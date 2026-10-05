《挑情醜聞》Nana私服穿搭太好看！2026秋季必學穿搭公式，皮衣、西裝外套、襯衫這樣穿超有型

2026-10-05 21:54 女子漾／編輯桑泥
《挑情醜聞》Nana私服穿搭太好看！2026秋季必學穿搭公式，皮衣、西裝外套、襯衫這樣穿超有型。 圖片來源：IG@jin_a_nana
《挑情醜聞》Nana私服穿搭太好看！2026秋季必學穿搭公式，皮衣、西裝外套、襯衫這樣穿超有型。 圖片來源：IG@jin_a_nana

Nana 林珍娜近期因 Netflix《挑情醜聞》再度成為話題焦點，曾登上「全球最美面孔」榜首的她，也是時尚圈公認的甜酷代表，而身高 171 公分的她，私下穿搭同樣是許多女孩的日常靈感來源。以下就來看看小編整理的 NANA 秋季私服穿搭，一起找出今年秋天衣櫃裡值得加入哪些時髦單品！

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Nana 秋季私服穿搭｜皮衣+黑色長褲

圖片來源：IG@jin_a_nana
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Nana 私下根本是重度「皮衣控」！近期參加米蘭時裝週後的休閒時光，她就穿上一件鮮紅色機車皮衣外套，簡單搭配黑色長褲，以強烈的紅黑色彩對比打造視覺焦點，讓紅色皮衣成為整套造型的亮點，同時注入不經意的慵懶感與甜酷感。

Nana 秋季私服穿搭｜寬肩廓形西裝：高階靜奢範本

圖片來源：IG@jin_a_nana
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想穿出高級優雅感，Nana 的西裝造型絕對值得參考！她偏愛剪裁俐落、寬肩設計的中性廓形西裝，有時直接將西裝外套當作上衣，或內搭貼身上衣，下身則搭配垂墜感裙裝或俐落西裝褲，再踩上一雙黑色靴款或復古樂福鞋，打造低調卻有質感的「老錢風」造型。

Nana 秋季私服穿搭｜襯衫＋Capri 卡普里褲

圖片來源：IG@jin_a_nana
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Nana 這套造型以簡約的寬鬆長版藍色襯衫搭配黑白條紋卡普里褲，再踩上一雙淺色芭蕾舞鞋，透過清爽配色與俐落單品打造可愛又俏皮的氛圍。

看似簡單的基本款，只要掌握配色與比例，就能穿出鮮明個人風格，展現自然又時髦的日常造型。

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#穿搭 #挑情醜聞 #Nana #NANA #西裝外套 #皮衣外套 #外表管理 #流行穿搭

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安海瑟薇越活越美的生活實踐！321訓練法、極簡保養

安海瑟薇越活越美的生活實踐！321訓練法、極簡保養

2026-09-18 00:06 Cecelia
annehathaway IG
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安海瑟薇以321訓練法結合有氧、肌力與核心。
  • 重點二：她也透過散步與自然步行維持身心平衡。
  • 重點三：日常保養採極簡高效路線，重視防曬與保濕。

從《穿著Prada的惡魔2》、Christopher Nolan執導的史詩大作《奧德賽》，到即將上映的《橡樹街末日》與《Verity》，安海瑟薇今年一口氣有五部作品接連登場。而就在電影宣傳行程最忙碌的當下，她在六月宣布懷有第三胎，43歲，笑著告訴媒體：「我們把這個寶寶叫做壓哨球。」

鏡頭前的她，肌膚通透、身形沉穩、眼神有力。那不是幸運，是長年日積月累的結果。安海瑟薇的養生哲學從來不在於對抗歲月，而是找到身體最舒適的節奏，然後持之以恆地往前走。

安海瑟薇保養：簡單高效321訓練

安海瑟薇曾與名人私教 Ramona Braganza 合作，訓練方式採用教練自創的「321訓練法（321 Training Method）」高效率的全身雕塑邏輯，這套訓練的核心邏輯是：將有氧、全身循環肌力、核心強化三種訓練類型有序結合，搭配啞鈴或彈力帶等阻力工具。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness12
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像是先進行3分鐘的有氧運動來快速提升心率，緊接著進入2分鐘的全身肌力循環，運用啞鈴或自重進行深蹲、俯臥撐等動作來刺激肌肉，最後再以1分鐘的高強度核心鍛鍊，例如棒式或平板支撐收尾。

整套訓練循環進行三到四輪，讓心肺燃脂效率與肌肉線條同步提升，即使在忙碌拍攝檔期中，也能在一小時內完成高質量的全身訓練。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness15
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安海瑟薇保養：散步尋求內心平靜與身心平衡

