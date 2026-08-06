2026秋季必收神包盤點！小CK南西店絕美改裝必打卡，加碼韓國大熱2大爆款推薦

2026-08-06 12:19 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：品牌提供
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人氣指標 Charles & Keith（小CK）台北南西門市迎來全新改裝，這次不僅空間美出新高度，更結合在地文化與全新秋季單品，週末就揪姐妹一起去逛逛吧！

絕美「陶土色」外觀打卡必拍！靈感竟來自台灣廟宇

全新南西門市以「Layered Horizon 層疊天際」為空間概念，最吸睛的莫過於外牆覆上的陶土色脊紋石材。這個設計靈感其實來自台灣傳統廟宇高低錯落的屋簷輪廓，隨著自然光影的變化，流動的光澤與周遭都市的灰色建築形成強烈又時髦的對比。

圖片來源：品牌提供
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走進店內，迎面而來的是純淨的白色調，搭配充滿雕塑感的展示裝置與低調的金屬細節，營造出柔和又精緻的氛圍。流暢開闊的動線設計與舒適的座位區，讓最新系列的鞋包成為視覺焦點，顧客也能以最放鬆的步調，自在探索時尚單品。

圖片來源：品牌提供，程予希以Vega 小型托特包搭配Aether 拉鏈粗跟直筒靴，展現俐落風格
圖片來源：品牌提供，程予希以Vega 小型托特包搭配Aether 拉鏈粗跟直筒靴，展現俐落風格

CHARLES & KEITH 秋季系列

來到全新改裝的門市，當然不能錯過同步亮相的秋季最新單品！這次 CHARLES & KEITH 一口氣推出四大主題，完美演繹秋日的百變風格。首先是「本季焦點」，運用深咖啡、棕色及黑色等濃郁的大地色調，結合仿舊皮質與麂皮觸感，加上具份量感的輪廓結構，輕鬆展現復古又率性的現代都會感！

圖片來源：品牌提供，程予希以Vega 小型托特包搭配Aether 拉鏈粗跟直筒靴，展現俐落風格
圖片來源：品牌提供，程予希以Vega 小型托特包搭配Aether 拉鏈粗跟直筒靴，展現俐落風格

圖片來源：品牌提供，Vega 小型托特包NT2,590 (黑色)、Rachel 丹寧肩背包 NT2,590 (丹寧藍)
圖片來源：品牌提供，Vega 小型托特包NT2,590 (黑色)、Rachel 丹寧肩背包 NT2,590 (丹寧藍)

喜歡個性穿搭的女孩則必收「街頭玩味」系列，設計中注入了豐富的潮流元素，展現獨特的街頭態度；若想找尋秋日的慵懶氛圍，「柔霧漫步」主題透過強調材質的柔和與舒適度，帶出截然不同的溫潤質感；最後則是充滿細節的「蝴蝶結絮語」，巧妙將浪漫甜美的蝴蝶結元素融入設計中，為整體造型點綴出最精緻迷人的女人味。不管是哪一種風格的女孩，都能在這裡找到屬於自己的秋季命定單品！

圖片來源：品牌提供，Ginevra 大托特包 NT3,590 (深咖啡)、Aislin 仿麂皮流浪包 NT3,390 (棕色)
圖片來源：品牌提供，Ginevra 大托特包 NT3,590 (深咖啡)、Aislin 仿麂皮流浪包 NT3,390 (棕色)

圖片來源：品牌提供，Khai 麂皮托特包 NT2,990 (岩石灰)、Reese 仿麂皮腋下包 NT2,390 (煙燻藍)
圖片來源：品牌提供，Khai 麂皮托特包 NT2,990 (岩石灰)、Reese 仿麂皮腋下包 NT2,390 (煙燻藍)

同步推薦1：韓國人氣設計師品牌 SAMO ONDOH Museum Bag L (Veg Charcoal 炭灰色)

來自韓國的超人氣小眾品牌 SAMO ONDOH，以獨特的結構美學與極簡設計擄獲眾多時尚愛好者的心。這款 Museum Bag L（博物館包 - 大尺寸） 採用質感極佳的純素皮革打造，獨特的「炭灰色（Veg Charcoal）」呈現出低調且帶有神祕感的高級冷都風格，無論是日常上班通勤還是週末出行，都能完美融入各種穿搭。

全包採用高品質純素皮革（Vegan Leather），手感柔軟且易於保養，在展現時尚態度的同時也呼應了友善環境的理念。

圖片來源：品牌提供，Museum Bag L - veg charcoal包款，NT4330
圖片來源：品牌提供，Museum Bag L - veg charcoal包款，NT4330

同步推薦2：STAND OIL Mingle Bag 鉚眼寬帶肩背包 (沙褐色)

這款主打自然垂墜感的「Mingle Bag」，以溫潤百搭的沙褐色為主調，完美演繹毫不費力的時髦感，包款最大的特色在於其沿著包身邊緣延伸的孔眼（鉚眼）細節與粗背帶設計，為原本慵懶寬鬆的輪廓注入了一抹個性與率性氛圍，非常適合喜歡微街頭或是隨性穿搭的風格。

