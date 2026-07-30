型男都在偷偷做這些事！4大男性外表管理術+好物推薦 擊敗油頭、乾唇、汗味

男生想讓外表看起來更有精神，真的不只靠剪頭髮和換新衣服。臉部乾燥、嘴唇脫皮、頭髮扁塌，甚至靠近時聞到的汗味，都可能默默拉低整體乾淨感。

近年「男性外表管理」愈來愈生活化，不一定要花大把時間，也不代表每天都得完整化妝。從洗完臉多擦一道保養、選對護唇產品，到將頭皮與身體分開清潔，只要掌握幾個小細節，就能讓自己看起來更俐落。以下整理4大男性外表管理術與好物推薦，從臉、嘴唇、氣味到頭皮一次顧到。

男性外表管理1. 臉部保養別只靠洗面乳

LSS鈦金系列。圖片來源：品牌提供

LAB SERIES鈦金能量緊緻系列，建立簡單3步驟

不少男生洗完臉就直接結束，等到臉開始乾、摸起來粗糙，才想到要擦保養品。其實男性肌膚常同時面臨出油與缺水，再加上刮鬍摩擦、長時間待在冷氣房，臉部也容易出現緊繃或乾燥感。

鈦金能量緊致精華。圖片來源：品牌提供

不想一開始就買太多產品，可以先建立「調理露、精華、乳液」3步驟。LAB SERIES雅男士鈦金能量緊緻系列，可先以「鈦金能量緊緻調理露」補充水分，再使用「鈦金能量緊緻精華」，最後搭配乳液完成保濕。

鈦金能量緊致乳液。圖片來源：品牌提供

系列配方加入寡肽、5％菸鹼醯胺與白藜蘆醇，主要用於補水、維持肌膚柔嫩與改善乾燥造成的細紋。鈦金能量緊緻調理露200ml售價2,440元、鈦金能量緊緻精華27ml售價3,420元、鈦金能量緊緻乳液45ml售價3,470元；偏乾膚質也可將最後一步換成乳霜。

鈦金能量緊致調理露。圖片來源：品牌提供

男性外表管理2. 乾唇和暗沉氣色，用淡妝悄悄整理

DOLCE&GABBANA Beauty從護唇、妝前開始最不容易失手



沁檸修護潤唇膏 圖片來源：DOLCE&GABBANA Beauty

男生化妝不一定要追求完全遮住毛孔，現在更流行的是「看起來有精神，卻看不出妝感」。DOLCE&GABBANA 2027春夏男裝大秀，便以西西里夏日為靈感，透過清透底妝、自然光澤及潤澤雙唇，呈現像剛度假回來的健康狀態。

第一次接觸男士彩妝，可以先從「DG沁檸修護潤唇膏」開始。產品帶有清新檸檬香氣，加入義大利檸檬萃取與乳木果油，用於維持嘴唇柔嫩與自然光澤，改善一開口就被發現的乾燥脫皮感。

DG沁檸修護潤唇膏。圖片來源：品牌提供

臉色容易看起來疲憊，也能在日常保養後加入「DG天生美膚佛手柑保濕妝前精華」，售價1,750元，單擦可增加肌膚潤澤感；想進一步均勻膚色，則可少量使用售價1,850元的「DG天生美膚藍莓精萃粉露SPF」。產品共有30種色選，使用時薄薄推開即可，不用把整張臉塗得像戴上面具。

DG金鑽炫光打亮棒。圖片來源：品牌提供

拍照或參加活動時，也能將「DG金鑽炫光打亮棒」少量點在顴骨、鼻樑或鎖骨，增加自然光澤。關鍵是用量不要太多，目標是讓臉看起來有精神，而不是亮到像打了聚光燈。

男性外表管理3. 汗味別靠香水硬蓋

LÚCIDO 倫士度去味系列。圖片來源：品牌提供

LÚCIDO倫士度把頭皮、身體分開洗，清爽感更自然

香水噴得再貴，若和頭皮油味、汗味混在一起，聞起來反而容易更複雜。尤其台灣夏季炎熱，通勤、戶外活動或運動後，後腦勺、頸部、胸口與腋下都可能成為氣味容易累積的位置。

LÚCIDO 倫士度去味系列，左為「頭皮去味洗髮精（草本柑橘）」，右為「零涼感去味沐浴露（草本柑橘）」。圖片來源：品牌提供

日本LÚCIDO倫士度去味系列，將頭皮與身體分開設計。「頭皮去味洗髮精」以綿密泡沫洗去黏膩油脂與氣味來源，並有無香料及草本柑橘兩種選擇；身體清潔則推出「去味沐浴露」、「零涼感去味沐浴露」及「零涼感去味沐浴露（草本柑橘）」。

