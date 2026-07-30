型男都在偷偷做這些事！4大男性外表管理術+好物推薦 擊敗油頭、乾唇、汗味

2026-07-30 20:10 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：DOLCE&GABBANA Beauty
圖片來源：DOLCE&GABBANA Beauty

男生想讓外表看起來更有精神，真的不只靠剪頭髮和換新衣服。臉部乾燥、嘴唇脫皮、頭髮扁塌，甚至靠近時聞到的汗味，都可能默默拉低整體乾淨感。

近年「男性外表管理」愈來愈生活化，不一定要花大把時間，也不代表每天都得完整化妝。從洗完臉多擦一道保養、選對護唇產品，到將頭皮與身體分開清潔，只要掌握幾個小細節，就能讓自己看起來更俐落。以下整理4大男性外表管理術與好物推薦，從臉、嘴唇、氣味到頭皮一次顧到。

編輯推薦

文章目錄

男性外表管理1. 臉部保養別只靠洗面乳

LSS鈦金系列。圖片來源：品牌提供
LSS鈦金系列。圖片來源：品牌提供

LAB SERIES鈦金能量緊緻系列，建立簡單3步驟

不少男生洗完臉就直接結束，等到臉開始乾、摸起來粗糙，才想到要擦保養品。其實男性肌膚常同時面臨出油與缺水，再加上刮鬍摩擦、長時間待在冷氣房，臉部也容易出現緊繃或乾燥感。

鈦金能量緊致精華。圖片來源：品牌提供
鈦金能量緊致精華。圖片來源：品牌提供

不想一開始就買太多產品，可以先建立「調理露、精華、乳液」3步驟。LAB SERIES雅男士鈦金能量緊緻系列，可先以「鈦金能量緊緻調理露」補充水分，再使用「鈦金能量緊緻精華」，最後搭配乳液完成保濕。

鈦金能量緊致乳液。圖片來源：品牌提供
鈦金能量緊致乳液。圖片來源：品牌提供

系列配方加入寡肽、5％菸鹼醯胺與白藜蘆醇，主要用於補水、維持肌膚柔嫩與改善乾燥造成的細紋。鈦金能量緊緻調理露200ml售價2,440元、鈦金能量緊緻精華27ml售價3,420元、鈦金能量緊緻乳液45ml售價3,470元；偏乾膚質也可將最後一步換成乳霜。

鈦金能量緊致調理露。圖片來源：品牌提供
鈦金能量緊致調理露。圖片來源：品牌提供

男性外表管理2. 乾唇和暗沉氣色，用淡妝悄悄整理

DOLCE&GABBANA Beauty從護唇、妝前開始最不容易失手

沁檸修護潤唇膏 圖片來源：DOLCE&GABBANA Beauty
沁檸修護潤唇膏 圖片來源：DOLCE&GABBANA Beauty

男生化妝不一定要追求完全遮住毛孔，現在更流行的是「看起來有精神，卻看不出妝感」。DOLCE&GABBANA 2027春夏男裝大秀，便以西西里夏日為靈感，透過清透底妝、自然光澤及潤澤雙唇，呈現像剛度假回來的健康狀態。

第一次接觸男士彩妝，可以先從「DG沁檸修護潤唇膏」開始。產品帶有清新檸檬香氣，加入義大利檸檬萃取與乳木果油，用於維持嘴唇柔嫩與自然光澤，改善一開口就被發現的乾燥脫皮感。

DG沁檸修護潤唇膏。圖片來源：品牌提供
DG沁檸修護潤唇膏。圖片來源：品牌提供

臉色容易看起來疲憊，也能在日常保養後加入「DG天生美膚佛手柑保濕妝前精華」，售價1,750元，單擦可增加肌膚潤澤感；想進一步均勻膚色，則可少量使用售價1,850元的「DG天生美膚藍莓精萃粉露SPF」。產品共有30種色選，使用時薄薄推開即可，不用把整張臉塗得像戴上面具。

