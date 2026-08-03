瀏海一到下午就「條碼化」？夏季頭皮油膩扁塌：洗髮前多這步更清爽

2026-08-03 17:01 潮健康

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：夏季悶熱潮濕，瀏海容易下午就扁塌出油。
  • 重點二：頭皮油膩不只靠多洗頭，洗前清潔也很重要。
  • 重點三：頭皮淨化須依膚況調整，避免過度刺激。

　

　

夏季氣溫升高，加上台灣潮濕悶熱的環境，許多人早上才洗完頭，到了下午便出現髮根扁塌、瀏海結成一束束的「條碼瀏海」。即使天天洗頭，頭皮仍可能感到油膩、悶癢或產生異味，讓人誤以為是洗髮精清潔力不足，因而反覆加強清洗，結果卻增加頭皮負擔。

　

白髮與頭皮護理品牌雅鄔樂表示，頭皮與臉部肌膚一樣，也會累積皮脂、汗水及造型產品殘留。尤其夏季長時間戴安全帽、戶外活動或待在悶熱環境中，更容易出現油脂堆積、髮根貼頭皮等問題。除了選擇適合自己的洗髮產品，也可依個人頭皮狀況，在洗髮前增加頭皮清潔步驟，作為日常頭皮清潔的一部分。

　

頭髮洗了還是油，問題可能出在洗髮前許多人面對頭皮出油，第一個反應是增加洗頭次數或使用清潔力較強的洗髮精，但如果沒有先處理堆積在頭皮上的油脂與髒污，洗完後仍可能覺得不夠清爽，需檢視洗髮方式、安全帽清潔及造型產品是否殘留，再依個人頭皮狀況評估是否需要額外的頭皮清潔步驟，頭皮清潔頻率應依個人頭皮狀況、產品使用說明及專業建議調整。

　

雅鄔樂建議，額外清潔應以溫和、適量為原則，使用頻率需依頭皮狀況及產品標示調整；使用後若出現刺痛、泛紅或持續搔癢，應立即停用，不宜繼續增加使用次數。

　

油性頭皮不代表每天都要深層清潔洗髮的重點在清潔頭皮，不需要大力摩擦髮絲；水溫也不宜過熱，以免增加頭皮刺激。而頭皮淨化並非次數越多越好，仍需依個人出油程度、生活習慣與季節變化調整。若頭皮較乾燥或敏弱，可適度降低頻率，使用時也應避免用指甲大力搔抓，且水溫不宜過高，並確實沖洗乾淨。

　

清爽蓬鬆，應從照顧頭皮開始健康管理師張恆恩最後分享：夏季頭皮容易因流汗、安全帽悶熱與生活環境而顯得油膩，追求清爽不代表需要用力搓洗頭皮與髮絲，建議依個人頭皮出油狀況安排洗頭頻率、使用溫水搭配指腹清潔，並定期清洗安全帽內襯及枕頭寢具，有助於維持頭皮清潔與日常頭皮健康。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依 據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

原文出處：瀏海一到下午就「條碼化」？夏季頭皮油膩扁塌：洗髮前多這步更清爽

精華 FAQ

  • 因為高溫潮濕、流汗與安全帽悶熱會讓頭皮油脂堆積，髮根更容易貼頭皮扁塌；若造型產品或髒污殘留，也會讓瀏海看起來一束束。

  • 不一定。文章建議先檢視洗髮方式、安全帽與產品殘留，再依頭皮狀況決定是否加強洗前清潔；若只一味增加洗頭次數，反而可能增加頭皮負擔。

  • 應以溫和、適量為原則，頻率要依頭皮出油程度與產品標示調整；若出現刺痛、泛紅或持續搔癢就要停用，並避免指甲抓洗與過熱水溫。

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下雨天穿什麼鞋？2026防水鞋推薦15款，Nike、Salomon、adidas熱門款整理

下雨天穿什麼鞋？2026防水鞋推薦15款，Nike、Salomon、adidas熱門款整理

2026-07-30 15:25 女子漾／編輯金柔葳
圖片來源：IG@ddsw.shop、@livestockcanada
圖片來源：IG@ddsw.shop、@livestockcanada

台灣梅雨季與秋冬雨季總是讓雙腳悶濕不適？這時一雙兼具防水機能與潮流顏值的「防水鞋」就是下雨天的救星！本篇 JUKSY 編輯嚴選 2026 年 15 雙好看耐穿的防水鞋推薦，包含 Nike、Salomon、Adidas 等熱門品牌與 GORE-TEX 潮鞋款式。不論日常通勤或戶外穿搭，讓你下雨天出門依然帥氣乾爽！