圖片來源：品牌提供，Mingle Bag · 鉚眼寬帶肩背包 / 沙褐色，NT2,290
圖片來源：品牌提供，Mingle Bag · 鉚眼寬帶肩背包 / 沙褐色，NT2,290

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#韓國 #中山南西 #好物推薦 #秋季小眾包 #STAND OIL #SAMO ONDOH #Charles & Keith

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下雨天穿什麼鞋？2026防水鞋推薦15款，Nike、Salomon、adidas熱門款整理

下雨天穿什麼鞋？2026防水鞋推薦15款，Nike、Salomon、adidas熱門款整理

2026-07-30 15:25 女子漾／編輯金柔葳
圖片來源：IG@ddsw.shop、@livestockcanada
圖片來源：IG@ddsw.shop、@livestockcanada

台灣梅雨季與秋冬雨季總是讓雙腳悶濕不適？這時一雙兼具防水機能與潮流顏值的「防水鞋」就是下雨天的救星！本篇 JUKSY 編輯嚴選 2026 年 15 雙好看耐穿的防水鞋推薦，包含 Nike、Salomon、Adidas 等熱門品牌與 GORE-TEX 潮鞋款式。不論日常通勤或戶外穿搭，讓你下雨天出門依然帥氣乾爽！

編輯推薦

文章目錄

防水鞋推薦 1. adidas Originals Superstar II MG GTX：經典貝殼頭加上 GORE-TEX，雨天街頭穿搭神鞋

購買通路：adidas 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,290 元

經典街頭潮流鞋履 adidas Originals Superstar 也有了防水版本，這雙 Superstar II MG GTX 將經典貝殼頭完美注入現代戶外機能，鞋面特別採用高質感磨砂革與軍規級彈道尼龍打造，不僅耐磨度大提升，更搭載了 GORE-TEX® 透氣防水薄膜 與橡膠防泥護板，即便遇到暴雨狂炸也能保持雙腳絕對乾爽。細節部分更加入了反光斑點鞋帶與三線條紋設計，在夜間或暗處穿搭時更能展現出色的視覺亮點。

圖片來源：adidas
圖片來源：adidas

防水鞋推薦 2. New Balance Hierro v9 GORE-TEX：黃金大底加持，最帥山系越野防水跑鞋

購買通路：New Balance 官網及指定門市
建議售價：新台幣 4,480 元

這款 New Balance Fresh Foam X Hierro v9 GORE-TEX 全鞋搭載 GORE-TEX® 頂級防水防風薄膜，同時保有優異透氣度，在暴雨天或戶外泥濘山徑中，雙腳依然能保持絕對乾爽。中底採用獨家 雙密度 Fresh Foam X 緩震科技，上層軟彈舒適、下層穩定支撐，走一整天也不累腳；搭配戶外玩家最愛的 Vibram® Megagrip 黃金大底 與專利顆粒胎紋，不論是濕滑騎樓磁磚還是泥濘山路都能提供極致抓地力，搭配防護力滿分的 Toe Protect 護趾技術 與一體式防砂鞋舌，完美兼具了潮流外型與硬核機能。

圖片來源：New Balance
圖片來源：New Balance

防水鞋推薦 3. Nike Dunk Low GORE-TEX：經典 Dunk 輪廓加上防水科技，雨天穿搭帥度不打折

購買通路：Nike 官網（國外）
建議售價：155 美元

除了廣為人知的 Air Force 1 GORE-TEX 防水版本，Nike 另一款街頭神鞋 Dunk Low 也在近年正式加入防水行列，其全鞋保留了最原汁原味的 Dunk Low 低筒經典輪廓，擺脫傳統戶外防水鞋的笨重感，內層則嵌入 GORE-TEX® 高機能防水透氣薄膜，有效確保雙腳絕對乾爽不悶熱。另外鞋面特別選用高質感耐候皮革打造，鞋側與後跟低調印上 GORE-TEX 刺繡標誌，搭配立體 Swoosh 與夜間反光細節，視覺層次感直接拉滿。

圖片來源：Nike
圖片來源：Nike

防水鞋推薦 4. ASICS TRABUCO 14 GTX：搭載 GORE-TEX 隱形貼合科技，全方位防水神鞋

購買通路：ASICS 官網及指定門市
建議售價：新台幣 4,880 元

這雙 ASICS TRABUCO 14 GTX 不同於一般防水鞋的厚重感，特別使用了 GORE-TEX INVISIBLE FIT 隱形貼合技術，將防水薄膜直接與鞋面結合，不僅提供頂級的持久防水與透氣效能，包覆貼合的同時也不會太有悶熱感。中底升級為 FF BLAST MAX 彈力中底科技，踩起來回彈有感，搭配獨家 ASICSGRIP 防滑抓地橡膠大底與專用越野齒紋，無論是濕滑的陡峭山路還是雨天都市的騎樓磁磚，都能展現令人安心的抓地力。貼心的是，鞋楦部分特別加大腳趾空間，能有效緩解長時間行走或越野跑造成的雙腳腫脹不適。