LÚCIDO 倫士度去味系列，左為「頭皮去味洗髮精」，右為「去味沐浴露」。圖片來源：品牌提供

怕洗完身體太涼的人，可選零涼感款；偏好洗完留有清新氣息，則能選擇草本柑橘香。洗澡時也不要只是快速沖過，後腦勺、耳後、脖子、腋下與胸口等容易流汗出油的位置，都需要仔細清潔。真正舒服的氣味管理順序，應該是先把頭皮與身體洗乾淨，再視場合少量使用香水，而不是靠濃香直接把汗味蓋住。

LÚCIDO 倫士度去味系列情境圖，左為「頭皮去味洗髮精（草本柑橘）」，右為「零涼感去味沐浴露（草本柑橘）」。圖片來源：品牌提供

男性外表管理4. 油頭扁塌先從頭皮下手

台灣消費者三大頭皮困擾「油、落、味」齊發！。圖片來源：品牌提供

AROMASE艾瑪絲用「淨化＋養護」兩步驟整理髮根



髮型明明剛剪完，下午卻馬上貼在頭皮上，問題可能不只出在造型品，而是頭皮出油與老廢角質堆積。特別是容易流汗、長時間戴安全帽，或每天作息不固定的男性，髮根扁塌往往比臉上的細紋更容易讓人看起來疲憊。

艾瑪絲推出兩款「爸氣守護」限定組合。圖片來源：品牌提供

AROMASE艾瑪絲提出「淨化＋養護」兩步驟。洗髮前先使用「5α捷利爾頭皮淨化液EX」，塗抹在乾燥頭皮後按摩，再依照平常方式洗髮，協助洗去多餘油脂與老廢角質。

艾瑪絲推出兩款「爸氣守護」限定組合。圖片來源：品牌提供

頭髮吹乾後，再使用草本強健養髮精華液，均勻噴灑於髮線及髮根，以指腹輕柔按摩。系列提供不同版本，去涼版適合不喜歡涼感或頭皮偏乾的人；有涼版較適合容易出油的頭皮；EX版則定位為進階日常養護。

艾瑪絲推出兩款「爸氣守護」限定組合。圖片來源：品牌提供

與其在油頭上不斷補噴乾洗髮或定型噴霧，先將頭皮洗乾淨並維持清爽，髮根通常更容易呈現自然蓬鬆感。

艾瑪絲推出兩款「爸氣守護」限定組合。圖片來源：品牌提供

男性外表管理5. 防曬不是怕曬黑，油光和泛紅也要顧

安耐曬光控男神防曬水凝乳，清爽防護兼顧膚色修飾

安耐曬光控男神防曬水凝乳。圖片來源：品牌提供

很多男生抗拒防曬，原因通常不是不知道紫外線，而是怕產品黏膩、泛白，擦完後還可能滿臉油光。其實防曬不只是避免曬黑，日常通勤、騎車或長時間待在戶外，都應做好基本防護。

安耐曬光控男神防曬水凝乳。圖片來源：品牌提供

安耐曬推出男性專用「光控男神防曬水凝乳」，具SPF50+、PA++++防曬係數，並採水凝乳質地，塗抹後不易留下明顯白色痕跡。配方加入皮脂吸附粉末，鎖定容易出油的男性膚況，同時搭配木糖醇與百里香萃取，維持清爽與保濕感。

安耐曬光控男神防曬水凝乳。圖片來源：品牌提供

產品帶有淡綠色修飾效果，可在視覺上調整泛紅與暗沉，並透過柔焦效果讓毛孔看起來較不明顯。40g售價500元，日常可在保養最後一步使用；大量流汗、擦拭臉部或長時間戶外活動後，也要記得適時補擦。

男性外表管理快速入門，先做好這4件事

1.洗完臉一定要補保濕

先從一瓶清爽乳液開始，比買滿整套卻懶得使用更實際。

2.嘴唇不能有明顯死皮

每天擦護唇膏，是最快提升乾淨感的小動作。

3.香水不能取代洗澡

先處理汗味與頭皮油味，再噴香水，整體氣味才不會打架。

4.油頭別只用造型品掩蓋

重新檢查洗髮方式與頭皮清潔，比狂噴蓬鬆產品更重要。

5.防曬用量不能太省，出門前均勻擦在臉部與頸部。