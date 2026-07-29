2026眼妝趨勢必看！3CE九色眼影、NARS碎鑽光、TOM FORD玫瑰煙燻打造高級眼神

2026-07-29 16:58 女子漾／編輯劉芫榛
圖片來源：3CE、NARS、TOM FORD
圖片來源：3CE、NARS、TOM FORD

2026眼妝重點從厚重顯色轉向「低飽和底色、精準光澤與自然濃密睫毛」。3CENARSTOM FORD接連推出眼彩新品，從日常韓系鬆弛感、未來感碎鑽眼妝到成熟煙燻玫瑰，滿足通勤、約會及聚會等不同場合。

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2026眼妝趨勢：顏色變淡，眼神反而更有層次

今年眼妝不再把整片眼皮塗滿高飽和色彩，而是先以裸粉、奶茶棕、玫瑰粉等柔和色調建立輪廓，再將珠光或細閃集中於眼皮中央、眼頭及臥蠶。

質地也比過去更多元，除了傳統霧面及珠光粉體，液態眼影、眼影膏與乾濕兩用配方陸續登場。只要調整光澤位置與暈染深度，同一組眼彩就能在清淡日妝與深邃約會妝之間切換。

眼妝新品推薦1. 3CE時尚拼貼九色眼影

3CE「時尚拼貼九色眼影」自2017年推出後，全球累積銷量突破2,000萬盤，2026年以全新配方與包裝重新登場。新版延續品牌擅長的低飽和同色調美學，將深淺相近的9種眼彩放進同一盤，降低配色失誤，即使是彩妝新手也能完成自然漸層。

新版粉體針對飛粉與服貼度升級，質地更加細緻滑順，反覆疊擦也較不易顯髒。九宮格集結霧面、珠光、細閃亮片與眼影膏等不同質地，能同時完成打底、加深輪廓與局部提亮。

其中眼影膏可為眼皮增加透明、濕潤的水光感，適合點在上眼皮中央或眼頭，打造韓系清透眼妝。包裝也加入鏡面，外殼採用柔軟Q彈材質，方便外出補妝。

圖片來源：3CE
圖片來源：3CE

3CE九色眼影共有7款色選

全系列共有Butter Mousse奶油盤、All Def芋泥盤、Take Over暮棕盤、Mauv Focus紫棕盤、Cooltral冷調盤、Bare Nude裸棕盤及Cross the lime萊姆盤。