圖片來源：ASICS
圖片來源：ASICS

防水鞋推薦 5. Salomon XT-6 GORE-TEX：潮人必備山系鞋王！防滑、防水與街頭顏值一次攻頂

購買通路：Salomon 官網及指定門市
建議售價：新台幣 7,480 元

Salomon XT-6 GORE-TEX 無疑是許多潮流人士與戶外玩家公認的「雨天神鞋」，全鞋特別採用全新無氟 ePE GORE-TEX® 防水透氣薄膜，除了保持強悍的防潑水與透氣機能，更兼具環保概念，在梅雨季或暴雨天踩出門也能讓雙腳保持絕對乾爽。性能方面，搭載品牌標誌性的 ACS 系統 與 Contagrip® 專利高抓地力大底，不管是踏在台灣都市極度濕滑的騎樓磁磚，還是戶外碎石泥濘山道，都能給予絕佳的步伐穩定度與防滑表現；搭配方便的 Quicklace™ 快綁鞋帶系統，一拉即定型，完美呈現在地機能與俐落外型。

圖片來源：Salomon
圖片來源：Salomon

防水鞋推薦 6. HOKA Stinson Evo GTX：越野復刻厚底，GORE-TEX 防水與增高神器一次滿足

購買通路：HOKA 官網及指定門市
建議售價：新台幣 6,280 元

這款 HOKA Stinson Evo GT 將經典越野血統與頂級防水科技完美融合，全鞋內建 GORE-TEX 防水襪套結構，搭配高質感的防撕裂面料與磨砂革覆層，不僅防潑水與抗撕裂機能滿點，層次感豐沛的鞋面更展現出強烈的復古機能美學。腳感方面，搭載品牌標誌性的超厚壓模 EVA 泡棉中底與 Meta-Rocker 滾動幾何設計，提供極致軟彈的緩震效果與拉長腿部比例的「隱形增高」效果。搭配 Speed-lace 快速綁帶系統、夜間反光織帶，以及耐磨度極佳的 Durabrasion 橡膠大底，無論是山野輕越野還是都市雨天通勤都能輕鬆駕馭。

圖片來源：HOKA
圖片來源：HOKA

防水鞋推薦 7. Timberland Motion Access：黃靴同級頂級防水，輕量化工裝健走鞋雨天必備

購買通路：Timberland 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,200 元

說到防水鞋，肯定也必須要提到 Timberland，此款 Motion Access 防水健走鞋系列傳承了品牌經典黃靴基因，鞋面特別選用頂級優質防水皮革，並搭載獨家 TimberDry™ 專利防水膜，完美承襲「踢不爛」的強悍防潑水與耐磨精神，不論是面對暴雨狂炸的都市街頭，還是濕滑泥濘的戶外林間小路都能輕鬆駕馭。整體外型打破傳統皮靴笨重的印象，有低筒及中筒設計，特別採用輕量化鏤空鞋底，並注入 TimberCush™ 舒適減震系統，給予雙腳極致軟彈的回彈腳感與支撐力，即便長時間行走或通勤一日遊也不容易腳痠。

防水鞋推薦 7. Timberland Motion Access：黃靴同級頂級防水，輕量化工裝健走鞋雨天必備

購買通路：Timberland 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,200 元

說到防水鞋，肯定也必須要提到 Timberland，此款 Motion Access 防水健走鞋系列傳承了品牌經典黃靴基因，鞋面特別選用頂級優質防水皮革，並搭載獨家 TimberDry™ 專利防水膜，完美承襲「踢不爛」的強悍防潑水與耐磨精神，不論是面對暴雨狂炸的都市街頭，還是濕滑泥濘的戶外林間小路都能輕鬆駕馭。整體外型打破傳統皮靴笨重的印象，有低筒及中筒設計，特別採用輕量化鏤空鞋底，並注入 TimberCush™ 舒適減震系統，給予雙腳極致軟彈的回彈腳感與支撐力，即便長時間行走或通勤一日遊也不容易腳痠。

圖片來源：Timberland
圖片來源：Timberland

防水鞋推薦 8. Mizuno WAVE MUJIN LS GTX：搭載 Vibram 黃金大底與 GORE-TEX 的日系街頭潮鞋

購買通路：Mizuno 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,280 元

這雙 Mizuno WAVE MUJIN LS GTX 承襲了強悍的越野跑鞋基因，鞋面採用高質感精緻緹花網布搭載 GORE-TEX 防水透氣薄膜，同時中底結合了品牌兩大核心科技，包括軟彈的 MIZUNO ENERZY 緩震材質與穩定性絕佳的 MIZUNO WAVE 波浪片，雙重加持帶來長時間行走也毫無負擔的舒適腳感。另外下方更是搭載 Vibram® MegaGrip 黃金大底科技，不管是乾濕路面都能提供死死抓地的防滑表現，鞋舌處還貼心設計了鞋帶收納口袋，有效防止鞋帶鬆脫摔倒。

