忙碌也要漂亮！PlusDay蘋果美妍水陪妳喝出好氣色

AI重點 文章重點整理： 重點一： PlusDay蘋果美妍水主打即開即喝，攜帶與日常補充都方便。

PlusDay蘋果美妍水主打即開即喝，攜帶與日常補充都方便。 重點二： 產品以熟成蘋果搭配紅棗枸杞等食材，風味清爽順口。

產品以熟成蘋果搭配紅棗枸杞等食材，風味清爽順口。 重點三：文中強調無色素、防腐劑、人工調味，並提到SGS檢測。













最近接觸到 PlusDay 蘋果美妍水，一開始吸引我的就是它清新簡約的包裝，看起來不像一般飲品的包裝，反而有種質感飲品的感覺，放在冰箱裡每天拿一包出來喝，心情也會跟著變好。





平常就有喝補給品的習慣，所以這次也想分享自己這段時間的實際體驗。

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收到 PlusDay 蘋果美妍水時，第一印象就是包裝很有質感，外觀是一個長方形的盒子，盒子的顏色是漸層的從粉橘到橘紅色，盒子上都是蘋果的圖案，看起來相當的可愛，且有設計感，上面還有全素的標示，代表素食也可以吃，

正面是一顆蘋果的描圖，上面寫有LOGO字樣PlusDay 蘋果美妍水，還印有80ML的字樣，PD的LOGO在右上角相當有設計感，

盒子的背面是如何飲用蘋果水的方式有教學，第一是常溫飲用，直接撕開包裝就能喝，第二種是隔水加熱，泡在熱水內3-5分鐘，就可以飲用，第三種是可以加熱，倒入可以加熱的器皿裡，700W微波一分鐘，變熱就可以飲用了，

