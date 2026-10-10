臉部寬窄決定好戰程度？ 千位領袖研究證實：「寬臉人」發動戰爭機率高3倍

2026-10-10 14:05 潮健康

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：研究分析174國、1761位領袖照片與衝突資料。
  • 重點二：寬臉領袖上任首年發動軍事衝突機率高3倍以上。
  • 重點三：臉型寬高比可能反映支配性、風險偏好與群眾期待。

　

潮健康／林昱彣 外電編譯

　

一個人的臉型寬窄，竟能預測國際戰爭與軍事衝突的爆發風險？發表於《Politics and the Life Sciences》的最新研究，分析全球 174 個國家、超過 1,700 位國家領袖在 1947 至 2010 年間的臉部特徵與外交決策數據。研究發現，「臉型寬高比（fWHR）」較高的領袖，發動國際軍事衝突的機率顯著更高；特別是在新上任的第一年，寬臉領袖發動軍事衝突的機率甚至是窄臉領袖的 3 倍以上。

　

國際衝突不只看國力？ 演化心理學揭「面相與好戰傾向」連結

在傳統的國際關係理論中，國際軍事衝突的爆發通常歸因於國家間的戰略對立、相對國力差距，或是政治體制（如民主和平論）等巨觀環境因素。然雖然學者傾向將歷史視為客觀力量的運作，但實際參與決策時，便會發現領導人的個人性格起到了關鍵影響。儘管國際政治學界過去嘗試透過分析元首演講、新聞發布會或心理控因（Locus of Control）來評估領袖的好戰傾向，但這些研究往往受限於特定國家與時間，難以推廣至全球數以千計的政治領袖。

　

為解決這個理論瓶頸，美國內布拉斯加大學林肯分校（University of Nebraska-Lincoln）政治學教授羅斯·米勒（Ross Miller）發表於權威期刊《Politics and the Life Sciences》的最新研究，首次引入了演化心理學中的生理指標——「臉型寬高比（Facial Width-to-Height Ratio, fWHR）」，作為評估全球領袖攻擊性傾向的量化工具。

　

什麼是「臉型寬高比（fWHR）」？ 從古老演化看「強悍訊號」

「臉型寬高比（fWHR）」的計算方式，是以臉部的上顴骨外側雙側寬度（Bizygomatic width），除以眉心至上唇頂部的垂直高度（Upper facial height）。在演化生物學中，寬臉被視為同性競爭（Intra-sexual competition）中展現強悍戰鬥力（Formidability）與資源獲取能力的「真實訊號（Honest signal）」。

　

研究指出，人類在憤怒時自然產生的壓低眉毛與抬高上唇等面部表情，本質上就是在視覺上放大臉型寬高比，藉此向對手傳達威脅與戰鬥意圖。古人類骨骸的研究更顯示，臉型寬高比每增加一個標準差，個人因暴力衝突死亡的風險即降低 60%，顯示較寬的面部結構在人類歷史演化中具有顯著的生存保護價值。另外，腦波（EEG）實驗亦證實，人類大腦對於高臉型寬高比的臉孔會產生更強烈的情緒激發與警覺反應，自然將其判定為更具侵略性與支配欲。

　

63年大數據剖析千位元首　上任首年「寬臉者」動武風險高3倍

米勒教授團隊收集了 1947 年至 2010 年間、跨越 63 年共 174 個國家、1,761 位政治領袖的約 3,400 張標準照片，運用開放原始碼影像軟體進行精密量測，建構出龐大的領袖與年份導向資料庫。統計顯示，研究樣本中領袖的平均臉型寬高比為 1.90（標準差為 0.14)。例如委內瑞拉前總統查維茲（Hugo Chávez）的臉型寬高比達 2.11，位居資料庫中的第 95 百分位，屬於典型的高臉型寬高比領袖。

　

實證迴歸分析顯示，在控制了國家相對實力、宿敵關係、民主體制、領袖年齡與性別等傳統變數後，臉型寬高比較高的領袖發動軍事衝突（Militarized Interstate Disputes, MIDs）的機率呈顯著正相關。更關鍵的是，研究揭示了強烈的「任期交互效應（Tenure Effect）」：臉型寬高比對軍事衝突發動的影響在領袖上任初期最為劇烈。在領袖上任的第一年，「寬臉領袖」發動軍事衝突的機率，是「窄臉領袖」的至少 3 倍以上。