圖片來源：Mizuno
圖片來源：Mizuno

防水鞋推薦 9. PALLADIUM OFF_BOUND DISC WP+：首度導入旋鈕快穿，橘標防水加持的城市波浪神鞋

購買通路：PALLADIUM 官網及指定門市
建議售價：新台幣 4,080 元

法國潮流軍靴品牌 PALLADIUM 的橘標防水系列一直都是雨天穿搭的熱門首選，這雙全新的 OFF_BOUND DISC WP+ 防水波浪鞋，首度導入了 DISC 專利旋鈕快速綁帶系統，前轉秒收緊、後旋一秒解鎖，單手就能輕鬆完成穿脫，告別下雨天蹲在路上綁鞋帶的尷尬。鞋面搭載品牌標誌性的 WP+ 橘標頂級防水科技，結合高強度抗撕裂面料，即使面對梅雨季或突如其來的暴雨，也能保持雙腳絕對乾爽。鞋底部分則特別設計了波浪橡膠大底與符合人體工學的 6mm 掌跟差彈力中底，除了在濕滑路面提供絕佳抓地力，更能輔助步伐自然滾動，大大減輕長時間走動通勤的足部疲勞。

圖片來源：PALLADIUM
圖片來源：PALLADIUM

防水鞋推薦 10. PUMA Voyage NITRO™ 4 GORE-TEX：氮氣中底注入，回彈與防滑兼具的全天候越野跑鞋

購買通路：PUMA 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,280 元

這款 PUMA Voyage NITRO™ 4 GORE-TEX 結合了頂級防水與緩震科技，鞋面採用透氣網布結合 GORE-TEX 防水薄膜，搭配鞋側的 PWRTAPE 強化支撐技術 與橡膠護趾塗層，不僅雨天踩水能保持雙腳絕對乾爽，更能有效防止腳趾遭受異物碰撞，給予雙足最全面的防護與包覆性。中底搭載獨家 NITRO™ 頂級氮氣發泡中底，打破越野鞋笨重的印象，提供輕量及緩震效果，大底則選用專為戶外全地形開發的 PUMAGRIP ATR 橡膠大底，搭配深齒刻痕花紋與後跟反光細節，無論是濕滑泥地還是崎嶇碎石路，都能感受到顯著的抓地力。

圖片來源：PUMA
圖片來源：PUMA

防水鞋推薦 11. On Cloudhorizon 2 WP：腳感軟彈、搭載 Missiongrip™ 的防水輕越野鞋

購買通路：On 官網及指定門市
建議售價：新台幣 6,580 元

這款 On 昂跑全新升級的 Cloudhorizon 2 WP，鞋面特別注入 100% 高防護防水薄膜，同時保有極佳透氣性，不管是面對台灣梅雨季的暴雨，還是戶外多變的露營旅行，都能確保雙腳全天候乾爽不悶熱。腳感方面，搭載專為徒步優化的 CloudTec Phase™ 專利緩震科技與 Helion™ 泡棉中底，帶來從腳跟到腳尖流暢的「雲端滾動」轉移感，同時保有吸震能力與支撐力，長時間站立或爬樓梯都不易累腳。大底則選用 Missiongrip™ 專利高抓地橡膠，面對濕滑泥濘或郊外崎嶇小路都能有效抓牢地面。

圖片來源：On
圖片來源：On

防水鞋推薦 12. Vans Crosspath XC GORE-TEX：搭載 Vibram 大底與 GORE-TEX，顛覆滑板印象的防水鞋

購買通路：Vans 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,280 元

作為 Vans 旗下全新「Going Further」全氣候戶外鞋款系列，這款 Vans Crosspath XC GORE-TEX 鞋面採用 GORE-TEX Invisible Fit 科技，並搭配 RapidWeld 與 ripstop 防撕裂布料，以及專屬的 Vibram XS Trek Evo 外底，在保有防水透氣的表現同時，更能因應多變地形提供抓地力；其 UltraCush EVA 中底擁有緩震效果，另外還配置了快速繫帶系統和易穿脫拉環增強機能，打破 Vans 過往的滑板印象，將經典側邊條紋血統與硬朗的全地形機能融為一體。

圖片來源：Vans
圖片來源：Vans

防水鞋推薦 13. Dr. Martens 1460 Rain Boot：馬汀首款雨靴登場，經典八孔加上全防水 PVC

購買通路：Dr. Martens 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,680 元

Dr. Martens 相信也是不少人的雨天好夥伴了，這款全防水 1460 Rain Boot 防水雨靴，將最標誌性的 1460 八孔靴經典輪廓結合威靈頓雨靴基因，把惡劣風雨轉化為街頭風格的延伸。鞋身特別採用熱封防水 PVC 材質打造，表面呈現具質感的霧面皮革紋理，兼具輕盈、堅硬與好清潔洗滌的特性。細節更巧妙延續馬汀基因，包含後跟黃色拉環、凹槽鞋緣以及模壓沿條黃色縫線；內裡搭載柔軟透氣的 SoftWair™ 減震鞋墊，長時間企立或蹦迪也不累腳。大底則配置強悍的 BEN 鋸齒大底，深切齒紋帶來極佳的排水性與防滑抓地力。

