2026-10-07 08:43 女子漾／編輯周意軒
玉澤演、光希都穿它！UNIQLO明星同款＋GU秋季針織推薦一次看
秋天想添購新衣，卻不知道從哪件下手？從玉澤演、木村光希穿上的UNIQLO : C Sweat，到GU主打的蓬鬆針織與羽毛紗外套，本季可以先從舒適、好搭又有造型感的單品開始。整理兩品牌5款值得關注的秋季單品，搭牛仔褲、裙裝或成套穿，都能找到適合自己的日常風格。
UNIQLO : C Sweat｜玉澤演、光希同款，休閒穿搭也能有型
想找一套出門方便、旅行也舒服的穿搭，可以先看UNIQLO : C Sweat系列。根據品牌提供資料，玉澤演10月2日抵台時，就以全套UNIQLO : C Sweat打造機場造型；Kōki, 光希及《單身即地獄5》崔美娜秀也曾穿上系列單品，展現不同的搭配風格。
許光漢、鳳小岳、林家謙與坂口健太郎，同樣曾以UNIQLO : C Sweat演繹日常造型。寬鬆輪廓與舒適穿著感，讓這類休閒單品從旅行、散步到週末聚會都能派上用場。
穿搭建議：想省去搭配時間，可以直接成套穿，再用球鞋、肩背包點綴。喜歡混搭的女生，則可將Sweat上衣搭配牛仔褲或長裙，讓休閒造型多一點變化。
GU Puffy蓬鬆柔軟V領開襟外套｜上班、週末都能穿的百搭款
秋天早晚微涼，一件方便穿脫的針織外套很實用。GU「Puffy蓬鬆柔軟V領開襟外套」以柔軟蓬鬆觸感搭配微寬鬆輪廓，內搭T恤、襯衫或高領上衣，都能呈現不同層次。V領設計也讓內搭更容易成為造型的一部分，適合喜歡簡約風格、希望一件外套能搭多套衣服的人。
穿搭建議：平日用襯衫搭直筒褲，呈現俐落感；週末換成素T與牛仔褲，就能輕鬆出門。選色時可先對照衣櫃裡最常穿的下身，讓新衣更容易融入日常。
GU Puffy蓬鬆柔軟圓領針織外套｜短版剪裁，復古花紋是亮點
如果衣櫃裡已經有不少素色外套，這次可以試試圖案款。GU「Puffy蓬鬆柔軟圓領針織外套」採用俐落短版剪裁，搭配豐富配色，條紋與菱格紋設計則增添復古氣息。比起全身都堆滿搭配細節，讓一件有花紋的外套當主角，反而更容易穿出重點，也適合想替日常造型增加新鮮感的女生。
穿搭建議：搭配高腰牛仔褲或素色長裙，讓短版外套與下身形成清楚比例。外套圖案較醒目時，內搭選簡單素色就很好看。
GU羽毛紗V領開襟外套｜毛絨質感，簡單搭就有秋日氛圍
喜歡柔軟、帶點慵懶感的穿搭，可以關注GU羽毛紗系列。「羽毛紗V領開襟外套」透過輕盈蓬鬆的毛絨質感，加上寬鬆版型與垂順線條，讓針織外套本身就有視覺層次。對不想花太多時間搭配的人來說，這類材質有存在感的單品，只要配上簡單內搭，也能讓造型多一個亮點。
穿搭建議：搭配素色上衣與直筒褲，保留隨性感；想走溫柔路線，則可換上長裙。配件保持簡單，讓羽毛紗的紋理自然成為焦點。
想走輕鬆休閒路線，可以從UNIQLO : C Sweat開始；偏好百搭層次感，選GU Puffy系列；想替衣櫃增加毛絨質感，則可關注羽毛紗外套。先想好自己最常出現的穿衣場合，比一次買齊更容易挑到常穿的那一件。各款商品售價、顏色、尺寸與供貨情況，依品牌官方網站及門市公告為準。