除了高強度的訓練日，安海瑟薇也喜歡走進大自然中，深呼吸，讓心跳回到平靜。來自歐洲的學術研究顯示，在自然環境中步行，能夠顯著降低皮質醇（壓力荷爾蒙）的濃度，效果優於在室內環境中運動，或是單純觀看自然景色。

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散步這種輕強度的有氧步行，能避免因日常高壓或產後過度健身所帶來的身體焦慮，對安海瑟薇而言，這種「移動中的靜心」兼具實際功能：促進血液循環、舒緩下肢水分滯留感，更是一段讓思緒沉澱、與身體重新對話的時間。

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安海瑟薇保養：極簡保養，回歸肌膚本質

在保養哲學上，安海瑟薇奉行「極簡卻精準」的路線。她的御用美容師Su Man曾透露，安海瑟薇在保養上「極度自律」，她的日常護膚圍繞著幾個重點步驟，深層但溫和的潔顏、針對肌膚需求的精華液、以及高效保濕成分的乳霜。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness7
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她偏好使用成分純粹的高效保濕精華與維生素成分，確保肌膚隨時處於水分充盈的飽水狀態。當肌膚基底獲得足夠的水分子支撐，角質層便能自然折射出健康的光澤，讓她的肌膚總是能展現出透亮無瑕的水潤質感。

此外，安海瑟薇是少數在歐美以「撐陽傘」上街而登上媒體頭條的女星，防曬從不馬虎，室內外皆使用 SPF30 以上的防曬乳，是她肌膚長年維持均勻透亮的根本原因之一。

精華 FAQ

  • 321訓練法由3分鐘有氧、2分鐘全身肌力循環、1分鐘核心鍛鍊組成，通常搭配啞鈴或彈力帶，連做3到4輪，能在短時間內兼顧燃脂、雕塑線條與提升體能。

  • 因為自然步行能幫助降低壓力荷爾蒙、舒緩焦慮與身體緊繃，也能促進循環與減少下肢水腫，讓她在高壓工作中透過移動中的靜心找回平衡。

  • 她走極簡但精準路線，重視溫和潔顏、精華液與高效乳霜，並搭配SPF30以上防曬，讓肌膚維持足夠水分、穩定膚況與均勻透亮的光澤。

Cecelia

Cecelia

相信生活裡藏著很多值得記錄的小事，出門探索世界，回家吸貓充電 🩷愛笑的文青擁有渴望分享的靈魂，寫下藏在日常裡的寶藏故事。Line：@cecelia 📧 ：cecelia.ciao@gmail.com

#訓練 #防曬 #保養 #安海瑟薇 #Prada

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韓劇《挑情醜聞》孫藝珍古裝造型美到封神！女神私服搭配秘訣這款單品一定要擁有

韓劇《挑情醜聞》孫藝珍古裝造型美到封神！女神私服搭配秘訣這款單品一定要擁有

2026-09-24 23:40 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@yejinhand
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Netflix 全新韓劇《挑情醜聞》由孫藝珍攜手池昌旭、Nana共同演出，此劇還沒播出時便是許多劇迷期待的一部戲，講述以朝鮮時代為背景的女性拋開束縛，大膽的尺度與慾望情感，更在韓國播出後登上熱搜，尤其許久未參與古裝劇的孫藝珍，劇中造型同樣成為粉絲關注焦點，現今 44 歲的她，完全看不到歲月在留下的痕跡，充滿氣勢的古裝風格再度美到封神，而孫藝珍私底下其實也是為穿搭高手，擅長以優雅又知性的穿衣氛圍，營造出貴氣的千金感受，以下總整理孫藝珍 5 套私服盤點，一起來看看有哪些值得學習的搭配巧思吧。

編輯推薦

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 01.

圖片來源：IG@yejinhand
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第一套孫藝珍藕粉色的蕾絲背心搭配同色系長褲，讓好氣質更加突出，尤其粉色能提亮白皙與紅潤氣色，融入蕾絲與雪紡材質，瞬間營造一股迷人的優雅質感。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 02.

圖片來源：IG@yejinhand
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孫藝珍的度假穿搭同樣吸睛，以亮綠色加條紋的泳裝，使纖細好身材一覽無遺，外搭一件格紋長版開襟衫，不僅可以修飾比例同時有遮陽防曬的效果。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 03.

圖片來源：IG@yejinhand
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平時孫藝珍最愛的單品，絕對非背心洋裝莫屬，不需想過多搭配，單穿便能製造理想風格，像是紫色收腰中長洋裝搭黑色低跟鞋，立即呈現知性滿分的高級印象。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 04.

