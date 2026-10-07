妝容精緻感就差這一道光！9款打亮彩妝盤點 1028心凍藍、蘭蔻紫色聚光棒太燒

明明粉底、腮紅都畫好了，照鏡子卻覺得臉少了一點立體感？你可能只差一道放對位置的光！從像肌膚透出來的水光，到轉頭才看見的細緻珠光，打亮能替妝容增加層次，也讓顴骨、鼻樑與眼神更有存在感。

這次整理1028、i’m meme、蘭蔻、Tom Ford、DOLCE&GABBANA與MAKE UP FOR EVER的光感彩妝，從320元開架打亮霜到精品雙色高光盤，依照想要的妝效挑選，日常淡妝也能多一點精緻感。

1028｜320元水光打亮霜，冷調「心凍藍」太想試

1028 水光心凍打亮霜。圖片來源：品牌提供

喜歡清透水光，又不想讓臉上出現一整片亮粉，可以先看看1028《18 Light 水光心凍打亮霜》。Jelly Glow霜凍質地上臉後形成輕盈水感薄膜，搭配細緻光感粒子，呈現隨角度變化的立體光澤。

1028 水光心凍打亮霜。圖片來源：品牌提供

色選包括「心凍粉」、「心凍白」，以及寶雅獨家的「心凍藍」。想玩冷調妝容，可以從少量藍色光澤開始，讓局部打亮成為妝容的小亮點。

同系列《18 Light 聚光雙色蜜粉餅》則把定妝、柔焦與校色補光結合，提供「月光粉」、「幻光紫」兩款；《18 Light 閃鑽聚光眼彩盤》以低飽和嫩粉搭配3種光感質地，適合替眼妝增加閃耀層次。臉部與眼部各選一個重點，就能讓光澤更有節奏。

1028 閃鑽聚光眼彩盤。圖片來源：品牌提供

1028 閃鑽聚光眼彩盤。圖片來源：品牌提供

產品資訊

水光心凍打亮霜，320元。

聚光雙色蜜粉餅，390元。

閃鑽聚光眼彩盤，320元。

購買通路包括1028官網及指定藥妝通路；「心凍藍」為寶雅獨家。

1028 聚光雙色蜜粉餅。圖片來源：品牌提供

1028 聚光雙色蜜粉餅。圖片來源：品牌提供

i’m meme｜粉嫩水光棒，小範圍點亮更有韓系感

im meme_我愛嫩顏水光棒 002 澎澎粉。圖片來源：品牌提供

想替日常妝容加一點粉嫩光暈，i’m meme《我愛嫩顏水光棒》新色「002澎澎粉」值得留意。冷調粉色揉合細緻銀色珍珠光澤，柔滑棒狀質地可用指腹輕拍暈開，局部點在雙頰或鼻頭，就能增加清透亮澤。

im meme_我愛嫩顏修容棒 004 燕麥奶泡。圖片來源：品牌提供

搭配《我愛嫩顏修容棒》「004燕麥奶泡」，則能以淺暖灰調陰影襯托亮面，讓輪廓更有層次。下手時先少量、拍開邊界，會比一次畫出又深又亮的線條更容易掌握。

im meme_我愛嫩顏修容棒_我愛嫩顏水光棒。圖片來源：品牌提供

另外，屈臣氏獨家《我愛嫩顏修容水光棒組》內含「002栗子奶泡」修容棒與迷你版「澎澎桃」水光棒。要注意，組合裡的蜜桃色「澎澎桃」，與單售新色「澎澎粉」不同，購買前記得確認色號。

產品資訊

我愛嫩顏水光棒002澎澎粉，6.7g，390元。

我愛嫩顏修容棒004燕麥奶泡，6.7g，390元。

我愛嫩顏修容水光棒組，原價550元；新聞稿列屈臣氏獨家換購價299元，換購條件及活動依通路公告。

im meme_我愛嫩顏修容棒_我愛嫩顏水光棒。圖片來源：品牌提供

蘭蔻｜紫色補光雙選擇，鏡面水光、柔焦提亮分開挑

零粉感超持久聚光棒。圖片來源：品牌提供

同樣是紫色光感，蘭蔻這兩款產品的妝效各有特色。《零粉感超持久聚光棒》「幻紫霓光」以冷調紫色偏光，呈現清透鏡面水光，可局部點亮顴骨、鼻樑等位置，適合想讓打亮更有存在感的人。

零粉感超持久聚光棒。圖片來源：品牌提供

零粉感超持久聚光棒。圖片來源：品牌提供

《零粉感超持久柔焦蜜粉餅》「幻光紫」則以暖調丁香紫校色粉體，搭配柔焦妝效，同時兼顧定妝與提亮。偏好整體膚色看起來更乾淨、透亮，可以留意這類校色蜜粉；喜歡轉頭時浮現的水亮光澤，則可考慮聚光棒。

