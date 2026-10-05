2026秋冬「4大美妝新品」必看！孫芸芸愛用款攻抗老、張員瑛同款髮品都超燒

2026-10-05 12:09 女子漾／編輯張念慈
2026秋冬「4大美妝新品」必看！孫芸芸愛用款攻抗老、張員瑛同款髮品超燒。圖片來源：品牌提供
2026秋冬「4大美妝新品」必看！孫芸芸愛用款攻抗老、張員瑛同款髮品超燒。圖片來源：品牌提供

一到秋冬，肌膚乾燥、泛紅、緊繃跟著找上門，頭髮也開始面臨毛躁、乾澀問題，今年美妝新品不約而同把重點放在「修護」上，而且不再只是單純補水。舒特膚把胜肽抗老帶進敏弱肌保養；敏感話題則鎖定近年討論度升高的「依克多因」；台灣品牌 SYS Skin 趁五週年升級精華乳、水亮霜；巴黎卡詩則替張員瑛同款「釉光香頌系列」再添兩款新品。以下整理近期值得筆記的4大新品。

編輯推薦

文章目錄

1. Cetaphil舒特膚：敏弱肌也想抗老！全新胜肽乳霜加入緊緻賦活系列

舒特膚 胜肽緊緻賦活修護乳霜&胜肽緊緻賦活精華。圖片來源：品牌提供
舒特膚 胜肽緊緻賦活修護乳霜&胜肽緊緻賦活精華。圖片來源：品牌提供

敏弱肌想開始抗老，最怕的就是擦了高機能保養，肌膚卻先鬧脾氣。Cetaphil舒特膚今年把「溫和抗老」做得更完整，在既有緊緻賦活系列中加入全新「胜肽緊緻賦活修護乳霜」。

新品延續系列的「雙金三角配方」，其中「穩膚金三角」包括維他命原B5、維他命B3與甘油，「新生金三角」則加入高純胜肽、雪絨花萃取及米粕萃取，從保濕、肌膚屏障照護一路延伸至緊緻、撫紋，鎖定想抗老、又在意肌膚耐受度的人。

舒特膚 胜肽緊緻賦活修護乳霜&胜肽緊緻賦活精華。圖片來源：品牌提供
舒特膚 胜肽緊緻賦活修護乳霜&胜肽緊緻賦活精華。圖片來源：品牌提供

舒特膚 胜肽緊緻賦活修護乳霜&胜肽緊緻賦活精華。圖片來源：品牌提供
舒特膚 胜肽緊緻賦活修護乳霜&胜肽緊緻賦活精華。圖片來源：品牌提供

質地走豐潤但不黏膩路線，適合作為保養最後一步；也可以搭配「胜肽緊緻賦活精華」，形成精華＋乳霜的抗老組合。值得注意的是，全系列不含酒精、香精及 paraben 類防腐劑，乳霜建議售價50g／1,090元，另外還有精華、眼部精華與潔膚水，可以依自己的保養需求搭配。

舒特膚 胜肽緊緻賦活精華。圖片來源：品牌提供
舒特膚 胜肽緊緻賦活精華。圖片來源：品牌提供

舒特膚 胜肽緊緻賦活精華。圖片來源：品牌提供
舒特膚 胜肽緊緻賦活精華。圖片來源：品牌提供

如果以前一聽到「抗老」就直覺想到A醇，今年其實可以多注意「胜肽」這條線，尤其本身屬於敏弱肌、又開始在意乾紋與緊緻度的人，選擇明顯變多了。

2. d program敏感話題：「依克多因」成2026敏感肌新關鍵字

敏感話題 依克多因B3保濕修護霜&極效淨膚均衡化粧水。圖片來源：品牌提供
敏感話題 依克多因B3保濕修護霜&極效淨膚均衡化粧水。圖片來源：品牌提供

今年保養成分圈另一個值得認識的名字，就是「依克多因 Ectoin」。它是嗜鹽微生物在高鹽、乾燥等嚴苛環境下自然生成的保護性分子，具有保濕、維持肌膚水分及幫助穩定膚況等特性，對容易受到溫差、濕度或長時間待冷氣房影響的肌膚尤其值得關注。

