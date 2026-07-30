2026人氣護髮推薦！從人氣髮膜、護髮油到吹風機，6款人氣護髮亮點一次看

夏季紫外線、高溫與濕氣，加上染燙、漂髮及吹整造成的熱傷害，都可能讓頭髮出現乾澀、毛躁、分岔、打結與失去光澤等問題。想讓受損髮恢復柔順，除了選對髮膜與免沖洗護髮，也不能忽略洗髮前修護、熱工具防護及吹乾方式。以下整理6款近期值得關注的髮膜、護髮油、護髮噴霧與吹風機。無論想改善夏日毛躁、修護漂染受損、提升髮絲光澤，或縮短吹髮時間，都能快速找到適合自己的選擇。

推薦1：72小時柔順＋230度抗熱｜fino高效滲透護髮系列

由ILLIT成員WONHEE代言的fino高效滲透護髮系列。系列包含高效滲透護髮膜、高效滲透護髮油與水感護髮精華，可依照髮質粗細、受損程度及日常保養習慣選擇，不需要所有髮質都使用同一種厚重質地。fino高效滲透護髮膜以精準修護科技，將美容精華深入包覆受損髮絲，搭配角鯊烷、珍珠精華及護膚級美容成分，協助撫平凌亂毛鱗片，改善乾燥、打結與毛躁問題，柔順效果最長可維持72小時。

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偏好免沖洗護髮的人，可選擇高效滲透護髮油，滋潤不厚重，並能防禦最高230度熱傷害，適合吹整或使用離子夾、電棒捲前塗抹。細軟髮則可選擇更輕盈的水感護髮精華，快速改善毛躁與糾結，減少油膩與扁塌感。

推薦2：對抗紫外線、高溫與濕氣｜魅尚萱完美修護彈潤護髮膜

魅尚萱全新完美修護彈潤護髮膜，是從夏日環境傷害切入，鎖定因日曬、熱傷害及濕氣造成的粗糙髮況。配方採用專利「摩洛哥堅果油膠囊™」科技，將修護成分深入髮絲，協助強韌脆弱髮芯，同時增加髮絲的彈潤度、柔順度與光澤感。

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除了改善濕氣造成的毛躁、亂翹及不服貼，也能針對日曬、染燙與高溫吹整後的乾枯問題進行集中滋養。對喜歡韓系水光髮、經常使用電棒整理捲度，或一到夏天頭髮就容易膨脹的人來說，這款髮膜的優勢就在於同時回應紫外線、高溫與濕氣三種夏日髮絲困擾，輕鬆養成 aespa 同款的韓系水光髮！

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推薦3：三重植物奶補濕｜LUSH燕麥奶護髮噴霧

這款免沖洗護髮產品採用純素配方，結合杏仁奶、椰奶及燕麥奶，以三重植物奶為乾燥髮絲補充潤澤，同時維持輕盈、不黏膩的使用感。噴在濕髮上時，可作為吹整及高溫造型前的基礎護髮，協助減輕熱力對髮絲造成的負擔；使用於乾髮時，則可以快速整理毛躁、降低靜電並增加髮絲香氣。

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無論細軟髮、粗硬髮或一般髮質，都能依照自己的髮量調整使用量。細軟髮可少量噴在髮中至髮尾，乾燥或粗硬髮則可視需要疊加。乾濕髮皆可使用，加上三重植物奶補濕與輕盈質地，是這款護髮噴霧最容易融入日常保養的原因。除了護髮噴霧，燕麥奶系列也包含洗髮乳及護髮素，適合喜歡使用同系列完成洗髮、潤髮與免沖洗護理的人。

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此外，LUSH也推出燕麥奶頭髮護理禮盒，一次收錄燕麥奶護髮噴霧（60克）、燕麥奶洗髮乳（50克）及燕麥奶護髮素（50克），旅行友善尺寸方便從洗髮、潤髮到免沖洗護理一次完成，外出也能維持柔順髮況。

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推薦4：3分鐘修護三大髮絲鍵結｜OLAPLEX N3 PLUS強韌煥芯洗前髮膜

經常漂髮、染髮、燙髮或使用高溫造型工具的人，髮絲問題通常不只停留在表面乾燥，也可能伴隨脆弱、容易斷裂、彈性下降及結構受損。OLAPLEX N3 PLUS強韌煥芯洗前髮膜的最大特色，就是將修護焦點深入髮絲結構，針對二硫鍵、鹽鍵與氫鍵三大髮絲鍵結進行護理。

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新品結合品牌專利Bond Building Technology™髮鍊結構科技，以及Damage Defense Cationic Complex™損傷防禦陽離子複合科技，從髮芯到毛鱗片強化受損結構，而不只是提供表面的滑順感。使用方式也相對快速，只需在洗髮前塗抹並停留3分鐘，就能完成一次集中型護髮。對生活忙碌、沒有時間長時間敷髮，卻希望改善漂染、燙髮及熱造型損傷的人而言，3分鐘修護三大髮絲鍵結正是這款洗前髮膜最鮮明的優勢。

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推薦5：一膜一油雙層修護｜ORIBE不可一世深層髮膜＋髮油

有些頭髮剛完成護理時十分柔順，但經過一次洗髮後，又立即恢復乾澀與失去光澤，可能代表保養效果只停留在髮絲表面。ORIBE不可一世系列以「一膜一油」作為修護切角，透過深層髮膜滋養並強韌髮絲內部，再使用髮油封存水分、撫平毛躁及提升外層光澤，形成由內到外的雙層護理。

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不可一世深層髮膜加入白茶、非洲生命之樹油、茉莉及鹿角菜膠，提升髮絲滋養度、柔軟度與強韌感；被譽為「流動黃金」的不可一世髮油，則能輕盈撫平毛躁、鎖住光澤並提供抗熱防護，順滑效果最長可維持72小時。一膜修護髮絲內部、一油封存外層光澤，適合重視深層滋養與奢華護髮感受的人。

推薦6：兩億等離子＋11萬轉高速快乾｜凱夢溫控國際電壓等離子吹風機

護髮不只依靠髮膜、護髮油與精華，吹風機的風量、溫度及吹整時間，也可能影響頭髮乾燥與毛躁的程度。凱夢溫控國際電壓等離子吹風機每秒可釋放兩億高濃度正、負等離子，協助減少髮絲靜電與毛躁。搭配11萬轉無碳刷高速馬達，以高速氣流帶走水分，降低長時間以高溫吹髮的需求。

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產品同時具備多段智慧溫控、冷熱交替循環、LED顯示螢幕及自動濾網清潔功能，可依不同髮質及吹整需求調整。另一項實用特色是支援國際電壓，出國時不需要另外攜帶變壓器，加上機身重量約350克，適合旅遊、出差或經常移動使用。也推薦搭配品牌熱銷突破百萬罐的免沖洗護髮產品「果酸極致修護精華（果酸小白瓶）」，從吹整前到吹整後建立完整護髮流程。果酸小白瓶添加三重保濕與水解胺基酸成分，乾濕髮皆可使用，可協助撫平毛躁、提升保濕力，並降低熱造型造成的乾燥感。

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