圖片來源：Dr. Martens
圖片來源：Dr. Martens

防水鞋推薦 14. SKECHERS BADGER WATERPROOF：一踩即穿懶人神器！搭載固特異大底與全防水厚底健走鞋

購買通路：SKECHERS 官網及指定門市
建議售價：新台幣 4,290 元

SKECHERS 推出 BADGER - WATERPROOF 系列厚底戶外防水運動鞋，搭載 SLIP-INS® 瞬穿舒適科技實現「一踩即穿」的穿脫體驗，告別雨天蹲下綁鞋帶的困擾。鞋面採用高規格全防水結構，結合防潑水網布與合成材質覆蓋，能有效阻擋暴雨與積水滲透，保持雙腳全天候乾爽舒適。內建 MEMORY FOAM® 足弓拱墊與加強透氣型記憶泡棉鞋墊，提供軟彈的腳感與人體工學足弓支撐，大底則重磅聯名 Goodyear® 固特異橡膠大底，即使面對梅雨季濕滑的騎樓磁磚、柏油路或郊外泥濘小路，都能展現一定的抓地力與耐磨度。

圖片來源：SKECHERS
圖片來源：SKECHERS

防水鞋推薦 15. Brooks Cascadia 19 GTX：注入氮氣中底與 GORE-TEX 的全地形碳中和神鞋

購買通路：Brooks 官網及指定門市
建議售價：新台幣 6,390 元

Brooks Cascadia 19 GTX 全鞋搭載 GORE-TEX® 輕量防水透氣科技，搭配耐用鞋頭防護與擋泥牆設計，即使面對台灣多雨梅雨季、泥濘山道或極端暴雨，也能給予雙腳最乾爽靈活的包覆保護。中底科技也迎來升級，注入 DNA LOFT v3 緩震科技，中底厚度特別加厚，帶來軟彈的避震保護與流暢步態轉移；同時搭配全新 Trail Adapt System 越野動態適應系統 與 彈道碎石防護盾牌，能完美抵禦崎嶇尖石碰撞。大底則選用含有 25% 環保再生材質的 TrailTack 綠能越野導引活性黏橡膠，配合動態適應曲折凹槽，無論是濕滑騎樓還是陡峭泥濘山徑都能有效應付。

圖片來源：Brooks
圖片來源：Brooks

【本文為JUKXY街星授權提供】

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短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦

短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦

2026-07-16 00:29 女子漾／編輯桑泥
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest

當靜奢風與極簡風持續席捲時尚圈，美甲也開始回歸「少即是多」的美感。比起一眼就吸引目光的華麗彩繪，現在更流行的是看似低調，卻藏著細節的精緻感。

今年不少韓國女星與歐美名人紛紛把指甲修剪得短短的，搭配乾淨的裸色、透粉或微法式設計，讓「短甲美學」成為近期美甲設計的熱門趨勢之一。

編輯推薦

1｜裸感透粉

圖片來源：Pinterest
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這款帶有乳白的粉色搭配自然甲型，能讓指尖看起來乾淨、有光澤，同時修飾膚色，比起厚重色彩，它更容易搭配各種穿搭，不論是上班、約會或旅行，都非常百搭。

這款色系也被不少美妝媒體形容為「No-Makeup Makeup」的指甲版本。


2｜微法式

圖片來源：Pinterest
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經典法式依舊流行，但今年的白色指尖變得更細、更低調，只在甲片最前端留下一道極細白線，不僅能拉長指甲視覺比例，也讓整體更精緻，是短甲最百搭的設計之一。


３｜極細珠光

圖片來源：Pinterest
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如果覺得單色太簡單，不妨加入細緻珠光，不是那種大亮片，而是隨光線若隱若現的珍珠光澤，這款既保有簡約感，又能提升整體精緻度，非常適合夏天。


４｜奶油色系單色光療

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今年另一個熱門趨勢，就是奶油黃、燕麥白、霧灰藍等低飽和色系，這些顏色在短甲上特別耐看，不僅容易搭配日常穿搭，也符合今年夏季「柔和色彩」的流行方向。

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#穿搭 #指甲油 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦 #夏天美甲趨勢

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不想精心打扮也沒關係！歐美夏天最紅的「低能量穿搭」是什麼？原來衣服越簡單越迷人

不想精心打扮也沒關係！歐美夏天最紅的「低能量穿搭」是什麼？原來衣服越簡單越迷人

2026-08-01 12:15 女子漾編輯 / Sydney
圖片來源：Pinterest、Pinterest
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在這個節奏快得令人喘不過氣的時代，「精緻」似乎成了某種隱形的負擔。從完美無瑕的妝容到層層堆疊的精緻配件，有時出個門就像完成一場疲憊的展演。於是，美妝與時尚圈悄然掀起了一股「低能量穿搭 Low-energy Dressing 」的浪潮。這個風格誕生於人們對繁複穿搭的審美疲勞，以及對生活主導權的重新奪回，它主張將內在精力留給自己，不再為了滿足外界視線而過度用力，低能量不代表頹廢，而是一種優雅的減法美學，用最基礎的單品、最少的時間，穿出骨子裡的鬆弛與自信。

