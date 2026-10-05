2026秋冬「4大美妝新品」必看！孫芸芸愛用款攻抗老、張員瑛同款髮品都超燒

一到秋冬，肌膚乾燥、泛紅、緊繃跟著找上門，頭髮也開始面臨毛躁、乾澀問題，今年美妝新品不約而同把重點放在「修護」上，而且不再只是單純補水。舒特膚把胜肽抗老帶進敏弱肌保養；敏感話題則鎖定近年討論度升高的「依克多因」；台灣品牌 SYS Skin 趁五週年升級精華乳、水亮霜；巴黎卡詩則替張員瑛同款「釉光香頌系列」再添兩款新品。以下整理近期值得筆記的4大新品。

1. Cetaphil舒特膚：敏弱肌也想抗老！全新胜肽乳霜加入緊緻賦活系列

舒特膚 胜肽緊緻賦活修護乳霜&胜肽緊緻賦活精華。圖片來源：品牌提供

敏弱肌想開始抗老，最怕的就是擦了高機能保養，肌膚卻先鬧脾氣。Cetaphil舒特膚今年把「溫和抗老」做得更完整，在既有緊緻賦活系列中加入全新「胜肽緊緻賦活修護乳霜」。

新品延續系列的「雙金三角配方」，其中「穩膚金三角」包括維他命原B5、維他命B3與甘油，「新生金三角」則加入高純胜肽、雪絨花萃取及米粕萃取，從保濕、肌膚屏障照護一路延伸至緊緻、撫紋，鎖定想抗老、又在意肌膚耐受度的人。

舒特膚 胜肽緊緻賦活修護乳霜&胜肽緊緻賦活精華。圖片來源：品牌提供

舒特膚 胜肽緊緻賦活修護乳霜&胜肽緊緻賦活精華。圖片來源：品牌提供

質地走豐潤但不黏膩路線，適合作為保養最後一步；也可以搭配「胜肽緊緻賦活精華」，形成精華＋乳霜的抗老組合。值得注意的是，全系列不含酒精、香精及 paraben 類防腐劑，乳霜建議售價50g／1,090元，另外還有精華、眼部精華與潔膚水，可以依自己的保養需求搭配。

舒特膚 胜肽緊緻賦活精華。圖片來源：品牌提供

舒特膚 胜肽緊緻賦活精華。圖片來源：品牌提供

如果以前一聽到「抗老」就直覺想到A醇，今年其實可以多注意「胜肽」這條線，尤其本身屬於敏弱肌、又開始在意乾紋與緊緻度的人，選擇明顯變多了。

2. d program敏感話題：「依克多因」成2026敏感肌新關鍵字

敏感話題 依克多因B3保濕修護霜&極效淨膚均衡化粧水。圖片來源：品牌提供

今年保養成分圈另一個值得認識的名字，就是「依克多因 Ectoin」。它是嗜鹽微生物在高鹽、乾燥等嚴苛環境下自然生成的保護性分子，具有保濕、維持肌膚水分及幫助穩定膚況等特性，對容易受到溫差、濕度或長時間待冷氣房影響的肌膚尤其值得關注。

敏感話題 依克多因B3保濕修護霜。圖片來源：品牌提供

d program敏感話題全新「依克多因B3保濕修護霜」，除了依克多因，也加入B3菸鹼醯胺、甘草酸二鉀、傳明酸、艾草萃取、當歸萃取及白花野芝麻萃取等成分，主打從保濕、舒緩乾燥不適到日常屏障照護。乳霜並採用雙層OK繃水膜技術，質地比前代更加輕潤，對「想擦乳霜、又怕厚重」的人相對友善。

敏感話題 依克多因B3保濕修護霜 &保濕修護精華。圖片來源：品牌提供

敏感話題 x 人氣插畫家 Kurt Wu 限量聯名組合。圖片來源：品牌提供

這次包裝也很有話題，品牌攜手人氣插畫家 Kurt Wu，把「敏感肌守護者」變成可愛修護小精靈。聯名限定組售價1,300元，內含45g依克多因B3保濕修護霜與3瓶6mL保濕修護精華，部分通路還有聯名皮革束口包活動。

敏感話題 x 人氣插畫家 Kurt Wu 限量聯名組合。圖片來源：品牌提供

3. SYS Skin：五週年把保養慢下來，精華乳、水亮霜同步2.0升級

SYS Skin 經典產品肌底乳。圖片來源：品牌提供

保養品愈買愈多，今年也出現另一股反方向的「Slow Beauty」趨勢：與其堆疊十幾道程序，不如把每天真正需要的幾步做好。

SYS Skin 精華乳與水亮霜2.0。圖片來源：品牌提供

台灣保養品牌 SYS Skin迎接五週年，以「The Ritual of Everyday」重新思考日常保養，並由創辦人 Serena 攜手 Inner Reno 創辦人唐葳，把肌膚保養結合頌缽體驗，將 Slow Beauty 從保養延伸到生活節奏。

SYS Skin贈品。圖片來源：品牌提供

產品方面，這次升級「細緻精華乳2.0」與「緊緻水亮霜2.0」。細緻精華乳2.0採水乳質地，加入棕櫚醯五肽-4、五重神經醯胺、玻尿酸鈉等；緊緻水亮霜2.0則加入菸鹼醯胺、山茶花來源PDRN、五重神經醯胺等成分，適合想把秋冬保養做得簡單、但又不想犧牲滋潤度的人。兩款售價分別為30ml／1,980元、30ml／2,080元。

SYS Skin細緻精華乳。圖片來源：品牌提供

SYS Skin贈品-五週年限定香氣噴霧。圖片來源：品牌提供

4. KÉRASTASE巴黎卡詩：張員瑛同款「小粉球」系列再擴大

巴黎卡詩「釉光香頌髮膜」。圖片來源：品牌提供

秋冬不只臉要修護，頭髮也很容易因為吹整、濕氣與乾燥變得毛躁。巴黎卡詩去年推出的「釉光香頌系列」，其中被暱稱「小粉球」的釉光香頌玫瑰護髮精油打開話題，今年秋冬再加入「釉光香頌髮膜」及「釉光香頌熱活精華」，把系列補得更完整。

巴黎卡詩「釉光香頌髮膜」。圖片來源：品牌提供

髮膜採輕盈奶霜般質地，鎖定受損、乾澀與缺乏光澤的髮絲；「釉光香頌熱活精華」則更適合經常吹頭髮、使用電棒或離子夾的人，品牌資料標示可抵禦最高230度熱傷害，同時針對潮濕環境下的毛躁問題設計。

巴黎卡詩「釉光香頌熱活精華」。圖片來源：品牌提供

香味也是這系列的一大賣點，以清甜花果香為主軸，從檸檬柑橘、玫瑰與鳶尾花一路轉到香草檀木。全新釉光香頌髮膜200ml、釉光香頌熱活精華240ml，建議售價皆為2,400元；人氣「小粉球」玫瑰護髮精油45ml則為1,950元。

巴黎卡詩「釉光香頌熱活精華」。圖片來源：品牌提供

今年秋冬新品其實有個很明顯的共同點：大家開始把「修護」做得更精準。敏弱肌想抗老有胜肽、換季不穩可以認識依克多因，喜歡簡化保養則有Slow Beauty思路，就連頭髮也從單純抹髮油進化到吹整前防護、深層髮膜。換季不一定要整套保養全部換掉，先找出自己最常出現的乾燥、敏弱或毛躁問題，再補上真正需要的一步就好。