DG金鑽炫光打亮棒。圖片來源：品牌提供
DG金鑽炫光打亮棒。圖片來源：品牌提供

拍照或參加活動時，也能將「DG金鑽炫光打亮棒」少量點在顴骨、鼻樑或鎖骨，增加自然光澤。關鍵是用量不要太多，目標是讓臉看起來有精神，而不是亮到像打了聚光燈。

男性外表管理3. 汗味別靠香水硬蓋

LÚCIDO 倫士度去味系列。圖片來源：品牌提供
LÚCIDO 倫士度去味系列。圖片來源：品牌提供

LÚCIDO倫士度把頭皮、身體分開洗，清爽感更自然

香水噴得再貴，若和頭皮油味、汗味混在一起，聞起來反而容易更複雜。尤其台灣夏季炎熱，通勤、戶外活動或運動後，後腦勺、頸部、胸口與腋下都可能成為氣味容易累積的位置。

LÚCIDO 倫士度去味系列，左為「頭皮去味洗髮精（草本柑橘）」，右為「零涼感去味沐浴露（草本柑橘）」。圖片來源：品牌提供
LÚCIDO 倫士度去味系列，左為「頭皮去味洗髮精（草本柑橘）」，右為「零涼感去味沐浴露（草本柑橘）」。圖片來源：品牌提供

日本LÚCIDO倫士度去味系列，將頭皮與身體分開設計。「頭皮去味洗髮精」以綿密泡沫洗去黏膩油脂與氣味來源，並有無香料及草本柑橘兩種選擇；身體清潔則推出「去味沐浴露」、「零涼感去味沐浴露」及「零涼感去味沐浴露（草本柑橘）」。

LÚCIDO 倫士度去味系列，左為「頭皮去味洗髮精」，右為「去味沐浴露」。圖片來源：品牌提供
LÚCIDO 倫士度去味系列，左為「頭皮去味洗髮精」，右為「去味沐浴露」。圖片來源：品牌提供

怕洗完身體太涼的人，可選零涼感款；偏好洗完留有清新氣息，則能選擇草本柑橘香。洗澡時也不要只是快速沖過，後腦勺、耳後、脖子、腋下與胸口等容易流汗出油的位置，都需要仔細清潔。真正舒服的氣味管理順序，應該是先把頭皮與身體洗乾淨，再視場合少量使用香水，而不是靠濃香直接把汗味蓋住。

LÚCIDO 倫士度去味系列情境圖，左為「頭皮去味洗髮精（草本柑橘）」，右為「零涼感去味沐浴露（草本柑橘）」。圖片來源：品牌提供
LÚCIDO 倫士度去味系列情境圖，左為「頭皮去味洗髮精（草本柑橘）」，右為「零涼感去味沐浴露（草本柑橘）」。圖片來源：品牌提供

男性外表管理4. 油頭扁塌先從頭皮下手

台灣消費者三大頭皮困擾「油、落、味」齊發！。圖片來源：品牌提供
台灣消費者三大頭皮困擾「油、落、味」齊發！。圖片來源：品牌提供

AROMASE艾瑪絲用「淨化＋養護」兩步驟整理髮根

髮型明明剛剪完，下午卻馬上貼在頭皮上，問題可能不只出在造型品，而是頭皮出油與老廢角質堆積。特別是容易流汗、長時間戴安全帽，或每天作息不固定的男性，髮根扁塌往往比臉上的細紋更容易讓人看起來疲憊。

艾瑪絲推出兩款「爸氣守護」限定組合。圖片來源：品牌提供
艾瑪絲推出兩款「爸氣守護」限定組合。圖片來源：品牌提供

AROMASE艾瑪絲提出「淨化＋養護」兩步驟。洗髮前先使用「5α捷利爾頭皮淨化液EX」，塗抹在乾燥頭皮後按摩，再依照平常方式洗髮，協助洗去多餘油脂與老廢角質。

艾瑪絲推出兩款「爸氣守護」限定組合。圖片來源：品牌提供
艾瑪絲推出兩款「爸氣守護」限定組合。圖片來源：品牌提供

頭髮吹乾後，再使用草本強健養髮精華液，均勻噴灑於髮線及髮根，以指腹輕柔按摩。系列提供不同版本，去涼版適合不喜歡涼感或頭皮偏乾的人；有涼版較適合容易出油的頭皮；EX版則定位為進階日常養護。

