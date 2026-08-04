原來喝的時間比喝什麼更重要

AI重點 文章重點整理： 重點一： 咖啡偏重抗氧化，主要保護皮膚與膠原蛋白。

咖啡偏重抗氧化，主要保護皮膚與膠原蛋白。 重點二： 茶葉可調節代謝與腸道菌群，影響全身機能。

茶葉可調節代謝與腸道菌群，影響全身機能。 重點三：喝的時間很關鍵，咖啡宜早茶宜下午且避免糖。

還是那支揭密用的背景樂，還是那個《 奇趣實驗室》。

7/2那天，我在家裡看Youtube，很快又被一支影片攔了下來。

「茶跟咖啡，哪種更適合？」這個問題，在養生圈已經吵很多年了。

有人每天一杯黑咖啡，認為那是都市人的續命神器；也有人天天泡茶，深信東方飲茶文化才是真正的養生之道。

兩派各自搬出一堆理由，誰也說服不了誰。

直到近年愈來愈多大型研究出現，研究人員把數萬、甚至數十萬人的資料放在一起分析，這場爭論才逐漸有了比較完整的輪廓。

答案有些出人意料。

咖啡和茶確實都有助於抗老，只是負責的工作完全不同。

一個偏向精準照顧皮膚，一個著重全身機能；一個擅長局部突破，一個負責全面協調。

真正值得思考的，不是哪一種比較厲害，而是怎麼讓它們在不同時間發揮最大的價值。

▋咖啡，把火力集中在皮膚老化

如果把人體想像成一座每天都在面對各種壓力的城市，咖啡比較像是一支專門執行特殊任務的小隊。

它最受矚目的成員，就是綠原酸。

綠原酸具有相當強的抗氧化能力，能降低自由基造成的傷害，也有助於減少紫外線對皮膚的影響，同時保護膠原蛋白、維持皮膚保水能力，讓細紋不容易提早找上門。

咖啡豆在烘焙過程中，部分綠原酸還會轉變成阿魏酸。阿魏酸除了持續參與抗氧化，也具有抗發炎作用，甚至能協助抵禦紫外線造成的傷害，因此許多保養品裡都能看見它的身影。

很多人熟悉咖啡因提神醒腦的效果，卻比較少知道：它還可能促進細胞自噬（Autophagy）。

簡單地說，就是細胞把老舊、受損的零件清理掉，再把資源重新利用。這套機制一直被視為延緩老化的重要研究方向之一。

除此之外，咖啡中還有類黃酮、多酚、色氨酸等多種活性成分，共同參與抗氧化與抗發炎。部分研究甚至發現，規律飲用咖啡的人，皮膚老化風險約可降低十五%。

看到這裡，咖啡的優勢似乎已經很明顯。

不過，茶葉走的是另一條完全不同的路。

▋茶葉，照顧的是整個身體的節奏

如果咖啡比較像特種小隊，那麼茶葉更像是一支規模龐大的集團軍。

中國的華西醫院花了四年時間，一路追蹤將近一萬四千人的資料。最後得到的答案，比很多人原本想像的還有意思。

研究發現：長期維持喝茶習慣的人，生物年齡普遍比實際年齡更年輕。換句話說，一位三十五歲的人，身體狀態有機會接近三十歲左右。而且門檻並不高，每天約三杯茶水、六到八公克茶葉，就足以達到研究中觀察到的範圍，再增加份量，效果也不一定持續提升。

茶葉最大的功臣是兒茶素。

它能調節胰島素反應，也會影響線粒體能量代謝，讓細胞維持較好的工作效率。

有研究認為：它甚至能讓身體出現部分接近熱量限制的生理反應，也就是許多人熟悉的「飢餓抗衰」。

另一個重點，在腸道。

茶多酚進入腸道後，會和腸道菌群共同作用。其中包括大家熟悉的表沒食子兒茶素沒食子酸酯（Epigallocatechin Gallate，EGCG）以及茶黃素（Theaflavins）等成分。

它們會形成新的代謝產物，同時調整腸道菌群組成，有害菌減少、有益菌增加，進而產生更多短鏈脂肪酸。

短鏈脂肪酸是維持腸道屏障的重要能量來源。當腸道屏障維持良好狀態，許多不需要進入血液循環的有害物質，自然比較不容易四處流竄。

所以，茶葉照顧的不只是某一個器官，而是代謝、能量、腸道，還有整體的生理機能。

▋真正拉開差距的，是每天喝的時間

知道兩者各自擅長的領域後，真正值得安排的，就不是選擇，而是時間。

目前不少研究與專家建議，可以把黑咖啡放在早上，此時皮質醇本來就處於逐漸上升的階段，咖啡中的綠原酸、多酚與咖啡因，也比較能發揮日間作用。

下午則改喝茶。兒茶素持續參與抗氧化、抗糖化，茶氨酸（L-Theanine）還有助於放鬆心情，讓長時間工作的焦躁感降低一些。

不過，這套安排有一個很容易被忽略的前提。

咖啡因並不會在喝完之後立刻消失。它在人體內的半衰期約三到五小時，完全代謝乾淨，大約需要八到十小時。假設中午十二點喝了一杯咖啡，到了晚上十點，體內仍可能殘留四分之一左右的咖啡因。

對咖啡因耐受度較低的人來說，很可能因此影響睡眠品質。就算勉強入睡，深度睡眠時間也可能受到干擾。

深度睡眠，正是身體修復的重要時段。

▋真正容易讓努力打折扣的，是糖

還有一件事，比很多人想像得更重要。

多數研究討論的對象，喝的是清茶與黑咖啡，沒有大量的糖，也沒有煉乳。

如果每天一杯全糖拿鐵、焦糖咖啡或煉乳奶茶，糖化反應很可能把前面累積的優勢大幅抵消。

糖化會影響膠原蛋白品質，加快皮膚老化，也增加許多代謝負擔。

因此，如果真的想把咖啡和茶當成日常保養的一部分，有兩個原則值得記住。

第一，下午三點之後，盡量避免咖啡與濃茶，替晚上的睡眠預留充足的修復時間。

第二，選擇清茶或黑咖啡。真的怕苦，可以加入適量牛奶，但盡量避免糖與煉乳。

▋很多事情，真正重要的都是基礎條件

做不動產久了，我愈來愈容易注意那些平常最容易被忽略的地方。

一間房子值不值得住，地基、採光、通風，往往比裝潢更能決定未來的居住品質。身體也是如此。

咖啡和茶可以替不同系統加分，真正決定修復效率的，依然是睡眠品質、生活節奏，以及每天累積下來的習慣。

真正經得起時間考驗的，無論是房子還是身體，都建立在日復一日照顧好的基礎條件上。

很多時候，我們一直尋找效果最好的方法，卻忽略了最重要的基礎條件；一直研究喝什麼最健康，卻忘了睡得夠不夠、作息規不規律、生活能不能長期維持。

看完這些研究，我反而覺得，咖啡和茶之間，好像沒有真正的輸家。

一杯照顧皮膚、一杯調節全身；一杯適合早晨、一杯適合午後；一杯喚醒精神，一杯放慢節奏。

真正決定老化速度的，也許不是每天喝下哪一杯，而是每天願意替自己的身體留下多少修復的空間。

——萬家鄉