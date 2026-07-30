2026-07-30 17:19 女子漾／編輯張念慈
2026秋季香水新品太會撩！DIOR蝴蝶美翻、Zendaya代言PRADA 4品牌命定香一次看
2026秋季香水全面換上新氣味！從迪奧MISS DIOR的香草玫瑰、PRADA由Zendaya演繹的漿果花香，到BRUNELLO CUCINELLI以義大利詩歌打造的精品香精，以及唐綺陽共同創立的台灣香氛品牌Liáoliáo撩撩，香水不只用來留下記憶，更成為表達個性、轉換情緒與收藏生活片刻的新方式。
文章目錄
香水新品推薦1. DIOR全新《MISS DIOR香氛》
甜美玫瑰加入香草，瓶身蝴蝶結也能換造型
經典MISS DIOR在2026年迎來全新篇章，以迪奧契作莊園栽種的格拉斯玫瑰原精為香氣核心，揉合香草、帶有杏仁氣息的東加豆與乳香檀木，最後以廣藿香及玫瑰木增添鮮明層次。整體屬於溫柔甜潤的香草花香調，既保留MISS DIOR招牌花香，也多了一分像甜點般的暖意。
瓶身設計同樣藏有亮點，經典單耳蝴蝶結首次換上「蒙田灰千鳥格紋」，並攜手法國Faure高級織帶工坊打造。品牌另推出淡粉、黑白、丹寧與玫瑰粉色共4款可替換式瓶飾蝴蝶結，讓100ml香水瓶也能像精品包一樣換上不同配件。
全新《MISS DIOR香氛》將於8月1日上市，30ml售價3,500元、50ml售價4,950元、100ml售價7,000元；瓶飾蝴蝶結每款750元，於指定櫃點販售。
「MISS DIOR 愛戀香繫」期間限定活動浪漫登場
為迎接全新《MISS DIOR香氛》上市，DIOR將於2026年8月1日至9月3日，分別在台中、高雄與台北舉辦「MISS DIOR愛戀香繫」期間限定活動。現場以法式宮廷美學、高訂蝴蝶結與格拉斯玫瑰打造夢幻香氛花園，規劃香氛探索、愛戀試妝、人生四格留影等體驗，還能近距離欣賞全新瓶飾蝴蝶結；活動期間消費達指定門檻，另可參加蝴蝶結DIY工坊，親手製作專屬掛飾。
活動將依序於8月1日至11日登場台中漢神洲際百貨、8月13日至19日前進高雄漢神巨蛋，最後於8月23日至9月3日在台北信義新天地A11亮相。
香水新品推薦2. BRUNELLO CUCINELLI《INCANTI POETICI詩韻芳蹤》
把晨光、寂靜與回憶變成3首嗅覺詩
義大利精品品牌BRUNELLO CUCINELLI推出《INCANTI POETICI詩韻芳蹤》系列，以義大利詩歌與自然景色為創作靈感，透過3款香精分別描繪光、寂靜與回憶，將品牌一貫低調、內斂的人文美學延伸至香氛世界。
《晨曦秘語香精》由調香師Alberto Morillas創作，以西西里黃柑橘揭開明亮序幕，接續橙花的純淨花香，最後由檀香與暹羅安息香收尾，像清晨陽光灑落橙園，適合喜歡乾淨柑橘與溫暖木質氣息的人。
《寂光之境香精》由Jordi Fernandez操刀，義大利佛手柑與依蘭依蘭先帶出清新花香，再加入寮國肉桂、鹹焦糖和沉香，形成辛香、甜暖與深邃木質交疊的氣味；《柔香尋憶香精》則以芫荽籽、聖巴克茉莉、椰子及廣藿香，營造帶有奶香的溫柔記憶感。3款香精售價皆為9,200元。
香水新品推薦3. PRADA Paradoxe唯我莫測淡香精－魅甜果境
Zendaya接任全球大使，黑醋栗與奶漬橙花甜酷登場
PRADA Beauty正式宣布Zendaya成為「PRADA Paradoxe唯我莫測香氛系列」全球品牌大使。擁有演員、歌手、舞者及時尚指標等多重身分的她，將以不受單一標籤定義的形象，演繹系列強調多面、自信與真實自我的精神。
同步登場的新品「PRADA Paradoxe唯我莫測淡香精－魅甜果境」，主打漿果花香調，以黑醋栗漿果香帶出鮮活果香，再結合明亮橙花原精與溫潤的奶漬橙花，讓酸甜漿果和柔滑花香相互碰撞，適合喜歡甜香、卻又不想太過稚氣的人。
新品預計於2026年9月上市，30ml售價3,600元、50ml售價4,750元、90ml售價6,750元；全新形象廣告則由《月光下的藍色男孩》導演Barry Jenkins執導。
香水新品推薦4. Liáoliáo撩撩
唐綺陽推出香氛品牌，不按星座選香、改看今天的心情
唐綺陽與台灣香水上櫃公司光速火箭共同創立全新香氛品牌「Liáoliáo撩撩」，名稱同時包含「撩撩」與「聊聊」兩層意義，希望香氣能像輕柔纏繞的情緒，也像一場與自己展開的對話。
品牌雖然以占星中的火、土、風、水四大元素為靈感，卻不鼓勵消費者單純依照星座對號入座，而是根據當天需要的狀態選香。首波共推出5款50ml淡香精，每款售價2,880元。
唐綺陽訂製款《One-Off獨有》以橙花、薰衣草、茉莉與雪松打造東方花香木質調；火象靈感《Day One第一日》運用柑橘、薑與岩蘭草，象徵重新出發；地象靈感《Non-Standard非典型》以紙莎草、皮革和檀木呈現沉穩節奏。
風象靈感《Open-Ended不設限》結合焚香、百合與麝香，營造透明留白感；水象靈感《To Be Continued未完待續》則描繪雨後森林般的濕潤氣息。全系列將於8月2日正式上市。