艾瑪絲推出兩款「爸氣守護」限定組合。圖片來源：品牌提供
艾瑪絲推出兩款「爸氣守護」限定組合。圖片來源：品牌提供

與其在油頭上不斷補噴乾洗髮或定型噴霧，先將頭皮洗乾淨並維持清爽，髮根通常更容易呈現自然蓬鬆感。

艾瑪絲推出兩款「爸氣守護」限定組合。圖片來源：品牌提供
艾瑪絲推出兩款「爸氣守護」限定組合。圖片來源：品牌提供

男性外表管理5. 防曬不是怕曬黑，油光和泛紅也要顧

安耐曬光控男神防曬水凝乳，清爽防護兼顧膚色修飾

安耐曬光控男神防曬水凝乳。圖片來源：品牌提供
安耐曬光控男神防曬水凝乳。圖片來源：品牌提供

很多男生抗拒防曬，原因通常不是不知道紫外線，而是怕產品黏膩、泛白，擦完後還可能滿臉油光。其實防曬不只是避免曬黑，日常通勤、騎車或長時間待在戶外，都應做好基本防護。

安耐曬光控男神防曬水凝乳。圖片來源：品牌提供
安耐曬光控男神防曬水凝乳。圖片來源：品牌提供

安耐曬推出男性專用「光控男神防曬水凝乳」，具SPF50+、PA++++防曬係數，並採水凝乳質地，塗抹後不易留下明顯白色痕跡。配方加入皮脂吸附粉末，鎖定容易出油的男性膚況，同時搭配木糖醇與百里香萃取，維持清爽與保濕感。

安耐曬光控男神防曬水凝乳。圖片來源：品牌提供
安耐曬光控男神防曬水凝乳。圖片來源：品牌提供

產品帶有淡綠色修飾效果，可在視覺上調整泛紅與暗沉，並透過柔焦效果讓毛孔看起來較不明顯。40g售價500元，日常可在保養最後一步使用；大量流汗、擦拭臉部或長時間戶外活動後，也要記得適時補擦。

男性外表管理快速入門，先做好這4件事

1.洗完臉一定要補保濕

先從一瓶清爽乳液開始，比買滿整套卻懶得使用更實際。

2.嘴唇不能有明顯死皮

每天擦護唇膏，是最快提升乾淨感的小動作。

3.香水不能取代洗澡

先處理汗味與頭皮油味，再噴香水，整體氣味才不會打架。

4.油頭別只用造型品掩蓋

重新檢查洗髮方式與頭皮清潔，比狂噴蓬鬆產品更重要。

5.防曬用量不能太省，出門前均勻擦在臉部與頸部。

#外表管理 #好物推薦 #彩妝保養 #父親節禮物

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短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦

短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦

2026-07-16 00:29 女子漾／編輯桑泥
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest

當靜奢風與極簡風持續席捲時尚圈，美甲也開始回歸「少即是多」的美感。比起一眼就吸引目光的華麗彩繪，現在更流行的是看似低調，卻藏著細節的精緻感。

今年不少韓國女星與歐美名人紛紛把指甲修剪得短短的，搭配乾淨的裸色、透粉或微法式設計，讓「短甲美學」成為近期美甲設計的熱門趨勢之一。

編輯推薦

1｜裸感透粉

圖片來源：Pinterest
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這款帶有乳白的粉色搭配自然甲型，能讓指尖看起來乾淨、有光澤，同時修飾膚色，比起厚重色彩，它更容易搭配各種穿搭，不論是上班、約會或旅行，都非常百搭。

