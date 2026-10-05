2026-10-05 12:09 女子漾／編輯張念慈
2026秋冬「4大美妝新品」必看！孫芸芸愛用款攻抗老、張員瑛同款髮品都超燒
一到秋冬，肌膚乾燥、泛紅、緊繃跟著找上門，頭髮也開始面臨毛躁、乾澀問題，今年美妝新品不約而同把重點放在「修護」上，而且不再只是單純補水。舒特膚把胜肽抗老帶進敏弱肌保養；敏感話題則鎖定近年討論度升高的「依克多因」；台灣品牌 SYS Skin 趁五週年升級精華乳、水亮霜；巴黎卡詩則替張員瑛同款「釉光香頌系列」再添兩款新品。以下整理近期值得筆記的4大新品。
文章目錄
1. Cetaphil舒特膚：敏弱肌也想抗老！全新胜肽乳霜加入緊緻賦活系列
敏弱肌想開始抗老，最怕的就是擦了高機能保養，肌膚卻先鬧脾氣。Cetaphil舒特膚今年把「溫和抗老」做得更完整，在既有緊緻賦活系列中加入全新「胜肽緊緻賦活修護乳霜」。
新品延續系列的「雙金三角配方」，其中「穩膚金三角」包括維他命原B5、維他命B3與甘油，「新生金三角」則加入高純胜肽、雪絨花萃取及米粕萃取，從保濕、肌膚屏障照護一路延伸至緊緻、撫紋，鎖定想抗老、又在意肌膚耐受度的人。
質地走豐潤但不黏膩路線，適合作為保養最後一步；也可以搭配「胜肽緊緻賦活精華」，形成精華＋乳霜的抗老組合。值得注意的是，全系列不含酒精、香精及 paraben 類防腐劑，乳霜建議售價50g／1,090元，另外還有精華、眼部精華與潔膚水，可以依自己的保養需求搭配。
如果以前一聽到「抗老」就直覺想到A醇，今年其實可以多注意「胜肽」這條線，尤其本身屬於敏弱肌、又開始在意乾紋與緊緻度的人，選擇明顯變多了。
2. d program敏感話題：「依克多因」成2026敏感肌新關鍵字
今年保養成分圈另一個值得認識的名字，就是「依克多因 Ectoin」。它是嗜鹽微生物在高鹽、乾燥等嚴苛環境下自然生成的保護性分子，具有保濕、維持肌膚水分及幫助穩定膚況等特性，對容易受到溫差、濕度或長時間待冷氣房影響的肌膚尤其值得關注。
d program敏感話題全新「依克多因B3保濕修護霜」，除了依克多因，也加入B3菸鹼醯胺、甘草酸二鉀、傳明酸、艾草萃取、當歸萃取及白花野芝麻萃取等成分，主打從保濕、舒緩乾燥不適到日常屏障照護。乳霜並採用雙層OK繃水膜技術，質地比前代更加輕潤，對「想擦乳霜、又怕厚重」的人相對友善。
這次包裝也很有話題，品牌攜手人氣插畫家 Kurt Wu，把「敏感肌守護者」變成可愛修護小精靈。聯名限定組售價1,300元，內含45g依克多因B3保濕修護霜與3瓶6mL保濕修護精華，部分通路還有聯名皮革束口包活動。
3. SYS Skin：五週年把保養慢下來，精華乳、水亮霜同步2.0升級
保養品愈買愈多，今年也出現另一股反方向的「Slow Beauty」趨勢：與其堆疊十幾道程序，不如把每天真正需要的幾步做好。
台灣保養品牌 SYS Skin迎接五週年，以「The Ritual of Everyday」重新思考日常保養，並由創辦人 Serena 攜手 Inner Reno 創辦人唐葳，把肌膚保養結合頌缽體驗，將 Slow Beauty 從保養延伸到生活節奏。
產品方面，這次升級「細緻精華乳2.0」與「緊緻水亮霜2.0」。細緻精華乳2.0採水乳質地，加入棕櫚醯五肽-4、五重神經醯胺、玻尿酸鈉等；緊緻水亮霜2.0則加入菸鹼醯胺、山茶花來源PDRN、五重神經醯胺等成分，適合想把秋冬保養做得簡單、但又不想犧牲滋潤度的人。兩款售價分別為30ml／1,980元、30ml／2,080元。
4. KÉRASTASE巴黎卡詩：張員瑛同款「小粉球」系列再擴大
秋冬不只臉要修護，頭髮也很容易因為吹整、濕氣與乾燥變得毛躁。巴黎卡詩去年推出的「釉光香頌系列」，其中被暱稱「小粉球」的釉光香頌玫瑰護髮精油打開話題，今年秋冬再加入「釉光香頌髮膜」及「釉光香頌熱活精華」，把系列補得更完整。
髮膜採輕盈奶霜般質地，鎖定受損、乾澀與缺乏光澤的髮絲；「釉光香頌熱活精華」則更適合經常吹頭髮、使用電棒或離子夾的人，品牌資料標示可抵禦最高230度熱傷害，同時針對潮濕環境下的毛躁問題設計。
香味也是這系列的一大賣點，以清甜花果香為主軸，從檸檬柑橘、玫瑰與鳶尾花一路轉到香草檀木。全新釉光香頌髮膜200ml、釉光香頌熱活精華240ml，建議售價皆為2,400元；人氣「小粉球」玫瑰護髮精油45ml則為1,950元。
今年秋冬新品其實有個很明顯的共同點：大家開始把「修護」做得更精準。敏弱肌想抗老有胜肽、換季不穩可以認識依克多因，喜歡簡化保養則有Slow Beauty思路，就連頭髮也從單純抹髮油進化到吹整前防護、深層髮膜。換季不一定要整套保養全部換掉，先找出自己最常出現的乾燥、敏弱或毛躁問題，再補上真正需要的一步就好。