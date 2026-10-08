2026-10-08 10:02 潮健康
眉毛稀疏、斷眉怎麼辦？認識植眉手術四大步驟與術前評估重點
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文章重點整理：
- 重點一：植眉需先評估臉型比例、眉型與毛囊條件。
- 重點二：FUE取髮後需修整毛囊，再逐株移植眉區。
- 重點三：植入角度與毛流方向影響術後自然度。
眉毛在五官中雖然佔據面積不大，卻是決定臉部立體度與整體氣質的關鍵。然而，許多民眾天生眉毛稀疏、眉型不對稱，或是因外傷導致斷眉，每天早晨必須耗費大量時間畫眉毛，甚至擔心流汗脫妝。
植眉屬於毛髮移植相關醫療處置，實際是否適合接受手術，仍需依個人眉毛、毛囊及整體健康狀況由醫師進行評估。以下整理植眉手術常見流程與相關注意事項，提供民眾認識。
術前設計與評估，了解眉型與毛囊條件植眉手術並非單純將毛髮種到臉上，而是結合醫學與美學的微創手術。劉彥均醫師指出，手術第一步也是最至關重要的一環，便是「術前設計與評估」。由於每個人的五官比例、臉型輪廓及原生眉毛條件皆不相同，醫師必須在術前與患者進行深度溝通。
醫師會依個人五官比例、臉型與原生眉毛狀況進行眉型規劃。除了外觀設計，評估毛囊條件同樣不可或缺。因眉毛質地較細軟，醫師會評估患者後枕部毛髮與毛囊條件，並依實際情況規劃適合移植的毛囊。
FUE取髮與毛囊修整，認識植眉手術製備流程確認藍圖後，便進入核心提取階段。劉彥均醫師說明，植眉可依個人毛囊條件及醫師評估採取不同的毛髮移植方式，FUE為其中一種取髮方式。。在為患者後枕部進行局部麻醉後，醫師會利用微創技術，挑選並逐株鑽取細軟的單根健康毛囊。FUE通常以較小範圍的取髮傷口進行毛囊提取，但實際傷口恢復與疤痕情況仍會因個人條件及手術狀況而異。
成功取出毛囊後，緊接著是「分髮」步驟。取出的毛囊可依手術需要進行相關修整與處理，再依醫師規劃進行後續移植。這個過程必須將毛囊加工成適合植入的大小，並嚴格保留毛髮自然的彎曲度，以利後續種植時精準定位。
植髮筆進行毛囊種植，醫師依原生毛流規劃植入方向經過取髮與修整後，接著進入毛囊種植階段。眉毛的生長方向與角度在眉頭、眉峰到眉尾皆有細微變化。劉彥均醫師強調，為達到自然效果，手術採用精密的「韓式植髮筆」種植。韓式植髮筆為毛囊植入時可能使用的器械之一，實際手術方式、傷口狀況與恢復時間仍會依個人條件及醫師操作方式而有所不同。
醫師必須順應患者原生眉毛的生長角度與毛流方向，將毛囊一根根精準植入缺損區域。醫師會依原生眉毛的生長方向與個人條件規劃毛囊植入角度，實際術後毛髮生長、外觀與恢復情況仍可能因個人條件而有所差異。
圖說：MyHair生髮植鬍診所-劉彥均醫師：植眉手術涉及術前評估、取髮、毛囊處理與種植等流程，實際手術方式應由醫師依個人條件評估。
免責聲明：本文為一般植眉手術與毛髮移植衛教資訊，非作為個別醫療診斷或治療建議。植眉屬醫療處置，實際適用性、手術方式、可能風險、恢復情況及術後結果會因個人條件而異，應由醫師進行專業評估。
原文出處：眉毛稀疏、斷眉怎麼辦？認識植眉手術四大步驟與術前評估重點
精華 FAQ
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因為每個人的臉型比例、原生眉毛狀況與毛囊條件都不同，醫師必須先溝通眉型方向，並評估後枕部毛囊是否適合移植，才能規劃較自然的效果。
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FUE是常見的取髮方式之一，會在後枕部局部麻醉後，逐株鑽取細軟且健康的毛囊。取出後再進行分髮與修整，為後續植入眉區做準備。
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醫師會依眉頭、眉峰到眉尾的生長角度與毛流方向，使用植髮筆將毛囊一根根植入缺損區，並控制植入角度與彎曲度，讓外觀更接近原生眉毛。