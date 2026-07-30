2026-07-30 19:00 女子漾／編輯張念慈
保養圈都在搶PDRN！5大品牌精華、乳霜、面膜新品，價格與特色一次整理
PDRN成為2026年保養市場熱門關鍵字，各品牌不只比較配方濃度，更開始從成分來源、產品劑型與使用情境做出差異。除了市場熟悉的鮭魚來源PDRN，這次還出現米萃PDRN、微生物發酵來源PDRN，以及結合品牌專利技術的複方設計。
從全臉精華、密集保養筆到生物纖維面膜，PDRN產品選擇愈來愈多。以下整理麗珠蘭、巴黎萊雅、DIOR、MERZ AESTHETICS與寵愛之名5大新品，帶你掌握各自的配方特色與使用方式。
文章目錄
PDRN產品推薦1. 《迪奧PDRN水光筆》
首度採用米萃PDRN，搭配維他命Cg與菸鹼醯胺
DIOR在「逆時活氧系列」中推出品牌首款《迪奧PDRN水光筆》，突破常見的鮭魚來源，改以水解米DNA取得的「米萃PDRN」作為核心成分，並搭配維他命Cg、菸鹼醯胺及聖母百合萃取。
雖然產品名稱為「水光筆」，實際使用範圍並不限於局部。建議於每天早晚使用，在精華之後沿著肌膚紋理由內向外塗抹全臉，作為密集保養步驟。
質地中另加入精華油與微光珍珠粒子，除了提供滋潤度，也能在塗抹後增加肌膚表面的光澤感。新品容量為20ml，建議售價3,450元，預計於2026年8月1日上市。
PDRN產品推薦2. MERZ AESTHETICS美國音波拉提凍膜
三片式分區設計，鎖定療程後保養需求
MERZ AESTHETICS推出「美國音波拉提凍膜」，定位為美國音波二代療程後搭配使用的保養產品，配方包含PDRN、胜肽、腺苷、菸鹼醯胺及多重玻尿酸，主打補充水分、舒緩乾燥不適與維持肌膚穩定。
有別於一般單片式面膜，產品依照臉部與頸部輪廓分為三個區域，分別覆蓋額頭、雙頰至下顎，以及頸部，希望改善面膜在立體曲面容易翹起或不服貼的問題。
由於產品具有特定療程後的使用情境，目前僅於美國音波二代指定合作診所提供。療程後的膚況與保養方式因人而異，使用前應先諮詢施作醫師，並依醫師指示安排清潔、防曬及保養程序，不宜自行以面膜取代專業評估。
PDRN產品推薦3. 寵愛之名PDRN泌肽水光生物纖維面膜
微生物PDRN結合牛奶外泌體與六胜肽
寵愛之名推出「PDRN泌肽水光生物纖維面膜」，以微生物BiomePDRN、牛奶外泌體與六胜肽組成主要配方，搭配品牌擅長的生物纖維面膜材質，鎖定補水、維持彈潤感及改善乾燥造成的黯淡膚況。
與動物來源PDRN不同，使用的BiomePDRN是從特定酵母菌經微生物發酵與純化取得；牛奶外泌體則作為複方成分之一，六胜肽主要用於維持肌膚平滑細緻的視覺感受。
生物纖維材質的特色是柔軟且能貼合臉部細節，建議每次敷約15分鐘，取下面膜後再按摩剩餘精華，無須另外清洗。可作為乾燥時的密集補水，或於重要場合前搭配日常保養使用。
PDRN產品推薦4. 巴黎萊雅超水光P.D.R.N.修護精華
全新「紫光瓶」加入20萬ppm專利PDRN
巴黎萊雅推出全新「超水光P.D.R.N.修護精華」，又被稱為「紫光瓶」。新品加入20萬ppm的專利PDRN，並結合普拉斯鏈PRO與菸鹼醯胺，鎖定乾燥、暗沉及缺乏光澤等日常膚況。
紫光瓶定位為全臉使用的精華產品，可於每天早晚清潔及化妝水步驟後使用。除了PDRN，菸鹼醯胺也是近年保養品常見成分，主要可協助維持肌膚明亮感。
PDRN產品推薦5. REJURAN麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品
c-PDRN®延伸乳液、乳霜與面膜，依不同膚況搭配
REJURAN麗珠蘭將CLINIC LINE專業通路保養品引進台灣，全系列以品牌核心成分c-PDRN®為特色。其中「肌底喚膚輕潤乳液」採清爽水感質地，適合日常補水；「肌底喚膚修護乳霜」加入乳木果油、荷荷巴籽油及玻璃苣籽油，適合乾燥膚況加強滋潤；「肌底喚膚修護面膜」則搭配褐藻醣膠、泛醇、海藻精華與透明質酸，可作為集中補水保養。
此外，系列還包括「肌底喚膚眼部精華凝膠」與SPF50+、PA+++的「防曬精華乳」，可依白天、夜間及特殊保養需求搭配使用。全系列主要透過指定專業通路販售。
PDRN保養品怎麼挑？先看3個方向
1. 根據使用情境選產品
每天使用可選擇精華、乳液或乳霜；想在短時間內加強補水，可選面膜或密集保養產品。具有療程後使用情境的產品，則應優先依醫師或診所提供的方式使用。
2. 不要只比較數字與濃度
不同品牌使用的PDRN來源、純化方式、分子處理技術及標示單位並不相同，因此不能單純以ppm或百分比直接判斷產品優劣。產品的完整配方、質地與是否符合自己的膚質，同樣重要。
3. 敏感肌先做局部測試
首次使用新產品，可先取少量塗抹於耳後或下顎周圍，觀察肌膚反應。若正處於泛紅、脫皮、傷口未癒合或療程後膚況不穩定的階段，應先暫停自行疊加新品，並諮詢皮膚科醫師。