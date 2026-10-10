《無可替代》趙今麥人氣激升！從5套私服掌握通勤、約會、甜酷風格

AI重點 文章重點整理： 重點一： 安海瑟薇以321訓練法結合有氧、肌力與核心。

安海瑟薇以321訓練法結合有氧、肌力與核心。 重點二： 她也透過散步與自然步行維持身心平衡。

她也透過散步與自然步行維持身心平衡。 重點三：日常保養採極簡高效路線，重視防曬與保濕。

從《穿著Prada的惡魔2》、Christopher Nolan執導的史詩大作《奧德賽》，到即將上映的《橡樹街末日》與《Verity》，安海瑟薇今年一口氣有五部作品接連登場。而就在電影宣傳行程最忙碌的當下，她在六月宣布懷有第三胎，43歲，笑著告訴媒體：「我們把這個寶寶叫做壓哨球。」

鏡頭前的她，肌膚通透、身形沉穩、眼神有力。那不是幸運，是長年日積月累的結果。安海瑟薇的養生哲學從來不在於對抗歲月，而是找到身體最舒適的節奏，然後持之以恆地往前走。

安海瑟薇保養：簡單高效321訓練法

安海瑟薇曾與名人私教 Ramona Braganza 合作，訓練方式採用教練自創的「321訓練法（321 Training Method）」高效率的全身雕塑邏輯，這套訓練的核心邏輯是：將有氧、全身循環肌力、核心強化三種訓練類型有序結合，搭配啞鈴或彈力帶等阻力工具。

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像是先進行3分鐘的有氧運動來快速提升心率，緊接著進入2分鐘的全身肌力循環，運用啞鈴或自重進行深蹲、俯臥撐等動作來刺激肌肉，最後再以1分鐘的高強度核心鍛鍊，例如棒式或平板支撐收尾。

整套訓練循環進行三到四輪，讓心肺燃脂效率與肌肉線條同步提升，即使在忙碌拍攝檔期中，也能在一小時內完成高質量的全身訓練。

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安海瑟薇保養：散步尋求內心平靜與身心平衡

除了高強度的訓練日，安海瑟薇也喜歡走進大自然中，深呼吸，讓心跳回到平靜。來自歐洲的學術研究顯示，在自然環境中步行，能夠顯著降低皮質醇（壓力荷爾蒙）的濃度，效果優於在室內環境中運動，或是單純觀看自然景色。

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散步這種輕強度的有氧步行，能避免因日常高壓或產後過度健身所帶來的身體焦慮，對安海瑟薇而言，這種「移動中的靜心」兼具實際功能：促進血液循環、舒緩下肢水分滯留感，更是一段讓思緒沉澱、與身體重新對話的時間。

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安海瑟薇保養：極簡保養，回歸肌膚本質

在保養哲學上，安海瑟薇奉行「極簡卻精準」的路線。她的御用美容師Su Man曾透露，安海瑟薇在保養上「極度自律」，她的日常護膚圍繞著幾個重點步驟，深層但溫和的潔顏、針對肌膚需求的精華液、以及高效保濕成分的乳霜。

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她偏好使用成分純粹的高效保濕精華與維生素成分，確保肌膚隨時處於水分充盈的飽水狀態。當肌膚基底獲得足夠的水分子支撐，角質層便能自然折射出健康的光澤，讓她的肌膚總是能展現出透亮無瑕的水潤質感。

此外，安海瑟薇是少數在歐美以「撐陽傘」上街而登上媒體頭條的女星，防曬從不馬虎，室內外皆使用 SPF30 以上的防曬乳，是她肌膚長年維持均勻透亮的根本原因之一。