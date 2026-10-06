「預防性醫美」越早做越好？醫師一句話點醒：先懂自己，比急著排療程更重要

AI重點 文章重點整理： 重點一： 預防性醫美不該越早越頻繁，重點是了解自身需求。

預防性醫美不該越早越頻繁，重點是了解自身需求。 重點二： 醫師建議先看生活習慣與狀況，再決定適合療程。

醫師建議先看生活習慣與狀況，再決定適合療程。 重點三：諮詢要問風險、禁忌與麻醉評估，別只看流行。

最近身邊是不是越來越多人在聊「預防性醫美」？「25 歲是肌膚分水嶺」、「趁還沒老先打底」……這類說法聽多了，難免會有點焦慮，好像不趕快做點什麼就落後了😥

但預防性醫美真的是越早開始、做得越勤越好嗎？醫美診所院長鄭立言醫師的看法，可能跟你想的不太一樣。

「美不需要被定義」，你的需求本來就不用跟別人一樣

「美不需要被定義」是鄭立言醫師一直強調的理念。他認為，每個人在不同年齡、不同人生階段，對外貌和生活的期待都不一樣，所以醫美的選擇也不該套用同一套標準。

比起「大家都在做什麼」，更重要的是先搞清楚「自己想要什麼」。接著再透過醫師評估、好好溝通，找出真正適合自己的方向。

預防性醫美 ≠ 越早、越頻繁越好

說到預防性醫美，鄭立言醫師特別提醒，這個概念不該被理解成「越早做越好」或「越常做越好」。真正的起點，是了解自己的狀況和生活習慣。

每個人的年齡、生活型態和需求都不同，日常保養的方式本來就該有所差異。這些看起來很基本的小事，其實都是照顧自己的一部分👇

☀️ 防曬

🧼 清潔

😴 作息

🥗 飲食

鄭立言醫師說，預防性醫美的核心不在「提前做更多療程」，而是先認識自己的狀況，在每個階段做出相對合適的選擇。對有些人來說，把日常生活顧好可能就是最重要的一環。如果真的有醫療需求，也應該先經過專業評估，而不是因為「到了某個年紀」或「現在很流行」就跟風決定。

鄭立言醫師。

好的醫美諮詢，會告訴你「什麼不適合你」

第一次去諮詢，很多人常常不知道該問什麼。鄭立言醫師認為，醫療溝通不只是介紹「有哪些選擇」，也要說明「哪些情況可能不適合」。

「我們不只會告知對方可以考慮什麼，也會說明哪些選擇未必適合。」

下次諮詢時，可以留意醫師有沒有跟你聊到這些：

✔️術前溝通：你想改善什麼、期待是什麼

✔️個人狀況了解：你目前的身體與生活狀態

✔️風險說明：可能的風險有哪些

✔️後續安排：做完之後怎麼照護、怎麼追蹤

先充分了解自己的狀況和相關資訊再做決定，才是對自己負責的選擇。

如果要動手術，麻醉評估別等到當天才處理

如果考慮的是手術類的項目，麻醉也是不能忽略的一環。鄭立言醫師分享，完整的醫療流程應該從術前就開始確認資訊、進行評估，而不是等到手術當下才處理。

術前的麻醉評估，會針對以下資訊進行確認，記得要誠實告訴醫師喔：

年齡

病史

過去的麻醉經驗

目前的用藥情況

預計進行的手術內容

手術過程中由麻醉專科醫師負責麻醉照護與監測，術後也會依個人情況安排觀察與後續照護。由不同專業的人員一起參與，醫療團隊在術前就能更完整地掌握每個人的狀況。

💡 小提醒：諮詢手術類項目時，可以主動問一句「術前會有麻醉評估嗎？」

變美沒有標準答案，先認識自己最重要

不管是保養還是醫美，都沒有一體適用的標準答案。鄭立言醫師說，不同人生階段本來就有不同需求，先在專業分工與充分溝通下了解自己的狀況，再依照需求做選擇就好。

與其被年齡和流行趨勢追著跑，不如先好好認識自己。畢竟最適合你的美，只有你自己能定義✨

＊本文內容僅供參考，實際狀況仍須經專業醫師評估。