敏感話題 依克多因B3保濕修護霜。圖片來源：品牌提供
敏感話題 依克多因B3保濕修護霜。圖片來源：品牌提供

d program敏感話題全新「依克多因B3保濕修護霜」，除了依克多因，也加入B3菸鹼醯胺、甘草酸二鉀、傳明酸、艾草萃取、當歸萃取及白花野芝麻萃取等成分，主打從保濕、舒緩乾燥不適到日常屏障照護。乳霜並採用雙層OK繃水膜技術，質地比前代更加輕潤，對「想擦乳霜、又怕厚重」的人相對友善。

敏感話題 依克多因B3保濕修護霜 &保濕修護精華。圖片來源：品牌提供
敏感話題 依克多因B3保濕修護霜 &保濕修護精華。圖片來源：品牌提供

敏感話題 x 人氣插畫家 Kurt Wu 限量聯名組合。圖片來源：品牌提供
敏感話題 x 人氣插畫家 Kurt Wu 限量聯名組合。圖片來源：品牌提供

這次包裝也很有話題，品牌攜手人氣插畫家 Kurt Wu，把「敏感肌守護者」變成可愛修護小精靈。聯名限定組售價1,300元，內含45g依克多因B3保濕修護霜與3瓶6mL保濕修護精華，部分通路還有聯名皮革束口包活動。

敏感話題 x 人氣插畫家 Kurt Wu 限量聯名組合。圖片來源：品牌提供
敏感話題 x 人氣插畫家 Kurt Wu 限量聯名組合。圖片來源：品牌提供

3. SYS Skin：五週年把保養慢下來，精華乳、水亮霜同步2.0升級

SYS Skin 經典產品肌底乳。圖片來源：品牌提供
SYS Skin 經典產品肌底乳。圖片來源：品牌提供

保養品愈買愈多，今年也出現另一股反方向的「Slow Beauty」趨勢：與其堆疊十幾道程序，不如把每天真正需要的幾步做好。

SYS Skin 精華乳與水亮霜2.0。圖片來源：品牌提供
SYS Skin 精華乳與水亮霜2.0。圖片來源：品牌提供

台灣保養品牌 SYS Skin迎接五週年，以「The Ritual of Everyday」重新思考日常保養，並由創辦人 Serena 攜手 Inner Reno 創辦人唐葳，把肌膚保養結合頌缽體驗，將 Slow Beauty 從保養延伸到生活節奏。

SYS Skin贈品。圖片來源：品牌提供
SYS Skin贈品。圖片來源：品牌提供

產品方面，這次升級「細緻精華乳2.0」與「緊緻水亮霜2.0」。細緻精華乳2.0採水乳質地，加入棕櫚醯五肽-4、五重神經醯胺、玻尿酸鈉等；緊緻水亮霜2.0則加入菸鹼醯胺、山茶花來源PDRN、五重神經醯胺等成分，適合想把秋冬保養做得簡單、但又不想犧牲滋潤度的人。兩款售價分別為30ml／1,980元、30ml／2,080元。

SYS Skin細緻精華乳。圖片來源：品牌提供
SYS Skin細緻精華乳。圖片來源：品牌提供

SYS Skin贈品-五週年限定香氣噴霧。圖片來源：品牌提供
SYS Skin贈品-五週年限定香氣噴霧。圖片來源：品牌提供

4. KÉRASTASE巴黎卡詩：張員瑛同款「小粉球」系列再擴大

巴黎卡詩「釉光香頌髮膜」。圖片來源：品牌提供
巴黎卡詩「釉光香頌髮膜」。圖片來源：品牌提供

秋冬不只臉要修護，頭髮也很容易因為吹整、濕氣與乾燥變得毛躁。巴黎卡詩去年推出的「釉光香頌系列」，其中被暱稱「小粉球」的釉光香頌玫瑰護髮精油打開話題，今年秋冬再加入「釉光香頌髮膜」及「釉光香頌熱活精華」，把系列補得更完整。

巴黎卡詩「釉光香頌髮膜」。圖片來源：品牌提供
巴黎卡詩「釉光香頌髮膜」。圖片來源：品牌提供

髮膜採輕盈奶霜般質地，鎖定受損、乾澀與缺乏光澤的髮絲；「釉光香頌熱活精華」則更適合經常吹頭髮、使用電棒或離子夾的人，品牌資料標示可抵禦最高230度熱傷害，同時針對潮濕環境下的毛躁問題設計。