偏好日常妝感，可以選擇奶油盤、暮棕盤或裸棕盤；喜歡粉紫色系，可從芋泥盤與紫棕盤入手；冷調盤適合打造清冷妝感，萊姆盤則加入較活潑的綠色與粉橘色彩。

奶油盤、紫棕盤、冷調盤與裸棕盤含有眼影膏，能製造更明顯的濕潤光澤。新聞稿未公布眼影正式售價，實際價格仍以品牌及通路資訊為準。

圖片來源：3CE
圖片來源：3CE

圖片來源：3CE
圖片來源：3CE

眼妝新品推薦2. NARS奢燦星河眼影蜜

喜歡碎鑽光澤的女孩，可以關注NARS首款液態眼影「奢燦星河眼影蜜」。產品採用水凝粉體科技，質地輕盈，輕抹便能形成清透細閃，可單獨使用，也能疊加於粉狀眼影上。

配方主打均勻貼合眼皮、不易積線與飛粉，使用指腹輕拍即可完成眼妝。日常可以點在眼頭、臥蠶及眼皮中央，約會或聚會時則能增加疊擦範圍，讓光澤更加明顯。

圖片來源：NARS
圖片來源：NARS

全系列共有5色，每支3.5ml，售價NT1,000：

丁香粉鑽以甜粉色搭配丁香紫珠光，妝感浪漫柔和；蜜桃燦光為帶銀白珠光的淺蜜桃粉，適合日常氣色妝；銀河香檳呈現帶香檳珠光的銀白色調，未來感最強。

微醺流金以暖金色調融合金屬珠光，適合派對妝；奢金玫瑰則結合玫瑰金與焦糖暖調，能增加眼神深邃度。

圖片來源：NARS
圖片來源：NARS

NARS四色眼彩盤推出玫瑰粉與灰棕新色

NARS同步推出「4色眼彩盤」新色MELROSE與ASHES TO ASHES，每盤售價NT2,000。

MELROSE以低飽和玫瑰粉為主，搭配莓粉、玫瑰金與冷棕色，可一次完成打底、加深及提亮，適合溫柔約會妝。

ASHES TO ASHES則以灰棕大地色為主，呈現較低調、成熟的眼妝氛圍。眼彩盤混合霧面、緞面及珠光質地，能依照使用位置調整深淺層次。

圖片來源：NARS
圖片來源：NARS

自然濃密睫毛成為眼妝最後一步

除了眼影，2026睫毛妝也從過度捲翹與根根分明，轉向較自然的濃密效果。

NARS升級「濃密叛逆睫毛膏」，採用波浪型刷頭，可順著睫毛弧度觸及不同角度與細小睫毛。膏體主打輕盈包覆，並添加摩洛哥堅果油與維他命C，讓睫毛在上妝時保持潤澤感。

全系列共有黑色與棕色兩款，每支8g，售價NT1,100。棕色適合搭配裸粉、玫瑰棕等低飽和眼影；黑色則能增加眼神輪廓，適合晚間或較有存在感的妝容。

圖片來源：NARS
圖片來源：NARS

眼妝新品推薦3. TOM FORD禁忌玫瑰雙格眼影盤

TOM FORD以私人調香系列Rose Prick禁忌玫瑰為靈感，推出七夕限量彩妝系列，其中「禁忌玫瑰系列高級訂製雙格眼影盤」以玫瑰粉、煙燻棕與細緻珠光打造成熟眼神。

眼影採可乾濕兩用配方，乾擦時呈現輕透柔和質感，濕擦則能提高色彩飽和度與深邃度。一盤便可依使用方式，完成日常玫瑰眼妝或較濃郁的煙燻妝。

圖片來源：TOM FORD
圖片來源：TOM FORD

TOM FORD兩款限定玫瑰眼影色

Pink Desire以柔粉珠光融合玫瑰光澤，妝感清透明亮，適合日常及七夕約會妝。

Smoked Rose則以煙燻玫瑰色搭配絲緞棕調光澤，眼神更深邃成熟，適合晚餐、派對及正式場合。

兩款眼影盤皆壓印禁忌玫瑰專屬紋樣，搭配粉色限定外盒，每盤售價NT2,350，於2026年7月至8月限量上市。

圖片來源：TOM FORD
圖片來源：TOM FORD

低飽和眼妝怎麼畫才不顯腫？

先以淺色霧面眼影鋪在眼窩內，範圍不要超過眼窩骨；接著用玫瑰棕、灰棕或冷棕色集中加深眼尾及睫毛根部，建立清楚輪廓。

珠光及液態亮片只需要放在眼皮中央、眼頭或臥蠶，避免大面積覆蓋整片眼皮。粉色眼影容易顯腫時，可用冷棕色收斂眼尾，再搭配棕色睫毛膏降低妝感銳利度。

今年眼妝的關鍵並非畫得更多，而是把色彩與光澤放在正確位置。底色愈柔和、提亮範圍愈精準，眼神反而更乾淨，也更容易呈現自然高級感。

精華 FAQ

  • 今年眼妝不再追求整片高飽和塗滿，而是以裸粉、奶茶棕、玫瑰粉等低飽和色打底，再把珠光或亮片集中在眼皮中央、眼頭與臥蠶，讓層次更乾淨自然。

  • 新版把深淺相近的9色放進同一盤，降低配色失誤，並加入霧面、珠光、細閃與眼影膏等質地，能同時完成打底、加深與提亮，還改善飛粉與服貼度。

  • NARS主打液態眼影蜜帶來碎鑽般細閃與未來感，適合日常到派對疊擦；TOM FORD則以玫瑰粉、煙燻棕與珠光打造成熟玫瑰煙燻妝，適合約會與正式場合。

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#眼妝 #眼影 #眼彩 #韓系 #3CE #NARS #TOM FORD

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短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦

短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦

2026-07-16 00:29 女子漾／編輯桑泥
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest

當靜奢風與極簡風持續席捲時尚圈，美甲也開始回歸「少即是多」的美感。比起一眼就吸引目光的華麗彩繪，現在更流行的是看似低調，卻藏著細節的精緻感。

今年不少韓國女星與歐美名人紛紛把指甲修剪得短短的，搭配乾淨的裸色、透粉或微法式設計，讓「短甲美學」成為近期美甲設計的熱門趨勢之一。

編輯推薦

1｜裸感透粉

圖片來源：Pinterest
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這款帶有乳白的粉色搭配自然甲型，能讓指尖看起來乾淨、有光澤，同時修飾膚色，比起厚重色彩，它更容易搭配各種穿搭，不論是上班、約會或旅行，都非常百搭。

這款色系也被不少美妝媒體形容為「No-Makeup Makeup」的指甲版本。


2｜微法式

圖片來源：Pinterest
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經典法式依舊流行，但今年的白色指尖變得更細、更低調，只在甲片最前端留下一道極細白線，不僅能拉長指甲視覺比例，也讓整體更精緻，是短甲最百搭的設計之一。


３｜極細珠光

圖片來源：Pinterest
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如果覺得單色太簡單，不妨加入細緻珠光，不是那種大亮片，而是隨光線若隱若現的珍珠光澤，這款既保有簡約感，又能提升整體精緻度，非常適合夏天。


４｜奶油色系單色光療

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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今年另一個熱門趨勢，就是奶油黃、燕麥白、霧灰藍等低飽和色系，這些顏色在短甲上特別耐看，不僅容易搭配日常穿搭，也符合今年夏季「柔和色彩」的流行方向。

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2026-07-15 16:53 女子漾／編輯張念慈
男香選對比西裝更有魅力！6款「女生聞了會回頭」男香推薦 香奈兒成熟、LV度假感最搶眼。圖片來源：品牌提供
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香水早已不只是男性出門前隨手噴上的配件，更像是一張看不見的名片，還沒開口，就先讓人感受到他的穿搭風格、個性與品味。近年的高級男香也不再一味追求濃烈與侵略感，從清新柑橘、薰衣草、海風，到煙燻鳳梨、琥珀與木質調，都能展現不同層次的男性魅力。

想替另一半挑一款不容易出錯的香水，或正在尋找適合上班、約會與正式場合的男香，這篇精選6款話題香氛，從LV的加州海洋感、BOSS清爽薰衣草，到香奈兒深邃琥珀、Dior經典野性、CREED煙燻果香與ysl中性花香，一次找到最適合他的香氣個性。

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男香推薦1：路易威登海洋感 Woody Wagon Colognes限量香氛禮盒

路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供
路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供

路易威登攜手加州當代藝術家Alex Israel，將Parfums de Cologne系列化為一輛微縮木質旅行車，推出Woody Wagon Colognes限量香氛禮盒。車內一次收進Afternoon Swim、Pacific Chill、Sun Song、California Dream、City of Stars與On The Beach共6款香水，從陽光柑橘、清新果香到日本柚子與微鹹海風，完整描繪一趟加州公路之旅。

路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供
路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供

這款禮盒由60位工匠投入超過7,000小時打造，全車共有219個零件，結合桃花心木、天然米色半熟成皮革與Monogram花卉圖案，全球限量66件，向傳奇66號公路致敬，售價9,000歐元。

品牌同步為Sun Song、California Dream與Afternoon Swim推出3款全新旅行裝香水盒，以半透明樹脂結合漸層色彩，分別捕捉加州陽光、夕陽與海洋光影，並以金色金屬扣件、天然皮革飾板與Monogram圖騰延續旅行藝術與皮具工藝，每款限量100件，售價950歐元，兼具實用性與收藏價值。

男香推薦2：BOSS清爽派 自信奪目男性淡香精

BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供
BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供

夏天想噴男香，又擔心濃郁木質與辛香調太厚重，BOSS自信奪目男性淡香精以高濃度薰衣草為核心，打造清新卻不失深度的馥奇木質調。藍薰衣草與白薰衣草雙重精華交織出乾淨、純粹的芳香氣息，再以苔蘚香調增加沉穩木質尾韻。