編輯推薦

文章目錄

防水鞋推薦 1. adidas Originals Superstar II MG GTX：經典貝殼頭加上 GORE-TEX，雨天街頭穿搭神鞋

購買通路：adidas 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,290 元

經典街頭潮流鞋履 adidas Originals Superstar 也有了防水版本，這雙 Superstar II MG GTX 將經典貝殼頭完美注入現代戶外機能，鞋面特別採用高質感磨砂革與軍規級彈道尼龍打造，不僅耐磨度大提升，更搭載了 GORE-TEX® 透氣防水薄膜 與橡膠防泥護板，即便遇到暴雨狂炸也能保持雙腳絕對乾爽。細節部分更加入了反光斑點鞋帶與三線條紋設計，在夜間或暗處穿搭時更能展現出色的視覺亮點。

圖片來源：adidas
圖片來源：adidas

防水鞋推薦 2. New Balance Hierro v9 GORE-TEX：黃金大底加持，最帥山系越野防水跑鞋

購買通路：New Balance 官網及指定門市
建議售價：新台幣 4,480 元

這款 New Balance Fresh Foam X Hierro v9 GORE-TEX 全鞋搭載 GORE-TEX® 頂級防水防風薄膜，同時保有優異透氣度，在暴雨天或戶外泥濘山徑中，雙腳依然能保持絕對乾爽。中底採用獨家 雙密度 Fresh Foam X 緩震科技，上層軟彈舒適、下層穩定支撐，走一整天也不累腳；搭配戶外玩家最愛的 Vibram® Megagrip 黃金大底 與專利顆粒胎紋，不論是濕滑騎樓磁磚還是泥濘山路都能提供極致抓地力，搭配防護力滿分的 Toe Protect 護趾技術 與一體式防砂鞋舌，完美兼具了潮流外型與硬核機能。

圖片來源：New Balance
圖片來源：New Balance

防水鞋推薦 3. Nike Dunk Low GORE-TEX：經典 Dunk 輪廓加上防水科技，雨天穿搭帥度不打折

購買通路：Nike 官網（國外）
建議售價：155 美元

除了廣為人知的 Air Force 1 GORE-TEX 防水版本，Nike 另一款街頭神鞋 Dunk Low 也在近年正式加入防水行列，其全鞋保留了最原汁原味的 Dunk Low 低筒經典輪廓，擺脫傳統戶外防水鞋的笨重感，內層則嵌入 GORE-TEX® 高機能防水透氣薄膜，有效確保雙腳絕對乾爽不悶熱。另外鞋面特別選用高質感耐候皮革打造，鞋側與後跟低調印上 GORE-TEX 刺繡標誌，搭配立體 Swoosh 與夜間反光細節，視覺層次感直接拉滿。

圖片來源：Nike
圖片來源：Nike

防水鞋推薦 4. ASICS TRABUCO 14 GTX：搭載 GORE-TEX 隱形貼合科技，全方位防水神鞋

購買通路：ASICS 官網及指定門市
建議售價：新台幣 4,880 元

這雙 ASICS TRABUCO 14 GTX 不同於一般防水鞋的厚重感，特別使用了 GORE-TEX INVISIBLE FIT 隱形貼合技術，將防水薄膜直接與鞋面結合，不僅提供頂級的持久防水與透氣效能，包覆貼合的同時也不會太有悶熱感。中底升級為 FF BLAST MAX 彈力中底科技，踩起來回彈有感，搭配獨家 ASICSGRIP 防滑抓地橡膠大底與專用越野齒紋，無論是濕滑的陡峭山路還是雨天都市的騎樓磁磚，都能展現令人安心的抓地力。貼心的是，鞋楦部分特別加大腳趾空間，能有效緩解長時間行走或越野跑造成的雙腳腫脹不適。

圖片來源：ASICS
圖片來源：ASICS

防水鞋推薦 5. Salomon XT-6 GORE-TEX：潮人必備山系鞋王！防滑、防水與街頭顏值一次攻頂

購買通路：Salomon 官網及指定門市
建議售價：新台幣 7,480 元

Salomon XT-6 GORE-TEX 無疑是許多潮流人士與戶外玩家公認的「雨天神鞋」，全鞋特別採用全新無氟 ePE GORE-TEX® 防水透氣薄膜，除了保持強悍的防潑水與透氣機能，更兼具環保概念，在梅雨季或暴雨天踩出門也能讓雙腳保持絕對乾爽。性能方面，搭載品牌標誌性的 ACS 系統 與 Contagrip® 專利高抓地力大底，不管是踏在台灣都市極度濕滑的騎樓磁磚，還是戶外碎石泥濘山道，都能給予絕佳的步伐穩定度與防滑表現；搭配方便的 Quicklace™ 快綁鞋帶系統，一拉即定型，完美呈現在地機能與俐落外型。

