悅緹妍美學Onda pro超微波｜拯救下顎線鬆垮，打造緊緻小V臉

AI重點 文章重點整理： 重點一： 悅緹妍美學以Onda Pro超微波主打下顎線緊緻拉提。

悅緹妍美學以Onda Pro超微波主打下顎線緊緻拉提。 重點二： 療程主打不需敷麻藥，過程僅微熱微刺且可輕鬆耐受。

療程主打不需敷麻藥，過程僅微熱微刺且可輕鬆耐受。 重點三：術後幾乎無紅腫恢復期，7天內輪廓與膚況明顯提升。

拯救下垂鬆垮，找回緊緻少女線條

在這個節奏快得讓人喘不過氣的日常裡，時間總是在我們不經意間，悄悄在臉上留下了痕跡

當跨過某個年齡分水嶺後，鏡子裡的自己開始出現了讓人無法忽視的微小變化：原本緊實的下顎線逐漸變得模糊，拍照時不自覺要找角度避開雙下巴；原本飽滿的蘋果肌也帶點疲憊地下垂，甚至連嘴角都透出了一絲歲月的鬆弛感

這些細紋、鬆弛與輪廓失守的困擾，成了每天保養時揮之不去的痛點

單靠日常的高級精華液和按摩手法，似乎已經追不上膠原蛋白流失的速度，看著鏡中有些疲態的輪廓線，我意識到，是時候尋求更精準、更高效的保養美學了

在做了大量功課並多方比較後，我決定把這份改變的期待，交給台北的頂級美學殿堂，親自體驗這款近期在火爆熱門療程——台北悅緹妍美學-ONDA PRO超微波 (簡直是換頭級別的成果，你一定會想繼續看下去!!!) 這錢絕對值得~~

走進城市綠洲：彷彿置身渡假村的療癒美學殿堂

現代人的壓力與焦慮，往往需要一個能讓身心靈全然放鬆的空間來宣洩

當我踏入這家診所時，原本緊繃的神經瞬間舒緩了下來，這裡完全打破了傳統醫美診所冰冷、制式的刻板印象，映入眼簾的是充滿綠意與質感的空間設計，完美演繹了「城市綠洲」的理念，溫柔舒適

1. 溫暖、隱私與無微不至的貼心

診所內部營造出一種極具沉浸感的渡假氛圍，從柔和的燈光、空氣中瀰漫的淡雅香氛，到精心挑選的軟裝家具，每一個角落都散發著精緻與溫馨，讓人有種來到私人會所度假的愜意感

更讓我感到貼心的是，診所內設有非常方便且隱密性高的感應式個人置物櫃，可以安心存放隨身包包與貴重物品，不必在體驗過程中分心

2. 專屬休息室與頂級按摩椅

最驚艷的莫過於這裡的顧客專屬休息區，診所貼心地在休息室內配置了高級全身按摩椅，在等待或完成療程後，可以一邊享受按摩放鬆緊繃的肩頸，這種極致的服務品質，把原本單純的醫美轉化成一場身心放鬆的奢華Spa體驗，細節之處盡顯溫柔與體貼

專業與細膩並進：前期諮詢與客製化診斷

好的醫美體驗，靈魂在於醫師的專業與顧問的細心,在正式施作悅緹妍美學-ONDA超微波之前，專業的美學顧問先帶我進入獨立諮詢室

精準分析，對症下藥

顧問非常細心地傾聽我對於雙下巴、下垂鬆垮及輪廓線模糊的困擾，並詳細解釋了「ONDA超微波」與「無雙電波」相輔相成的原理，接著由執業經驗豐富的專業醫師進行面診

醫師溫柔且專業地評估了我的臉部骨骼結構與軟組織分佈，精準指出需要重點加強的區域，例如下顎線交界處與中臉蘋果肌的拉提，親切的態度和條理分明的專業分析，讓我原本有些緊張的心情完全放鬆下來，醫師根據我的臉部條件量身客製施作發數與能量，讓我深信這次的體驗一定能帶來理想的改變

冰熱交織的無痛驚喜，不需敷麻藥的極致舒適

在過去的經驗中，許多人對電音波療程的第一反應通常是「會痛嗎？」、「需要敷麻藥等很久嗎？」

但這次悅緹妍美學施作Onda Pro，徹底顛覆了我對醫美療程的既定印象

1. 省時又舒適：不需敷麻藥

這次的療程完全不需要敷麻藥！這對於行程滿檔、講求效率的現代女性來說，簡直是完美的福音，大大縮短了在診所等待的時間，卸妝清潔完成後，醫師便直接在施作部位塗上專用的傳導能量介質，準備開始操作

