Uniqlo U格外有紀念意義，不只是系列10週年，同時也是Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran創意執導的最終系列。9月11日正式上市前，UNIQLO也公開網路商店TOP 5加購人氣商品，想知道大家都先看上什麼，答案就在這五款。

1. 棉質肩背包 NT$790

本季網路話題人氣TOP 1就是它！延續Uniqlo U一貫的極簡設計，把俐落中性外型與日常收納機能結合，而且NT$790的價格相對容易入手。色號39採指定店舖及網路商店限量販售，想搶本季話題配件，可以先鎖定。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

2. 女裝打褶繭型褲 NT$990

Uniqlo U最具代表性的輪廓之一「繭型」當然不能缺席。微高腰搭配立體弧形褲管，既能修飾腿型，也比一般直筒褲更有造型感。9月11日至9月16日還有會員限定NT$990優惠價，是本季很適合優先補進衣櫃的下身單品。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

3. 羊毛混紡短大衣 NT$2,990

如果今年只想買一件比較有秋冬氣氛的外套，可以注意這件男女適穿的羊毛混紡短大衣。以經典短大衣為靈感，透過微短、寬鬆輪廓重新詮釋，既有羊毛混紡的秋冬質感，又不會因為長版剪裁顯得過於正式。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

4. 磨毛棉質襯衫 NT$1,290

秋冬想穿紅色，今年也有更好駕馭的選擇。磨毛棉質襯衫以柔軟、溫暖材質搭配寬鬆版型，其中紅色更是設計師為10週年選用的UNIQLO品牌色。單穿已經夠醒目，也能當薄外套搭白T與牛仔褲。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

5. 緞面拼接洋裝 NT$1,290

喜歡Uniqlo U材質運用的人，可以鎖定緞面拼接洋裝。利用不同材質創造光澤與輪廓對比，單穿就有完整造型，入秋後再加短版外套、針織或靴款，就能一路穿進秋冬。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

GU秋冬必買：格紋正式回歸！Balloon氣球輪廓也是關鍵字

如果Gap代表美式復古、Uniqlo U走極簡廓形，那GU今年最值得注意的就是「格紋＋立體感」。過去容易讓人聯想到英倫、學院風的格紋，今年被放進寬版襯衫、百褶裙與外套中，穿法明顯變得更輕鬆。

1. 蝙蝠袖格紋襯衫

想跟上格紋回歸又怕穿得太學生感，蝙蝠袖格紋襯衫就是相對容易入門的一款。寬鬆輪廓降低傳統格紋襯衫的拘謹感，可以敞開當外套、綁腰，也能搭氣球褲玩上寬下寬的日系層次。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

2. 側鈕扣百褶裙（格紋）

格紋＋百褶本來就是秋冬經典組合，今年GU再加入側鈕扣細節增加造型感。上身不用太複雜，一件素色針織、短版上衣或大學T就能完成秋日Look。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

3. 3D Barrel Leg錐形牛仔褲

今年褲子重點不是「多寬」，而是「輪廓有多立體」。3D Barrel Leg利用圓弧褲管重新塑造丹寧比例，視覺上比普通寬褲更有份量，也是想嘗試Balloon、Barrel Leg趨勢時相對日常的選擇。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

4. Balloon氣球仿皮外套

想用一件單品把秋冬造型撐起來，可以直接看外套。Balloon氣球仿皮外套同時集合仿皮材質與圓弧廓形兩大元素，不需要堆太多配件，搭T恤、牛仔褲就已經有完整度。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

2026秋冬先抓4大關鍵字：復古、格紋、立體輪廓、大包

從Gap、UNIQLO到GU今年的新品，可以發現平價服飾已經不只是「基本款補貨」。Gap用Hoodie托特包與丹寧把美式復古重新帶回街頭；Uniqlo U用繭型褲、短大衣延續最擅長的極簡輪廓；GU則用格紋與Balloon氣球剪裁增加造型份量。如果不想整季衣櫃全部重買，其實抓住幾個關鍵單品就夠：一只有存在感的大包、一件短版或立體外套、一條繭型／Barrel Leg褲，再加入一件格紋單品，基本上就能把2026秋冬最值得注意的流行元素一次穿上身。

