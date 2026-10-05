【2027春夏巴黎時裝周】孫千「逆天長腿」炸街巴黎帥翻！化身CELINE女孩領軍，10大品牌絕美亮點總整理

2027春夏巴黎時裝周火熱登場！新生代人氣女星孫千以一身「清冷感」酷女孩裝扮空降 CELINE 大秀前排，172公分的逆天長腿搭配寬肩西裝與仙氣裙裝，將「毫不費力的法式時髦」拿捏得死死的，舉手投足間盡顯行走 CELINE 女孩的自信氣場，瞬間成為巴黎街頭最吸睛的鎂光燈焦點！

除了孫千驚豔全場的完美混搭，本季各大品牌也紛紛跟隨「直覺與情感」，帶來一場場打破常規的視覺饗宴。從 SAINT LAURENT 點亮夜空的「極致高級金」、LOEWE 與 SANDRO 大膽翻玩日常實用單品，到 Valentino 充滿哲學浪漫的「反圖書館」概念，以及 Christian Louboutin 攜手 Dita Von Teese 上演的女力奇幻童話。準備好更新你的時髦清單了嗎？跟著我們一起盤點本季最具話題的8大品牌絕美看點與爆款預測！

1. Chloé 2027 夏季系列

Chloé最新系列大秀唯美登場！這一次，創意總監拋開所有框架，純粹跟著「直覺」與情感走，將個人對Chloé的極致迷戀化為實體服裝。不玩刻板印象，而是以全新視角重新定義經典女性的細膩與獨特美感，帶領時尚迷們回到那些喚起深刻共鳴的初衷。

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仙氣爆棚！英式刺繡與立體花卉交織

品牌初期的「少女洋裝」是本次一大亮點。設計團隊翻找19世紀的典藏，將經典的英式刺繡重新詮釋於輕盈歐根紗與俐落棉布上；更揉合1960年代的高訂級別「立體花卉刺繡」，在繁複細節中完美保留了Chloé特有的青春靈動與自在輕盈。

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復古與帥氣碰撞！透視雨衣與經典西裝

服裝輪廓由迷人的心形領、船型領與V領勾勒。外套設計大玩復古風，汲取70年代漁夫外套與斗篷輪廓，外層覆疊50年代風格的煙燻色透明乙烯材質，前衛又吸睛。此外，靈感源自1972年典藏的「Noel」波浪滾邊晚宴西裝，更是完美展現了女性駕馭男裝剪裁的帥氣魅力。

藏在細節裡的浪漫誘惑

設計師將私密且脆弱的內衣蕾絲拆解，轉化為浪漫的束帶設計，若有似無的線條感在身上留下迷人痕跡。這場大秀不僅是服裝展示，更是設計師對品牌最真摯的告白，用滿滿的愛與執著，完美重塑了那份永遠自在、獨一無二的Chloé精神。

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2. VALENTINO 2027春夏大秀

VALENTINO 2027春夏系列大秀再度驚豔全場！這一次，品牌帶領我們走進一場充滿哲學深度的時尚盛宴。你聽過「反圖書館」嗎？就像那些買了卻還沒讀的書，時尚秀上那些或許你永遠不會穿出門的衣服，其實正蘊藏著無限的潛力與想像！

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不只是買書不看！「反圖書館」的哲學浪漫

知名義大利學者艾可擁有近三萬本藏書，多數卻未曾翻閱，這並非炫耀，而是將「未讀之書」視為無限潛能的認知資本。就像許多人都有的「積讀」習慣，每一本還沒翻開的新書，都在提醒著我們：世界還有無數的思想與人生等待相遇，這是一份充滿期待的幸福承諾。

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伸展台化身視覺寶庫！每一套都是未知的美好

VALENTINO 2027春夏大秀，正是這份哲學概念的完美化身。一件服裝從構思到走上伸展台，有些或許只在鎂光燈下閃耀一次，有些則如藝術品般被收入衣櫥珍藏。如果只用「實穿度」來衡量這季的價值，那就太可惜了！本季華服匯聚了極致美感與輪廓，構成一座視覺上的「反圖書館」，就算沒有真正穿上身，也已經無限拓展了我們對時尚想像的邊界。