巴黎卡詩「釉光香頌熱活精華」。圖片來源：品牌提供
巴黎卡詩「釉光香頌熱活精華」。圖片來源：品牌提供

香味也是這系列的一大賣點，以清甜花果香為主軸，從檸檬柑橘、玫瑰與鳶尾花一路轉到香草檀木。全新釉光香頌髮膜200ml、釉光香頌熱活精華240ml，建議售價皆為2,400元；人氣「小粉球」玫瑰護髮精油45ml則為1,950元。

巴黎卡詩「釉光香頌熱活精華」。圖片來源：品牌提供
巴黎卡詩「釉光香頌熱活精華」。圖片來源：品牌提供

今年秋冬新品其實有個很明顯的共同點：大家開始把「修護」做得更精準。敏弱肌想抗老有胜肽、換季不穩可以認識依克多因，喜歡簡化保養則有Slow Beauty思路，就連頭髮也從單純抹髮油進化到吹整前防護、深層髮膜。換季不一定要整套保養全部換掉，先找出自己最常出現的乾燥、敏弱或毛躁問題，再補上真正需要的一步就好。

#抗老 #護髮 #張員瑛 #孫芸芸 #舒特膚 #精華乳 #外表管理 #彩妝保養 #潮流美髮 #好物推薦

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安海瑟薇越活越美的生活實踐！321訓練法、極簡保養

安海瑟薇越活越美的生活實踐！321訓練法、極簡保養

2026-09-18 00:06 Cecelia
annehathaway IG
annehathaway IG

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安海瑟薇以321訓練法結合有氧、肌力與核心。
  • 重點二：她也透過散步與自然步行維持身心平衡。
  • 重點三：日常保養採極簡高效路線，重視防曬與保濕。

從《穿著Prada的惡魔2》、Christopher Nolan執導的史詩大作《奧德賽》，到即將上映的《橡樹街末日》與《Verity》，安海瑟薇今年一口氣有五部作品接連登場。而就在電影宣傳行程最忙碌的當下，她在六月宣布懷有第三胎，43歲，笑著告訴媒體：「我們把這個寶寶叫做壓哨球。」

鏡頭前的她，肌膚通透、身形沉穩、眼神有力。那不是幸運，是長年日積月累的結果。安海瑟薇的養生哲學從來不在於對抗歲月，而是找到身體最舒適的節奏，然後持之以恆地往前走。

安海瑟薇保養：簡單高效321訓練

安海瑟薇曾與名人私教 Ramona Braganza 合作，訓練方式採用教練自創的「321訓練法（321 Training Method）」高效率的全身雕塑邏輯，這套訓練的核心邏輯是：將有氧、全身循環肌力、核心強化三種訓練類型有序結合，搭配啞鈴或彈力帶等阻力工具。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness12
annehathaway IG

像是先進行3分鐘的有氧運動來快速提升心率，緊接著進入2分鐘的全身肌力循環，運用啞鈴或自重進行深蹲、俯臥撐等動作來刺激肌肉，最後再以1分鐘的高強度核心鍛鍊，例如棒式或平板支撐收尾。

整套訓練循環進行三到四輪，讓心肺燃脂效率與肌肉線條同步提升，即使在忙碌拍攝檔期中，也能在一小時內完成高質量的全身訓練。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness15
annehathaway IG

安海瑟薇保養：散步尋求內心平靜與身心平衡

除了高強度的訓練日，安海瑟薇也喜歡走進大自然中，深呼吸，讓心跳回到平靜。來自歐洲的學術研究顯示，在自然環境中步行，能夠顯著降低皮質醇（壓力荷爾蒙）的濃度，效果優於在室內環境中運動，或是單純觀看自然景色。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness10
annehathaway IG

散步這種輕強度的有氧步行，能避免因日常高壓或產後過度健身所帶來的身體焦慮，對安海瑟薇而言，這種「移動中的靜心」兼具實際功能：促進血液循環、舒緩下肢水分滯留感，更是一段讓思緒沉澱、與身體重新對話的時間。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness11
annehathaway IG

安海瑟薇保養：極簡保養，回歸肌膚本質

在保養哲學上，安海瑟薇奉行「極簡卻精準」的路線。她的御用美容師Su Man曾透露，安海瑟薇在保養上「極度自律」，她的日常護膚圍繞著幾個重點步驟，深層但溫和的潔顏、針對肌膚需求的精華液、以及高效保濕成分的乳霜。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness7
annehathaway IG