形象廣告由足球球星Vinícius Júnior演繹，將香氣與球場上的速度、自信及進攻精神連結。亮面藍色瓶身搭配銀色字樣與黑色瓶蓋，同樣呈現清爽俐落的運動氣場。50ml售價3,200元、100ml售價4,300元，適合日常通勤、運動約會與休閒穿搭。

BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供
BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供

男香推薦3：香奈兒神秘調 藍色男性淬煉香精

香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供
香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供

香奈兒藍色男性淬煉香精將系列標誌性的木質氣息全面強化，呈現層次豐富、氣息濃烈的琥珀調香氛。岩玫瑰帶出皮革與樹脂般的神秘感，木質與琥珀香調則增加溫暖深度；香氣必須接觸肌膚，才能逐漸展現最完整的濃烈餘韻。

全新方形瓶身以俐落線條表現力量與優雅，適合正式晚宴、重要聚會或夜間約會。共有60ml、100ml與160ml，售價分別為6,750元、9,290元與12,080元，推薦給喜歡深色襯衫、西裝與極簡高級穿搭，偏愛皮革、樹脂及琥珀木質香氣的男性。

香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供
香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供

男香推薦4：Dior野性派 曠野之心淡香水

Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供
Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供

Dior曠野之心淡香水以卡拉布里亞佛手柑揭開明亮序幕，再與龍涎香呈現的灰琥珀氣息交融，最後由木質香調平衡整體層次。香氣在清新柑橘與溫暖木質之間轉換，呈現瀟灑不羈、帶一點野性卻不顯厚重的男性形象。

這款香水適用場合廣泛，穿白T恤與牛仔褲時能增加乾淨俐落感，換上襯衫或西裝又能襯托成熟氣場。30ml售價2,850元、60ml售價3,400元、100ml售價4,500元，並提供香水瓶刻字服務，適合第一次購買精品男香，或作為送給另一半的實用禮物。

Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供
Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供

Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供
Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供

男香推薦5：CREED煙燻感 Aventus阿文圖斯

CREED 阿文圖斯系列。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯系列。圖片來源：品牌提供

CREED Aventus阿文圖斯以前調的檸檬、粉紅胡椒、蘋果、香檸檬與黑醋栗揭開序幕，中調加入最具辨識度的鳳梨、茉莉與印尼廣藿香，最後由樺木、龍涎香、雪松、橡木苔與麝香收尾，形成明亮果香與沉穩煙燻木質的強烈反差。

剛噴時的鳳梨果香鮮明有活力，貼近肌膚後則慢慢轉為乾燥、沉穩，帶出近似皮革的溫暖質感。50ml售價8,900元、100ml售價12,800元，適合個性果斷、有主見，希望香水具備高辨識度與成熟氣場的男性。

CREED 阿文圖斯 龍蘊。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯 龍蘊。圖片來源：品牌提供

CREED 阿文圖斯。極。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯。極。圖片來源：品牌提供

CREED 阿文圖斯_Leave Your Mark。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯_Leave Your Mark。圖片來源：品牌提供

男香推薦6：YSL中性派 自由不羈淡香精

YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供
YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供

男生噴香水不一定只能選皮革、木質或辛香調，YSL自由不羈淡香精以法國薰衣草與摩洛哥橙花交織，清涼芳香感與柔美白花形成對比，聞起來率性俐落，又帶著若有似無的性感氣息。香氣遊走於傳統男女香界線之間，適合不喜歡典型濃厚男香的人。

婁峻碩曾以黑色西裝搭配自由不羈淡香精演繹YSL風格，並表示這類橙花與薰衣草交織的香氣不刻意卻有存在感，適合送給另一半，也能從白天一路使用到夜晚。推薦給穿搭偏時尚極簡，或希望和伴侶共用同一款香水的人。

YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供
YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供

男香FAQ：怎麼挑、怎麼噴，才不會聞起來太用力？

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q1：第一次買男香，該從哪一種香調開始？

第一次挑男香，可以先從柑橘、薰衣草或清新木質調入手，接受度通常較高，也比較適合上班、約會與日常使用。像Dior曠野之心淡香水以佛手柑搭配木質氣息，BOSS自信奪目男性淡香精則以薰衣草與苔蘚為主，都是相對容易駕馭的類型。

