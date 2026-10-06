2026-10-06 15:42 品縈
「預防性醫美」越早做越好？醫師一句話點醒：先懂自己，比急著排療程更重要
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：預防性醫美不該越早越頻繁，重點是了解自身需求。
- 重點二：醫師建議先看生活習慣與狀況，再決定適合療程。
- 重點三：諮詢要問風險、禁忌與麻醉評估，別只看流行。
最近身邊是不是越來越多人在聊「預防性醫美」？「25 歲是肌膚分水嶺」、「趁還沒老先打底」……這類說法聽多了，難免會有點焦慮，好像不趕快做點什麼就落後了😥
但預防性醫美真的是越早開始、做得越勤越好嗎？醫美診所院長鄭立言醫師的看法，可能跟你想的不太一樣。
「美不需要被定義」，你的需求本來就不用跟別人一樣
「美不需要被定義」是鄭立言醫師一直強調的理念。他認為，每個人在不同年齡、不同人生階段，對外貌和生活的期待都不一樣，所以醫美的選擇也不該套用同一套標準。
比起「大家都在做什麼」，更重要的是先搞清楚「自己想要什麼」。接著再透過醫師評估、好好溝通，找出真正適合自己的方向。
預防性醫美 ≠ 越早、越頻繁越好
說到預防性醫美，鄭立言醫師特別提醒，這個概念不該被理解成「越早做越好」或「越常做越好」。真正的起點，是了解自己的狀況和生活習慣。
每個人的年齡、生活型態和需求都不同，日常保養的方式本來就該有所差異。這些看起來很基本的小事，其實都是照顧自己的一部分👇
- ☀️ 防曬
- 🧼 清潔
- 😴 作息
- 🥗 飲食
鄭立言醫師說，預防性醫美的核心不在「提前做更多療程」，而是先認識自己的狀況，在每個階段做出相對合適的選擇。對有些人來說，把日常生活顧好可能就是最重要的一環。如果真的有醫療需求，也應該先經過專業評估，而不是因為「到了某個年紀」或「現在很流行」就跟風決定。
好的醫美諮詢，會告訴你「什麼不適合你」
第一次去諮詢，很多人常常不知道該問什麼。鄭立言醫師認為，醫療溝通不只是介紹「有哪些選擇」，也要說明「哪些情況可能不適合」。
「我們不只會告知對方可以考慮什麼，也會說明哪些選擇未必適合。」
下次諮詢時，可以留意醫師有沒有跟你聊到這些：
✔️術前溝通：你想改善什麼、期待是什麼
✔️個人狀況了解：你目前的身體與生活狀態
✔️風險說明：可能的風險有哪些
✔️後續安排：做完之後怎麼照護、怎麼追蹤
先充分了解自己的狀況和相關資訊再做決定，才是對自己負責的選擇。
如果要動手術，麻醉評估別等到當天才處理
如果考慮的是手術類的項目，麻醉也是不能忽略的一環。鄭立言醫師分享，完整的醫療流程應該從術前就開始確認資訊、進行評估，而不是等到手術當下才處理。
術前的麻醉評估，會針對以下資訊進行確認，記得要誠實告訴醫師喔：
- 年齡
- 病史
- 過去的麻醉經驗
- 目前的用藥情況
- 預計進行的手術內容
手術過程中由麻醉專科醫師負責麻醉照護與監測，術後也會依個人情況安排觀察與後續照護。由不同專業的人員一起參與，醫療團隊在術前就能更完整地掌握每個人的狀況。
💡 小提醒：諮詢手術類項目時，可以主動問一句「術前會有麻醉評估嗎？」
變美沒有標準答案，先認識自己最重要
不管是保養還是醫美，都沒有一體適用的標準答案。鄭立言醫師說，不同人生階段本來就有不同需求，先在專業分工與充分溝通下了解自己的狀況，再依照需求做選擇就好。
與其被年齡和流行趨勢追著跑，不如先好好認識自己。畢竟最適合你的美，只有你自己能定義✨
＊本文內容僅供參考，實際狀況仍須經專業醫師評估。
精華 FAQ
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因為每個人的年齡、生活型態與需求都不同，不能用同一套標準套用所有人。醫師認為，重點不是搶先做更多療程，而是先了解自己的狀況，再決定是否需要醫療介入。
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除了想改善什麼、期待效果是什麼，也要確認目前身體與生活狀態、可能風險、哪些選擇不適合自己，以及做完後的照護與追蹤安排，這樣才能做出更安全的決定。
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麻醉評估能讓醫療團隊在術前掌握年齡、病史、過去麻醉經驗、用藥情況與手術內容，提早確認風險與照護方式，避免等到手術當天才臨時處理，影響安全。
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