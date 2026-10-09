遮瑕厚到像面具？總是卡紋？6款遮瑕推薦：1028水感遮瑕、媚比琳蜜桃校色、Benefit精華遮瑕一次看

黑眼圈遮完變灰、痘印蓋住了卻多出一塊色差，眼下還沒到下午就開始卡紋？遮瑕的精緻度，除了產品質地，也和色號、用量及暈染位置有關。這次整理4款局部遮瑕，搭配1款氣墊與1款定妝蜜粉，從1028自帶刷具的雙頭設計、i’m meme抹刀刷頭，到benefit精華型遮瑕，依照不同需求挑選，讓底妝少一點厚重、多一點乾淨。

1028｜遮瑕、暈染一支完成，外出少帶一支刷具

1028「PRO FIX修片狂精修雙頭遮瑕膏」。圖片來源：品牌提供

化妝包想再精簡一點，可以留意1028《PRO FIX修片狂精修雙頭遮瑕膏》，售價320元。一頭點塗遮瑕，另一頭搭配刷毛暈染邊界，修飾黑眼圈、痘疤與局部膚色不均時，不必另外找工具。

配方主打輕薄水感，提供黑眼圈遮瑕、提亮及瑕疵遮蓋3種分區需求。上妝時先點在需要修飾的位置，再輕輕拍開周圍邊界，更容易控制厚度。可於1028官網、寶雅、屈臣氏、康是美等通路選購。

1028 PRO FIX 修片狂精修雙頭遮瑕膏。圖片來源：品牌提供

i’m meme｜抹刀刷頭分寬窄面，小痘印、眼下都能精準下手

I’M MEME我愛神力遮瑕膏。圖片來源：品牌提供

i’m meme《我愛神力遮瑕膏》4.5g售價350元，特色是抹刀型刷頭，窄面方便點塗痘印、斑點，寬面則適合眼下與唇周等較大範圍。配方結合空氣柔霧粉體與水感貼膚薄膜科技，主打輕盈遮瑕、防水抗汗。

I’M MEME我愛神力遮瑕膏。圖片來源：品牌提供

系列共5色，01明亮色、02自然色可依膚色挑選；03蜜桃橘用於黑眼圈校色，04健康色可供健康膚色遮瑕或輪廓修飾，05柔白色則對應白皙肌與提亮需求。可於品牌官網、寶雅、屈臣氏、康是美等通路購買，選色時先確認遮蓋效果，再視需要加入校色或提亮色。

一點即遮抗痘遮瑕膏。圖片來源：品牌提供

媚比琳《一點即遮抗痘遮瑕膏》15ml售價429元，採錐形瓶口設計，方便擠出少量膏體，再用手指或刷具局部拍開。配方主打高遮瑕、防水抗汗，並添加水楊酸、維他命C與保濕甘油。

一點即遮抗痘遮瑕膏。圖片來源：品牌提供

3款色號分工清楚，05提亮色用於淚溝與凹陷的視覺修飾，15裸膚色遮蓋痘印、斑點，20校正色則以蜜桃色調修飾黑眼圈與暗沉，油肌也可搭配同品牌《控油貼貼妝前精華》。

Benefit｜76%保養精華配方，兩色搭配讓遮瑕邊界更自然

benefit嘖嘖稱齊輕盈遮瑕精華棒。圖片來源：品牌提供

Benefit《嘖嘖稱齊輕盈遮瑕精華棒》以76%保養精華配方、貼合輪廓的氣墊刷頭為特色，台灣首波推出10款色號，涵蓋不同深淺與冷、暖、中性色調。

benefit嘖嘖稱齊輕盈遮瑕精華棒。圖片來源：品牌提供

品牌提出「兩色遮瑕理論」，先依瑕疵色偏選擇修飾色，再以接近膚色的中性色柔化邊界。對常遇到局部泛白、遮瑕與粉底接不起來的人，這個選色思路值得參考。可以先到櫃上針對眼下與痘印試色，確認單色效果，再決定是否需要搭配第二色。

PONY EFFECT｜氣墊先均勻膚色，局部遮瑕就能少一點

PONY EFFECT_超進化無重力氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

全臉有膚色不均時，可以先用底妝修飾，再針對剩下的瑕疵補強。PONY EFFECT升級版《超進化無重力氣墊粉餅》15g×2售價1,380元，主打輕盈遮瑕與陶瓷柔光妝效，搭配密實氣墊粉撲，方便輕拍上妝。

PONY EFFECT_超進化無重力氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

配方添加依克多因、維他命原B5與鋅玻尿酸等成分，並具SPF50+ PA++++。使用時先薄拍一層，再用遮瑕處理明顯痘印或黑眼圈，避免每個部位都疊到同樣厚度。可於品牌官網、指定beautySTAGE櫃點及官方授權網路通路選購。

i’m meme｜柔膚色蜜粉收尾，定妝兼顧柔焦膚色

i'm meme 我愛魔皮柔焦蜜粉_柔膚_。圖片來源：品牌提供

遮瑕完成後，定妝也是影響妝面乾淨度的一步。i’m meme《我愛魔皮柔焦蜜粉》柔膚版10g售價450元，以米色調粉體修飾暗沉與膚色不均，搭配細緻球狀粉體，呈現輕霧柔焦效果，可於品牌官網、屈臣氏、康是美、寶雅等通路選購。

篩網設計方便控制取粉量，可先少量按壓容易出油的位置。眼下則視乾燥程度減量，避免為了固定遮瑕，反而堆出明顯粉感。蜜粉以定妝、柔焦為主，深色痘印仍應先用局部遮瑕處理。

彩妝遮瑕注意事項FAQ

Q1. 遮瑕應該在粉底前，還是粉底後？

一般膚色遮瑕可放在粉底後，先均勻全臉膚色，再補強仍明顯的瑕疵，也比較容易減少用量。需要色彩校正時，則可先局部校色，再以膚色底妝銜接。

Q2. 黑眼圈為什麼越遮越灰？

可能需要先處理色偏，而非繼續堆疊淺色遮瑕。可依黑眼圈顏色、深淺與自身膚色，試用合適的校色產品，再覆上膚色遮瑕；蜜桃橘也需要控制用量，避免眼下留下橘色色塊。

Q3. 眼下怎麼遮，才比較不容易卡紋？

妝前先做好適量保濕，遮瑕從少量開始，集中在暗沉位置，再輕拍暈開。不要為了提亮，將整片眼下厚厚塗滿；定妝前先確認是否積線，整理平整後再少量上粉。

Q4. 痘印遮瑕也要選亮一階嗎？

遮痘印主要是讓局部顏色融入周圍肌膚，通常先選接近膚色的色號更好掌握。提亮色留給需要補光的位置；遮瑕先點在色差處，再柔化邊界，避免把周圍皮膚一起蓋成另一個顏色。

Q5. 痘痘肌使用遮瑕，要注意什麼？



優先留意標示不致粉刺或不堵塞毛孔的產品，睡前確實卸妝，刷具每週清潔，避免共用。含保養成分的遮瑕仍屬彩妝，不能只靠它處理痘痘；若使用後持續長痘或刺激，應停用並尋求皮膚科評估。