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帶點韓系鬆弛感的穿衣方式，也是孫藝珍日常喜愛的造型，以寬版橫條紋上衣與棉褲混搭，展現休閒兼具的韓系氣息。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 05.

圖片來源：IG@yejinhand
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運用兩件上衣疊搭的技巧，可讓衣著細節增添層次焦點，下身搭牛仔褲與球鞋，再戴上老帽就很好看加分。

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2026-09-24 14:42 女子漾 / 編輯 Sydney
圖片來源：IG
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曾被貼上居家、居家服標籤的灰色棉褲，如今已躍升為時尚圈最熱門的靈感要角。從 aespa 的 Winter 與 Karina，到 i-dle 的雨琦，以及 TWICE子瑜與 Momo，私服中都頻繁出現這件兼具舒適與隨性姿態的單品。告別過往過於隨意的印象，只要掌握材質疊搭與剪裁比例，鬆軟棉褲也能搭出令人驚豔的質感。以下特別整理 5 個來自韓星私服的穿搭心機，帶你用最不費力的方式，將這件基礎單品穿出時髦新高度。

Outfit 1

Winter 選擇將灰色的寬鬆棉褲作為基底，上身混搭軍綠色短版外套與厚實的灰色圍巾，透過不同材質的層次堆疊打破棉褲的單調感。頭上那頂飽和度極高的寶藍色棒球帽更是整體造型的靈魂所在，瞬間為沉穩的色彩畫龍點睛，展現出既率性又帶有幾分街頭叛逆感的大人味風格。

圖片來源：IG
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Outfit 2

Karina 則親自示範了如何將棉褲穿得性感又俐落。她以灰色連帽外套與同色系運動棉褲相互呼應，內搭一件貼身黑上衣並微微露出腰部線條，同時刻意露出運動內褲的標誌邊緣。這種微露肌膚的巧妙剪裁，不僅巧妙修飾了身型比例，更在運動休閒中注入一股不經意的時髦吸引力。

圖片來源：IG
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Outfit 3

雨琦大膽挑戰了全粉紅色的同色系造型，將滿滿的少女感與隨性氛圍完美融合。過膝的寬鬆粉色帽 T 搭配同材質的粉色棉褲，看似居家卻因為豹紋肩背包與墨鏡等俐落配件的加入，瞬間多了一份古靈精怪的時髦氣場。適度運用搶眼的小物轉移視覺焦點，就是同色系套裝不顯臃腫的關鍵。

圖片來源：IG
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Outfit 4

子瑜選擇以極具質感的溫柔風格來詮釋灰色棉褲。她選用帶有合身剪裁的大地色針織衫作為上身搭配，柔軟的針織質地與鬆軟的棉褲相互襯託，在休閒中帶出一抹優雅的知性氣質。這種上緊下鬆的穿搭公式，非常適合在日常約會或隨性出門時使用，輕鬆打造出好感度極高的大人感造型。

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Outfit 5

Momo 則展現了極具個人特色的美式復古叛逆。她以印有圖騰的長袖上衣搭配寬版灰色棉褲，頭戴黑色毛線帽，將街頭塗鴉感與 Y2K 元素拿捏得恰到好處。寬鬆的廓形剪裁不僅能修飾腿型，更隨意踏上一雙黑鞋，就能踩出自然流暢且充滿態度的不費力穿搭。

圖片來源：IG
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時尚從來不需要刻意為之，這些韓星的私服範本告訴我們，只要善用帽子、飾品與適當的剪裁對比，看似平凡的鬆軟棉褲也能成為展現個人風格的質感單品。這個季節不妨放下拘謹的褲裝，選擇一件舒適的棉褲，穿出屬於你的自在美學。

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巧克力棕怎麼穿才不顯老？2026秋天掌握3大避雷法則，黃皮也能穿出高級感

巧克力棕怎麼穿才不顯老？2026秋天掌握3大避雷法則，黃皮也能穿出高級感

2026-09-29 02:05 女子漾／編輯桑泥
巧克力棕怎麼穿才不顯老？2026 秋天掌握 3 大避雷法則，黃皮也能穿出高級感。 圖片來源：Pinterest
巧克力棕怎麼穿才不顯老？2026 秋天掌握 3 大避雷法則，黃皮也能穿出高級感。 圖片來源：Pinterest

今年秋天的衣櫃裡一定要有一件巧克力棕單品！從針織衫、麂皮外套到長大衣，這款濃郁又帶有溫暖質感的棕色，幾乎席捲各式秋季單品，近期更被外媒直接封為 2026 秋季的「It Color」。不過小編知道很多女孩對巧克力棕可說是又愛又怕，因為一旦搭配不當，不僅容易讓膚色看起來暗沉、沒精神，甚至還可能不小心穿出顯老感！

