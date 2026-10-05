Netflix10月女神大集合！金裕貞、蔡秀彬、金智媛「看起來很貴」的妝容怎麼畫？教學+推薦新品一次看

10月Netflix追劇清單，也是女神妝容靈感庫！金裕貞與朴珍榮主演的《百日謊言》將於10月10日登場，蔡秀彬《戀愛充電中》與金智媛《Doctor X：白色黑手黨時代》則在10月9日開播。三位女星各有魅力，從俐落裸棕、甜感水光到精緻氣質妝，剛好提供不同場合的變美提案。

《Doctor X：白色黑手黨時代》。圖片來源：SBS

想把女神氛圍帶進日常，可以先從底妝、眉眼與唇頰配色下手，打造女神妝容感。

《100日的謊言》。圖片來源：Netflix

《戀愛充電中》。圖片來源：Netflix

金裕貞俐落裸棕妝，短髮女孩也能甜得有氣場

金裕貞。圖片來源：IG

金裕貞搭配短髮與大地色穿搭的造型，妝容走低調路線。眼周以柔和棕色勾勒層次，唇色保留自然裸調，雙頰沒有搶眼色塊，整體看起來乾淨又俐落。想學這種氛圍，重點是把眼神畫深邃，同時控制色彩範圍。

金裕貞。圖片來源：IG

MAKE UP FOR EVER全新「藝術大師恣意玩色眼影」推出23色、霧面、珠光與鑽光3種質地，每顆900元。這款妝容可選M160「冰透奶棕」薄刷眼窩，再用M608「濃情可可」沿上睫毛根部畫出柔和眼線，眼尾順著眼型微微延伸。下眼影只在後段輕輕帶過，保留清爽感。

MAKE UP FOR EVER藝術大師恣意玩色眼影。圖片來源：品牌提供

睫毛可搭配1028「睫睫撐霸纖長睫毛膏」麂皮棕，400元，以低飽和棕調呼應眼影。刷完再用內附睫毛梳整理，讓根根分明的線條成為眼妝重點。

1028「睫睫撐霸纖長睫毛膏」。圖片來源：品牌提供

唇妝選1028「啵光熠熠持色輕唇露」奶茶杏，320元，薄擦後將邊界拍柔，呈現裸杏色的日常版本。若想更貼近照片中的低調妝感，光澤集中在唇中央即可，搭配淡淡杏色頰彩，就能完成適合通勤的裸棕妝。

1028 啵光熠熠持色輕唇露。圖片來源：品牌提供

蔡秀彬甜感水光妝，腮紅與睫毛是心動關鍵

蔡秀彬。圖片來源：IG

蔡秀彬的照片裡，雙頰透著紅潤，唇瓣帶有柔亮光澤，搭配自然有存在感的睫毛，甜美卻不顯厚重。想畫出這種親近感，可以先讓底妝輕薄，再把粉嫩色彩留給雙頰與嘴唇。

ARTISAN by 1028「訂製光網紗氣墊」。圖片來源：品牌提供

ARTISAN by 1028「訂製光網紗氣墊」售價499元，採高密度彈力網紗設計，添加三重玻尿酸與維他命B5，提供110柔白、120柔膚兩色。上妝時少量取粉，從臉中央往外拍開，鼻翼與嘴角再局部補妝，避免為了遮住一點瑕疵，把整張臉越拍越厚。

ARTISAN by 1028 晶瑩凍感腮紅棒。圖片來源：品牌提供

雙頰可搭配「晶瑩凍感腮紅棒」01春櫻粉，320元。果凍質地適合少量疊擦，建議先取在手背，再輕拍於笑肌與顴骨前段，暈開邊界，讓粉色自然融入底妝。

眼妝用MAKE UP FOR EVER S200「棉花糖粉」少量提亮臥蠶中央，再搭配1028「偽素睫免膠假睫毛」輕盈束感，260元。分段式設計可依眼型調整位置，想走甜感路線，可把視覺重點放在眼睛中央，並依產品說明配戴。

1028「偽素睫免膠假睫毛」。圖片來源：品牌提供

唇妝則選1028「啵光熠熠持色輕唇露」棉花粉，與粉色頰彩呼應。偏好蜜桃色的人，也能改用Benefit「果汁冰透腮紅棒」蜜桃奶霜色；週年慶「粉色山莊人氣花園」組合包含這款頰彩、捲出完美睫毛膏精緻瓶與24小時眉彩定型膠精緻版，售價1,520元。

1028 啵光熠熠持色輕唇露。圖片來源：品牌提供

Benefit雲朵空氣腮紅棒6ml 全色系。圖片來源：品牌提供

金智媛精緻氣質妝，眉型乾淨就先贏一半

金智媛。圖片來源：IG

金智媛的妝容靈感適合喜歡優雅路線的人。從照片可見，眉毛線條清楚、眼妝暈染細緻，唇色也與整體妝容保持柔和協調。即使眼影顏色不鮮豔，仍能靠眉眼輪廓撐起精緻感。

2026 benefit Holiday set_根根神級眉型殿堂。圖片來源：品牌提供

眉妝可搭配Benefit「根根持久液態眉筆」，順著原生眉毛方向，在稀疏處補上細短線條，再用「24小時眉彩定型膠」梳理毛流。眉頭保留輕淡感，眉尾收乾淨，會比整條眉毛填滿更接近自然氣質妝。週年慶「根根神級眉型殿堂」組合包含上述兩款產品與卸妝油體驗包，售價1,200元。

眼妝以MAKE UP FOR EVER M160「冰透奶棕」打底，再用S240「淚光裸粉」少量點在上眼皮中央，增加細緻珠光。M608「濃情可可」則用來加深眼尾，讓層次集中在睫毛根部，適合上班、聚餐或正式場合。

1028 PRO FIX 修片狂精修雙頭遮瑕膏。圖片來源：品牌提供

底妝的小瑕疵可交給1028「PRO FIX修片狂精修雙頭遮瑕膏」，320元，一端遮瑕、一端刷具，方便局部點塗後暈開。黑眼圈、膚色不均分區處理，底妝就能保留輕薄感。

Benefit 「紅粉菲菲兩用隨身筆 Pocket Pal」 將品牌明星商品「紅粉菲菲染唇液 Benetint」與全新琉璃光唇蜜結合於一支雙頭設計中。。圖片來源：品牌提供

唇頰可搭配Benefit「紅粉菲菲染唇液」限定肉桂豆沙色，少量點在雙頰與唇瓣後拍開，讓整張臉的色彩更協調。若想增加柔亮唇感，再於唇中央疊上1028奶茶杏唇露即可。

女神造型最後一步，髮絲也要有光澤

1028「空氣薄霧護髮油噴霧」。圖片來源：品牌提供

妝畫好了，髮尾毛躁也會影響整體造型。1028「空氣薄霧護髮油噴霧」售價380元，添加荷荷芭籽油、角鯊烷與印加果籽油，提供玫瑰黑醋栗、香檸鈴蘭花兩款香氣，可依使用說明整理髮絲，為短髮線條或長髮波浪增添柔亮感。

MAKE UP FOR EVER同步推出「清透淨膚潔顏油」。圖片來源：品牌提供

回家後則記得完整卸妝。MAKE UP FOR EVER同步推出「清透淨膚潔顏油」，200ml、1,300元，添加荷荷芭油與角鯊烷，使用時充分乳化再沖洗，讓追劇、化妝與日常保養都各自有舒服的節奏。