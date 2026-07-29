不打針也想養出水光肌？肌研胜肽面膜399元起，迪奧、蘭蔻保養筆搶攻乾紋暗沉

2026年下半年保養新品不再只強調「全臉一次照顧」，而是把目標鎖定得更細。從乾燥暗沉、局部紋路到疲憊膚況，品牌陸續推出胜肽面膜、PDRN精華筆與玻尿酸抗皺筆，讓消費者依照膚況選擇保養方式。

這波新品也呈現兩種不同路線。肌研將胜肽、玻尿酸等成分放入單盒399元的開架面膜；迪奧與蘭蔻則把精華做成方便局部塗抹的「保養筆」，鎖定毛孔、暗沉、乾燥紋與表情紋等問題。以下整理3大品牌新品特色、使用方式與價格。

精準保養新品1：肌研光透潤胜肽新生面膜

肌研2026年7月推出全新「光透潤胜肽新生面膜」，系列共有保濕、美白與彈潤3款，全系列皆加入「Pentide-C維生素C五胜肽」，搭配水凝凍纖維布膜，每片含有28ml精華。面膜布呈現柔軟Q彈質地，並搭配立體剪裁，加強鼻翼、嘴角與眼周等位置的服貼度。配方維持弱酸性，未添加香料、色素、礦物油與酒精，3款皆為每盒4片、建議售價399元。系列商品目前也已陸續於台灣藥妝通路上架。

圖片來源：官方提供

肌研光透潤胜肽新生保濕面膜 4片／399元

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商品特色：

•添加Pentide-C維生素C五胜肽

•搭配VC玻尿酸、VC水解玻尿酸、水解玻尿酸、超級玻尿酸與玻尿酸等五重玻尿酸

•適合乾燥、粗糙及容易缺水的膚況

•每片含28ml精華

•水凝凍纖維布膜加強臉部服貼度

這款以補水與維持肌膚柔嫩度為主，適合冷氣房久坐、換季乾燥，或敷完面膜後仍容易感到緊繃的人。不只修護受損肌底，為肌膚築起一座高效防禦堡壘，更激活肌底水潤力，擊退暗沉，透出水潤純淨光采。

肌研光透潤胜肽新生美白面膜 4片／399元

圖片來源：官方提供

商品特色：

•添加Pentide-C維生素C五胜肽

•搭配肌肽、熊果素及維他命C誘導體

•加入玻尿酸補充肌膚水分

•針對暗沉與膚色不均設計

•每片含28ml精華

夏季長時間待在戶外，膚況容易顯得疲憊暗沉，這款較適合希望同時兼顧補水與明亮感的族群。日間保養仍須搭配防曬，面膜無法取代紫外線防護。胜肽新生美白面膜除了維生素C五胜肽外，同時添加3重煥白配方「肌肽 x熊果素x維他命C誘導體」，層層擊退暗沉與色素沉澱，並搭配雙重玻尿酸深層滲透。當亮白精華在水潤環境中高效運作，肌膚的保水力同步升級，不僅提亮，更讓肌膚從底層煥發水光般的清透質感！

肌研光透潤胜肽新生彈潤面膜 4片／399元

圖片來源：官方提供

商品特色：

•添加Pentide-C維生素C五胜肽

•搭配六胜肽、A醛超導微粒及水解彈力蛋白

•加入玻尿酸維持保水度

•鎖定乾燥造成的細小紋路與彈性不足

•每片含28ml精華

這款主打彈潤與平滑膚觸，適合開始在意眼下、嘴角及臉頰乾燥紋的人。精準撫平那些悄悄冒出的隱形細紋，讓肌膚恢復平滑緊緻。同時也將玻尿酸注入肌底，從內部撐起堅固的彈力屏障，輕鬆感受輪廓飽滿緊實度，實現由內而外透亮澎彈！含維生素A相關成分的產品，敏弱肌或懷孕期間使用前，建議先確認完整成分並諮詢專業人員。

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精準保養新品2：迪奧PDRN水光筆、玻尿酸澎澎筆

迪奧逆時活氧系列於2026年8月推出兩款全新保養筆，包括品牌首款使用米萃PDRN的「迪奧PDRN水光筆」，以及升級推出的「迪奧玻尿酸澎澎筆」。兩款產品都採用筆型包裝，可在精華液後使用，再針對全臉或局部紋路加強。迪奧台灣官網目前標示兩款產品售價均為3450元。

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迪奧美妍中心首度運用「生成式 AI 模型」深度解析年輕肌膚的視覺密碼，發現真正讓肌膚顯老的關鍵，不只是年齡，而是日復一日因熬夜、壓力、紫外線等外在環境影響，於肌膚逐漸累積的各種「視覺疲態」。

