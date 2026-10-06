菅田將暉帥當「東方之星」代言人！格拉蘇蒂「洋蔥錶冠」復古神錶登台

想要一秒穿越時空？戴上一只充滿故事的腕錶就能辦到！近年來復古風潮席捲全球時尚與鐘錶圈，德國頂級製錶品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）更是將這股懷舊魅力發揮到極致。即日起至10月30日，品牌於寶鴻堂鐘表台北忠孝店盛大舉辦「2026年新作腕錶展」，邀請錶迷們放慢腳步，隨著音樂搖擺穿梭，一窺德國極致工藝的浪漫與精準。

復古魂燃燒！格拉蘇蒂原創超帥「洋蔥錶冠」登台 重溫70年代黃金歲月

自1845年創立以來，格拉蘇蒂原創始終堅持頂級的自製工藝，高達95%的機芯零件皆為自家生產。而此次2026年的全新作品展，最吸睛的兩大主角，絕對是讓軍錶迷與音樂愛好者為之瘋狂的「議員領航者計時腕錶」與「七零年代系列三款錶款」。

圖片來源：品牌提供

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首先是充滿硬派飛行員靈魂的「Senator Chronograph Navigator議員領航者計時腕錶」，這款深色調神錶直接致敬1940年代，霧黑色面盤搭配立體夜光阿拉伯數字時標，確保在任何嚴苛環境下都能一眼看清時間。最迷人的莫過於側邊那顆精緻的「洋蔥式錶冠」，不僅點綴了拋光「G」標誌，搭配經典蘑菇形按把，操作手感極佳，戴上它瞬間彷彿化身復古王牌飛行員！

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另一款則是自帶音樂濾鏡的「Tweed Amp粗毛呢擴大機錶款」。它的靈感來源超特別，竟是來自藍調音樂家最愛的經典音箱！紅K金的指針與時標，在冷冽的不鏽鋼錶殼襯托下，展現出強烈的個性張力，就像一首難忘的藍調前奏。此外，它還搭載了品牌專利的「Groove Lock」快拆系統，讓錶主能隨心更換錶帶；內在的36-11型自動上鍊機芯更有矽游絲加持，抗磁又精準，完美應付日常各種佩戴情境。

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帥度破表！東方之星歡慶75週年 重磅宣布菅田將暉任品牌大使

日本人氣男星菅田將暉又有新身分啦！日本知名腕錶品牌「東方之星Orient Star」今年迎來創立75週年的重要里程碑，官方重磅宣布，正式邀請活躍於國際舞台的影視歌三棲男神菅田將暉，出任全新的品牌大使。這波備受矚目的推廣企劃，將率先於台灣、日本、泰國及菲律賓等四個國家與地區同步展開，準備用男神魅力席捲錶圈。

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突破框架無極限！完美契合「探索未知」精神

自1951年誕生以來，東方之星始終堅持自家一貫的生產體制，致力打造宛如「閃耀之星」般的頂級機械錶。而這次之所以會促成合作，正是因為菅田將暉在戲劇上勇於挑戰多元角色、展現卓越演技，在音樂領域也不斷打破既有框架。他不留戀過往成就、持續探索自身可能性的態度，完美呼應了東方之星「JOY OF DISCOVERY」的品牌宣言——享受與未知相遇，並從探索中發現嶄新可能。

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為了紀念菅田將暉接下品牌大使重任，東方之星也搶先釋出了由他親自佩戴、演繹兩大話題腕錶的全新主視覺照。第一款是集結了品牌鏤空系列多年進化歷史與頂尖技術、專為75週年打造的旗艦鉅作「東方之星鏤空腕錶（Orient Star Skeleton）」；另一款則是出自「Sakigake（先驅）」設計企劃的首發力作「經典三針腕錶（Three Hand）」。

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除了充滿洗鍊感的帥氣視覺大片，官方也同步公開了拍攝幕後花絮影片。未來，東方之星將會持續推出一系列以菅田將暉為主題的精緻企劃，透過他獨樹一格的時尚渲染力，向大眾傳遞傳統機械錶不斷進化、歷久彌新的獨特魅力與世界觀，粉絲與錶迷們千萬別錯過這波強強聯手的精彩火花！

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