這款色系也被不少美妝媒體形容為「No-Makeup Makeup」的指甲版本。


2｜微法式

圖片來源：Pinterest
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經典法式依舊流行，但今年的白色指尖變得更細、更低調，只在甲片最前端留下一道極細白線，不僅能拉長指甲視覺比例，也讓整體更精緻，是短甲最百搭的設計之一。


３｜極細珠光

圖片來源：Pinterest
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如果覺得單色太簡單，不妨加入細緻珠光，不是那種大亮片，而是隨光線若隱若現的珍珠光澤，這款既保有簡約感，又能提升整體精緻度，非常適合夏天。


４｜奶油色系單色光療

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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今年另一個熱門趨勢，就是奶油黃、燕麥白、霧灰藍等低飽和色系，這些顏色在短甲上特別耐看，不僅容易搭配日常穿搭，也符合今年夏季「柔和色彩」的流行方向。

編輯推薦

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#穿搭 #指甲油 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦 #夏天美甲趨勢

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2026-07-15 16:53 女子漾／編輯張念慈
男香選對比西裝更有魅力！6款「女生聞了會回頭」男香推薦 香奈兒成熟、LV度假感最搶眼。圖片來源：品牌提供
男香選對比西裝更有魅力！6款「女生聞了會回頭」男香推薦 香奈兒成熟、LV度假感最搶眼。圖片來源：品牌提供

香水早已不只是男性出門前隨手噴上的配件，更像是一張看不見的名片，還沒開口，就先讓人感受到他的穿搭風格、個性與品味。近年的高級男香也不再一味追求濃烈與侵略感，從清新柑橘、薰衣草、海風，到煙燻鳳梨、琥珀與木質調，都能展現不同層次的男性魅力。

想替另一半挑一款不容易出錯的香水，或正在尋找適合上班、約會與正式場合的男香，這篇精選6款話題香氛，從LV的加州海洋感、BOSS清爽薰衣草，到香奈兒深邃琥珀、Dior經典野性、CREED煙燻果香與ysl中性花香，一次找到最適合他的香氣個性。

文章目錄

編輯推薦

男香推薦1：路易威登海洋感 Woody Wagon Colognes限量香氛禮盒

路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供
路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供

路易威登攜手加州當代藝術家Alex Israel，將Parfums de Cologne系列化為一輛微縮木質旅行車，推出Woody Wagon Colognes限量香氛禮盒。車內一次收進Afternoon Swim、Pacific Chill、Sun Song、California Dream、City of Stars與On The Beach共6款香水，從陽光柑橘、清新果香到日本柚子與微鹹海風，完整描繪一趟加州公路之旅。

路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供
路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供

這款禮盒由60位工匠投入超過7,000小時打造，全車共有219個零件，結合桃花心木、天然米色半熟成皮革與Monogram花卉圖案，全球限量66件，向傳奇66號公路致敬，售價9,000歐元。

品牌同步為Sun Song、California Dream與Afternoon Swim推出3款全新旅行裝香水盒，以半透明樹脂結合漸層色彩，分別捕捉加州陽光、夕陽與海洋光影，並以金色金屬扣件、天然皮革飾板與Monogram圖騰延續旅行藝術與皮具工藝，每款限量100件，售價950歐元，兼具實用性與收藏價值。

男香推薦2：BOSS清爽派 自信奪目男性淡香精

BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供
BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供

夏天想噴男香，又擔心濃郁木質與辛香調太厚重，BOSS自信奪目男性淡香精以高濃度薰衣草為核心，打造清新卻不失深度的馥奇木質調。藍薰衣草與白薰衣草雙重精華交織出乾淨、純粹的芳香氣息，再以苔蘚香調增加沉穩木質尾韻。

形象廣告由足球球星Vinícius Júnior演繹，將香氣與球場上的速度、自信及進攻精神連結。亮面藍色瓶身搭配銀色字樣與黑色瓶蓋，同樣呈現清爽俐落的運動氣場。50ml售價3,200元、100ml售價4,300元，適合日常通勤、運動約會與休閒穿搭。

BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供
BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供

男香推薦3：香奈兒神秘調 藍色男性淬煉香精

香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供
香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供

香奈兒藍色男性淬煉香精將系列標誌性的木質氣息全面強化，呈現層次豐富、氣息濃烈的琥珀調香氛。岩玫瑰帶出皮革與樹脂般的神秘感，木質與琥珀香調則增加溫暖深度；香氣必須接觸肌膚，才能逐漸展現最完整的濃烈餘韻。

全新方形瓶身以俐落線條表現力量與優雅，適合正式晚宴、重要聚會或夜間約會。共有60ml、100ml與160ml，售價分別為6,750元、9,290元與12,080元，推薦給喜歡深色襯衫、西裝與極簡高級穿搭，偏愛皮革、樹脂及琥珀木質香氣的男性。

香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供
香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供

男香推薦4：Dior野性派 曠野之心淡香水

Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供
Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供

Dior曠野之心淡香水以卡拉布里亞佛手柑揭開明亮序幕，再與龍涎香呈現的灰琥珀氣息交融，最後由木質香調平衡整體層次。香氣在清新柑橘與溫暖木質之間轉換，呈現瀟灑不羈、帶一點野性卻不顯厚重的男性形象。

這款香水適用場合廣泛，穿白T恤與牛仔褲時能增加乾淨俐落感，換上襯衫或西裝又能襯托成熟氣場。30ml售價2,850元、60ml售價3,400元、100ml售價4,500元，並提供香水瓶刻字服務，適合第一次購買精品男香，或作為送給另一半的實用禮物。

Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供
Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供

Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供
Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供

男香推薦5：CREED煙燻感 Aventus阿文圖斯

CREED 阿文圖斯系列。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯系列。圖片來源：品牌提供

CREED Aventus阿文圖斯以前調的檸檬、粉紅胡椒、蘋果、香檸檬與黑醋栗揭開序幕，中調加入最具辨識度的鳳梨、茉莉與印尼廣藿香，最後由樺木、龍涎香、雪松、橡木苔與麝香收尾，形成明亮果香與沉穩煙燻木質的強烈反差。

剛噴時的鳳梨果香鮮明有活力，貼近肌膚後則慢慢轉為乾燥、沉穩，帶出近似皮革的溫暖質感。50ml售價8,900元、100ml售價12,800元，適合個性果斷、有主見，希望香水具備高辨識度與成熟氣場的男性。

CREED 阿文圖斯 龍蘊。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯 龍蘊。圖片來源：品牌提供

CREED 阿文圖斯。極。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯。極。圖片來源：品牌提供

CREED 阿文圖斯_Leave Your Mark。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯_Leave Your Mark。圖片來源：品牌提供

男香推薦6：YSL中性派 自由不羈淡香精

YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供
YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供

男生噴香水不一定只能選皮革、木質或辛香調，YSL自由不羈淡香精以法國薰衣草與摩洛哥橙花交織，清涼芳香感與柔美白花形成對比，聞起來率性俐落，又帶著若有似無的性感氣息。香氣遊走於傳統男女香界線之間，適合不喜歡典型濃厚男香的人。

婁峻碩曾以黑色西裝搭配自由不羈淡香精演繹YSL風格，並表示這類橙花與薰衣草交織的香氣不刻意卻有存在感，適合送給另一半，也能從白天一路使用到夜晚。推薦給穿搭偏時尚極簡，或希望和伴侶共用同一款香水的人。

YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供
YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供

男香FAQ：怎麼挑、怎麼噴，才不會聞起來太用力？

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q1：第一次買男香，該從哪一種香調開始？

第一次挑男香，可以先從柑橘、薰衣草或清新木質調入手，接受度通常較高，也比較適合上班、約會與日常使用。像Dior曠野之心淡香水以佛手柑搭配木質氣息，BOSS自信奪目男性淡香精則以薰衣草與苔蘚為主，都是相對容易駕馭的類型。

