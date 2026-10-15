2026-10-15 11:01 潮健康
傷口癒合後留下疤痕怎麼辦？藥局解析疤痕照護與產品選擇
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：傷口閉合後仍在重塑期，疤痕會持續數月變化。
- 重點二：依傷口位置大小選擇美容膠帶、矽膠貼片或凝膠。
- 重點三：防曬保濕、避免摩擦與均衡飲食有助淡疤。
傷口終於癒合，卻發現皮膚留下紅紅、凸凸的痕跡，該怎麼辦？許多人會立刻開始擦除疤產品，但其實疤痕並不是傷口一閉合就「定型」，而是會持續變化數個月。
富康活力健康保健諮詢師吳侑容表示，傷口癒合後會逐漸進入「重塑期」，此時膠原蛋白持續重新排列，疤痕可能從偏紅、偏硬、微微隆起，慢慢變得較平、較軟。想讓疤痕照護更完整，除了選對除疤產品，更重要的是掌握開始使用的時機、持續使用，並做好防曬與日常保養。
傷口好了為什麼還會留疤？傷口癒合大致會經歷發炎、增生與重塑等階段。若傷口深入真皮層，身體需要製造較多膠原蛋白修補受損組織，因此留下疤痕的機會也會增加。
此外，胸前、肩膀、關節等經常活動、容易受到拉扯的位置，傷口承受的張力較大，也可能使疤痕變寬或隆起；若傷口曾反覆感染、發炎、摩擦，修復時間延長，也可能使疤痕更加明顯。
吳侑容提醒，若本身曾有肥厚性疤痕、蟹足腫，或家族中有類似情形，更應注意疤痕後續變化。若疤痕持續向原傷口範圍外增生、明顯隆起，或伴隨疼痛、搔癢等症狀，建議及早尋求皮膚科醫師評估。
除疤產品怎麼挑？先看「傷口位置」
市面上常見的疤痕照護產品包括美容膠帶、矽膠貼片、矽膠凝膠及筆型矽膠等。健康保健諮詢師吳侑容指出，沒有一種產品能適用於所有疤痕，傷口的位置及大小、日常活動情形都會影響我們在產品上的選擇。
- 美容膠帶
常用於外科手術、剖腹產等線性切口拆線後的照護，主要透過橫向支撐降低傷口兩側受到的拉扯與張力。黏貼時通常與傷口方向垂直，以提供支撐。
- 矽膠貼片
適合腹部、胸口、四肢等較平整、面積較大的部位。矽膠覆蓋於完整皮膚表面，可減少經皮水分散失、維持適度濕潤，同時提供物理性保護；不過使用在關節等活動度大的地方，較容易翹起或脫落。
- 矽膠凝膠/矽膠筆
塗抹後可形成透明薄膜，臉部、頸部、關節或形狀不規則的疤痕使用較方便；筆型矽膠原理相近，但體積小、方便攜帶與精準塗抹，適合狹小或較難貼覆的位置，並具有快乾的優勢。
矽膠產品應等到傷口已經閉合、皮膚完整後再使用，不宜直接塗抹於仍有滲液、出血或尚未癒合的開放性傷口。矽膠凝膠及貼片可作為疤痕管理的非侵入性選項，但實際效果仍會受到疤痕類型、使用時間與個人狀況影響。
淡疤多久才有效？「持續」比求快重要疤痕的成熟不是幾天就能完成，重塑過程可能持續數個月甚至一年以上，因此剛癒合的新疤呈現粉紅、偏紅、稍硬或略微隆起，不一定代表最後的疤痕外觀。
吳侑容表示，新疤可在傷口完整癒合後就開始進行適當的疤痕照護，並依產品指示規律使用數個月；若是已經形成較久的舊疤，則因組織逐漸成熟，通常需要更長時間觀察變化，且單靠居家照護的效果可能有限，可能須由醫師進一步評估注射、雷射或其他治療方式。
淡疤別只靠產品！４個日常照護重點第一、做好防曬。新生皮膚較容易受到紫外線影響，日曬也可能讓疤痕色素變得更加明顯。傷口癒合後，外出可利用衣物遮蔽，或依皮膚狀況選擇高防曬係數的防曬產品。
第二、維持適度保濕，減少皮膚乾燥、緊繃與搔癢。
第三、避免摳抓與反覆摩擦，降低修復中的皮膚再次受到刺激。
第四、維持均衡飲食。維生素Ｃ參與正常膠原蛋白形成，可從芭樂、奇異果、柑橘類、甜椒…等天然食物攝取。與其期待單一食物「消除疤痕」，更重要的是攝取足夠蛋白質與多樣蔬果，提供皮膚修復所需營養。
健康保健諮詢師吳侑容提醒：「淡疤就像一場長期賽跑，重點不是求快，而是選對方法後持續照護！」傷口完全癒合後，依疤痕位置選擇合適產品，再搭配防曬、保濕與減少刺激，給皮膚足夠的時間慢慢修復。若疤痕持續增厚、超出原傷口範圍，或出現明顯紅、腫、痛、癢…等情形，則應尋求專業醫療協助。
免責聲明：本文為健康資訊分享與衛教內容，提供一般疤痕護理參考，不能取代專業醫療診斷與治療。實際疤痕狀況及適合的照護方式因人而異；若傷口尚未癒合、疑似感染，或疤痕持續增生、疼痛、搔癢及影響活動，建議至皮膚科或整形外科接受專業評估。
原文出處：傷口癒合後留下疤痕怎麼辦？藥局解析疤痕照護與產品選擇
精華 FAQ
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因為傷口癒合後仍會進入重塑期，膠原蛋白持續重新排列，疤痕可能從偏紅、偏硬、微微隆起，逐漸變得較平、較軟；若傷口深入真皮或曾發炎感染，疤痕更容易明顯。
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線性切口可用美容膠帶分散張力；腹部、胸口等平整大面積適合矽膠貼片；臉部、頸部、關節或形狀不規則處，則較適合矽膠凝膠或筆型矽膠。
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要做好防曬、維持適度保濕、避免摳抓與反覆摩擦，並攝取足夠蛋白質和多樣蔬果；若疤痕持續增厚、超出原傷口或伴隨紅腫痛癢，應盡快就醫。