#GU #穿搭 #Gap #繭型褲 #平價服飾 #好物推薦 #Uniqlo U

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2026-10-09 22:49 女子漾／編輯桑泥
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10
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巴黎時裝週又迎來一場星光滿滿的大秀！Dior 2027 春夏系列在巴黎杜樂麗花園登場，Jonathan Anderson 延續他接手品牌後的全新美學，以蕾絲、雪紡、透視材質與柔軟輪廓重新詮釋 Dior 經典。秀場之外，蕾哈娜Jisoo張員瑛三位人氣女星的看秀造型同樣成為焦點，從全黑性感、粉色浪漫到黑白蕾絲，各自穿出完全不同的 Dior 風格。

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蕾哈娜超酷全黑造型配上鑽石腳鍊

圖片來源：IG@dior
圖片來源：IG@dior

圖片來源：gettyimages
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蕾哈娜這次以一身 Dior 黑色造型現身，簡潔的黑色吊帶長裙外罩黑色外套，搭配尖頭高跟鞋與墨鏡，看似低調，真正的焦點其實在腳踝！她以一條鑽石腳鍊替整身黑色造型注入華麗感，垂墜式梨形鑽石沿著腳踝向下延伸，視覺效果非常搶眼。相比把珠寶全部集中在耳環或項鍊，這次直接將鑽石放到腳踝，讓看似簡單的全黑造型多了一個意想不到的記憶點。


JISOO 粉白造型甜美升級，超大份量裙襬成焦點

圖片來源：IG@sooyaaa__
圖片來源：IG@sooyaaa__

圖片來源：IG@sooyaaa__
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身為 Dior 品牌大使的 Jisoo，這次則完全走另一個方向。她以白色長袖襯衫搭配粉色短裙，襯衫領口加入長版絲巾般的蝴蝶結裝飾，裙身則利用百褶與層疊布料製造出蓬鬆、輕盈的花瓣感。

這身造型最有趣的是比例，上身維持清爽俐落，裙子卻刻意放大體積，再搭配超長馬尾與黑色髮帶，讓整體多了一點復古少女感。


張員瑛黑白蕾絲穿出浪漫公主感

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

張員瑛這次造型也相當有記憶點，她選擇米白色蕾絲上衣搭配黑色透膚蕾絲長裙，再以一條從頸部一路垂墜至腳踝的白色立體裝飾圍巾作為視覺核心。

黑白配色本身就足夠經典，張員瑛加入粉嫩迷你包與白色細帶高跟鞋後，整體立刻多了一點少女感，搭配柔順長髮與清透妝容，把蕾絲與羽毛般的立體細節襯托得更加突出。

圖片來源：IG@for_everyoung10
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#穿搭 #時裝週 #蕾哈娜 #張員瑛 #Dior #外表管理 #流行穿搭 #巴黎時裝週 #Jisoo #JISOO

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圖片來源：IG@yejinhand
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Netflix 全新韓劇《挑情醜聞》由孫藝珍攜手池昌旭、Nana共同演出，此劇還沒播出時便是許多劇迷期待的一部戲，講述以朝鮮時代為背景的女性拋開束縛，大膽的尺度與慾望情感，更在韓國播出後登上熱搜，尤其許久未參與古裝劇的孫藝珍，劇中造型同樣成為粉絲關注焦點，現今 44 歲的她，完全看不到歲月在留下的痕跡，充滿氣勢的古裝風格再度美到封神，而孫藝珍私底下其實也是為穿搭高手，擅長以優雅又知性的穿衣氛圍，營造出貴氣的千金感受，以下總整理孫藝珍 5 套私服盤點，一起來看看有哪些值得學習的搭配巧思吧。

編輯推薦

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 01.

圖片來源：IG@yejinhand
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第一套孫藝珍藕粉色的蕾絲背心搭配同色系長褲，讓好氣質更加突出，尤其粉色能提亮白皙與紅潤氣色，融入蕾絲與雪紡材質，瞬間營造一股迷人的優雅質感。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 02.