她偏好使用成分純粹的高效保濕精華與維生素成分，確保肌膚隨時處於水分充盈的飽水狀態。當肌膚基底獲得足夠的水分子支撐，角質層便能自然折射出健康的光澤，讓她的肌膚總是能展現出透亮無瑕的水潤質感。

此外，安海瑟薇是少數在歐美以「撐陽傘」上街而登上媒體頭條的女星，防曬從不馬虎，室內外皆使用 SPF30 以上的防曬乳，是她肌膚長年維持均勻透亮的根本原因之一。

精華 FAQ

  • 321訓練法由3分鐘有氧、2分鐘全身肌力循環、1分鐘核心鍛鍊組成，通常搭配啞鈴或彈力帶，連做3到4輪，能在短時間內兼顧燃脂、雕塑線條與提升體能。

  • 因為自然步行能幫助降低壓力荷爾蒙、舒緩焦慮與身體緊繃，也能促進循環與減少下肢水腫，讓她在高壓工作中透過移動中的靜心找回平衡。

  • 她走極簡但精準路線，重視溫和潔顏、精華液與高效乳霜，並搭配SPF30以上防曬，讓肌膚維持足夠水分、穩定膚況與均勻透亮的光澤。

Cecelia

Cecelia

相信生活裡藏著很多值得記錄的小事，出門探索世界，回家吸貓充電 🩷愛笑的文青擁有渴望分享的靈魂，寫下藏在日常裡的寶藏故事。Line：@cecelia 📧 ：cecelia.ciao@gmail.com

#訓練 #防曬 #保養 #安海瑟薇 #Prada

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韓劇《挑情醜聞》孫藝珍古裝造型美到封神！女神私服搭配秘訣這款單品一定要擁有

韓劇《挑情醜聞》孫藝珍古裝造型美到封神！女神私服搭配秘訣這款單品一定要擁有

2026-09-24 23:40 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@yejinhand
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Netflix 全新韓劇《挑情醜聞》由孫藝珍攜手池昌旭、Nana共同演出，此劇還沒播出時便是許多劇迷期待的一部戲，講述以朝鮮時代為背景的女性拋開束縛，大膽的尺度與慾望情感，更在韓國播出後登上熱搜，尤其許久未參與古裝劇的孫藝珍，劇中造型同樣成為粉絲關注焦點，現今 44 歲的她，完全看不到歲月在留下的痕跡，充滿氣勢的古裝風格再度美到封神，而孫藝珍私底下其實也是為穿搭高手，擅長以優雅又知性的穿衣氛圍，營造出貴氣的千金感受，以下總整理孫藝珍 5 套私服盤點，一起來看看有哪些值得學習的搭配巧思吧。

編輯推薦

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 01.

圖片來源：IG@yejinhand
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第一套孫藝珍藕粉色的蕾絲背心搭配同色系長褲，讓好氣質更加突出，尤其粉色能提亮白皙與紅潤氣色，融入蕾絲與雪紡材質，瞬間營造一股迷人的優雅質感。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 02.

圖片來源：IG@yejinhand
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孫藝珍的度假穿搭同樣吸睛，以亮綠色加條紋的泳裝，使纖細好身材一覽無遺，外搭一件格紋長版開襟衫，不僅可以修飾比例同時有遮陽防曬的效果。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 03.

圖片來源：IG@yejinhand
圖片來源：IG@yejinhand

平時孫藝珍最愛的單品，絕對非背心洋裝莫屬，不需想過多搭配，單穿便能製造理想風格，像是紫色收腰中長洋裝搭黑色低跟鞋，立即呈現知性滿分的高級印象。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 04.

圖片來源：IG@yejinhand
圖片來源：IG@yejinhand

帶點韓系鬆弛感的穿衣方式，也是孫藝珍日常喜愛的造型，以寬版橫條紋上衣與棉褲混搭，展現休閒兼具的韓系氣息。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 05.