　

隨著領袖在位時間拉長，這股因臉型特徵所驅動的動武傾向會逐漸衰減。研究團隊解釋，這是因為在任期初期，國際對手對新領袖的底線與膽識缺乏足夠資訊，寬臉領袖更傾向於透過早期動武來樹立強硬威信；而隨著時間推移，對手逐漸掌握其性格底牌並採取預防調整，衝突機率隨之下降。

　

跟著選民「好戰」需求走？ 領袖面相與群眾期待的「生態位建構」

為何寬臉領袖更傾向於採取強硬的外交政策？研究從「生態位建構理論（Niche Construction Theory）」與心理反饋機制提出了雙重解釋。首先，高臉型寬高比的個體從青春期開始便常被周遭認知為強勢與具支配性，該種長期社會反饋會內化為「自我實現預言（Self-fulfilling prophecy）」，使其擁有更高的主觀權力感與冒險傾向。

　

其次，領袖與追隨者之間存在相互塑造的動態關係。在國家面臨安全威脅或外交危機時，群眾往往傾向選擇具有強悍面部特徵（高臉型寬高比）的「鷹派」領袖來獲取安全感。例如，1980 年美國大選期間，在伊朗人質危機與蘇聯入侵阿富汗的背景下，擁有強硬形象的雷根（Ronald Reagan）便以「保持美國強大」的口號獲得選民青睞。

　

相反地，臉孔具親和力與信賴感的卡特（Jimmy Carter）則在越戰與水門案後的和平時期獲得支持。當高臉型寬高比領袖憑藉強硬形象當選後，為了回應鷹派選民的期待，他們更有動機在外交政策上付諸實踐，進而發動軍事行動。

　

受嚴重安全威脅國家 可能更容易選出「寬臉領袖」

值得注意的是，研究還檢視了衝突目標國領袖（Target Leader）的面相效應。模型結果顯示，目標國領袖若同樣擁有較高臉型寬高比，其成為軍事挑釁對象的機率也略有增加。研究人員推測，這是因為高臉型寬高比的對手往往被評估為較不具合作誠意或更容易佔人便宜，促使挑釁方採取預防性或強硬的應對策略；而研究在控制國家固定效應、以及調整多層次對數模型後，寬臉領袖在上任初期高發動衝突的結論依然非常穩健。

　

在國防情報與地緣風險評估中，傳統的威脅分析多半聚焦於核武庫數量、軍費開支與經濟制裁；然而最終「按下按鈕」的仍是決策者個人。臉型寬高比提供了客觀且易於取得的量化指標，輔助情報單位在極短時間內建立新上任領袖的風險性性格側寫。不過，研究團隊也強調也必須客觀審視該研究的侷限性：

　

1.因果倒置與選擇偏誤：面臨嚴峻安全威脅的國家，本身或許更傾向選出寬臉領袖，這種環境選擇可能構成了統計上的內生性干擾。

　

2. 面部指標的單一性：臉型寬高比僅測量了顴骨與臉高，並未涵蓋下巴寬度、眼神動態等其他面部特徵。

　

3. 冒險傾向與好戰的區分：寬臉領袖發動衝突，究竟是源於純粹的「攻擊性」，還是對風險的承擔度較高（Risk-taking），在機制上仍有待進一步釐清。

　

總結來說，從人類演化留下的面部視覺訊號，到現代國際舞台上的軍事對抗，生物學特徵依然在隱性地影響著大國博弈。未來的研究若能結合 AI 神經網路全臉掃描、軍旅背景與童年創傷等綜合資料，將能更精準地描繪全球政治領袖的行為軌跡。

　

資料來源

Looks that kill: Facial metrics and international conflict 1947-2010

　