圖片來源：Salomon
圖片來源：Salomon

防水鞋推薦 6. HOKA Stinson Evo GTX：越野復刻厚底，GORE-TEX 防水與增高神器一次滿足

購買通路：HOKA 官網及指定門市
建議售價：新台幣 6,280 元

這款 HOKA Stinson Evo GT 將經典越野血統與頂級防水科技完美融合，全鞋內建 GORE-TEX 防水襪套結構，搭配高質感的防撕裂面料與磨砂革覆層，不僅防潑水與抗撕裂機能滿點，層次感豐沛的鞋面更展現出強烈的復古機能美學。腳感方面，搭載品牌標誌性的超厚壓模 EVA 泡棉中底與 Meta-Rocker 滾動幾何設計，提供極致軟彈的緩震效果與拉長腿部比例的「隱形增高」效果。搭配 Speed-lace 快速綁帶系統、夜間反光織帶，以及耐磨度極佳的 Durabrasion 橡膠大底，無論是山野輕越野還是都市雨天通勤都能輕鬆駕馭。

圖片來源：HOKA
圖片來源：HOKA

防水鞋推薦 7. Timberland Motion Access：黃靴同級頂級防水，輕量化工裝健走鞋雨天必備

購買通路：Timberland 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,200 元

說到防水鞋，肯定也必須要提到 Timberland，此款 Motion Access 防水健走鞋系列傳承了品牌經典黃靴基因，鞋面特別選用頂級優質防水皮革，並搭載獨家 TimberDry™ 專利防水膜，完美承襲「踢不爛」的強悍防潑水與耐磨精神，不論是面對暴雨狂炸的都市街頭，還是濕滑泥濘的戶外林間小路都能輕鬆駕馭。整體外型打破傳統皮靴笨重的印象，有低筒及中筒設計，特別採用輕量化鏤空鞋底，並注入 TimberCush™ 舒適減震系統，給予雙腳極致軟彈的回彈腳感與支撐力，即便長時間行走或通勤一日遊也不容易腳痠。

防水鞋推薦 7. Timberland Motion Access：黃靴同級頂級防水，輕量化工裝健走鞋雨天必備

購買通路：Timberland 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,200 元

說到防水鞋，肯定也必須要提到 Timberland，此款 Motion Access 防水健走鞋系列傳承了品牌經典黃靴基因，鞋面特別選用頂級優質防水皮革，並搭載獨家 TimberDry™ 專利防水膜，完美承襲「踢不爛」的強悍防潑水與耐磨精神，不論是面對暴雨狂炸的都市街頭，還是濕滑泥濘的戶外林間小路都能輕鬆駕馭。整體外型打破傳統皮靴笨重的印象，有低筒及中筒設計，特別採用輕量化鏤空鞋底，並注入 TimberCush™ 舒適減震系統，給予雙腳極致軟彈的回彈腳感與支撐力，即便長時間行走或通勤一日遊也不容易腳痠。

圖片來源：Timberland
圖片來源：Timberland

防水鞋推薦 8. Mizuno WAVE MUJIN LS GTX：搭載 Vibram 黃金大底與 GORE-TEX 的日系街頭潮鞋

購買通路：Mizuno 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,280 元

這雙 Mizuno WAVE MUJIN LS GTX 承襲了強悍的越野跑鞋基因，鞋面採用高質感精緻緹花網布搭載 GORE-TEX 防水透氣薄膜，同時中底結合了品牌兩大核心科技，包括軟彈的 MIZUNO ENERZY 緩震材質與穩定性絕佳的 MIZUNO WAVE 波浪片，雙重加持帶來長時間行走也毫無負擔的舒適腳感。另外下方更是搭載 Vibram® MegaGrip 黃金大底科技，不管是乾濕路面都能提供死死抓地的防滑表現，鞋舌處還貼心設計了鞋帶收納口袋，有效防止鞋帶鬆脫摔倒。

圖片來源：Mizuno
圖片來源：Mizuno

防水鞋推薦 9. PALLADIUM OFF_BOUND DISC WP+：首度導入旋鈕快穿，橘標防水加持的城市波浪神鞋

購買通路：PALLADIUM 官網及指定門市
建議售價：新台幣 4,080 元

法國潮流軍靴品牌 PALLADIUM 的橘標防水系列一直都是雨天穿搭的熱門首選，這雙全新的 OFF_BOUND DISC WP+ 防水波浪鞋，首度導入了 DISC 專利旋鈕快速綁帶系統，前轉秒收緊、後旋一秒解鎖，單手就能輕鬆完成穿脫，告別下雨天蹲在路上綁鞋帶的尷尬。鞋面搭載品牌標誌性的 WP+ 橘標頂級防水科技，結合高強度抗撕裂面料，即使面對梅雨季或突如其來的暴雨，也能保持雙腳絕對乾爽。鞋底部分則特別設計了波浪橡膠大底與符合人體工學的 6mm 掌跟差彈力中底，除了在濕滑路面提供絕佳抓地力，更能輔助步伐自然滾動，大大減輕長時間走動通勤的足部疲勞。