圖片來源：品牌提供，品牌大使女團IVE團員 REI、LIZ參加VALENTINO 2027春夏系列

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未曾穿上的華服，是品牌給的最美承諾

這場時裝秀裡的服裝，意義早就不只限於消費，更像是一個個還沒發生的夢想。就算有些衣服我們永遠不會穿上，它們也像書架上未曾翻閱的書一樣，訴說著另一種美好人生的可能。這不是遺憾，而是VALENTINO給我們最浪漫的承諾——光是看著這些充滿可能性的絕美設計，就足以讓人感到無比幸福！

3. LOEWE 2027春夏系列

籃球衣變流蘇洋裝、經典Puzzle化身輕盈長方包

LOEWE 2027春夏系列大秀再度引發話題！本季品牌回歸「直覺」與真實生活，拋開過度的矯飾，打造出一個與身體、情感深刻共鳴的完美衣櫥，讓服裝真正融入日常的呼吸與節奏中。

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反轉經典！美式實用主義大翻玩

日常熟悉的單品全被賦予了新生命！Polo衫刻意採用反向裁剪，營造出在夏日艷陽下匆忙穿脫的隨性；休閒的籃球衣搖身一變，成為綴滿雪紡珠飾流蘇的仙氣吊帶洋裝。防風外套改以頂級真絲製成，輕柔貼膚；輕薄針織衫與風衣甚至換上了前衛的「墨鏡樹脂」材質衣領，將日常的從容演繹得淋漓盡致。

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工藝再進化！全新Pasito包、Flamenco絕美變身

本季完美交融了西班牙巴洛克風情與現代感，鮮豔色塊與日曬褪色的螢光色並置。設計團隊不僅致敬了品牌1960年製作的第一件Oro絨面皮革西裝，更在包款上大展極致工藝！全新「Pasito」包款將柔韌的納帕皮革防塵袋覆疊在經典盒型結構上；而粉絲最愛的Flamenco包，其標誌性的繩結與抽褶，這次被巧妙重塑為帆布質感購物袋的內襯，細節滿分。

極致輕盈！把玻璃珠洋裝當浴巾隨性裹上

春夏的輕盈感被發揮到極致。條紋外套與襯衫裙採用精準削薄的皮革打造，而最吸睛的莫過於由半透明玻璃珠織成的透視洋裝，猶如沙灘浴巾般隨意裹起就能時髦出門。人氣Puzzle包也進化成輕盈長方形的「Puzzle Charm」。這季的LOEWE不僅是服裝，更像是一部寫給穿著者的貼身自傳！

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4. CELINE 2027夏季系列

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到底是什麼瞬間，讓我們無可救藥地愛上時尚？CELINE 2027夏季大秀（Été 2027）給了最浪漫的解答！創意總監 Michael Rider 這次以「Emotional Dressing（情感穿衣）」為核心，拋開死板的穿搭公式，純粹跟著直覺走，帶領時尚迷們找回第一次因為穿上漂亮衣服而悸動的瞬間！

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衝突美學！俐落西裝混搭輕盈裙裝

本季的衣櫥沒有固定模樣！帥氣俐落的寬肩西裝與皮夾克，巧妙遇上貼身洋裝與仙氣飄飄的輕盈裙裝。褲裝更是遊走在極致窄版與慵懶寬鬆之間，並透過寬腰帶、細皮帶與抽繩反覆勾勒出完美腰線。細節處更加入精緻褶襉、刺繡與珠飾點綴，讓整體造型的層次感直接拉滿。

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大膽玩色！搶眼色調Ｘ浮誇配件超吸睛

除了經典百搭的黑、白與海軍藍，大面積的飽和紅、桃紅與亮藍色也在伸展台上強勢出擊！各種裝飾圖案與拼接印花穿梭其中，再配上巨型耳墜、長串珠鍊與霸氣墨鏡，刻意為乾淨的服裝輪廓增添份量感，毫不避諱地展現「盛裝打扮」的快樂與企圖心。

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穿法不設限！「姿態與從容」才是最高級的優雅

衣服到底該怎麼穿？Michael Rider 告訴你：隨心所欲就好！西裝外套可以率性地披在肩上，或是隨手抱在臂彎；正式剪裁也能跟日常單品完美混搭。華麗與日常不再涇渭分明，這季 CELINE 就是要你大膽成為那個「令人驚豔的人」，穿上此刻最想穿的衣服，展現最從容自在的迷人姿態！