蘭蔻零粉感超持久柔焦蜜粉餅_幻光紫。圖片來源：品牌提供

品牌提出的「以光填充」，指的是透過提亮修飾凹陷陰影、增加視覺飽滿感。淚溝與法令紋仍須依個人膚況調整用量，彩妝不會實際填補凹陷或增加膠原蛋白。

產品資訊

零粉感超持久聚光棒，全1色，2,150元。

零粉感超持久柔焦蜜粉餅「幻光紫」，2,100元。

蘭蔻零粉感超持久柔焦蜜粉餅_幻光紫。圖片來源：品牌提供

TOM FORD｜雙色高光自由混搭，打造有層次的精品光澤

TFB_立體光影巨星雙色修容盤與高光盤。圖片來源：品牌提供

TOM FORD《立體光影巨星雙色高光盤》以細緻粉體呈現近似液態高光的飽滿亮澤，雙色設計可單獨使用，也能混合調整光感。淺色可提亮顴骨、鼻樑與眉骨等高點，深色則能增添暖調光澤。系列共有Moodlight、Nudelight、Peachlight與Tanlight四款，挑選時可以先試在臉側，觀察光澤是否自然融入原本膚色。

TFB_立體光影巨星雙色修容盤與高光盤。圖片來源：品牌提供

同系列《立體光影巨星雙色修容盤》則以乳霜轉緞光質地結合深淺兩色，可搭配高光建立明暗層次。喜歡輪廓清楚、光澤細膩的妝容，可以從顴骨一小段高光開始，慢慢增加強度。

產品資訊

立體光影巨星雙色高光盤，共4款，3,250元。

立體光影巨星雙色修容盤，共2款，3,250元。

TOM FORD《立體光影底妝系列》。圖片來源：品牌提供

DOLCE&GABBANA｜臉部、身體都能用，約會派對多一道光

DOLCE&GABBANA《金鑽炫光打亮棒》。圖片來源：品牌提供

穿上露肩上衣或小洋裝時，除了臉部，鎖骨與肩膀也能成為光澤重點。DOLCE&GABBANA《金鑽炫光打亮棒》Glazelighter專為臉部與身體設計，以輕盈棒狀質地打造水亮妝效。配方具防汗、防潮特性，並添加義大利杏仁萃取與Vegan Collagen。想要日常細緻光感，可以少量局部使用；需要更鮮明的派對亮澤，再逐次疊加。

DOLCE&GABBANA《金鑽炫光打亮棒》。圖片來源：品牌提供

臉部打亮已經很明顯時，身體可以只選鎖骨或肩膀其中一處，讓整體妝容保有清楚的焦點。

產品資訊

金鑽炫光打亮棒，1,800元。

櫃點為台北忠孝SOGO 2樓DG精品美妝專櫃。

DOLCE&GABBANA《金鑽炫光打亮棒》。圖片來源：品牌提供

MAKE UP FOR EVER｜提亮不一定要閃，霧面眼影也能補光

MAKE UP FOR EVER藝術大師恣意玩色眼影。圖片來源：品牌提供

打亮也可以走低調路線！MAKE UP FOR EVER《藝術大師恣意玩色眼影》共有23款色選，分為柔焦霧面、光澤晶燦與閃耀碎鑽3種質地，能依照部位與妝效需求選擇。

MAKE UP FOR EVER藝術大師恣意玩色眼影。圖片來源：品牌提供

其中「M100純淨棉裸」是霧面裸白色，品牌建議用於淚溝、法令紋等凹陷位置提亮。這類用法著重調整明暗，適合想補光、又不希望凹陷處出現明顯閃光的人；仍須依膚色少量試色，避免裸白色形成突兀色塊。

藝術大師恣意玩色眼影。圖片來源：品牌提供

眼部則可留意珠光「S200棉花糖粉」，替臥蠶增加光澤；鑽光「G092香檳碎鑽」可用於眼頭打亮，讓眼神多一點閃耀細節。依產品適用範圍使用，並避開眼睛與黏膜。

產品資訊

藝術大師恣意玩色眼影，共23色，單顆900元。

彩妝打亮FAQ

Q1. 新手打亮應該畫在哪裡？

先從顴骨上緣的小範圍開始，用少量產品暈開邊界，再觀察正面與側面的光澤。鼻樑、眉骨可視妝容需要補上，不必把每個部位都畫亮。Charlotte Tilbury官方教學也建議以少量產品沿顴骨往太陽穴暈染，鼻部與眉骨則用較小刷具控制範圍。

Q2. 打亮棒、打亮霜和粉狀高光怎麼選？

膏霜類通常適合營造融入肌膚的水光，能用指腹輕拍；粉狀高光則方便用刷具控制位置與疊加亮度。乾燥或有紋理的肌膚，應先做好保濕，避免粉體與閃光讓紋理更明顯。實際光澤強弱仍取決於配方，選購時最好試色。

Q3. 油肌、毛孔明顯也能用打亮嗎？

可以，重點在質地與範圍。油肌可先考慮細緻粉狀高光，避開粗大亮片，並在容易出油的位置適量定妝。打亮先集中於顴骨高點，減少在毛孔明顯區域大面積疊擦，也更容易維持乾淨光感。

Q4. 打亮要放在蜜粉前，還是蜜粉後？

一般可先完成粉底，再上膏霜打亮，最後視需要局部定妝；粉狀高光通常放在粉類腮紅、修容之後。膏霜產品若在已厚壓蜜粉的皮膚上反覆推抹，可能帶起底妝或結塊，建議少量輕拍；特殊配方則依品牌使用方式調整。

Q5. 打亮能遮黑眼圈、填平淚溝嗎？

打亮能調整局部明暗，讓陰影在視覺上不那麼突出，但不能實際填平淚溝，也不能取代黑眼圈遮瑕。若主要困擾是眼下色差，可先完成校色與遮瑕，再評估是否需要少量提亮。凹陷位置可參考霧面提亮用法，避免一開始就疊上強烈珠光；用量與色號仍須依個人膚況調整。