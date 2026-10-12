睫毛一到下午就塌？7款超強睫毛膏推薦 KISSME升級防水、媚比琳飛天翹 淡妝也能有神

早上夾好的睫毛，中午就垂下來；想多刷兩層增加存在感，卻變成結塊的「蟑螂腳」？挑睫毛膏時，除了纖長、濃密，也要看看刷頭設計、定型能力與想要的妝感。

這次整理7款睫毛膏，從高絲三用束感翹睫、KISSME升級防水配方，到1028溫柔麂皮棕與迪奧彩色美睫，依照日常淡妝、濃密眼神或玩色需求，找出適合自己的選擇。

高絲｜270元一支三用，梳出自然束感翹睫

高絲《美顏定格持久束感翹睫膏》。圖片來源：品牌提供

想嘗試束感睫毛，可以留意高絲《美顏定格持久束感翹睫膏》透亮黑，5.5g售價270元。無纖維配方搭配「全方位塑型梳」，鋸齒刷面用來梳理、向上提拉睫毛，細緻刷面則方便處理下睫毛與細短睫毛。

高絲《美顏定格持久束感翹睫膏》。圖片來源：品牌提供

配方加入睫毛定型記憶、捲翹定型與防淚抗暈成分，主打持久捲翹，也能作為睫毛打底及睫毛雨衣使用。透亮黑帶有黛青色調，適合想讓睫毛輪廓清楚、又保留輕盈感的人；品牌也提醒，刷得過量可能因膏體重量影響捲度。

1028｜低飽和麂皮棕，淡妝眼神更柔和

1028「睫睫撐霸纖長睫毛膏」。圖片來源：品牌提供

喜歡奶茶色、低飽和眼妝，可以看看1028《睫睫撐霸纖長睫毛膏》新色「麂皮棕」，售價400元。棕色降低濃黑睫毛的銳利感，同時保留纖長輪廓，讓日常淡妝多一點精緻細節。

1028《睫睫撐霸纖長睫毛膏》。圖片來源：品牌提供

搭配180°撐飛翹細彈矽膠刷與輕盈翹配方，主打纖長、捲翹及抗暈染，並內附睫毛梳，方便整理黏在一起的睫毛。可於1028官網、寶雅、屈臣氏、康是美等通路選購。

KISSME｜經典防水款升級，纖長與定型一起顧

KISSME花漾美姬《超！持久立挺翹長防水睫毛膏N》。圖片來源：品牌提供

最在意睫毛容易塌、眼妝暈開的人，可留意KISSME花漾美姬《超！持久立挺翹長防水睫毛膏N》。經典系列睽違5年升級，以超快乾瞬間記型科技搭配防水配方，品牌主打30小時立挺捲翹與抗暈染表現。

KISSME花漾美姬《超！持久立挺翹長防水睫毛膏N》。圖片來源：品牌提供

翹長型採弧型刷頭，提供黑色、玫瑰棕與灰黑棕，能依妝容調整眼神濃淡。升級膏體著重滑順包覆與乾淨纖長感，並添加山茶花油、摩洛哥堅果油等7種美容液成分；卸妝可搭配同品牌《一刷睫淨睫毛膏卸除液》，依使用說明卸除防水膏體。

KISSME花漾美姬《超！持久立挺翹長防水睫毛膏N》。圖片來源：品牌提供

媚比琳《飛天翹防水睫毛膏》。圖片來源：品牌提供

媚比琳《飛天翹防水睫毛膏》換上飛天小女警靈感限定包裝，售價469元，讓化妝包多一點甜酷感。產品搭載「24H飛天瞬翹科技」，添加角蛋白複合物，主打輕盈纖長與持久捲翹。

媚比琳《飛天翹防水睫毛膏》。圖片來源：品牌提供

「180°飛天神刷」採扇形5層排梳設計，著重捕捉細短睫毛，刷出根根分明的輪廓。想增加眼神存在感，又怕膏體太厚，可以從薄刷一層開始；限定包裝供貨依通路為準。

NARS｜波浪型刷頭，打造自然濃密的睫毛輪廓

NARS濃密叛逆睫毛膏。圖片來源：品牌提供

喜歡睫毛有份量、眼神更深邃，可看看升級版NARS《濃密叛逆睫毛膏》，8g售價1,100元，全系列2色。波浪型刷頭順應睫毛弧度，方便觸及不同角度與細小睫毛。

NARS濃密叛逆睫毛膏。圖片來源：品牌提供

輕盈濃密塑型科技以柔潤膏體包覆睫毛，著重自然濃密感，配方另添加摩洛哥堅果油與維他命C。搭配低飽和玫瑰或灰棕眼影，就能讓睫毛成為眼妝中清楚的輪廓重點。

迪奧｜8字型刷頭，防水濃密款兼顧扇形美睫

迪奧《絕對搶眼防水睫毛膏》。圖片來源：品牌提供

迪奧《絕對搶眼防水睫毛膏》7.4ml售價1,550元，以經典8字型刷頭搭配防水抗汗配方，從根部至尾端包覆睫毛，打造濃密、分明的扇形妝效。

迪奧《絕對搶眼防水睫毛膏》。圖片來源：品牌提供

配方蘊含維他命原B5與棉花精萃，外殼則以藤格紋結合金屬銀色，精品感很搶眼。適合想兼顧濃密輪廓與防水持妝的人，可於全台迪奧專櫃及DIOR線上旗艦店選購。

迪奧｜粉、紫、藍色睫毛，替眼妝加一點個性

迪奧《絕對搶眼濃密睫毛膏》。圖片來源：品牌提供

想讓睫毛也加入玩色行列，迪奧《絕對搶眼濃密睫毛膏》推出4款新色，7.4ml售價1,550元，包括「161經典藍」、「790濃密棕」，以及官網獨賣的「971深邃紫」、「840俏皮粉」。

迪奧《絕對搶眼濃密睫毛膏》。圖片來源：品牌提供

濃密棕適合日常自然眼妝，藍、紫與粉色則能增加造型感。新手可以先搭配簡單眼影，讓彩色睫毛成為視線焦點；這款彩色濃密系列與前述防水款不同，選購時記得確認品名。

刷睫毛膏注意事項FAQ

Q1. 睫毛要先夾，還是刷完再夾？

一般建議先夾睫毛，再刷睫毛膏。先整理好弧度，再從根部往尾端上妝，更容易控制形狀；眼頭、眼尾也別漏掉。

Q2. 怎麼避免結塊、刷出「蟑螂腳」？



刷頭取出後先去除多餘膏體，再從根部輕微左右移動、向上梳開。需要加強時少量疊刷，下睫毛則用刷頭尖端控制範圍，避免一次沾太多。

Q3. 刷得越多，睫毛就會越翹嗎？

不一定。膏體過量可能增加重量，反而讓睫毛下垂。先薄刷一層，再視需要局部加強，比反覆堆滿更容易保留輕盈捲度；高絲附件也特別提醒這一點。

Q4. 防水睫毛膏怎麼卸，才不需要一直揉？

依產品說明使用適合的眼唇卸妝液或睫毛膏卸除液，讓卸妝產品充分接觸膏體，再輕柔卸除。避免用指甲摳、直接拉扯睫毛，睡前也應卸淨；品牌標示24或30小時持妝，不代表適合帶妝過夜。

Q5. 睫毛膏乾掉能加水嗎？多久該換一支？

乾掉就應汰換，不要加水或口水稀釋。依產品標示與開封後使用期限更換，FDA也提醒睫毛膏通常建議在購買後2至4個月汰換。不要共用；若出現眼部感染，應停用並丟棄感染期間使用的眼妝產品。