圖片來源：PALLADIUM
圖片來源：PALLADIUM

防水鞋推薦 10. PUMA Voyage NITRO™ 4 GORE-TEX：氮氣中底注入，回彈與防滑兼具的全天候越野跑鞋

購買通路：PUMA 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,280 元

這款 PUMA Voyage NITRO™ 4 GORE-TEX 結合了頂級防水與緩震科技，鞋面採用透氣網布結合 GORE-TEX 防水薄膜，搭配鞋側的 PWRTAPE 強化支撐技術 與橡膠護趾塗層，不僅雨天踩水能保持雙腳絕對乾爽，更能有效防止腳趾遭受異物碰撞，給予雙足最全面的防護與包覆性。中底搭載獨家 NITRO™ 頂級氮氣發泡中底，打破越野鞋笨重的印象，提供輕量及緩震效果，大底則選用專為戶外全地形開發的 PUMAGRIP ATR 橡膠大底，搭配深齒刻痕花紋與後跟反光細節，無論是濕滑泥地還是崎嶇碎石路，都能感受到顯著的抓地力。

圖片來源：PUMA
圖片來源：PUMA

防水鞋推薦 11. On Cloudhorizon 2 WP：腳感軟彈、搭載 Missiongrip™ 的防水輕越野鞋

購買通路：On 官網及指定門市
建議售價：新台幣 6,580 元

這款 On 昂跑全新升級的 Cloudhorizon 2 WP，鞋面特別注入 100% 高防護防水薄膜，同時保有極佳透氣性，不管是面對台灣梅雨季的暴雨，還是戶外多變的露營旅行，都能確保雙腳全天候乾爽不悶熱。腳感方面，搭載專為徒步優化的 CloudTec Phase™ 專利緩震科技與 Helion™ 泡棉中底，帶來從腳跟到腳尖流暢的「雲端滾動」轉移感，同時保有吸震能力與支撐力，長時間站立或爬樓梯都不易累腳。大底則選用 Missiongrip™ 專利高抓地橡膠，面對濕滑泥濘或郊外崎嶇小路都能有效抓牢地面。

圖片來源：On
圖片來源：On

防水鞋推薦 12. Vans Crosspath XC GORE-TEX：搭載 Vibram 大底與 GORE-TEX，顛覆滑板印象的防水鞋

購買通路：Vans 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,280 元

作為 Vans 旗下全新「Going Further」全氣候戶外鞋款系列，這款 Vans Crosspath XC GORE-TEX 鞋面採用 GORE-TEX Invisible Fit 科技，並搭配 RapidWeld 與 ripstop 防撕裂布料，以及專屬的 Vibram XS Trek Evo 外底，在保有防水透氣的表現同時，更能因應多變地形提供抓地力；其 UltraCush EVA 中底擁有緩震效果，另外還配置了快速繫帶系統和易穿脫拉環增強機能，打破 Vans 過往的滑板印象，將經典側邊條紋血統與硬朗的全地形機能融為一體。

圖片來源：Vans
圖片來源：Vans

防水鞋推薦 13. Dr. Martens 1460 Rain Boot：馬汀首款雨靴登場，經典八孔加上全防水 PVC

購買通路：Dr. Martens 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,680 元

Dr. Martens 相信也是不少人的雨天好夥伴了，這款全防水 1460 Rain Boot 防水雨靴，將最標誌性的 1460 八孔靴經典輪廓結合威靈頓雨靴基因，把惡劣風雨轉化為街頭風格的延伸。鞋身特別採用熱封防水 PVC 材質打造，表面呈現具質感的霧面皮革紋理，兼具輕盈、堅硬與好清潔洗滌的特性。細節更巧妙延續馬汀基因，包含後跟黃色拉環、凹槽鞋緣以及模壓沿條黃色縫線；內裡搭載柔軟透氣的 SoftWair™ 減震鞋墊，長時間企立或蹦迪也不累腳。大底則配置強悍的 BEN 鋸齒大底，深切齒紋帶來極佳的排水性與防滑抓地力。

圖片來源：Dr. Martens
圖片來源：Dr. Martens

防水鞋推薦 14. SKECHERS BADGER WATERPROOF：一踩即穿懶人神器！搭載固特異大底與全防水厚底健走鞋

購買通路：SKECHERS 官網及指定門市
建議售價：新台幣 4,290 元

SKECHERS 推出 BADGER - WATERPROOF 系列厚底戶外防水運動鞋，搭載 SLIP-INS® 瞬穿舒適科技實現「一踩即穿」的穿脫體驗，告別雨天蹲下綁鞋帶的困擾。鞋面採用高規格全防水結構，結合防潑水網布與合成材質覆蓋，能有效阻擋暴雨與積水滲透，保持雙腳全天候乾爽舒適。內建 MEMORY FOAM® 足弓拱墊與加強透氣型記憶泡棉鞋墊，提供軟彈的腳感與人體工學足弓支撐，大底則重磅聯名 Goodyear® 固特異橡膠大底，即使面對梅雨季濕滑的騎樓磁磚、柏油路或郊外泥濘小路，都能展現一定的抓地力與耐磨度。