圖片來源：IG@yejinhand
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運用兩件上衣疊搭的技巧，可讓衣著細節增添層次焦點，下身搭牛仔褲與球鞋，再戴上老帽就很好看加分。

編輯推薦

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2026-09-24 14:42 女子漾 / 編輯 Sydney
圖片來源：IG
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曾被貼上居家、居家服標籤的灰色棉褲，如今已躍升為時尚圈最熱門的靈感要角。從 aespa 的 Winter 與 Karina，到 i-dle 的雨琦，以及 TWICE子瑜與 Momo，私服中都頻繁出現這件兼具舒適與隨性姿態的單品。告別過往過於隨意的印象，只要掌握材質疊搭與剪裁比例，鬆軟棉褲也能搭出令人驚豔的質感。以下特別整理 5 個來自韓星私服的穿搭心機，帶你用最不費力的方式，將這件基礎單品穿出時髦新高度。

Outfit 1

Winter 選擇將灰色的寬鬆棉褲作為基底，上身混搭軍綠色短版外套與厚實的灰色圍巾，透過不同材質的層次堆疊打破棉褲的單調感。頭上那頂飽和度極高的寶藍色棒球帽更是整體造型的靈魂所在，瞬間為沉穩的色彩畫龍點睛，展現出既率性又帶有幾分街頭叛逆感的大人味風格。

圖片來源：IG
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Outfit 2

Karina 則親自示範了如何將棉褲穿得性感又俐落。她以灰色連帽外套與同色系運動棉褲相互呼應，內搭一件貼身黑上衣並微微露出腰部線條，同時刻意露出運動內褲的標誌邊緣。這種微露肌膚的巧妙剪裁，不僅巧妙修飾了身型比例，更在運動休閒中注入一股不經意的時髦吸引力。

圖片來源：IG
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Outfit 3

雨琦大膽挑戰了全粉紅色的同色系造型，將滿滿的少女感與隨性氛圍完美融合。過膝的寬鬆粉色帽 T 搭配同材質的粉色棉褲，看似居家卻因為豹紋肩背包與墨鏡等俐落配件的加入，瞬間多了一份古靈精怪的時髦氣場。適度運用搶眼的小物轉移視覺焦點，就是同色系套裝不顯臃腫的關鍵。

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Outfit 4

子瑜選擇以極具質感的溫柔風格來詮釋灰色棉褲。她選用帶有合身剪裁的大地色針織衫作為上身搭配，柔軟的針織質地與鬆軟的棉褲相互襯託，在休閒中帶出一抹優雅的知性氣質。這種上緊下鬆的穿搭公式，非常適合在日常約會或隨性出門時使用，輕鬆打造出好感度極高的大人感造型。

圖片來源：IG
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Outfit 5

Momo 則展現了極具個人特色的美式復古叛逆。她以印有圖騰的長袖上衣搭配寬版灰色棉褲，頭戴黑色毛線帽，將街頭塗鴉感與 Y2K 元素拿捏得恰到好處。寬鬆的廓形剪裁不僅能修飾腿型，更隨意踏上一雙黑鞋，就能踩出自然流暢且充滿態度的不費力穿搭。

圖片來源：IG
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時尚從來不需要刻意為之，這些韓星的私服範本告訴我們，只要善用帽子、飾品與適當的剪裁對比，看似平凡的鬆軟棉褲也能成為展現個人風格的質感單品。這個季節不妨放下拘謹的褲裝，選擇一件舒適的棉褲，穿出屬於你的自在美學。

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巧克力棕怎麼穿才不顯老？2026秋天掌握3大避雷法則，黃皮也能穿出高級感

巧克力棕怎麼穿才不顯老？2026秋天掌握3大避雷法則，黃皮也能穿出高級感

2026-09-29 02:05 女子漾／編輯桑泥
巧克力棕怎麼穿才不顯老？2026 秋天掌握 3 大避雷法則，黃皮也能穿出高級感。 圖片來源：Pinterest
巧克力棕怎麼穿才不顯老？2026 秋天掌握 3 大避雷法則，黃皮也能穿出高級感。 圖片來源：Pinterest

今年秋天的衣櫃裡一定要有一件巧克力棕單品！從針織衫、麂皮外套到長大衣，這款濃郁又帶有溫暖質感的棕色，幾乎席捲各式秋季單品，近期更被外媒直接封為 2026 秋季的「It Color」。不過小編知道很多女孩對巧克力棕可說是又愛又怕，因為一旦搭配不當，不僅容易讓膚色看起來暗沉、沒精神，甚至還可能不小心穿出顯老感！

其實巧克力棕並沒有想像中難駕馭，只要掌握正確的穿搭邏輯，就能將這個濃郁色系穿出高級又時髦的秋日氛圍。今天小編就帶大家破解巧克力棕的穿搭迷思，整理出 3 大避雷法則，教你輕鬆駕馭今年秋天最火的高級色！