原文出處：臉部寬窄決定好戰程度？ 千位領袖研究證實：「寬臉人」發動戰爭機率高3倍

精華 FAQ

  • 研究聚焦於臉型寬高比 fWHR，也就是顴骨寬度相對上臉高度的比例，並用它來觀察領袖是否更傾向採取強硬或好戰的外交行動。

  • 結果顯示，寬臉領袖在上任第一年最容易發動國際軍事衝突，機率約為窄臉領袖的 3 倍以上；隨著任期拉長，這種效果會逐漸減弱。

  • 文章認為，寬臉可能代表支配性與強悍訊號，並透過社會回饋形成自我實現預言；同時，選民在危機時也可能偏好這類鷹派形象，促使其採取更強硬政策。

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安海瑟薇越活越美的生活實踐！321訓練法、極簡保養

安海瑟薇越活越美的生活實踐！321訓練法、極簡保養

2026-09-18 00:06 Cecelia
annehathaway IG
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安海瑟薇以321訓練法結合有氧、肌力與核心。
  • 重點二：她也透過散步與自然步行維持身心平衡。
  • 重點三：日常保養採極簡高效路線，重視防曬與保濕。

從《穿著Prada的惡魔2》、Christopher Nolan執導的史詩大作《奧德賽》，到即將上映的《橡樹街末日》與《Verity》，安海瑟薇今年一口氣有五部作品接連登場。而就在電影宣傳行程最忙碌的當下，她在六月宣布懷有第三胎，43歲，笑著告訴媒體：「我們把這個寶寶叫做壓哨球。」

鏡頭前的她，肌膚通透、身形沉穩、眼神有力。那不是幸運，是長年日積月累的結果。安海瑟薇的養生哲學從來不在於對抗歲月，而是找到身體最舒適的節奏，然後持之以恆地往前走。

安海瑟薇保養：簡單高效321訓練

安海瑟薇曾與名人私教 Ramona Braganza 合作，訓練方式採用教練自創的「321訓練法（321 Training Method）」高效率的全身雕塑邏輯，這套訓練的核心邏輯是：將有氧、全身循環肌力、核心強化三種訓練類型有序結合，搭配啞鈴或彈力帶等阻力工具。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness12
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像是先進行3分鐘的有氧運動來快速提升心率，緊接著進入2分鐘的全身肌力循環，運用啞鈴或自重進行深蹲、俯臥撐等動作來刺激肌肉，最後再以1分鐘的高強度核心鍛鍊，例如棒式或平板支撐收尾。

整套訓練循環進行三到四輪，讓心肺燃脂效率與肌肉線條同步提升，即使在忙碌拍攝檔期中，也能在一小時內完成高質量的全身訓練。

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安海瑟薇保養：散步尋求內心平靜與身心平衡

除了高強度的訓練日，安海瑟薇也喜歡走進大自然中，深呼吸，讓心跳回到平靜。來自歐洲的學術研究顯示，在自然環境中步行，能夠顯著降低皮質醇（壓力荷爾蒙）的濃度，效果優於在室內環境中運動，或是單純觀看自然景色。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness10
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散步這種輕強度的有氧步行，能避免因日常高壓或產後過度健身所帶來的身體焦慮，對安海瑟薇而言，這種「移動中的靜心」兼具實際功能：促進血液循環、舒緩下肢水分滯留感，更是一段讓思緒沉澱、與身體重新對話的時間。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness11
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安海瑟薇保養：極簡保養，回歸肌膚本質

在保養哲學上，安海瑟薇奉行「極簡卻精準」的路線。她的御用美容師Su Man曾透露，安海瑟薇在保養上「極度自律」，她的日常護膚圍繞著幾個重點步驟，深層但溫和的潔顏、針對肌膚需求的精華液、以及高效保濕成分的乳霜。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness7
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她偏好使用成分純粹的高效保濕精華與維生素成分，確保肌膚隨時處於水分充盈的飽水狀態。當肌膚基底獲得足夠的水分子支撐，角質層便能自然折射出健康的光澤，讓她的肌膚總是能展現出透亮無瑕的水潤質感。