一盒裡面總共有六包，一包80ML，算是容量蠻多的了，我以為是一小包，沒想到是一大包，等等打開來喝喝看是什麼口感，

外觀設計簡潔乾淨，小巧好攜帶，不管放在辦公室、包包或冰箱都很方便。

隨身攜帶在自己的包包裡面也很OK~真的很方便，容量也不會太少，容量是剛剛好的，

對我來說，這種即開即喝的設計真的很加分，不需要另外泡、不需要量，每天固定喝一包，反而更容易持續。













像我平常出門拍照、跑活動，也會順手放一包在包包裡，想到就能喝，不會因為麻煩就忘記。





第一次喝的時候，最讓我喜歡的是它自然的蘋果香氣。

採用熟成蘋果細火熬煮，喝起來帶著淡淡果香，口感溫潤微甜，不會有過甜或人工調味的感覺，冰冰喝很清爽，常溫飲用也很順口。





除了熟成蘋果之外，還搭配了紅棗、枸杞、黃耆、麥冬等食材，整體喝起來甘潤柔和，不會有濃厚的特殊味道，而是淡淡的自然香氣，很適合每天當作日常補水飲品。

我自己也很在意飲品的成分，PlusDay 蘋果美妍水堅持無色素、無防腐劑、無人工調味，保留食材原有的自然風味，喝起來更加安心，也沒有太多負擔。





最近我習慣在下午工作告一段落，或是晚餐後喝上一包，不只是補充水分，也讓忙碌的生活多了一點放鬆的儀式感。





如果你跟我一樣，希望平常能輕鬆補充水分，又沒有時間自己準備飲品，我覺得 PlusDay 蘋果美妍水是一個很方便的選擇。

另外喝這飲品有些禁忌如15歲以下孩童不建議使用，另外這個成份特殊，懷孕期間、產後（包含哺乳期），建議諮詢婦產科醫師。

























PlusDay 蘋果美妍水喝起來如何？實際口感





最怕補給飲品喝起來有很重的特殊味道、膠原蛋白味，或是甜到讓人有負擔。

不過 PlusDay 蘋果美妍水比我想像中清爽很多。





打開後有淡淡的蘋果香氣，入口不會過甜，也沒有讓人害怕的腥味，喝起來就是順順的、很舒服。

原本以為喝起來就是奇怪的味道，我剛撕開的時候，味道聞起來不是特別的好聞，所以有點怕怕的不太敢喝，

因為我也是第一次喝像這樣的飲品，然後我倒進我的透明玻璃杯裡面，可以看到PlusDay蘋果美妍水的顏色，

它的顏色是茶色，有點像是泡茶的茶色，顏色比較深的茶色，不是透明的茶色，是一點點透明看混濁的茶色，味道沒有特殊的香味，

接著觀察一下顏色，聞個味道，來到重頭戲了，它的味道喝起來如何，

我跟你說，第一口喝下去我就愛上了，他喝起來帶點蘋果的香味，蘋果味道一點點而已，帶點草味道，喝起甜甜的，不是很甜的那種，是適當的甜味，然後喝起來超順口，

有點像在喝果汁一樣的感覺，我當初很怕喝起來苦苦的很噁心，沒想到完全想的不一樣，

出乎我意料之外的好喝，真的很讚，喝起來不算多，可是如果是一整瓶飲料的容量，我想我會買來喝，

這個PlusDay蘋果美妍水真的超級無敵好喝的，聞起來雖然不香，代表他沒添加多餘的香精類的東西吧，

可是喝起來卻是另外種味道，真的太棒了，如果可以打星星的話，我給它5顆星的評價，真的無敵好喝的，

我真的好想再開第二包第三包一直喝下去，它的口感跟喝飲料一模一樣，真的超讚!!

這飲品一天一包，也可以一天兩包，最多是兩包!

我說不出來這到底多好喝，就是整個我會再繼續購買的衝動~

我自己最喜歡冰冰喝，整體口感更清爽，尤其天氣熱的時候特別療癒，有時候下午嘴饞，也會拿它代替含糖飲料，感覺比較沒有罪惡感。





Plusday 蘋果美妍水主動委託第三方權威機構 SGS 進行嚴格檢測，讓每一包飲用起來都能更加安心。





我覺得照顧自己這件事情真的不是一天兩天就能看到變化，而是需要慢慢累積。





這段時間固定把 PlusDay 蘋果美妍水加入每天的生活裡，搭配規律作息、多喝水以及正常保養，我覺得最大的改變，是自己開始更願意照顧生活節奏。





每天喝一包，就像提醒自己今天也要好好呵護自己。





以前總是忙到忘記照顧自己，現在反而因為這個小習慣，讓每天都有一點儀式感。





而且它喝起來沒有負擔，接受度很高，所以持續喝也不會覺得勉強。





為什麼我喜歡 PlusDay 蘋果美妍水？









經過這段時間體驗，我自己整理出幾個很喜歡的地方：即開即喝，不需要沖泡，非常方便。

清爽蘋果風味，不會有濃厚保養飲的味道。

小瓶設計方便攜帶，外出也能隨時補充。

每天固定一包，很容易養成保養習慣。

包裝有質感，放在冰箱看了心情也很好。





PlusDay 蘋果美妍水值得入手嗎？我的心得





















我一直覺得，真正能持續的使用的產品，才是最適合自己的日常補給~





PlusDay 蘋果美妍水不是那種喝一次就會有神奇變化的產品，而是適合把它融入每天生活裡，慢慢累積、慢慢照顧自己。





尤其像我這種平常工作忙、作息偶爾不規律，又希望擁有好狀態的人，很喜歡這種不用花太多時間準備，就能輕鬆加入日常的營養補給~





如果你跟我一樣，希望從每天的小習慣開始，好好照顧自己，又喜歡清爽好入口的補給品，我覺得 PlusDay 蘋果美妍水是我近期喝過接受度蠻高的一款，很適合放進每天的日常清單裡。

我個人認為它的回購率很高，要是我會在買來喝，真的超級好喝，完全跟你想的不一樣的好喝，餅乾真的超推薦這款飲品的!絕對不會讓你失望~

畢竟，好好照顧自己從來都不是為了迎合別人，而是希望每天照鏡子的時候，都能看見自己喜歡的狀態。這也是我現在最享受的生活方式。















