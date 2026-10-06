創造歷史！泰勒絲VMAs獲獎刷新紀錄，「銀色亮片高訂」辣翻紅毯，天后同款品牌曝光

泰勒絲又在 VMAs 寫下新紀錄！2026 MTV Video Music Awards 於 9 月 27 日在洛杉磯舉行，泰勒絲獲頒首屆 Artist Director Honors，表彰她在音樂錄影帶導演與視覺敘事上的創作成就，也讓她正式成為 VMAs 史上獲獎最多的藝人，共累積 31 座 Moon Person。

除了獎項成為焦點，她當晚的紅毯造型同樣吸睛，泰勒絲以一襲 Tamara Ralph 2026 秋冬高級訂製服現身，午夜藍、黑色與銀色交織的華麗造型，完美呼應她近期愈來愈鮮明的 Showgirl 美學。

午夜藍天鵝絨上身＋銀色亮片長裙，華麗又俐落

圖片來源：IG@tamararalph

圖片來源：IG@tamararalph

這套 Tamara Ralph Couture 最吸睛的地方，在於上下身形成非常強烈的材質對比，上半身採用午夜藍天鵝絨高領無袖設計，剪裁貼合身形，並在腰腹位置加入半透明網紗鏤空細節；下半身則換成整片銀色亮片長裙，從腰間自然垂墜至裙擺，隨著燈光折射呈現近似液態金屬般的閃耀效果。

最有趣的是，上半身幾乎沒有過度裝飾，真正的閃耀全部集中在裙身，因此即使整套造型非常華麗，也不會顯得太繁複。

Tamara Ralph 是什麼品牌？

圖片來源：IG@tamararalph

圖片來源：IG@tamararalph

泰勒絲這次選擇的品牌是澳洲出生、倫敦發展的高級訂製設計師 Tamara Ralph，這套作品來自 Tamara Ralph 2026 秋冬訂製系列，品牌原本就以華麗刺繡、珠飾與高級面料打造戲劇感十足的禮服聞名，而泰勒絲這次選擇的版本則將焦點集中在銀色亮片與深色天鵝絨的反差上。

這種「深色上身＋極度閃耀裙身」的設計，也很貼合泰勒絲近期的造型方向，她沒有選擇傳統的大蓬裙或公主式禮服，而是透過修身輪廓、裸露肌膚與高光澤材質，讓整體更接近舞台表演服與高級訂製禮服之間的平衡。