此外，安海瑟薇是少數在歐美以「撐陽傘」上街而登上媒體頭條的女星，防曬從不馬虎，室內外皆使用 SPF30 以上的防曬乳，是她肌膚長年維持均勻透亮的根本原因之一。

精華 FAQ

  • 321訓練法由3分鐘有氧、2分鐘全身肌力循環、1分鐘核心鍛鍊組成，通常搭配啞鈴或彈力帶，連做3到4輪，能在短時間內兼顧燃脂、雕塑線條與提升體能。

  • 因為自然步行能幫助降低壓力荷爾蒙、舒緩焦慮與身體緊繃，也能促進循環與減少下肢水腫，讓她在高壓工作中透過移動中的靜心找回平衡。

  • 她走極簡但精準路線，重視溫和潔顏、精華液與高效乳霜，並搭配SPF30以上防曬，讓肌膚維持足夠水分、穩定膚況與均勻透亮的光澤。

Cecelia

Cecelia

相信生活裡藏著很多值得記錄的小事，出門探索世界，回家吸貓充電 🩷愛笑的文青擁有渴望分享的靈魂，寫下藏在日常裡的寶藏故事。Line：@cecelia 📧 ：cecelia.ciao@gmail.com

#訓練 #防曬 #保養 #安海瑟薇 #Prada

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2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸

2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸

2026-09-17 10:36 女子漾／編輯周意軒
2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸 圖片來源：ＧＡＰ官方
2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸 圖片來源：ＧＡＰ官方

天氣準備轉涼，又到了衣櫃大換季的時候！2026秋冬平價服飾戰場已經開打，Gap、UNIQLO、GU紛紛端出新一季重點單品，而且今年不只基本款好買，從Threads等社群平台的討論也能發現，「復古感」、「立體廓形」、「格紋」與「有存在感的包款」正重新回到穿搭焦點。Gap把招牌Logo Hoodie直接變成包，其中藍色XL Hoodie托特包更是話題焦點；迎來10週年的Uniqlo U，從繭型褲、羊毛混紡短大衣到棉質肩背包都有高人氣；GU則把格紋、Balloon氣球輪廓與立體丹寧一次帶回來。想趁換季先把秋冬衣櫃補齊，以下這份2026秋冬平價服飾必買清單可以先收藏。

Gap秋冬必買：藍色XL Hoodie托特包話題最高，復古丹寧也回來了

1. 藍色XL Hoodie托特包

今年Gap最有「一眼就認得」潛力的配件，非Hoodie托特包莫屬。品牌直接把經典弧形Logo帽T重新解構，以Gap招牌刷毛布打造包身，連帽T領口、袖口羅紋與抽繩等細節都搬到包包上，遠看甚至有種把整件帽T拎出門的錯視感。

圖片來源：ＧＡＰ官方
圖片來源：ＧＡＰ官方

圖片來源：ＧＡＰ官方
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尤其討論度很高的藍色XL Hoodie托特包，超大尺寸加上復古Gap藍，本身就相當搶眼。近年Y2K、90年代美式休閒持續回潮，這款剛好踩中復古運動風，如果看到現貨，可以優先鎖定。

2. 牛仔長版風衣外套

今年丹寧不只牛仔褲。Gap把牛仔布一路延伸到長版風衣，保留風衣的俐落氣場，又多了一點美式復古味。秋天直接內搭白T、背心就有造型，氣溫再低一點則可以加入針織衫疊穿，比一般短版牛仔外套更容易穿出存在感。

圖片來源：ＧＡＰ官方
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3. 中腰寬鬆喇叭牛仔褲

穿膩寬褲，可以注意今年重新回歸的喇叭線條。中腰、寬鬆再加上微喇叭輪廓，比貼腿式喇叭褲更好駕馭，也很適合搭短版針織衫、帽T或牛仔外套，直接把復古美式氛圍拉滿。

圖片來源：ＧＡＰ官方
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4. 短版針織／日系短版帽T

另一個值得鎖定的就是「短版」。Gap本季從短版針織外套到日系拼接縫線短版帽T都有布局，搭配高腰燈籠褲、牛仔褲或長裙，就能重新調整身材比例。對台灣忽冷忽熱的秋季而言，這類可以單穿又能疊搭的上衣也相對實用。

圖片來源：ＧＡＰ官方
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UNIQLO秋冬必買：Uniqlo U迎10週年，這5件先加入購物車

2026秋冬對Uniqlo U格外有紀念意義，不只是系列10週年，同時也是Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran創意執導的最終系列。9月11日正式上市前，UNIQLO也公開網路商店TOP 5加購人氣商品，想知道大家都先看上什麼，答案就在這五款。