編輯推薦

巧克力棕穿搭避雷法則１：重點放在下半身

黃皮或暖色調肌膚的女孩，如果擔心大面積深棕色會吃掉好氣色，請盡量將巧克力棕放在「下半身」或「配件」上！選擇棕色寬褲、百褶裙或是皮革長靴，上身則搭配明亮的淺色調，就能完美避開顯黃危機，還能巧妙收縮下半身視覺。

圖片來源：Pinterest
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巧克力棕穿搭避雷法則 2：適度留白，展現呼吸感

穿著深棕色上衣或洋裝時，千萬不要把自己包得密不透風！適當露出鎖骨、脖頸線條，或是將袖口隨性捲起露出手腕。透過肌膚的原生色調來打破深色系的沉悶感，是營造「鬆弛感」的靈魂關鍵。

圖片來源：Pinterest
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巧克力棕穿搭避雷法則 3：異材質碰撞提升層次

極力避免全身穿著一模一樣材質的棕色單品，那會讓整個人像是一根行走的樹幹！可以利用「軟糯針織」搭配「硬挺光澤西裝褲」，或是「絲緞襯衫」混搭「粗毛呢外套」，不同材質的搭配組合會讓巧克力棕顯得立體且豐富。

圖片來源：Pinterest
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#秋冬系列 #巧克力棕 #換季穿搭 #穿搭範本 #流行穿搭 #外表管理 #秋冬穿搭必備

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2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸 圖片來源：ＧＡＰ官方
2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸 圖片來源：ＧＡＰ官方

天氣準備轉涼，又到了衣櫃大換季的時候！2026秋冬平價服飾戰場已經開打，Gap、UNIQLO、GU紛紛端出新一季重點單品，而且今年不只基本款好買，從Threads等社群平台的討論也能發現，「復古感」、「立體廓形」、「格紋」與「有存在感的包款」正重新回到穿搭焦點。Gap把招牌Logo Hoodie直接變成包，其中藍色XL Hoodie托特包更是話題焦點；迎來10週年的Uniqlo U，從繭型褲、羊毛混紡短大衣到棉質肩背包都有高人氣；GU則把格紋、Balloon氣球輪廓與立體丹寧一次帶回來。想趁換季先把秋冬衣櫃補齊，以下這份2026秋冬平價服飾必買清單可以先收藏。

Gap秋冬必買：藍色XL Hoodie托特包話題最高，復古丹寧也回來了

1. 藍色XL Hoodie托特包

今年Gap最有「一眼就認得」潛力的配件，非Hoodie托特包莫屬。品牌直接把經典弧形Logo帽T重新解構，以Gap招牌刷毛布打造包身，連帽T領口、袖口羅紋與抽繩等細節都搬到包包上，遠看甚至有種把整件帽T拎出門的錯視感。

圖片來源：ＧＡＰ官方
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尤其討論度很高的藍色XL Hoodie托特包，超大尺寸加上復古Gap藍，本身就相當搶眼。近年Y2K、90年代美式休閒持續回潮，這款剛好踩中復古運動風，如果看到現貨，可以優先鎖定。

2. 牛仔長版風衣外套

今年丹寧不只牛仔褲。Gap把牛仔布一路延伸到長版風衣，保留風衣的俐落氣場，又多了一點美式復古味。秋天直接內搭白T、背心就有造型，氣溫再低一點則可以加入針織衫疊穿，比一般短版牛仔外套更容易穿出存在感。

圖片來源：ＧＡＰ官方
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3. 中腰寬鬆喇叭牛仔褲

穿膩寬褲，可以注意今年重新回歸的喇叭線條。中腰、寬鬆再加上微喇叭輪廓，比貼腿式喇叭褲更好駕馭，也很適合搭短版針織衫、帽T或牛仔外套，直接把復古美式氛圍拉滿。

圖片來源：ＧＡＰ官方
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4. 短版針織／日系短版帽T

另一個值得鎖定的就是「短版」。Gap本季從短版針織外套到日系拼接縫線短版帽T都有布局，搭配高腰燈籠褲、牛仔褲或長裙，就能重新調整身材比例。對台灣忽冷忽熱的秋季而言，這類可以單穿又能疊搭的上衣也相對實用。

圖片來源：ＧＡＰ官方
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UNIQLO秋冬必買：Uniqlo U迎10週年，這5件先加入購物車