肌膚出現粗糙缺水、膚色黯淡蠟黃、毛孔瑕疵、彈力流失等現象時，肌膚表面便無法均勻折射光線，導致光澤流失，整體輪廓也因此顯得疲憊暗沉，使歲月痕跡更加清晰可見。

迪奧PDRN水光筆

靈感源自科學美容 一筆肌活青春水光。 獨家「水光強效PDRN 複合配方」，超越PDRN 兩倍4修護力

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商品特色：

•以水解米DNA來源的米萃PDRN為核心

•搭配維他命Cg、菸鹼醯胺及聖母百合萃取

•配方鎖定乾燥粗糙、暗沉與毛孔明顯等疲憊膚況

•添加微光珍珠粒子，塗抹後帶來即時光澤感

•建議早晚於精華液後，由內向外塗抹全臉

獨家「水光強效PDRN 複合配方」 超越PDRN 兩倍4修護力。為提升其卓越修護功效，迪奧美容中心將「米萃PDRN」與高穩定「維他命Cg」及「菸鹼醯胺」精準融合，凝鍊出創新的「水光強效PDRN複合配方」，全面細緻紋路、緊緻毛孔並提升肌膚回彈力，重現肌膚璀璨光采

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迪奧玻尿酸澎澎筆

瞬效撫紋 長效年輕澎潤 「多維聚合玻尿酸科技」：內鞏固 X外補充X阻流失 抗皺澎潤一筆有感

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商品特色：

•結合大分子、小分子及微分子3種玻尿酸

•大分子玻尿酸著重表層鎖水，小分子及微分子則負責補水與維持膚況

•搭配胜肽、多醣體及聖母百合萃取

•添加3D立體微米柔焦粉體與微光珍珠粒子

•筆尖可針對抬頭紋、眼周、嘴角及法令紋位置塗抹

大小玻尿酸分子更可攜手提升肌膚緊緻力+76%10，鎖定水分不易向下流失，肌膚重現視覺有感的細緻平滑。白色精華乳質地可在保養後局部使用，藉由補水、柔焦及光線修飾，使乾燥紋路在視覺上更平滑。品牌表示，產品可早晚使用，塗抹後再以指腹輕柔推開。

精準保養新品3：蘭蔻超極限肌因撫紋抗皺筆

蘭蔻小黑家族2026年推出首款針對全臉局部紋路設計的「超極限肌因撫紋抗皺筆」，又被品牌暱稱為「速PRO抗皺筆」。產品容量20ml、建議售價2950元，目前已登上蘭蔻台灣官網。官方標示可在精華液後使用，針對法令紋、抬頭紋及魚尾紋等位置加強。

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蘭蔻超極限肌因撫紋抗皺筆 20ml／2950元

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仿針玻尿酸填充，實證1小時73%紋路減少。蘭蔻首款全臉精準撫紋精華，搭載革命性「科研級微米抗皺配方」，深入肌底同步啟動修護、填充與舒緩機制，由內撐起肌膚結構，全面改善淚溝、法令紋，一筆重啟年輕無痕的完美膚況。

商品特色：

•添加品牌配方中平均分子量最小的20kDa玻尿酸

•搭配微米級β-葡聚醣，著重肌膚修護與穩定

•加入尿囊素，維持肌膚柔嫩與舒適度

•筆型包裝方便針對局部紋路塗抹

•可用於眼下、魚尾紋、抬頭紋、法令紋及頸部紋路

品牌針對63名33至50歲亞洲女性進行測試，並公布使用1小時後的紋路評估數據；這些數字屬品牌測試結果，實際效果仍可能因年齡、膚質、紋路深度及使用量不同而有所差異。

蘭蔻建議先使用「超極限肌因賦活露」，再將抗皺筆輕點於局部紋路處，沿著紋理均勻推開。產品訴求以補水、修護及改善乾燥造成的紋路外觀為主，不能取代醫療注射、雷射或其他醫療處置。

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面膜、全臉水光筆與局部抗皺筆怎麼選？

想快速補水、預算有限，或習慣一週敷面膜保養，可依膚況從肌研3款面膜中選擇。乾燥粗糙選保濕款，暗沉選美白款，開始在意乾燥紋與彈性則可考慮彈潤款。

迪奧PDRN水光筆適合希望全臉增加光澤、平滑度與明亮感的人；迪奧玻尿酸澎澎筆與蘭蔻速PRO抗皺筆，則更偏向針對眼周、法令紋、額頭及嘴角等局部位置加強。

保養筆與面膜都屬於日常化妝品，主要作用仍是保濕、修護肌膚表層及改善外觀。選購時除了熱門成分，更應觀察自己的膚質、香料或酒精耐受度，以及產品是否適合每天使用。新產品第一次上臉前，也可先在耳後或下顎附近少量測試，降低刺激風險。