孫千化身「清冷感酷女孩」降臨巴黎！CELINE 2027春夏大秀前排最美風景

新生代人氣女星孫千受邀出席 CELINE 2027 夏季（Été 2027）巴黎大秀！擁有172公分高挑身材與自帶「清冷感」氣質的她，這次完美拿捏了 CELINE 專屬的法式慵懶與酷帥格調，一現身巴黎街頭瞬間成為鎂光燈瘋狂捕捉的焦點。

圖片來源：孫千IG

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全球品牌大使劉詩詩、品牌大使孫千、品牌大使王安宇參加CELINE 2027春夏大秀



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5. SAINT LAURENT 2027春夏系列

極致「高級金」重塑經典，危險蛇形跟鞋超吸睛

SAINT LAURENT 2027夏季女士大秀耀眼登場！創意總監 Anthony Vaccarello 這次將目光聚焦於創辦人伊夫·聖羅蘭（Yves Saint Laurent）先生最鍾愛的「金色」，透過這抹充滿綺幻魅力的色彩，將巴黎的日夜徹底點亮，帶來一場極致奢華的視覺饗宴。

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滿滿高級感！「金色狂潮」重塑YSL經典

本季不玩廓形的重複，而是以「金色」貫穿全場！從深邃金、拜占庭金、文藝復興金到裝飾藝術金，這抹光芒完美披上了品牌數十年的經典設計。無論是聖羅蘭先生時期的狩獵裝、風衣與裹身半裙，還是Vaccarello打造的寬肩大衣、飛行員夾克與皮草鑲邊套裝，都在當代視角的重新演繹下，帶領時尚迷們重溫SAINT LAURENT最迷人的黃金時代。

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高訂級材質交鋒，蛇形跟鞋展現「危險誘惑」

耀眼的金色在多元材質上大放異彩！從金銀線織物、浮雕花紋蕾絲、提花到覆上金箔的前衛乳膠，結合精緻刺繡與珠寶裝飾，展現出宛如高級訂製服般的精湛工藝。配件同樣超有看頭，誇張醒目的寶石花絲耳環，搭配鍍金鏈條與「蜿蜒蛇形鞋跟」的絕美鞋履，完美將品牌極簡又帶點危險誘惑的DNA發揮得淋漓盡致。

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絕美終章！金色褪入黑夜的極致浪漫

大秀尾聲，璀璨的金色優雅褪入黑色，將所有折射的光芒完美收攏。模特兒換上綴有寶石鈕扣的純黑天鵝絨套裝，盡顯聖羅蘭的率性本色；壓軸登場的三套雨雲黑色晚禮服，輪廓自由且充滿生命力，不僅呼應了Vaccarello的比利時故土情懷，更為這場大秀畫下完美又浪漫的句點。

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6. MIU MIU 2027春夏

大秀狂發爆款！絲帶直接綁肌膚太辣，聯名NB、Wrangler準備搶翻

MIU MIU 2027春夏系列「HERE AND NOW」於巴黎時裝周驚豔登場！設計總監 Miuccia Prada 再次發揮極致混搭功力，將日常的運動機能服飾、復古單品，與優雅的精裁西裝、刺繡晚禮服大膽結合。看似衝突的風格在伸展台上完美交融，徹底消弭了既有的穿衣界線，展現專屬 MIU MIU 的叛逆與優雅！

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衝突美學！「蝴蝶結綁肌膚」辣翻全場

本季大玩解構與細節重塑！最吸睛的莫過於將絲質蝴蝶結直接點綴在裸露的肌膚上，性感又俏皮。服裝上以「交叉綁帶」全面取代傳統鈕扣，讓丹寧、百褶裙甚至鞋履都能隨著身體姿態靈活變化；此外，打蠟處理的仿舊龜裂麂皮，以及刻意壓皺的晚裝緞面與薄紗，處處充滿視覺張力與驚喜。

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神級企劃！Wrangler 復古丹寧重獲新生

大秀上的丹寧單品大有來頭！Miu Miu Upcycled 永續系列這次攜手經典牛仔品牌 Wrangler，由古著專家找來20世紀末的經典牛仔褲進行大改造。大膽融入本季標誌性的「交叉綁帶」設計，不僅賦予復古單品全新前衛樣貌，更完美實踐了循環時尚的理念。