2026秋冬對Uniqlo U格外有紀念意義，不只是系列10週年，同時也是Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran創意執導的最終系列。9月11日正式上市前，UNIQLO也公開網路商店TOP 5加購人氣商品，想知道大家都先看上什麼，答案就在這五款。

1. 棉質肩背包 NT$790

本季網路話題人氣TOP 1就是它！延續Uniqlo U一貫的極簡設計，把俐落中性外型與日常收納機能結合，而且NT$790的價格相對容易入手。色號39採指定店舖及網路商店限量販售，想搶本季話題配件，可以先鎖定。

圖片來源：Uniqlo
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2. 女裝打褶繭型褲 NT$990

Uniqlo U最具代表性的輪廓之一「繭型」當然不能缺席。微高腰搭配立體弧形褲管，既能修飾腿型，也比一般直筒褲更有造型感。9月11日至9月16日還有會員限定NT$990優惠價，是本季很適合優先補進衣櫃的下身單品。

圖片來源：Uniqlo
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3. 羊毛混紡短大衣 NT$2,990

如果今年只想買一件比較有秋冬氣氛的外套，可以注意這件男女適穿的羊毛混紡短大衣。以經典短大衣為靈感，透過微短、寬鬆輪廓重新詮釋，既有羊毛混紡的秋冬質感，又不會因為長版剪裁顯得過於正式。

圖片來源：Uniqlo
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4. 磨毛棉質襯衫 NT$1,290

秋冬想穿紅色，今年也有更好駕馭的選擇。磨毛棉質襯衫以柔軟、溫暖材質搭配寬鬆版型，其中紅色更是設計師為10週年選用的UNIQLO品牌色。單穿已經夠醒目，也能當薄外套搭白T與牛仔褲。

圖片來源：Uniqlo
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5. 緞面拼接洋裝 NT$1,290

喜歡Uniqlo U材質運用的人，可以鎖定緞面拼接洋裝。利用不同材質創造光澤與輪廓對比，單穿就有完整造型，入秋後再加短版外套、針織或靴款，就能一路穿進秋冬。

圖片來源：GU
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GU秋冬必買：格紋正式回歸！Balloon氣球輪廓也是關鍵字

如果Gap代表美式復古、Uniqlo U走極簡廓形，那GU今年最值得注意的就是「格紋＋立體感」。過去容易讓人聯想到英倫、學院風的格紋，今年被放進寬版襯衫、百褶裙與外套中，穿法明顯變得更輕鬆。

1. 蝙蝠袖格紋襯衫

想跟上格紋回歸又怕穿得太學生感，蝙蝠袖格紋襯衫就是相對容易入門的一款。寬鬆輪廓降低傳統格紋襯衫的拘謹感，可以敞開當外套、綁腰，也能搭氣球褲玩上寬下寬的日系層次。

圖片來源：GU
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2. 側鈕扣百褶裙（格紋）

格紋＋百褶本來就是秋冬經典組合，今年GU再加入側鈕扣細節增加造型感。上身不用太複雜，一件素色針織、短版上衣或大學T就能完成秋日Look。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

3. 3D Barrel Leg錐形牛仔褲

今年褲子重點不是「多寬」，而是「輪廓有多立體」。3D Barrel Leg利用圓弧褲管重新塑造丹寧比例，視覺上比普通寬褲更有份量，也是想嘗試Balloon、Barrel Leg趨勢時相對日常的選擇。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

4. Balloon氣球仿皮外套

想用一件單品把秋冬造型撐起來，可以直接看外套。Balloon氣球仿皮外套同時集合仿皮材質與圓弧廓形兩大元素，不需要堆太多配件，搭T恤、牛仔褲就已經有完整度。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

2026秋冬先抓4大關鍵字：復古、格紋、立體輪廓、大包

從Gap、UNIQLO到GU今年的新品，可以發現平價服飾已經不只是「基本款補貨」。Gap用Hoodie托特包與丹寧把美式復古重新帶回街頭；Uniqlo U用繭型褲、短大衣延續最擅長的極簡輪廓；GU則用格紋與Balloon氣球剪裁增加造型份量。如果不想整季衣櫃全部重買，其實抓住幾個關鍵單品就夠：一只有存在感的大包、一件短版或立體外套、一條繭型／Barrel Leg褲，再加入一件格紋單品，基本上就能把2026秋冬最值得注意的流行元素一次穿上身。

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