其實巧克力棕並沒有想像中難駕馭，只要掌握正確的穿搭邏輯，就能將這個濃郁色系穿出高級又時髦的秋日氛圍。今天小編就帶大家破解巧克力棕的穿搭迷思，整理出 3 大避雷法則，教你輕鬆駕馭今年秋天最火的高級色！

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巧克力棕穿搭避雷法則１：重點放在下半身

黃皮或暖色調肌膚的女孩，如果擔心大面積深棕色會吃掉好氣色，請盡量將巧克力棕放在「下半身」或「配件」上！選擇棕色寬褲、百褶裙或是皮革長靴，上身則搭配明亮的淺色調，就能完美避開顯黃危機，還能巧妙收縮下半身視覺。

圖片來源：Pinterest
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巧克力棕穿搭避雷法則 2：適度留白，展現呼吸感

穿著深棕色上衣或洋裝時，千萬不要把自己包得密不透風！適當露出鎖骨、脖頸線條，或是將袖口隨性捲起露出手腕。透過肌膚的原生色調來打破深色系的沉悶感，是營造「鬆弛感」的靈魂關鍵。

圖片來源：Pinterest
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巧克力棕穿搭避雷法則 3：異材質碰撞提升層次

極力避免全身穿著一模一樣材質的棕色單品，那會讓整個人像是一根行走的樹幹！可以利用「軟糯針織」搭配「硬挺光澤西裝褲」，或是「絲緞襯衫」混搭「粗毛呢外套」，不同材質的搭配組合會讓巧克力棕顯得立體且豐富。

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2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸

2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸

2026-09-17 10:36 女子漾／編輯周意軒
2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸 圖片來源：ＧＡＰ官方
2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸 圖片來源：ＧＡＰ官方

天氣準備轉涼，又到了衣櫃大換季的時候！2026秋冬平價服飾戰場已經開打，Gap、UNIQLO、GU紛紛端出新一季重點單品，而且今年不只基本款好買，從Threads等社群平台的討論也能發現，「復古感」、「立體廓形」、「格紋」與「有存在感的包款」正重新回到穿搭焦點。Gap把招牌Logo Hoodie直接變成包，其中藍色XL Hoodie托特包更是話題焦點；迎來10週年的Uniqlo U，從繭型褲、羊毛混紡短大衣到棉質肩背包都有高人氣；GU則把格紋、Balloon氣球輪廓與立體丹寧一次帶回來。想趁換季先把秋冬衣櫃補齊，以下這份2026秋冬平價服飾必買清單可以先收藏。

Gap秋冬必買：藍色XL Hoodie托特包話題最高，復古丹寧也回來了

1. 藍色XL Hoodie托特包

今年Gap最有「一眼就認得」潛力的配件，非Hoodie托特包莫屬。品牌直接把經典弧形Logo帽T重新解構，以Gap招牌刷毛布打造包身，連帽T領口、袖口羅紋與抽繩等細節都搬到包包上，遠看甚至有種把整件帽T拎出門的錯視感。

圖片來源：ＧＡＰ官方
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圖片來源：ＧＡＰ官方
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尤其討論度很高的藍色XL Hoodie托特包，超大尺寸加上復古Gap藍，本身就相當搶眼。近年Y2K、90年代美式休閒持續回潮，這款剛好踩中復古運動風，如果看到現貨，可以優先鎖定。

2. 牛仔長版風衣外套

今年丹寧不只牛仔褲。Gap把牛仔布一路延伸到長版風衣，保留風衣的俐落氣場，又多了一點美式復古味。秋天直接內搭白T、背心就有造型，氣溫再低一點則可以加入針織衫疊穿，比一般短版牛仔外套更容易穿出存在感。

圖片來源：ＧＡＰ官方
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3. 中腰寬鬆喇叭牛仔褲

穿膩寬褲，可以注意今年重新回歸的喇叭線條。中腰、寬鬆再加上微喇叭輪廓，比貼腿式喇叭褲更好駕馭，也很適合搭短版針織衫、帽T或牛仔外套，直接把復古美式氛圍拉滿。

圖片來源：ＧＡＰ官方
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4. 短版針織／日系短版帽T

另一個值得鎖定的就是「短版」。Gap本季從短版針織外套到日系拼接縫線短版帽T都有布局，搭配高腰燈籠褲、牛仔褲或長裙，就能重新調整身材比例。對台灣忽冷忽熱的秋季而言，這類可以單穿又能疊搭的上衣也相對實用。