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爆款預定！150克超輕量 NB 神鞋登場

鞋頭們準備好錢包！邁入第5年的 New Balance × Miu Miu 聯名再度進化，推出全新解構的「RC150」競速鞋款。重量僅有超輕盈的150公克，採用機能網眼材質，最特別的是將對比色鞋帶一路延伸至「鞋頭隨性打結」，完美揉合精緻優雅與鮮明運動風，絕對是明年春夏必搶的爆款神鞋！

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7. Balenciaga 2027春夏系列

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告別高冷！BALENCIAGA 2027春夏「自由珊瑚」把高訂工藝變日常

時尚迷注意！由創意總監Pierpaolo Piccioli操刀的BALENCIAGA 2027春夏系列「自由珊瑚」（Les Coraux de la Liberté）正式登場。本季直接將第55季高訂系列的靈魂無縫接軌到男女時裝中，讓頂級時尚不再遙不可及，每一件單品都藏著滿滿的手作溫度與「人情味」。

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誰說日常服飾只能一成不變？本季將衣櫃裡最常見的牛仔褲、T恤與飛行員外套徹底大改造。透過工坊精湛的立體剪裁，品牌經典的「巴斯克（Basque）」收腰輪廓被巧妙移植到T恤與皮衣上；而斜裁手法更讓休閒丹寧與男裝西裝展現出獨特的垂墜美感。服裝不僅保有真實感，穿上身更是舒適得宛如第二層肌膚，真正落實「穿衣自由」。

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身為爆款製造機，這季的鞋包配件主打「柔軟貼合」。無論是休閒的Wave夾趾平底涼鞋、優雅的Dahlia高跟穆勒鞋，還是全新無結構設計的Lounge運動鞋，都給予雙腳極致享受。Nodo與Silhou托特包則以柔軟皮革手工抓皺成型，搭配編織鏡架的Bow Mask墨鏡與Getaria貝殼珠寶，散發出隨性自然的氣息。

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大秀中央佇立著法國藝術家Aude Franjou的亞麻編織裝置《自由珊瑚》，完美呼應了創始人Cristóbal Balenciaga「以人體為本」的初衷。服裝上的加萊蕾絲化作支撐結構，立體烏干紗花朵更注入壓縮空氣，隨著步伐展現律動，霸氣宣告BALENCIAGA不僅僅是一間時裝屋，更是個充滿呼吸與生命力的時尚生態系！

8. ISSEY MIYAKE 2027春夏系列

攜手華歌爾打造「3D成型衣」、絕美氣球裝引爆話題

ISSEY MIYAKE（三宅一生）2027春夏系列大秀於巴黎Dojo de Paris絕美亮相！本季設計團隊以《Figure of Ma 其形・其間》為題，探討布料與身體之間的「空間（Ma）」。大秀更特別邀請鋼琴家Koki Nakano讓音樂與服裝展開對話，打造出一系列自由、詩意且宛如「會呼吸」的靈動華服！

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超狂跨界！聯手華歌爾研發「3D成型」服裝

本季最受矚目的亮點「COCOON BODY」系列，品牌特別與內衣大廠華歌爾（Wacoal）合作！運用獨創的「Melooop」三維成型技術，結合軀幹模具與機械手臂，開創出貼合感官的全新製衣手法。此外，「FLUIGLYPH」系列則以無縫針織技術，透過粗細紗線勾勒出水流般的立體漣漪，完美延伸身體曲線。

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仙氣爆棚！「氣球輪廓」與京都浮墨工藝交織

春夏絕對少不了輕盈空氣感！本季代表性系列「BALLOONING」與「BALLOON TWIST」以氣球為靈感，搭配球形模具與手工扭轉、抽繩設計，讓衣服在步伐間兜住空氣，呈現圓潤俏皮的立體感。超夢幻的「BUBBLE」系列，更找來京都工匠以傳統「水面浮墨」技法，在半透明歐根紗上手工繪製，折射出絕美的泡泡光澤。

經典「褶縐」再升級！打造會跳舞的立體輪廓

品牌最經典的元素也迎來新面貌！「TEMPO PLEATS」大玩橫向褶襉，隨著動作輕快彈動，將平面布料化為容納空氣的圓弧輪廓；「DRAPED ENSEMBLE」則在布料中混入輕盈挺實的「和紙」，塑造出大膽的雕塑感垂墜造型！