低飽和度色彩

低能量穿搭的第一個靈魂關鍵，在於色彩的選擇。拋開高飽和度的螢光色與張揚的大面積印花，轉而擁抱米白、燕麥色、灰藍與大地色等低飽和度的柔和色彩。這些來自大自然的色調不僅對視覺極其友善，也能在無形中撫平躁動的情緒。不論是同色系（Tone-on-Tone）的疊加，還是白 T-shirt 搭配橄欖綠寬褲，都能營造出一種未經刻意雕琢、卻自帶高級感的清涼靜謐。

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寬鬆與垂墜感剪裁

拋棄緊繃綁繩與勒人的剪裁，低能量穿搭的核心在於「讓身心感到極致舒適」。選擇帶有微微落肩線條的 Oversized 襯衫、寬鬆大理石紋或條紋睡褲風長裤，或是自然垂墜的棉麻寬褲。這些單品隨著走動擺動，不流於緊繃，反而展現出一種雲淡風輕的隨性。當衣服不再束縛身體，行動間的姿態自然顯得從容而優雅。

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自然面料與率性配件

越是簡單的穿搭，越考驗面料與細節的搭配。透氣的純棉、帶有自然褶皺感的麻質，或是輕盈的棉麻混紡，都是低能量穿搭的最佳解答。不需要繁複的首飾裝飾，隨手提上一款大容量的編織托特包、皮革編織袋，或是腳踩一雙舒服的夾腳涼鞋與勃肯鞋，甚至戴上一副墨鏡，就能瞬間完成整套造型。這種毫不費力的時髦感，正是低能量穿搭最迷人的魅力所在。

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時尚從來不是為了討好別人，而是為了讓自己在衣著裡感到自在舒服。不想精心打扮的日子裡，真的完全沒關係。試著卸下那些沉重的流行枷鎖，換上寬鬆的襯衫與舒服的寬褲，用最少的能量穿出最真實的自己。這個夏天，就讓我們一起練習這門「越簡單、越迷人」的低能量穿搭哲學吧！

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2026女生跑鞋推薦！HOKA、adidas、On、ASICS和NB最新厚底跑鞋，從新手慢跑到長距離一次選

2026女生跑鞋推薦！HOKA、adidas、On、ASICS和NB最新厚底跑鞋，從新手慢跑到長距離一次選

2026-08-01 20:30 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：官方
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想開始跑步，第一步不是挑戰配速，而是先找到一雙願意讓妳穿出門的跑鞋2026年夏季跑鞋新品不只持續升級緩震、回彈與輕量科技，外型也越來越時髦，從日常慢跑、長距離訓練到運動穿搭，都能找到適合自己的款式。本篇整理HOKAAdidasOn昂跑ASICS最新跑鞋，包括話題聯名、超厚底緩震鞋、長距離訓練鞋與高回彈日常跑鞋，女生挑選跑鞋前，可以先從跑步習慣、腳感偏好及使用情境開始比較。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：本篇精選 New Balance、HOKA、adidas、On、ASICS 女生跑鞋。
  • 重點二：鞋款主打厚底緩震、回彈升級與輕量化，兼顧跑步與穿搭。
  • 重點三：依需求可分為通勤慢跑、長距離訓練與日常休閒款。

女生跑鞋推薦New Balance × AC Runner

想找一雙能應付日常運動，又不會太像傳統專業跑鞋的款式，可以鎖定New Balance全新AC Runner。這雙鞋先前曾透過Klutch Athletics聯名受到關注，如今正式在台推出七款配色，從甜美的「泡泡紫」、「奶油黃」，到個性十足的「極光藍」、「熔岩紅」，替運動造型加入更多亮點。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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AC Runner中底採用不同密度的Fresh Foam X緩震科技，兼顧運動訓練所需的支撐感，以及日常步行時的舒適腳感。流線鞋身搭配帶有未來感的細節，能在健身房、戶外運動與城市穿搭之間自然切換，適合不想為不同場合準備太多雙鞋的女生。

圖片來源：官方
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相較於偏長距離跑步取向的鞋款，AC Runner定位更接近全方位訓練鞋，適合健身、輕度跑步、暖身訓練及日常通勤。若平時的運動內容較多元，不只固定跑步，這類型鞋款會更容易融入生活。

New Balance AC Runner商品資訊

中底科技：Fresh Foam X
上市配色：泡泡紫、奶油黃、極光藍、熔岩紅等七款配色

女生跑鞋推薦New Balance × 復古跑鞋 NB 509

若比起專業跑步，更重視日常穿搭與長時間行走，也可以選擇New Balance NB 509。鞋款將千禧年代的復古跑鞋輪廓，結合大面積網布、金屬感皮革及俐落線條，打造帶有未來感的Y2K造型。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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NB 509搭載ABZORB緩震中底，提供日常行走需要的緩衝與支撐，適合旅行、通勤、逛街及音樂祭等需要長時間站立的情境。夏季推出曜石黑、質感灰、復古銀及萊姆綠等六款新色，其中銀色與亮色款特別適合搭配短裙、工裝褲或運動短褲。需要注意的是，NB 509主要訴求仍以休閒穿搭及城市步行為主。若預計進行規律長距離跑步或高強度訓練，建議優先選擇AC Runner或其他專業跑鞋。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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New Balance NB 509商品資訊
中底科技：ABZORB緩震中底
上市配色：曜石黑、質感灰、復古銀、萊姆綠等六款配色

