2026-10-05 12:01 女子漾／編輯周意軒
GD粉絲準備搶瘋！GD「ZO&FRIENDS」聯名！CASETiFY、LUSH、小七台灣通路一次看
G-DRAGON粉絲的購物清單又要加長了！由GD與IPX共同打造的角色「ZO&FRIENDS」，接連跨界手機配件、沐浴用品、美容儀與穿搭小物。雲朵貓ZOA和夥伴們一路從手機殼萌到浴室，台灣也有購買通路。這次整理4大聯名亮點、價格與開賣時間，先把鬧鐘設好！
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CASETiFY聯名第二波！ZOA絨毛手機殼、圍巾吊飾太犯規
每天拿在手上的手機，也能變成療癒小物！CASETiFY全新「ZO&FRIENDS : DREAMLAND」聯名系列，以黑白手繪線條搭配鮮黃色點綴、星光與雲朵，描繪ZOA和夥伴們的夢境日常，部分印花手機殼還加入珍珠光澤質地。這波最吸睛的是「ZOA絨毛手機殼」，蓬鬆觸感讓雲朵貓直接來到手中。想替包包增加可愛細節，還有ZOA、A&NE圍巾造型絨毛吊飾鑰匙圈，以及ZOA絨毛收納包鑰匙圈，出門也能把小夥伴掛在身邊。聯名也延伸到旅行用品，包含可客製化的行李箱、Bounce硬殼斜揹包與行李吊牌，另有AirPods保護殼、Apple Watch錶帶、iPad與MacBook保護殼等電子配件。
購買時間先筆記！10月5日起開放加入優先購買名單，完成登記者可於10月7日上午10點在CASETiFY台灣官網優先購買；10月8日上午10點起，於台灣官網及CASETiFY STUDiO品牌概念店正式發售。
CONVERSE聯名小七就能買！雙肩包、長襪兩波開賣
想把ZOA穿進日常造型，這波可以直接到7-ELEVEN！CONVERSE × ZO&FRIENDS推出2款雙肩包，包含雛菊印花與黑灰配色，兼顧角色趣味與日常搭配；長襪兩雙組則將角色融入襪身，連ZOA的表情細節都值得仔細看。10月8日下午3點至10月18日先登場門市快閃購，uniopen會員於門市單筆不限金額消費，結帳時報會員手機號碼，即可享限定商品加價購。
第二波小七集點卡活動於10月19日下午3點開放兌換，集點至11月2日、兌換至11月3日。要留意，集點加價購會依快閃購剩餘數量供應，若商品提前售完，後續就可能無法兌換；實際加購金額與可預購數量依活動公告及系統顯示為準。
LUSH聯名台灣也有上架！ZOA泡澡球450元萌進浴室
不用只盯著韓國消息，LUSH × ZO&FRIENDS已在台灣電商通路上架！ZOA汽泡彈將雲朵貓做成立體造型，香草與零陵香交織出溫暖甜香，光擺著就讓人捨不得用。A&NE雨後微風身體噴霧則以香檸檬、橙花搭配羅勒與紅木，喜歡清新草本氣息的香氛控可以留意。ZOA護髮噴霧屬於免沖洗產品，加入白米浸泡液與山茶花油，搭配薰衣草、香檸檬香氣；AKIZAKI沐浴組合則一次收進鳳梨香氣的AKI沐浴軟糖與ZAKI固體磨砂，讓洗澡多一點角色陪伴。
Medicube聯名美容儀！ZOA也來陪你保養
梳妝台也能加入ZOA！Medicube推出「AGE-R Booster Pro X2」ZO&FRIENDS聯名款，台灣官網已列出聯名商品。對原本就有美容儀購買計畫的粉絲來說，保養工具多了角色設計，收藏清單又添一項。台灣官網「快閃直播」頁面標示聯名款價格為9,088元、原價15,000元，但查詢時仍顯示「即將開賣」，此價格屬該活動頁面的優惠資訊，實際購買資格與開賣狀態需再確認。品牌另公布THE GLOW SUITE台灣快閃活動於10月1日至10月13日舉行，聯名款是否可現場購買及庫存，建議出發前向官方詢問。
從隨身絨毛吊飾、出門背的雙肩包，到回家使用的沐浴用品，這波ZO&FRIENDS聯名幾乎把日常生活都包辦了。想搶CASETiFY優先購，先完成名單登記；鎖定小七聯名的粉絲，則記得10月8日下午3點準時查看預購資訊！