1. 棉質肩背包 NT$790

本季網路話題人氣TOP 1就是它！延續Uniqlo U一貫的極簡設計，把俐落中性外型與日常收納機能結合，而且NT$790的價格相對容易入手。色號39採指定店舖及網路商店限量販售，想搶本季話題配件，可以先鎖定。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

2. 女裝打褶繭型褲 NT$990

Uniqlo U最具代表性的輪廓之一「繭型」當然不能缺席。微高腰搭配立體弧形褲管，既能修飾腿型，也比一般直筒褲更有造型感。9月11日至9月16日還有會員限定NT$990優惠價，是本季很適合優先補進衣櫃的下身單品。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

3. 羊毛混紡短大衣 NT$2,990

如果今年只想買一件比較有秋冬氣氛的外套，可以注意這件男女適穿的羊毛混紡短大衣。以經典短大衣為靈感，透過微短、寬鬆輪廓重新詮釋，既有羊毛混紡的秋冬質感，又不會因為長版剪裁顯得過於正式。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

4. 磨毛棉質襯衫 NT$1,290

秋冬想穿紅色，今年也有更好駕馭的選擇。磨毛棉質襯衫以柔軟、溫暖材質搭配寬鬆版型，其中紅色更是設計師為10週年選用的UNIQLO品牌色。單穿已經夠醒目，也能當薄外套搭白T與牛仔褲。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

5. 緞面拼接洋裝 NT$1,290

喜歡Uniqlo U材質運用的人，可以鎖定緞面拼接洋裝。利用不同材質創造光澤與輪廓對比，單穿就有完整造型，入秋後再加短版外套、針織或靴款，就能一路穿進秋冬。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

GU秋冬必買：格紋正式回歸！Balloon氣球輪廓也是關鍵字

如果Gap代表美式復古、Uniqlo U走極簡廓形，那GU今年最值得注意的就是「格紋＋立體感」。過去容易讓人聯想到英倫、學院風的格紋，今年被放進寬版襯衫、百褶裙與外套中，穿法明顯變得更輕鬆。

1. 蝙蝠袖格紋襯衫

想跟上格紋回歸又怕穿得太學生感，蝙蝠袖格紋襯衫就是相對容易入門的一款。寬鬆輪廓降低傳統格紋襯衫的拘謹感，可以敞開當外套、綁腰，也能搭氣球褲玩上寬下寬的日系層次。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

2. 側鈕扣百褶裙（格紋）

格紋＋百褶本來就是秋冬經典組合，今年GU再加入側鈕扣細節增加造型感。上身不用太複雜，一件素色針織、短版上衣或大學T就能完成秋日Look。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

3. 3D Barrel Leg錐形牛仔褲

今年褲子重點不是「多寬」，而是「輪廓有多立體」。3D Barrel Leg利用圓弧褲管重新塑造丹寧比例，視覺上比普通寬褲更有份量，也是想嘗試Balloon、Barrel Leg趨勢時相對日常的選擇。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

4. Balloon氣球仿皮外套

想用一件單品把秋冬造型撐起來，可以直接看外套。Balloon氣球仿皮外套同時集合仿皮材質與圓弧廓形兩大元素，不需要堆太多配件，搭T恤、牛仔褲就已經有完整度。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

2026秋冬先抓4大關鍵字：復古、格紋、立體輪廓、大包

從Gap、UNIQLO到GU今年的新品，可以發現平價服飾已經不只是「基本款補貨」。Gap用Hoodie托特包與丹寧把美式復古重新帶回街頭；Uniqlo U用繭型褲、短大衣延續最擅長的極簡輪廓；GU則用格紋與Balloon氣球剪裁增加造型份量。如果不想整季衣櫃全部重買，其實抓住幾個關鍵單品就夠：一只有存在感的大包、一件短版或立體外套、一條繭型／Barrel Leg褲，再加入一件格紋單品，基本上就能把2026秋冬最值得注意的流行元素一次穿上身。