女生跑鞋推薦HOKA × BEAMS Bondi 7

日式迷彩太好搭，跑鞋直接變成街頭穿搭主角，喜歡厚底鞋型，又希望跑鞋能直接搭進日常造型，可以鎖定HOKA首度與日本選貨品牌BEAMS合作推出的Bondi 7。這次聯名為慶祝BEAMS成立50週年，以日式禪意庭園為設計靈感，將枯山水的大地層次及古寺木材紋理，轉化成低調迷彩圖案。

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聯名款推出「栗／黑」與「灰褐／藍灰」兩種配色，比一般亮色跑鞋更容易搭配工裝褲、寬褲或長裙。鞋款保留Bondi 7標誌性的厚底緩震設定，並加入透氣網眼鞋面、記憶泡棉鞋領及TPU支撐結構，兼顧柔軟腳感與足部穩定度。

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鞋面另外加入雙品牌名稱及反光鞋帶等細節，讓專業跑鞋多了一點日本街頭氣息。相較於追求速度的競速跑鞋，這款更適合重視舒適度、日常行走及運動穿搭的女生。

HOKA × BEAMS Bondi 7商品資訊

售價：NT$6,280
配色：栗／黑、灰褐／藍灰
上市時間：2026年8月14日
販售地點：BEAMS誠品生活南西店全台獨家販售

女生跑鞋推薦adidas HYPERBOOST EDGE

45毫米厚底超有感，想要柔彈腳感就選它adidas全新推出HYPERBOOST超級緩震跑鞋家族，其中HYPERBOOST EDGE主打「超舒適、超回彈、超輕量」三大特色，適合喜歡厚底鞋型，又想兼顧日常訓練與中長距離跑步的女生。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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鞋款採用45毫米厚中底，搭載全掌HYPERBOOST PRO超級泡棉，透過厚實緩震吸收落地衝擊，同時提供連續回彈感。鞋底則加入全掌LIGHTTRAXION輕量耐磨大底，兼顧抓地力與鞋身重量。

圖片來源：官方
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鞋面運用PRIMEWEAVE編織技術，強調柔軟、輕盈及穩定包覆；後跟加入COMFORT PODS枕型結構，增加腳跟貼合度。雖然有明顯厚底輪廓，男款UK 8.5單腳重量仍控制在255克，減少厚底跑鞋容易顯得笨重的感覺。外型方面，HYPERBOOST EDGE將adidas三條紋延伸到中底，輪廓帶有未來感，即使沒有跑步，也能搭配運動套裝、短裙或寬版牛仔褲。

adidas HYPERBOOST EDGE女款商品資訊

型號：KI4406
售價：NT$6,600
特色：45毫米厚中底、全掌HYPERBOOST PRO泡棉、LIGHTTRAXION大底

預算稍低，也可以選擇同系列HYPERBOOST RUN女款，搭載全掌HYPERBOOST PRO泡棉，前掌加入Continental馬牌防滑橡膠，更適合高頻率日常訓練，售價NT$5,690。

女生跑鞋推薦On Cloudmonster 3和 Hyper

On昂跑Cloudmonster 3延續系列招牌的大顆雲朵鞋底，並整合前兩代的回彈、靈敏與緩衝特色，適合希望跑鞋柔軟，但又不想失去穩定感的女生。中底採用雙密度Helion發泡材質，結合全新三層CloudTec雲端緩震結構，在雙腳落地時提供緩衝，步伐向前轉換時則釋放回彈能量。重新設計的前滾式Rocker鞋底幾何，有助於讓步伐銜接更加流暢；尼龍混合Speedboard推進結構，則強化連續跑動時的推進感。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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工程網布鞋面使用再生聚酯纖維，兼顧透氣、包覆與穩定性，楦頭也經過重新調整，並提供寬楦版本。對於前掌較寬、長距離跑步時容易覺得腳趾受到擠壓的女生，多一種尺寸選擇。女款推出象牙白／礦石藍、寧靜灰／象牙白等配色，整體色調清爽柔和，比傳統螢光跑鞋更容易融入日常穿搭。

On Cloudmonster 3商品資訊

售價：NT$6,280
足跟差：6毫米
女款重量：US 7約240克
女款配色：象牙白／礦石藍、寧靜灰／象牙白
另有配色：溪藍色／霧綠寬楦、黑／黑

沒有碳板也很彈，適合長距離與高里程訓練，已經有固定跑步習慣，或正在準備半馬、全馬，可以進一步考慮Cloudmonster 3 Hyper。這款定位為長距離「超級訓練鞋」，將高回彈泡棉與高緩震結構結合，適合節奏跑、長距離及高里程課表。中底搭載全掌Helion HF高回彈發泡材質，並結合Helion雙層密度配置。鞋款沒有加入碳板，因此腳感相對自然，能保留足部活動彈性，同時透過增加的中底發泡材質，減輕長時間訓練時的雙腿負擔。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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工程網布鞋面以再生聚酯纖維製作，後跟結構也針對長距離需求進一步強化。女款US 7重量約216克，比一般版Cloudmonster 3更輕，適合想提升訓練強度，又不想直接穿碳板競速鞋的跑者。