圖片來源：SKECHERS
圖片來源：SKECHERS

防水鞋推薦 15. Brooks Cascadia 19 GTX：注入氮氣中底與 GORE-TEX 的全地形碳中和神鞋

購買通路：Brooks 官網及指定門市
建議售價：新台幣 6,390 元

Brooks Cascadia 19 GTX 全鞋搭載 GORE-TEX® 輕量防水透氣科技，搭配耐用鞋頭防護與擋泥牆設計，即使面對台灣多雨梅雨季、泥濘山道或極端暴雨，也能給予雙腳最乾爽靈活的包覆保護。中底科技也迎來升級，注入 DNA LOFT v3 緩震科技，中底厚度特別加厚，帶來軟彈的避震保護與流暢步態轉移；同時搭配全新 Trail Adapt System 越野動態適應系統 與 彈道碎石防護盾牌，能完美抵禦崎嶇尖石碰撞。大底則選用含有 25% 環保再生材質的 TrailTack 綠能越野導引活性黏橡膠，配合動態適應曲折凹槽，無論是濕滑騎樓還是陡峭泥濘山徑都能有效應付。

圖片來源：Brooks
圖片來源：Brooks

【本文為JUKXY街星授權提供】

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#下雨天 #Nike #潮鞋款式 #雨天穿搭 #鞋子推薦 #Adidas

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短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦

短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦

2026-07-16 00:29 女子漾／編輯桑泥
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest

當靜奢風與極簡風持續席捲時尚圈，美甲也開始回歸「少即是多」的美感。比起一眼就吸引目光的華麗彩繪，現在更流行的是看似低調，卻藏著細節的精緻感。

今年不少韓國女星與歐美名人紛紛把指甲修剪得短短的，搭配乾淨的裸色、透粉或微法式設計，讓「短甲美學」成為近期美甲設計的熱門趨勢之一。

編輯推薦

1｜裸感透粉

圖片來源：Pinterest
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這款帶有乳白的粉色搭配自然甲型，能讓指尖看起來乾淨、有光澤，同時修飾膚色，比起厚重色彩，它更容易搭配各種穿搭，不論是上班、約會或旅行，都非常百搭。

這款色系也被不少美妝媒體形容為「No-Makeup Makeup」的指甲版本。


2｜微法式

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經典法式依舊流行，但今年的白色指尖變得更細、更低調，只在甲片最前端留下一道極細白線，不僅能拉長指甲視覺比例，也讓整體更精緻，是短甲最百搭的設計之一。


３｜極細珠光

圖片來源：Pinterest
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如果覺得單色太簡單，不妨加入細緻珠光，不是那種大亮片，而是隨光線若隱若現的珍珠光澤，這款既保有簡約感，又能提升整體精緻度，非常適合夏天。


４｜奶油色系單色光療

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今年另一個熱門趨勢，就是奶油黃、燕麥白、霧灰藍等低飽和色系，這些顏色在短甲上特別耐看，不僅容易搭配日常穿搭，也符合今年夏季「柔和色彩」的流行方向。

編輯推薦

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#穿搭 #指甲油 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦 #夏天美甲趨勢

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告別窄管褲的束縛！今夏社群最紅「百摩達短褲」，學會這 2 個搭配技巧不必貼身也能很時髦

告別窄管褲的束縛！今夏社群最紅「百摩達短褲」，學會這 2 個搭配技巧不必貼身也能很時髦

2026-07-28 15:48 女子漾編輯 / Sydney
圖片來源：Pinterest、Pinterest
圖片來源：PinterestPinterest

過往緊貼身形、悶熱不透氣的緊身牛仔褲早已不再是夏日首選，取而代之的，是過膝長度、寬鬆剪裁的「百摩達短褲」（Bermuda Shorts），這款帶有幾分中性古著感與中性質感的單品，不僅能輕鬆遮擋大腿贅肉，更在時尚博主的社群版面上掀起狂熱。只要掌握「上短下寬」與「俐落腰線」這 2 個比例秘訣，就能打破過膝短褲容易顯矮的迷思，穿出乾淨又顯腿長的好比例。

短版浪漫襯衫 ✕ 丹寧百摩達褲｜溫柔與率性的質感碰撞

要打造最不費力的高挑比例，「上短下寬」絕對是首要法則。選用帶有蕾絲邊與澎袖細節的白色短版襯衫，微露腰線，下身搭配深藍色寬版丹寧百摩達褲。透過黑色皮帶明確標示出腰部位置，腳上踩著白襪與瑪莉珍鞋，再點綴朵玫瑰頸鍊，將法式浪漫與街頭帥氣完美融合。

圖片來源：Pinterest
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疊穿短版馬甲 ✕ 西裝百摩達褲｜層次感爆棚的英倫復古

想讓短褲穿搭更有層次，不妨嘗試「內短外疊」的搭配心法。以白色短袖 T-shirt 疊搭短版丹寧馬甲，創造出視覺上的高腰點，下身則選擇垂墜感強烈的黑色西裝百摩達褲。棕色皮帶與紅色斜背包相呼應，搭配蕾絲滾邊白襪與厚底 T 字瑪莉珍鞋，散發出一股充滿細節感的英倫學院風。