若本身喜歡氣味更有存在感，可以再往煙燻木質、琥珀或皮革感延伸，例如CREED阿文圖斯或香奈兒藍色男性淬煉香精。

Q2：香水一天噴幾下才不會太濃？

一般室內上班、通勤或約會，建議先從2至3下開始。濃度較高、木質或琥珀感較重的香水，1至2下通常就很有存在感；清新柑橘或海洋調，則可依場合略微增加。

最重要的是不要一次大量噴灑。與其剛出門就香味太重，不如先少量使用，下午再視情況補香。

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q3：香水噴在哪裡比較持久？

可以噴在手腕內側、手肘內側、頸側與鎖骨等有體溫的位置，讓香氣隨著溫度慢慢散開。也可以少量噴在胸口或後頸，走動時香氣會更自然。

噴在手腕後不要來回摩擦，讓香水自然乾燥即可，否則可能影響原本的香氣變化。

Q4：香水適合噴在衣服上嗎？

可以少量噴在一般衣物外側，留香通常比肌膚更久。不過，深色香水或濃度較高的香精，可能在白色、絲質、皮革與精緻布料上留下痕跡，最好先在不明顯處測試。

比較安全的方式，是將香水噴在胸口或後頸肌膚，再穿上衣服，香氣會從衣領自然散出。

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q5：夏天和冬天要選不同香水嗎？

夏天適合柑橘、薰衣草、海洋與清新木質調，聞起來較輕盈，不容易在高溫中顯得厚重。像路易威登Afternoon Swim、On The Beach與BOSS自信奪目男性淡香精，都更容易融入炎熱天氣。

冬天則可以選琥珀、煙燻木質、樹脂與皮革感較明顯的香氣，例如香奈兒藍色男性淬煉香精或CREED阿文圖斯，低溫下會顯得更溫暖、有層次。

Q6：送男友香水，怎麼挑才不容易踩雷？

可以先觀察他的穿搭與生活習慣。平常偏運動休閒，適合清爽薰衣草或柑橘調；常穿襯衫、西裝，則可考慮木質、琥珀與煙燻調；喜歡時尚中性風格，可以選YSL自由不羈淡香精這類帶花香與薰衣草的共享香。

不確定喜好時，優先選30ml或50ml容量，試香與送禮負擔都比較低，也較不容易造成浪費。

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q7：為什麼同一款男香，噴在不同人身上味道不一樣？

每個人的體溫、皮脂量、肌膚乾燥程度與生活環境不同，都會影響香水的甜度、木質感與留香表現。同一款香水在試香紙上可能很清新，噴到肌膚後卻可能變得更暖、更甜或更煙燻。

因此買香水時，不要只聞試香紙。建議實際噴在手腕或手臂內側，等待至少30分鐘，再確認中後調是否仍然喜歡。

Q8：香水怎麼保存才不容易變質？

香水應避免陽光直射、高溫、潮濕與劇烈溫差，建議放在陰涼乾燥的櫃子裡，不要長時間擺在浴室、窗邊或車內。

使用後記得將瓶蓋蓋緊。若香氣明顯改變、液體顏色異常加深，或出現不正常混濁與沉澱，就不建議繼續使用。

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#LV #淡香精 #香奈兒 #ysl #香水香氛 #男用香水 #情人節禮物 #父親節禮物

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2026-07-28 15:48 女子漾編輯 / Sydney
圖片來源：Pinterest、Pinterest
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過往緊貼身形、悶熱不透氣的緊身牛仔褲早已不再是夏日首選，取而代之的，是過膝長度、寬鬆剪裁的「百摩達短褲」（Bermuda Shorts），這款帶有幾分中性古著感與中性質感的單品，不僅能輕鬆遮擋大腿贅肉，更在時尚博主的社群版面上掀起狂熱。只要掌握「上短下寬」與「俐落腰線」這 2 個比例秘訣，就能打破過膝短褲容易顯矮的迷思，穿出乾淨又顯腿長的好比例。