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孫藝珍的度假穿搭同樣吸睛，以亮綠色加條紋的泳裝，使纖細好身材一覽無遺，外搭一件格紋長版開襟衫，不僅可以修飾比例同時有遮陽防曬的效果。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 03.

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平時孫藝珍最愛的單品，絕對非背心洋裝莫屬，不需想過多搭配，單穿便能製造理想風格，像是紫色收腰中長洋裝搭黑色低跟鞋，立即呈現知性滿分的高級印象。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 04.

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帶點韓系鬆弛感的穿衣方式，也是孫藝珍日常喜愛的造型，以寬版橫條紋上衣與棉褲混搭，展現休閒兼具的韓系氣息。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 05.

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運用兩件上衣疊搭的技巧，可讓衣著細節增添層次焦點，下身搭牛仔褲與球鞋，再戴上老帽就很好看加分。

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連 TWICE Momo、子瑜也上癮的舒適美學！5 個「鬆軟棉褲」穿搭心機，讓平凡單品秒變時髦的靈感！

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2026-09-24 14:42 女子漾 / 編輯 Sydney
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曾被貼上居家、居家服標籤的灰色棉褲，如今已躍升為時尚圈最熱門的靈感要角。從 aespa 的 Winter 與 Karina，到 i-dle 的雨琦，以及 TWICE子瑜與 Momo，私服中都頻繁出現這件兼具舒適與隨性姿態的單品。告別過往過於隨意的印象，只要掌握材質疊搭與剪裁比例，鬆軟棉褲也能搭出令人驚豔的質感。以下特別整理 5 個來自韓星私服的穿搭心機，帶你用最不費力的方式，將這件基礎單品穿出時髦新高度。

Outfit 1

Winter 選擇將灰色的寬鬆棉褲作為基底，上身混搭軍綠色短版外套與厚實的灰色圍巾，透過不同材質的層次堆疊打破棉褲的單調感。頭上那頂飽和度極高的寶藍色棒球帽更是整體造型的靈魂所在，瞬間為沉穩的色彩畫龍點睛，展現出既率性又帶有幾分街頭叛逆感的大人味風格。

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Outfit 2

Karina 則親自示範了如何將棉褲穿得性感又俐落。她以灰色連帽外套與同色系運動棉褲相互呼應，內搭一件貼身黑上衣並微微露出腰部線條，同時刻意露出運動內褲的標誌邊緣。這種微露肌膚的巧妙剪裁，不僅巧妙修飾了身型比例，更在運動休閒中注入一股不經意的時髦吸引力。

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Outfit 3

雨琦大膽挑戰了全粉紅色的同色系造型，將滿滿的少女感與隨性氛圍完美融合。過膝的寬鬆粉色帽 T 搭配同材質的粉色棉褲，看似居家卻因為豹紋肩背包與墨鏡等俐落配件的加入，瞬間多了一份古靈精怪的時髦氣場。適度運用搶眼的小物轉移視覺焦點，就是同色系套裝不顯臃腫的關鍵。

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Outfit 4

子瑜選擇以極具質感的溫柔風格來詮釋灰色棉褲。她選用帶有合身剪裁的大地色針織衫作為上身搭配，柔軟的針織質地與鬆軟的棉褲相互襯託，在休閒中帶出一抹優雅的知性氣質。這種上緊下鬆的穿搭公式，非常適合在日常約會或隨性出門時使用，輕鬆打造出好感度極高的大人感造型。

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Outfit 5

Momo 則展現了極具個人特色的美式復古叛逆。她以印有圖騰的長袖上衣搭配寬版灰色棉褲，頭戴黑色毛線帽，將街頭塗鴉感與 Y2K 元素拿捏得恰到好處。寬鬆的廓形剪裁不僅能修飾腿型，更隨意踏上一雙黑鞋，就能踩出自然流暢且充滿態度的不費力穿搭。

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時尚從來不需要刻意為之，這些韓星的私服範本告訴我們，只要善用帽子、飾品與適當的剪裁對比，看似平凡的鬆軟棉褲也能成為展現個人風格的質感單品。這個季節不妨放下拘謹的褲裝，選擇一件舒適的棉褲，穿出屬於你的自在美學。

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