圖片來源：ＧＡＰ官方
圖片來源：ＧＡＰ官方

UNIQLO秋冬必買：Uniqlo U迎10週年，這5件先加入購物車

2026秋冬對Uniqlo U格外有紀念意義，不只是系列10週年，同時也是Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran創意執導的最終系列。9月11日正式上市前，UNIQLO也公開網路商店TOP 5加購人氣商品，想知道大家都先看上什麼，答案就在這五款。

1. 棉質肩背包 NT$790

本季網路話題人氣TOP 1就是它！延續Uniqlo U一貫的極簡設計，把俐落中性外型與日常收納機能結合，而且NT$790的價格相對容易入手。色號39採指定店舖及網路商店限量販售，想搶本季話題配件，可以先鎖定。

圖片來源：Uniqlo
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2. 女裝打褶繭型褲 NT$990

Uniqlo U最具代表性的輪廓之一「繭型」當然不能缺席。微高腰搭配立體弧形褲管，既能修飾腿型，也比一般直筒褲更有造型感。9月11日至9月16日還有會員限定NT$990優惠價，是本季很適合優先補進衣櫃的下身單品。

圖片來源：Uniqlo
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3. 羊毛混紡短大衣 NT$2,990

如果今年只想買一件比較有秋冬氣氛的外套，可以注意這件男女適穿的羊毛混紡短大衣。以經典短大衣為靈感，透過微短、寬鬆輪廓重新詮釋，既有羊毛混紡的秋冬質感，又不會因為長版剪裁顯得過於正式。

圖片來源：Uniqlo
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4. 磨毛棉質襯衫 NT$1,290

秋冬想穿紅色，今年也有更好駕馭的選擇。磨毛棉質襯衫以柔軟、溫暖材質搭配寬鬆版型，其中紅色更是設計師為10週年選用的UNIQLO品牌色。單穿已經夠醒目，也能當薄外套搭白T與牛仔褲。

圖片來源：Uniqlo
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5. 緞面拼接洋裝 NT$1,290

喜歡Uniqlo U材質運用的人，可以鎖定緞面拼接洋裝。利用不同材質創造光澤與輪廓對比，單穿就有完整造型，入秋後再加短版外套、針織或靴款，就能一路穿進秋冬。

圖片來源：GU
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GU秋冬必買：格紋正式回歸！Balloon氣球輪廓也是關鍵字

如果Gap代表美式復古、Uniqlo U走極簡廓形，那GU今年最值得注意的就是「格紋＋立體感」。過去容易讓人聯想到英倫、學院風的格紋，今年被放進寬版襯衫、百褶裙與外套中，穿法明顯變得更輕鬆。

1. 蝙蝠袖格紋襯衫

想跟上格紋回歸又怕穿得太學生感，蝙蝠袖格紋襯衫就是相對容易入門的一款。寬鬆輪廓降低傳統格紋襯衫的拘謹感，可以敞開當外套、綁腰，也能搭氣球褲玩上寬下寬的日系層次。

圖片來源：GU
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2. 側鈕扣百褶裙（格紋）

格紋＋百褶本來就是秋冬經典組合，今年GU再加入側鈕扣細節增加造型感。上身不用太複雜，一件素色針織、短版上衣或大學T就能完成秋日Look。

圖片來源：GU
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3. 3D Barrel Leg錐形牛仔褲

今年褲子重點不是「多寬」，而是「輪廓有多立體」。3D Barrel Leg利用圓弧褲管重新塑造丹寧比例，視覺上比普通寬褲更有份量，也是想嘗試Balloon、Barrel Leg趨勢時相對日常的選擇。

圖片來源：GU
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4. Balloon氣球仿皮外套

想用一件單品把秋冬造型撐起來，可以直接看外套。Balloon氣球仿皮外套同時集合仿皮材質與圓弧廓形兩大元素，不需要堆太多配件，搭T恤、牛仔褲就已經有完整度。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

2026秋冬先抓4大關鍵字：復古、格紋、立體輪廓、大包

從Gap、UNIQLO到GU今年的新品，可以發現平價服飾已經不只是「基本款補貨」。Gap用Hoodie托特包與丹寧把美式復古重新帶回街頭；Uniqlo U用繭型褲、短大衣延續最擅長的極簡輪廓；GU則用格紋與Balloon氣球剪裁增加造型份量。如果不想整季衣櫃全部重買，其實抓住幾個關鍵單品就夠：一只有存在感的大包、一件短版或立體外套、一條繭型／Barrel Leg褲，再加入一件格紋單品，基本上就能把2026秋冬最值得注意的流行元素一次穿上身。

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