#GU #穿搭 #Gap #繭型褲 #平價服飾 #好物推薦 #Uniqlo U

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2026-09-24 23:40 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@yejinhand
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Netflix 全新韓劇《挑情醜聞》由孫藝珍攜手池昌旭、Nana共同演出，此劇還沒播出時便是許多劇迷期待的一部戲，講述以朝鮮時代為背景的女性拋開束縛，大膽的尺度與慾望情感，更在韓國播出後登上熱搜，尤其許久未參與古裝劇的孫藝珍，劇中造型同樣成為粉絲關注焦點，現今 44 歲的她，完全看不到歲月在留下的痕跡，充滿氣勢的古裝風格再度美到封神，而孫藝珍私底下其實也是為穿搭高手，擅長以優雅又知性的穿衣氛圍，營造出貴氣的千金感受，以下總整理孫藝珍 5 套私服盤點，一起來看看有哪些值得學習的搭配巧思吧。

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第一套孫藝珍藕粉色的蕾絲背心搭配同色系長褲，讓好氣質更加突出，尤其粉色能提亮白皙與紅潤氣色，融入蕾絲與雪紡材質，瞬間營造一股迷人的優雅質感。

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孫藝珍的度假穿搭同樣吸睛，以亮綠色加條紋的泳裝，使纖細好身材一覽無遺，外搭一件格紋長版開襟衫，不僅可以修飾比例同時有遮陽防曬的效果。

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平時孫藝珍最愛的單品，絕對非背心洋裝莫屬，不需想過多搭配，單穿便能製造理想風格，像是紫色收腰中長洋裝搭黑色低跟鞋，立即呈現知性滿分的高級印象。

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帶點韓系鬆弛感的穿衣方式，也是孫藝珍日常喜愛的造型，以寬版橫條紋上衣與棉褲混搭，展現休閒兼具的韓系氣息。

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運用兩件上衣疊搭的技巧，可讓衣著細節增添層次焦點，下身搭牛仔褲與球鞋，再戴上老帽就很好看加分。

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#孫藝珍 #外表管理 #流行穿搭 #挑情醜聞

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2026-09-24 14:42 女子漾 / 編輯 Sydney
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曾被貼上居家、居家服標籤的灰色棉褲，如今已躍升為時尚圈最熱門的靈感要角。從 aespa 的 Winter 與 Karina，到 i-dle 的雨琦，以及 TWICE子瑜與 Momo，私服中都頻繁出現這件兼具舒適與隨性姿態的單品。告別過往過於隨意的印象，只要掌握材質疊搭與剪裁比例，鬆軟棉褲也能搭出令人驚豔的質感。以下特別整理 5 個來自韓星私服的穿搭心機，帶你用最不費力的方式，將這件基礎單品穿出時髦新高度。

Outfit 1

Winter 選擇將灰色的寬鬆棉褲作為基底，上身混搭軍綠色短版外套與厚實的灰色圍巾，透過不同材質的層次堆疊打破棉褲的單調感。頭上那頂飽和度極高的寶藍色棒球帽更是整體造型的靈魂所在，瞬間為沉穩的色彩畫龍點睛，展現出既率性又帶有幾分街頭叛逆感的大人味風格。

圖片來源：IG
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Outfit 2

Karina 則親自示範了如何將棉褲穿得性感又俐落。她以灰色連帽外套與同色系運動棉褲相互呼應，內搭一件貼身黑上衣並微微露出腰部線條，同時刻意露出運動內褲的標誌邊緣。這種微露肌膚的巧妙剪裁，不僅巧妙修飾了身型比例，更在運動休閒中注入一股不經意的時髦吸引力。

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Outfit 3

雨琦大膽挑戰了全粉紅色的同色系造型，將滿滿的少女感與隨性氛圍完美融合。過膝的寬鬆粉色帽 T 搭配同材質的粉色棉褲，看似居家卻因為豹紋肩背包與墨鏡等俐落配件的加入，瞬間多了一份古靈精怪的時髦氣場。適度運用搶眼的小物轉移視覺焦點，就是同色系套裝不顯臃腫的關鍵。

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Outfit 4

子瑜選擇以極具質感的溫柔風格來詮釋灰色棉褲。她選用帶有合身剪裁的大地色針織衫作為上身搭配，柔軟的針織質地與鬆軟的棉褲相互襯託，在休閒中帶出一抹優雅的知性氣質。這種上緊下鬆的穿搭公式，非常適合在日常約會或隨性出門時使用，輕鬆打造出好感度極高的大人感造型。

