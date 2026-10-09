今年秋天別只穿黑白灰！2026秋季流行色公開，這幾個顏色自帶高級感

2026-10-09 05:48 女子漾／編輯桑泥
今年秋天別只穿黑白灰！2026秋季流行色公開，這幾個顏色自帶高級感。 圖片來源：Pinterest
今年秋天別只穿黑白灰！2026秋季流行色公開，這幾個顏色自帶高級感。 圖片來源：Pinterest

秋天一到，黑、白、灰又準時回到衣櫃，但今年不用只靠這幾個顏色撐完整個秋季！從 2026 秋冬伸展台到近期時裝週街拍，可以明顯看見設計師開始把更多濃郁色彩帶進秋季衣櫃，酒紅、皇家紫、鈷藍等都是今年值得注意的色系，而且比起單純追求「亮眼」，這一季更有意思的是，深色可以很有存在感，鮮明色也能穿出高級感！往下看今年秋季究竟該入手的顏色有哪些呢？

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2026 秋季流行色一：勃根地酒紅

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勃根地酒紅落在紅色與棕色之間，比正紅低調，卻又比一般棕色更濃郁。2026 秋冬的 Miu Miu、Chanel、Louis Vuitton 等品牌都有出現勃根地酒紅色，從皮革包款到服裝都有它的身影，外媒也將它形容為豐潤、成熟的秋冬季經典色。

酒紅色針織衫配灰色西裝褲、酒紅包包搭配奶油白針織褲，甚至一雙酒紅色芭蕾鞋，都能讓原本很基本的黑白灰造型突然有了重點。


2026 秋季流行色二：皇家紫

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紫色可能是今年最值得注意的亮眼色，從深邃的茄紫，到更鮮明的紫水晶色，皇家紫在 2026 秋冬伸展台上的存在感非常強，而且這股趨勢不只停留在伸展台，剛結束的紐約時裝週街拍中，皇家紫也成為非常明顯的焦點，從針織衫、洋裝到配件都能看到紫色蹤影。

如果擔心紫色太高調，可以先從紫色針織衫、紫色絲綢裙搭配灰色、深棕色等安全色系入手，降低整體的視覺衝擊。


2026 秋季流行色三：鈷藍色

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鈷藍色以非常鮮明的方式回歸，Jil Sander、Bottega Veneta 等品牌都在 2026 系列中使用這種高飽和藍色，而英國 Vogue 也指出，鈷藍已經成為 2026 值得關注的強烈色彩之一。

一件鈷藍針織衫搭配深色丹寧長褲，或用鈷藍色包包搭配全黑造型，都能讓原本低調的秋季穿搭立刻變得更有時裝感，如果你覺得酒紅太成熟、紫色太跳，鈷藍反而會是一個很俐落的選擇。


2026 秋季流行色四：深色海軍藍

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深色海軍藍沒有酒紅那麼搶眼，也沒有鈷藍那麼鮮明，它更是黑色之外另一個值得投資的基本色，而且這個顏色既好穿又好搭配，海軍藍大衣、針織衫、西裝褲都可以直接取代原本的黑色單品，再搭配丹寧、白色、灰色或巧克力棕，就能形成很漂亮的秋季色彩層次。

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