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貼身小背心 ✕ 亮眼配件｜上緊下鬆的隨性微辣

除了短版襯衫，以貼身的小背心或短 T-shirt 疊搭也是解鎖好比例的關鍵。將上身線條收緊，對比出百摩達短褲的寬鬆度，再透過腰帶精準標示出腰線位置。不妨參考韓系女孩的巧思，在深色丹寧百摩達褲的褲管加上荷葉邊細節，並以紅色的腰帶與芭蕾舞鞋作為視覺亮點，讓中性的短褲造型瞬間多了幾分少女的精緻與浪漫。

圖片來源：Pinterest
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短版背心 ✕ 同色系套裝｜同色系延伸拉長身形

如果擔心切分比例會顯得身材矮小，同色系的順色穿搭（Monochrome）絕對是零失誤的解答。選擇一件帶有蕾絲或摺皺細節的白色無袖短上衣，搭配同色的白色高腰百摩達短褲，利用一體感視覺達到拉長身形的功效。搭配黑色瑪莉珍鞋與白襪，在清爽極簡的氛圍中呈現出乾淨且不費力的夏日質感。

圖片來源：Pinterest
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中性襯衫 ✕ 領帶混搭｜隨性帥氣的 Boyish 風格

想要嘗試更具個性的中性風格，可以選擇將寬鬆的大尺寸襯衫與百摩達短褲組合。即使沒有刻意露出腰線，也能透過繫上領帶、戴上墨鏡等強烈配件，創造出結構鮮明的 Boyish 風格。搭配厚底皮鞋與白襪，將男裝女穿的率性演繹得極具態度，展現毫不矯作的酷妹氣場。

圖片來源：Pinterest
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百摩達短褲的魅力，在於它既擁有長褲的自在安全感，又保留了短褲的清爽度。這個夏天，不妨拋開緊身褲的束縛，掌握好上短下寬與腰線標示的比例秘訣，換上一條百摩達短褲，穿出屬於你的夏日時髦與舒心姿態。

編輯推薦

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2026女生跑鞋推薦！HOKA、adidas、On、ASICS和NB最新厚底跑鞋，從新手慢跑到長距離一次選

2026女生跑鞋推薦！HOKA、adidas、On、ASICS和NB最新厚底跑鞋，從新手慢跑到長距離一次選

2026-08-01 20:30 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：官方
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想開始跑步，第一步不是挑戰配速，而是先找到一雙願意讓妳穿出門的跑鞋2026年夏季跑鞋新品不只持續升級緩震、回彈與輕量科技，外型也越來越時髦，從日常慢跑、長距離訓練到運動穿搭，都能找到適合自己的款式。本篇整理HOKAAdidasOn昂跑ASICS最新跑鞋，包括話題聯名、超厚底緩震鞋、長距離訓練鞋與高回彈日常跑鞋，女生挑選跑鞋前，可以先從跑步習慣、腳感偏好及使用情境開始比較。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：本篇精選 New Balance、HOKA、adidas、On、ASICS 女生跑鞋。
  • 重點二：鞋款主打厚底緩震、回彈升級與輕量化，兼顧跑步與穿搭。
  • 重點三：依需求可分為通勤慢跑、長距離訓練與日常休閒款。

女生跑鞋推薦New Balance × AC Runner

想找一雙能應付日常運動，又不會太像傳統專業跑鞋的款式，可以鎖定New Balance全新AC Runner。這雙鞋先前曾透過Klutch Athletics聯名受到關注，如今正式在台推出七款配色，從甜美的「泡泡紫」、「奶油黃」，到個性十足的「極光藍」、「熔岩紅」，替運動造型加入更多亮點。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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AC Runner中底採用不同密度的Fresh Foam X緩震科技，兼顧運動訓練所需的支撐感，以及日常步行時的舒適腳感。流線鞋身搭配帶有未來感的細節，能在健身房、戶外運動與城市穿搭之間自然切換，適合不想為不同場合準備太多雙鞋的女生。

圖片來源：官方
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相較於偏長距離跑步取向的鞋款，AC Runner定位更接近全方位訓練鞋，適合健身、輕度跑步、暖身訓練及日常通勤。若平時的運動內容較多元，不只固定跑步，這類型鞋款會更容易融入生活。

New Balance AC Runner商品資訊

中底科技：Fresh Foam X
上市配色：泡泡紫、奶油黃、極光藍、熔岩紅等七款配色

女生跑鞋推薦New Balance × 復古跑鞋 NB 509

若比起專業跑步，更重視日常穿搭與長時間行走，也可以選擇New Balance NB 509。鞋款將千禧年代的復古跑鞋輪廓，結合大面積網布、金屬感皮革及俐落線條，打造帶有未來感的Y2K造型。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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NB 509搭載ABZORB緩震中底，提供日常行走需要的緩衝與支撐，適合旅行、通勤、逛街及音樂祭等需要長時間站立的情境。夏季推出曜石黑、質感灰、復古銀及萊姆綠等六款新色，其中銀色與亮色款特別適合搭配短裙、工裝褲或運動短褲。需要注意的是，NB 509主要訴求仍以休閒穿搭及城市步行為主。若預計進行規律長距離跑步或高強度訓練，建議優先選擇AC Runner或其他專業跑鞋。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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New Balance NB 509商品資訊
中底科技：ABZORB緩震中底
上市配色：曜石黑、質感灰、復古銀、萊姆綠等六款配色