2. 療程中的真實感受：冰冰熱熱、微微刺痛

療程開始時，儀器探頭接觸到肌膚的那一刻，首先感受到的是非常顯著的冰涼感，醫師解釋，這是因為儀器擁有優秀的智慧冷卻系統，能有效保護表皮層

隨著能量層層遞進釋放，冰涼感中會開始透出溫溫熱熱的感覺，伴隨著極其輕微、像被小針輕輕點一下的微微刺痛感。這種感覺完全在可以輕鬆忍受的範圍內，甚至比拔眉毛還要溫和

整個施作過程中，醫師的操作手法非常純熟流暢，每換一個部位都會親切詢問：「這個能量還可以嗎？會不會太燙？」這種被細心呵護的感覺，讓人倍感安心

術後即刻鎮定與極致修護：退紅之後，完全看不出醫美痕跡

當兩側臉頰與下顎線施作完畢後，美容師隨即為我進行專業的鎮定敷臉

冰涼保濕的面膜敷在剛接受完能量洗禮的肌膚上，感覺每一個毛孔都在大口吸收水分，原本因為熱能而稍微紅潤的臉頰，在敷臉的十五分鐘內便迅速舒緩

當我拿下面膜、照向鏡子的那一刻，內心忍不住驚呼：「這效果也太有感了吧！」

原本有些下垂、略顯疲態的臉部線條，明顯向上提拉了上去，下顎與頸部交界處的弧度變得清晰緊緻，視覺上整張臉頓時小了一號，更令人驚喜的是，在完成鎮定敷臉、退紅之後，臉上完全看不出任何醫美的痕跡

沒有紅腫，沒有傷口，也沒有任何尷尬的恢復期，直接戴上口罩或補個淡妝，就能立刻神采奕奕地去赴約，完全是名副其實的「午休美容」

在離開診所前，美容師非常細心地講解術後該如何照顧肌膚，溫柔叮嚀一週內要加強保濕與防曬、避免使用含有酸類或去角質的保養品，並建議多補充水分與優質蛋白質，讓膠原蛋白在底層有足夠的養分。這種從頭到尾、無微不至的貼心服務，真的會讓人忍不住在心裡打上滿分

術後全記錄：輪廓線大復活，真心推薦給每一位愛美的姊妹

經過了七天的術後黃金修復期，我更加深刻體會到Onda pro位甚麼這麼夯

觀察時間：

膚況與輪廓變化感受

術後當天：臉部線條向上提拉，下顎線條變得緊實，無紅腫或不適

術後3天：肌膚摸起來變得非常彈潤有光澤，洗臉時能明顯感覺到臉部線條的緊緻度

術後7天：一週後效果更明顯！ 側臉弧度非常清晰，下垂鬆垮感消失，拍照時不需再刻意低頭抓角度，整個人看起來氣色極好，視覺年齡直接減五歲

術後30天

現在每天早上照鏡子，看到鏡中緊緻、飽滿且充滿彈性的自己，心情都會特別愉悅

那種由內而外散發出來的自信，是任何高級化妝品都無法比擬的

真心推薦

身為一個在生活中不斷追求卓越、渴望展現最佳狀態的現代女性，我深深體會到，善待自己的身體與容貌，是保持自信活力的關鍵

這次在診所體驗悅緹妍美學Onda Pro超微波

的整個過程，無論是診所營造出的渡假放鬆氛圍、醫護團隊的專業與貼心，還是療程本身帶來的驚艷緊緻效果，都讓我感到無比滿意與安心

如果您也正在為細紋鬆弛、下垂鬆垮或是模糊的輪廓線而苦惱，渴望找回清晰俐落的小V臉，真心建議所有想要輪廓線明顯、追求高質感生活體驗的姊妹們，一定要把這個療程排進妳的年度保養清單裡。給自己一個放鬆、變美的機會，妳絕對值得這份精準且極致的寵愛

診所資訊分享給大家~

悅緹妍美學診所

FB粉絲專頁：

悅・緹妍美學診所

官方IG：＠your.lifting

台北市松山區復興北路143號2樓

02-2718-8881

預約可加官方LINE詢問：your-lifting.com/LineOA

週一至週六11:00-21:30 | 週日11:00-19:00

邀稿聯絡：komi.minnie@gmail.com Line:mininetu