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疊穿短版馬甲 ✕ 西裝百摩達褲｜層次感爆棚的英倫復古

想讓短褲穿搭更有層次，不妨嘗試「內短外疊」的搭配心法。以白色短袖 T-shirt 疊搭短版丹寧馬甲，創造出視覺上的高腰點，下身則選擇垂墜感強烈的黑色西裝百摩達褲。棕色皮帶與紅色斜背包相呼應，搭配蕾絲滾邊白襪與厚底 T 字瑪莉珍鞋，散發出一股充滿細節感的英倫學院風。

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貼身小背心 ✕ 亮眼配件｜上緊下鬆的隨性微辣

除了短版襯衫，以貼身的小背心或短 T-shirt 疊搭也是解鎖好比例的關鍵。將上身線條收緊，對比出百摩達短褲的寬鬆度，再透過腰帶精準標示出腰線位置。不妨參考韓系女孩的巧思，在深色丹寧百摩達褲的褲管加上荷葉邊細節，並以紅色的腰帶與芭蕾舞鞋作為視覺亮點，讓中性的短褲造型瞬間多了幾分少女的精緻與浪漫。

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短版背心 ✕ 同色系套裝｜同色系延伸拉長身形

如果擔心切分比例會顯得身材矮小，同色系的順色穿搭（Monochrome）絕對是零失誤的解答。選擇一件帶有蕾絲或摺皺細節的白色無袖短上衣，搭配同色的白色高腰百摩達短褲，利用一體感視覺達到拉長身形的功效。搭配黑色瑪莉珍鞋與白襪，在清爽極簡的氛圍中呈現出乾淨且不費力的夏日質感。

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中性襯衫 ✕ 領帶混搭｜隨性帥氣的 Boyish 風格

想要嘗試更具個性的中性風格，可以選擇將寬鬆的大尺寸襯衫與百摩達短褲組合。即使沒有刻意露出腰線，也能透過繫上領帶、戴上墨鏡等強烈配件，創造出結構鮮明的 Boyish 風格。搭配厚底皮鞋與白襪，將男裝女穿的率性演繹得極具態度，展現毫不矯作的酷妹氣場。

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百摩達短褲的魅力，在於它既擁有長褲的自在安全感，又保留了短褲的清爽度。這個夏天，不妨拋開緊身褲的束縛，掌握好上短下寬與腰線標示的比例秘訣，換上一條百摩達短褲，穿出屬於你的夏日時髦與舒心姿態。

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上班穿搭再也不難！日韓女生最愛「西裝外套」混搭營造5套時髦又高級LOOK

上班穿搭再也不難！日韓女生最愛「西裝外套」混搭營造5套時髦又高級LOOK

2026-07-20 23:32 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：wear@陽、@【公式】ファニーカンパニー、@𝗬𝘂𝗻𝗮
圖片來源：wear@陽@【公式】ファニーカンパニー@𝗬𝘂𝗻𝗮

每天出門還在為穿什麼傷腦筋？上班穿搭其實沒有大家想的那麼難，如果希望打破上班無聊沉悶的造型，其實可以先觀察每一季的流行動態，像是近期日韓女生們皆紛紛換上西裝外套，俐落簡約的款式，很適合通勤或任何場合穿著，只要簡單混搭在透過內搭或下身更換，就能穿出時髦顯層次的全新視覺，以下總整理 5 套日韓女生最愛的西裝外套混搭方式，結合不繁複的穿衣技巧，便能展現令人為之一亮的 LOOK ，想知道有哪些值得關注的搭配嗎？一起來看看吧。

編輯推薦

夏季跟著日韓女生以「西裝外套」混搭展現高級時髦LOOK 01.

圖片來源：wear@みきのすけ
圖片來源：wear@みきのすけ

選擇落肩、Oversize、長版的西裝外套，運用寬鬆的輪廓，不僅降低西裝的拘謹感受，同時利用俐落版型修飾顯瘦身型，營造出不費力的慵懶與鬆弛感。

夏季跟著日韓女生以「西裝外套」混搭展現高級時髦LOOK 02.