女生跑鞋推薦HOKA × BEAMS Bondi 7

日式迷彩太好搭，跑鞋直接變成街頭穿搭主角，喜歡厚底鞋型，又希望跑鞋能直接搭進日常造型，可以鎖定HOKA首度與日本選貨品牌BEAMS合作推出的Bondi 7。這次聯名為慶祝BEAMS成立50週年，以日式禪意庭園為設計靈感，將枯山水的大地層次及古寺木材紋理，轉化成低調迷彩圖案。

圖片來源：官方
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聯名款推出「栗／黑」與「灰褐／藍灰」兩種配色，比一般亮色跑鞋更容易搭配工裝褲、寬褲或長裙。鞋款保留Bondi 7標誌性的厚底緩震設定，並加入透氣網眼鞋面、記憶泡棉鞋領及TPU支撐結構，兼顧柔軟腳感與足部穩定度。

圖片來源：官方
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鞋面另外加入雙品牌名稱及反光鞋帶等細節，讓專業跑鞋多了一點日本街頭氣息。相較於追求速度的競速跑鞋，這款更適合重視舒適度、日常行走及運動穿搭的女生。

HOKA × BEAMS Bondi 7商品資訊

售價：NT$6,280
配色：栗／黑、灰褐／藍灰
上市時間：2026年8月14日
販售地點：BEAMS誠品生活南西店全台獨家販售

女生跑鞋推薦adidas HYPERBOOST EDGE

45毫米厚底超有感，想要柔彈腳感就選它adidas全新推出HYPERBOOST超級緩震跑鞋家族，其中HYPERBOOST EDGE主打「超舒適、超回彈、超輕量」三大特色，適合喜歡厚底鞋型，又想兼顧日常訓練與中長距離跑步的女生。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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鞋款採用45毫米厚中底，搭載全掌HYPERBOOST PRO超級泡棉，透過厚實緩震吸收落地衝擊，同時提供連續回彈感。鞋底則加入全掌LIGHTTRAXION輕量耐磨大底，兼顧抓地力與鞋身重量。

圖片來源：官方
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鞋面運用PRIMEWEAVE編織技術，強調柔軟、輕盈及穩定包覆；後跟加入COMFORT PODS枕型結構，增加腳跟貼合度。雖然有明顯厚底輪廓，男款UK 8.5單腳重量仍控制在255克，減少厚底跑鞋容易顯得笨重的感覺。外型方面，HYPERBOOST EDGE將adidas三條紋延伸到中底，輪廓帶有未來感，即使沒有跑步，也能搭配運動套裝、短裙或寬版牛仔褲。

adidas HYPERBOOST EDGE女款商品資訊

型號：KI4406
售價：NT$6,600
特色：45毫米厚中底、全掌HYPERBOOST PRO泡棉、LIGHTTRAXION大底

預算稍低，也可以選擇同系列HYPERBOOST RUN女款，搭載全掌HYPERBOOST PRO泡棉，前掌加入Continental馬牌防滑橡膠，更適合高頻率日常訓練，售價NT$5,690。

女生跑鞋推薦On Cloudmonster 3和 Hyper

On昂跑Cloudmonster 3延續系列招牌的大顆雲朵鞋底，並整合前兩代的回彈、靈敏與緩衝特色，適合希望跑鞋柔軟，但又不想失去穩定感的女生。中底採用雙密度Helion發泡材質，結合全新三層CloudTec雲端緩震結構，在雙腳落地時提供緩衝，步伐向前轉換時則釋放回彈能量。重新設計的前滾式Rocker鞋底幾何，有助於讓步伐銜接更加流暢；尼龍混合Speedboard推進結構，則強化連續跑動時的推進感。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

工程網布鞋面使用再生聚酯纖維，兼顧透氣、包覆與穩定性，楦頭也經過重新調整，並提供寬楦版本。對於前掌較寬、長距離跑步時容易覺得腳趾受到擠壓的女生，多一種尺寸選擇。女款推出象牙白／礦石藍、寧靜灰／象牙白等配色，整體色調清爽柔和，比傳統螢光跑鞋更容易融入日常穿搭。