On Cloudmonster 3 Hyper商品資訊
售價：NT$7,280
配色：象牙白／霧綠
足跟差：6毫米
女款重量：US 7約216克

女生跑鞋推薦ASICS NOVABLAST 6

ASICS NOVABLAST系列以彈力腳感受到許多日常跑者喜愛，全新NOVABLAST 6首度在前掌加入FF TURBO SQUARED中底科技，進一步加強加速及向前推進時的能量回饋。鞋款中底同時使用FF BLAST MAX材質，維持柔軟舒適的落地腳感；足中段則進一步加寬，增加足弓支撐與跑動穩定性。工程網布鞋面也更新材質與織法，提升足部包覆度，適合需要一雙能應付多數日常課表的跑者。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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前掌大底改用ASICSGRIP橡膠材質，有助於提高抓地力及耐用度。女款推出奶茶棕、活力紫及經典黑等配色，從低調耐看到亮眼運動風都有，奶茶棕尤其適合喜歡低飽和穿搭的女生。

ASICS NOVABLAST 6商品資訊

上市時間：2026年7月7日
女款配色：奶茶棕、活力紫、經典黑
楦型選擇：奶茶棕提供D楦及一般楦
販售通路：ASICS官網、全台直營門市及指定經銷通路

精華 FAQ

  • 文章聚焦2026年夏季女生跑鞋新品，整理了New Balance、HOKA、adidas、On昂跑與ASICS等品牌，並依照慢跑、長距離訓練、通勤穿搭等不同需求做比較。

  • 偏日常穿搭可看New Balance NB 509與HOKA × BEAMS Bondi 7，前者主打復古休閒與城市步行，後者則以厚底緩震和聯名設計，兼顧舒適腳感與造型感。

  • 長距離與高里程訓練可優先考慮On Cloudmonster 3 Hyper與ASICS NOVABLAST 6，前者偏超級訓練鞋、回彈強且無碳板，後者則以彈力腳感、穩定支撐與抓地力見長。

#跑鞋 #HOKA #On昂跑 #好物推薦 #ASICS #Adidas #女生跑鞋推薦 #2026年夏季跑鞋 #NewBalance

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夏日上班族必收藏！低調卻質感爆棚的夏季美甲推薦

夏日上班族必收藏！低調卻質感爆棚的夏季美甲推薦

2026-07-30 00:33 女子漾／編輯桑泥
夏日上班族必收藏！低調卻質感爆棚的夏季美甲推薦。 圖片來源：Pinterest
夏日上班族必收藏！低調卻質感爆棚的夏季美甲推薦。 圖片來源：Pinterest

對於每天需要開會、簡報與客戶溝通的上班族來說，美甲其實是一種「無聲的個人風格」。太過華麗的水鑽、誇張彩繪，可能不符合職場氛圍，但完全不整理指尖，又容易讓整體造型少了一點精緻感。小編整理了以下上班族專屬的夏季美甲範本，讓大家的指尖低調卻質感爆棚，看看哪款最對妳的味！

編輯推薦

1. 極光珍珠裸色

圖片來源：Pinterest
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如果說要選一款不出錯的職場美甲，那絕對是極光珍珠裸色。以透明感或極淡的奶茶色為基底，表面刷上一層極細緻的珍珠光。

在室內看，它有一種乾淨、健康的裸透感，走到陽光下，指尖則會折射出淡淡的、像是珍珠母貝般的亮光，整體低調又極致優雅。


2. 裸感透粉色系

圖片來源：Pinterest
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裸感透粉介於透明與淡粉色之間的色調，能修飾甲面不均勻感，讓雙手看起來更加乾淨、柔和。它不像鮮豔色系容易限制穿搭，也不像深色指甲容易帶來強烈存在感，搭配白襯衫、西裝外套或夏季洋裝，都能自然融合。


3. 微法式美甲

圖片來源：Pinterest
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法式美甲永遠不會退流行，可以說是經典中的經典，今年流行的則是更細緻的微法式版本。比起傳統粗白線，今年更偏好極細線條，搭配裸粉、透明底色或柔和色彩。

這個設計能在正式場合保持優雅，同時又比單色美甲多了一點細節感，無論是面試、重要會議或日常辦公，都很適合。


４. 霧面莫蘭迪色系

圖片來源：Pinterest
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夏日炎炎，想在視覺上帶來一抹清涼，不妨嘗試霧面感的莫蘭迪色系。

霧面設計讓整體呈現一種沉穩、內斂的高級灰調，低調中帶著一絲清冷的高級感，能給人留下深刻且專業的印象。

編輯推薦

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