圖片來源：wear@𝗬𝘂𝗻𝗮
圖片來源：wear@𝗬𝘂𝗻𝗮

選用寬鬆版型的雙排釦西裝外套，內搭一件藍色襯衫，可以增加知性幹練的氣息，下身加上五分短褲、短靴，瞬間凸顯專屬魅力的個性印象。

夏季跟著日韓女生以「西裝外套」混搭展現高級時髦LOOK 03.

圖片來源：wear@【公式】ファニーカンパニー
圖片來源：wear@【公式】ファニーカンパニー

當懶得想穿搭時，不妨嘗試以西裝外套加細肩帶長洋裝，簡單不繁複的穿衣巧思，讓外出時刻輕鬆秒時髦，再加入夾腳拖鞋、黑框眼鏡點綴就很好看加分。

跟著日韓女生以「西裝外套」混搭展現高級時髦LOOK 04.

圖片來源：wear@maru
圖片來源：wear@maru

近期相當夯的蕾絲背心，成為日韓女生人手一件的必備單品，以短袖西裝外套混合下襬蕾絲滾邊背心來增加層次，再融入微喇叭的黑色長褲，立即層層堆疊出充滿巧思的聚焦亮點。

跟著日韓女生以「西裝外套」混搭展現高級時髦LOOK 05.

圖片來源：wear@陽
圖片來源：wear@陽

以西裝外套、雕花上衣與長褲為搭配，透過兩種色系的結合，營造簡約又高級的知性品味，完美演繹出夏日微正式的時尚職場穿搭。

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夏日上班族必收藏！低調卻質感爆棚的夏季美甲推薦

夏日上班族必收藏！低調卻質感爆棚的夏季美甲推薦

2026-07-30 00:33 女子漾／編輯桑泥
夏日上班族必收藏！低調卻質感爆棚的夏季美甲推薦。 圖片來源：Pinterest
夏日上班族必收藏！低調卻質感爆棚的夏季美甲推薦。 圖片來源：Pinterest

對於每天需要開會、簡報與客戶溝通的上班族來說，美甲其實是一種「無聲的個人風格」。太過華麗的水鑽、誇張彩繪，可能不符合職場氛圍，但完全不整理指尖，又容易讓整體造型少了一點精緻感。小編整理了以下上班族專屬的夏季美甲範本，讓大家的指尖低調卻質感爆棚，看看哪款最對妳的味！

編輯推薦

1. 極光珍珠裸色

圖片來源：Pinterest
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如果說要選一款不出錯的職場美甲，那絕對是極光珍珠裸色。以透明感或極淡的奶茶色為基底，表面刷上一層極細緻的珍珠光。

在室內看，它有一種乾淨、健康的裸透感，走到陽光下，指尖則會折射出淡淡的、像是珍珠母貝般的亮光，整體低調又極致優雅。


2. 裸感透粉色系

圖片來源：Pinterest
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裸感透粉介於透明與淡粉色之間的色調，能修飾甲面不均勻感，讓雙手看起來更加乾淨、柔和。它不像鮮豔色系容易限制穿搭，也不像深色指甲容易帶來強烈存在感，搭配白襯衫、西裝外套或夏季洋裝，都能自然融合。


3. 微法式美甲

圖片來源：Pinterest
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法式美甲永遠不會退流行，可以說是經典中的經典，今年流行的則是更細緻的微法式版本。比起傳統粗白線，今年更偏好極細線條，搭配裸粉、透明底色或柔和色彩。

這個設計能在正式場合保持優雅，同時又比單色美甲多了一點細節感，無論是面試、重要會議或日常辦公，都很適合。


４. 霧面莫蘭迪色系

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夏日炎炎，想在視覺上帶來一抹清涼，不妨嘗試霧面感的莫蘭迪色系。

霧面設計讓整體呈現一種沉穩、內斂的高級灰調，低調中帶著一絲清冷的高級感，能給人留下深刻且專業的印象。

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