On Cloudmonster 3商品資訊

售價：NT$6,280
足跟差：6毫米
女款重量：US 7約240克
女款配色：象牙白／礦石藍、寧靜灰／象牙白
另有配色：溪藍色／霧綠寬楦、黑／黑

沒有碳板也很彈，適合長距離與高里程訓練，已經有固定跑步習慣，或正在準備半馬、全馬，可以進一步考慮Cloudmonster 3 Hyper。這款定位為長距離「超級訓練鞋」，將高回彈泡棉與高緩震結構結合，適合節奏跑、長距離及高里程課表。中底搭載全掌Helion HF高回彈發泡材質，並結合Helion雙層密度配置。鞋款沒有加入碳板，因此腳感相對自然，能保留足部活動彈性，同時透過增加的中底發泡材質，減輕長時間訓練時的雙腿負擔。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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工程網布鞋面以再生聚酯纖維製作，後跟結構也針對長距離需求進一步強化。女款US 7重量約216克，比一般版Cloudmonster 3更輕，適合想提升訓練強度，又不想直接穿碳板競速鞋的跑者。

On Cloudmonster 3 Hyper商品資訊
售價：NT$7,280
配色：象牙白／霧綠
足跟差：6毫米
女款重量：US 7約216克

女生跑鞋推薦ASICS NOVABLAST 6

ASICS NOVABLAST系列以彈力腳感受到許多日常跑者喜愛，全新NOVABLAST 6首度在前掌加入FF TURBO SQUARED中底科技，進一步加強加速及向前推進時的能量回饋。鞋款中底同時使用FF BLAST MAX材質，維持柔軟舒適的落地腳感；足中段則進一步加寬，增加足弓支撐與跑動穩定性。工程網布鞋面也更新材質與織法，提升足部包覆度，適合需要一雙能應付多數日常課表的跑者。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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前掌大底改用ASICSGRIP橡膠材質，有助於提高抓地力及耐用度。女款推出奶茶棕、活力紫及經典黑等配色，從低調耐看到亮眼運動風都有，奶茶棕尤其適合喜歡低飽和穿搭的女生。

ASICS NOVABLAST 6商品資訊

上市時間：2026年7月7日
女款配色：奶茶棕、活力紫、經典黑
楦型選擇：奶茶棕提供D楦及一般楦
販售通路：ASICS官網、全台直營門市及指定經銷通路

精華 FAQ

  • 文章聚焦2026年夏季女生跑鞋新品，整理了New Balance、HOKA、adidas、On昂跑與ASICS等品牌，並依照慢跑、長距離訓練、通勤穿搭等不同需求做比較。

  • 偏日常穿搭可看New Balance NB 509與HOKA × BEAMS Bondi 7，前者主打復古休閒與城市步行，後者則以厚底緩震和聯名設計，兼顧舒適腳感與造型感。

  • 長距離與高里程訓練可優先考慮On Cloudmonster 3 Hyper與ASICS NOVABLAST 6，前者偏超級訓練鞋、回彈強且無碳板，後者則以彈力腳感、穩定支撐與抓地力見長。

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夏日上班族必收藏！低調卻質感爆棚的夏季美甲推薦

夏日上班族必收藏！低調卻質感爆棚的夏季美甲推薦

2026-07-30 00:33 女子漾／編輯桑泥
夏日上班族必收藏！低調卻質感爆棚的夏季美甲推薦。 圖片來源：Pinterest
夏日上班族必收藏！低調卻質感爆棚的夏季美甲推薦。 圖片來源：Pinterest

對於每天需要開會、簡報與客戶溝通的上班族來說，美甲其實是一種「無聲的個人風格」。太過華麗的水鑽、誇張彩繪，可能不符合職場氛圍，但完全不整理指尖，又容易讓整體造型少了一點精緻感。小編整理了以下上班族專屬的夏季美甲範本，讓大家的指尖低調卻質感爆棚，看看哪款最對妳的味！

編輯推薦

1. 極光珍珠裸色

圖片來源：Pinterest
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如果說要選一款不出錯的職場美甲，那絕對是極光珍珠裸色。以透明感或極淡的奶茶色為基底，表面刷上一層極細緻的珍珠光。

在室內看，它有一種乾淨、健康的裸透感，走到陽光下，指尖則會折射出淡淡的、像是珍珠母貝般的亮光，整體低調又極致優雅。


2. 裸感透粉色系

圖片來源：Pinterest
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裸感透粉介於透明與淡粉色之間的色調，能修飾甲面不均勻感，讓雙手看起來更加乾淨、柔和。它不像鮮豔色系容易限制穿搭，也不像深色指甲容易帶來強烈存在感，搭配白襯衫、西裝外套或夏季洋裝，都能自然融合。


3. 微法式美甲

圖片來源：Pinterest
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法式美甲永遠不會退流行，可以說是經典中的經典，今年流行的則是更細緻的微法式版本。比起傳統粗白線，今年更偏好極細線條，搭配裸粉、透明底色或柔和色彩。

這個設計能在正式場合保持優雅，同時又比單色美甲多了一點細節感，無論是面試、重要會議或日常辦公，都很適合。


４. 霧面莫蘭迪色系

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

夏日炎炎，想在視覺上帶來一抹清涼，不妨嘗試霧面感的莫蘭迪色系。

霧面設計讓整體呈現一種沉穩、內斂的高級灰調，低調中帶著一絲清冷的高級感，能給人留下深刻且專業的印象。

編輯推薦

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