騎機車通勤6個防護技巧 讓妳告別壓扁髮型與底妝融化

AI重點 文章重點整理： 重點一： 透氣安全帽內襯與吸汗處理可減少髮型被壓扁。

透氣安全帽內襯與吸汗處理可減少髮型被壓扁。 重點二： 長髮應先編起或收納，避免風沙吹亂結塊。

長髮應先編起或收納，避免風沙吹亂結塊。 重點三：防曬外套、面罩與輕薄底妝能降低妝容融化。

編輯/鄭欣宜撰文

每天精心畫好精緻妝容、捲好浪漫大波浪，結果一踏出門戴上安全帽、騎上機車，瞬間就被大太陽烤到融化，再加上路上的猛烈風沙，到了目的地脫下安全帽那一刻，直接從仙女變成落魄災民。

相信這是每個騎機車上班或約會的女孩子都經歷過的集體噩夢。但別擔心，機車族想維持神級顏值真的不是不可能，只要掌握以下6個神級秘訣，妳也能輕鬆做到騎完機車依然光采照人。

選擇透氣材質安全帽內襯

安全帽的壓迫是毀掉髮型的第一元兇。想要頭髮不被壓到發黏扁塌，可以選擇材質透氣的內襯，並定期清洗替換。戴安全帽前，先在頭頂吸汗處墊一張薄薄的吸汗巾或面紙，吸收頭皮分泌的汗水。到達目的地後，將頭髮倒過來輕輕撥鬆，再噴上一點噴霧，頭髮就能恢復空氣感蓬鬆度。

髮型打底 長髮編織或收納起來

很多人習慣放著長髮迎風飄逸，但這樣騎一趟下來，頭髮結塊又滿是風沙。聰明的作法是出發前先綁個鬆鬆的低包頭、低馬尾或是法式麻花辮，把頭髮收納在防風外套內，或者直接戴上輕薄的絲巾保護。這樣不僅能避免頭髮被風沙捲得凌亂不堪，到達後解開髮辮，還能擁有自然的微捲波浪感，一舉兩得。

機車族出發前先綁個麻花辮，把頭髮收納在防風外套內，或者直接戴上輕薄的絲巾保護。圖/123RF圖庫

防曬與戴面罩不能少

夏天的大太陽是妝容與皮膚的毀滅者。只塗防曬乳不夠，長袖防曬外套、抗UV涼感手套以及能遮蓋臉頰的防曬面罩或透氣口罩，都是機車仙女的標配。防曬服飾選擇涼感、透氣的材質，才不會在等紅燈時被悶出一身汗。只要做好物理性遮陽，就能減少妝容被汗水融化的風險。

底妝原則少即是多 精準定妝減少流汗

騎機車時底妝越厚，融化得越慘烈。建議採用輕薄的局部遮瑕搭配潤色防曬，放棄厚重的粉底液。上完底妝後，使用控油型蜜粉進行定妝，或者噴上一層定妝噴霧。這樣處理過的底妝就像穿了防彈衣，就算面對高溫與安全帽的磨擦，也能保持微霧面的質感。

墨鏡與防風鏡片保護眼妝

騎車時最忌諱風沙吹進眼睛，導致眼淚直流、眼妝瞬間變成熊貓眼。機車的安全帽最好安裝防風鏡片，出門時也可以配戴一副好看的墨鏡。這樣能阻擋風沙和小昆蟲，更能為妳的通勤穿搭增添一絲隨性時髦感。

隨身帶補妝救援包 抵達後花三分鐘做最後復原

就算前面做了萬全準備，抵達目的地後的最後三分鐘「定妝救援」才是決定勝負的關鍵。在包包裡準備吸油面紙、氣墊粉餅和一條小梳子。停好車後，先用吸油面紙壓掉臉上微熱的汗水與油脂，再輕拍氣墊補妝，最後把頭髮重新梳順。只要短短幾分鐘，妳又能滿血復活，以完美姿態登場。

騎機車從來都不該是女孩子變美的阻礙，只要懂得巧用這些小智慧與防護道具，妳就能在風沙與烈日中悠然自得。成熟精緻的女孩，連通勤過程都能打造成屬於自己的時尚伸展台。下一次戴上安全帽前，不妨試試這些方法，讓自己在摘下安全帽的那一刻，依然是那個令人心動的仙女。

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