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9. Christian Louboutin 2027春夏系列

Dita Von Teese 絕美化身童話女王

法國紅底鞋 Christian Louboutin 2027春夏女裝系列《永恆青春（Eternal Youth）》華麗登場！這次品牌將「魅力（Glamour）」一詞回歸古老童話中的魔法與魅惑本義，帶來一場充滿戲劇張力與女性力量的奇幻大秀，絕美視覺瞬間引爆時尚圈話題！

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Dita Von Teese 驚喜現身！攜手 John Galliano 顛覆童話

大秀最大亮點，絕對是國際頂級脫衣舞孃 Dita Von Teese 的驚喜登場！她以黑髮、雪白肌膚與紅唇的經典造型亮相，宛如從童話中走出的「白雪公主」。但這次她不需要王子的拯救，而是穿上由時尚大師 John Galliano 操刀設計的非凡華服，在如夢似幻的氛圍中，隨著服裝輪廓的演進，上演一場掌控自我命運的華麗蛻變。

經典 La Pigalle 霸氣引路！神級紅底鞋化身魔法法寶

在這個充滿魔法的世界裡，鞋履不再只是配件，而是催化蛻變的魔法物品！如同童話裡永不疲倦的「紅舞鞋」或翱翔天際的「飛翔鞋」，品牌最經典的標誌性跟鞋「La Pigalle」在故事中化身為女主角的引路人。它帶領著女性穿梭於夢境與現實之間，鼓勵大家突破框架，勇敢擁抱自身的強大力量與無限可能。

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拒絕外界定義！重新詮釋「魅力」與女性自由

故事的尾聲，女主角在鏡中與另一個自我和解，完美詮釋了女性內在優雅與叛逆的共存。這季的 Christian Louboutin 傳遞了強烈的女力覺醒訊息：女性不需要迎合社會的期待或男性的凝視，真正的「魅力」源自於完整接納自己的每一個面向。穿上這雙充滿魔法的紅底鞋，勇敢成為自己人生故事的唯一霸氣撰寫者！

圖片來源：品牌提供， Christian Louboutin 2027春夏系列鞋履、包款單品推薦

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10. SANDRO 2027春夏系列

法國人氣品牌SANDRO 2027春夏系列於巴黎建築與文化遺產博物館絕美亮相！本季巧妙展開時裝與建築的對話，探索服裝輪廓與人體之間的深刻連結。預覽現場更是星光熠熠，泰國人氣男星Zee Pruk、中國女星娜然，以及台灣KOL唐葳、倪晨曦、Jenny Tsang與Yoyo Cao等時尚達人齊聚一堂，完美詮釋精緻的現代法式美學。

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擁抱陽光！紐約率性揉合加勒比海熱情

本季女裝系列以「WE LOVE SUNSHINE PEOPLE」為題，設計團隊將佛羅里達的蓬勃能量與海岸的溫暖氣息注入衣櫥。完美結合了棕櫚泉的悠然優雅與紐約的率性活力，更巧妙揉合拉丁加勒比文化的熱情靈魂，打造出獨樹一幟的陽光度假風格，散發滿滿無拘無束的生命力。

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打破框架！飛行外套取代西裝、氣球褲超吸睛

2027春夏，SANDRO以「自由精神」重塑經典！大膽用帥氣的飛行外套取代傳統精裁西裝，經典的軍裝派克外套更加入了奢華緞面與水晶裝飾，展現剛柔並濟的衝突美感。此外，優雅的粗花呢透過鏈飾滾邊與珠寶細節流露細膩柔和；剪裁上更是充滿驚喜，利用Peplum荷葉下襬巧妙勾勒纖細腰線，搭配極具立體份量感的「氣球褲」，一收一放之間展現出絕佳的穿搭張力。

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向光而行！華麗與從容的完美平衡 SANDRO 2027春夏女裝不僅是時髦單品，更是一種永遠保持前行、向光而行的生活態度。設計精準遊走在華麗精緻與從容自在之間，跨越季節界線的皮革單品更帶來無限穿搭可能，讓當代女性能盡情擁抱率性本能，穿出專屬的法式時髦姿態！