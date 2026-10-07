換季底妝總是卡粉、起屑？秋季妝前4大保養步驟，打造服貼底妝一整天不脫妝

一到秋天，底妝最容易出現的問題不是脫妝，而是卡粉、浮粉、鼻翼起屑。天氣轉涼、空氣乾燥，肌膚水分流失加快，若屏障狀態不穩定，乾燥脫屑也會讓粉底更加斑駁，其實問題可能出在妝前保養沒有跟著換季，跟著小編掌握以下 4 大保養步驟，就能改善乾燥卡粉，讓底妝重新服貼細緻！

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步驟一：溫和拋光，掃除夏日殘留的粗糙死皮

氣溫下降會導致肌膚新陳代謝變慢，老廢角質堆積正是底妝「斑駁起皮」的頭號元凶，但在脆弱的換季時節，絕對不適合使用夏日那種激進的顆粒磨砂膏，請改用「化妝水濕敷擦拭法」來溫和代謝。

• 編輯實測 Tips：早晨洗臉後，使用浸透保濕型化妝水的化妝棉，順著肌膚紋理輕柔擦拭全臉，特別加強鼻翼、下巴與眉心等容易卡粉的死角，這個動作不僅能帶走浮出的微小死皮，還能順便替肌膚開機，為後續保養打開吸收通道。

步驟二：精準分區灌溉，告別無效補水

換季最尷尬的就是「T 字部位出油、兩頰卻乾荒緊繃」的混和肌狀態，這時候如果全臉狂塗厚重的保濕霜，只會讓 T 字部位的底妝快速土石流，若全臉擦清爽乳液，兩頰又會乾到裂開。

• 編輯實測 Tips：全面啟動「分區保養」策略！兩頰 U 區使用高濃度保濕精華，用雙手溫度輕壓至吸收；而容易出油的 T 字部位，只需用殘留在手上的輕盈保濕凝露或清爽型乳液微微帶過即可，精準給予肌膚需要的水分。

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步驟三：超火「以油養膚」，打造底妝靈魂光澤

想要擁有韓劇女主角般由內而外透出的「透亮水光肌」，秋天妝前絕對少不了保養油的神救援！適度的優質油脂能瞬間軟化僵硬乾燥的角質層，讓肌膚變得像吸滿水的海綿一樣柔軟吸妝。

• 編輯實測 Tips：如果害怕直接上油會有油膩感，可以在慣用的精華液中滴入 1 小滴輕盈型精華油，混合均勻後按壓上臉。這招能讓底妝服貼度瞬間飆升，再乾的霧面粉底液都能一秒起死回生！

步驟四：妝前打底「做減法」，避免惱人搓泥

很多女孩為了怕乾燥，妝前塗了化妝水、精華、乳霜，接著又疊加防曬、隔離霜、毛孔隱形露⋯層層堆疊只會讓保養品成分互相打架，產生可怕的「搓泥」現象，底妝當然上不去。

• 編輯實測 Tips：秋天妝前請嚴守「減法哲學」，保養品吸收後，挑選一款兼具保濕力與防曬係數的「多效妝前乳」即可，避免過多膜感產品堆疊。並記住，每上完一層保養都要等待 30 秒至 1 分鐘，確認臉部觸感微潤但不黏膩後，再進行下一步的上妝。