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Outfit 5

Momo 則展現了極具個人特色的美式復古叛逆。她以印有圖騰的長袖上衣搭配寬版灰色棉褲，頭戴黑色毛線帽，將街頭塗鴉感與 Y2K 元素拿捏得恰到好處。寬鬆的廓形剪裁不僅能修飾腿型，更隨意踏上一雙黑鞋，就能踩出自然流暢且充滿態度的不費力穿搭。

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時尚從來不需要刻意為之，這些韓星的私服範本告訴我們，只要善用帽子、飾品與適當的剪裁對比，看似平凡的鬆軟棉褲也能成為展現個人風格的質感單品。這個季節不妨放下拘謹的褲裝，選擇一件舒適的棉褲，穿出屬於你的自在美學。

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夏末初秋穿搭一點都不難！跟著日韓女生以「背心+開襟衫」展現5種街頭魅力風格

夏末初秋穿搭一點都不難！跟著日韓女生以「背心+開襟衫」展現5種街頭魅力風格

2026-09-16 16:36 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：Wear@nanaco、@asano、@pearn0
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隨著季節即將進入夏天的尾巴，大家是不是已經開始期待起秋季的穿搭？此時便會想開始翻閱各大時尚雜誌，或從街頭人士裡的造型裡找穿衣靈感，如果還在觀望初秋時刻要怎麼打造衣著的話，不妨先從可以輕鬆銜接季節轉換的單品作為活用，像是每到秋天便會回歸的開襟衫，便是很推薦的單品首選，以不同材質、印花元素等變化，使款式更加豐富且多元，除此之外，利用開釦式的設計，不僅可以單獨搭配，還可當作外套疊搭使用，讓換季造型快速營造搶眼聚焦的印象，想知道開襟衫有哪些值得關注的穿衣巧思嗎？以下總整理運用「背心+開襟衫」的 5 套混搭靈感範本，一起來看看日韓女生都怎麼搭吧。

編輯推薦

從日韓女生以「背心+開襟衫」搭配範本展現2026初秋時髦造型LOOK 01.

圖片來源：Wear@ ramu
圖片來源：Wear@ ramu

以薄針織為主的開襟衫，很適合拿來秋季早晚偏涼的季節使用，以開襟衫搭配牛仔褲，簡單不繁複的穿衣技巧，輕鬆打造率性休閒的日常風格，而開襟衫內可搭件背心，方便穿脫的造型能因應氣溫變化，再隨性搭厚底鞋就很好看加分。

從日韓女生以「背心+開襟衫」搭配範本展現2026初秋時髦造型LOOK 02.

圖片來源：Wear@pearn0
圖片來源：Wear@pearn0

想為細節增加搶眼注目重點時，不妨嘗試以開襟衫內搭 TEE 、針織背心為混搭主軸，例如白色 TEE + 咖啡色背心，利用跳色點綴出聚焦視覺，並融入同色的開襟衫，打造個性滿分的街頭印象。

從日韓女生以「背心+開襟衫」搭配範本展現2026初秋時髦造型LOOK 03.

圖片來源：Wear@asano
圖片來源：Wear@asano

當想營造優雅知性的氛圍時，以低領口的蕾絲背心外加一件粉色開襟衫，立即製造一股柔美浪漫的衣著感受，使秋季造型增添幾分甜美氛圍，加上直筒褲和樂福鞋，展現專屬魅力的迷人品味。

從日韓女生以「背心+開襟衫」搭配範本展現2026初秋時髦造型LOOK 04.

圖片來源：Wear@まっちゃん
圖片來源：Wear@まっちゃん

將開襟衫當作外搭使用之外，也可將它變成內搭單品混合，像是再開襟衫外加上背心，帶點小心機的穿搭巧思，能讓上身看起來擁有收縮感提升顯瘦修飾之外，混搭打褶寬褲連結知性的日系氣息。

從日韓女生以「背心+開襟衫」搭配範本展現2026初秋時髦造型LOOK 05.

圖片來源：Wear@nanaco
圖片來源：Wear@nanaco

想在上班與約會的日常裡，穿出兼具時髦又有質感的風格時，選用 Bra Top 、直筒長裙、開襟衫的衣著組合，便能呈現高級滿分的貴氣氛圍。

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