若本身喜歡氣味更有存在感，可以再往煙燻木質、琥珀或皮革感延伸，例如CREED阿文圖斯或香奈兒藍色男性淬煉香精。

Q2：香水一天噴幾下才不會太濃？

一般室內上班、通勤或約會，建議先從2至3下開始。濃度較高、木質或琥珀感較重的香水，1至2下通常就很有存在感；清新柑橘或海洋調，則可依場合略微增加。

最重要的是不要一次大量噴灑。與其剛出門就香味太重，不如先少量使用，下午再視情況補香。

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q3：香水噴在哪裡比較持久？

可以噴在手腕內側、手肘內側、頸側與鎖骨等有體溫的位置，讓香氣隨著溫度慢慢散開。也可以少量噴在胸口或後頸，走動時香氣會更自然。

噴在手腕後不要來回摩擦，讓香水自然乾燥即可，否則可能影響原本的香氣變化。

Q4：香水適合噴在衣服上嗎？

可以少量噴在一般衣物外側，留香通常比肌膚更久。不過，深色香水或濃度較高的香精，可能在白色、絲質、皮革與精緻布料上留下痕跡，最好先在不明顯處測試。

比較安全的方式，是將香水噴在胸口或後頸肌膚，再穿上衣服，香氣會從衣領自然散出。

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q5：夏天和冬天要選不同香水嗎？

夏天適合柑橘、薰衣草、海洋與清新木質調，聞起來較輕盈，不容易在高溫中顯得厚重。像路易威登Afternoon Swim、On The Beach與BOSS自信奪目男性淡香精，都更容易融入炎熱天氣。

冬天則可以選琥珀、煙燻木質、樹脂與皮革感較明顯的香氣，例如香奈兒藍色男性淬煉香精或CREED阿文圖斯，低溫下會顯得更溫暖、有層次。

Q6：送男友香水，怎麼挑才不容易踩雷？

可以先觀察他的穿搭與生活習慣。平常偏運動休閒，適合清爽薰衣草或柑橘調；常穿襯衫、西裝，則可考慮木質、琥珀與煙燻調；喜歡時尚中性風格，可以選YSL自由不羈淡香精這類帶花香與薰衣草的共享香。

不確定喜好時，優先選30ml或50ml容量，試香與送禮負擔都比較低，也較不容易造成浪費。

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q7：為什麼同一款男香，噴在不同人身上味道不一樣？

每個人的體溫、皮脂量、肌膚乾燥程度與生活環境不同，都會影響香水的甜度、木質感與留香表現。同一款香水在試香紙上可能很清新，噴到肌膚後卻可能變得更暖、更甜或更煙燻。

因此買香水時，不要只聞試香紙。建議實際噴在手腕或手臂內側，等待至少30分鐘，再確認中後調是否仍然喜歡。

Q8：香水怎麼保存才不容易變質？

香水應避免陽光直射、高溫、潮濕與劇烈溫差，建議放在陰涼乾燥的櫃子裡，不要長時間擺在浴室、窗邊或車內。

使用後記得將瓶蓋蓋緊。若香氣明顯改變、液體顏色異常加深，或出現不正常混濁與沉澱，就不建議繼續使用。

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上班穿搭再也不難！日韓女生最愛「西裝外套」混搭營造5套時髦又高級LOOK

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2026-07-20 23:32 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：wear@陽、@【公式】ファニーカンパニー、@𝗬𝘂𝗻𝗮
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每天出門還在為穿什麼傷腦筋？上班穿搭其實沒有大家想的那麼難，如果希望打破上班無聊沉悶的造型，其實可以先觀察每一季的流行動態，像是近期日韓女生們皆紛紛換上西裝外套，俐落簡約的款式，很適合通勤或任何場合穿著，只要簡單混搭在透過內搭或下身更換，就能穿出時髦顯層次的全新視覺，以下總整理 5 套日韓女生最愛的西裝外套混搭方式，結合不繁複的穿衣技巧，便能展現令人為之一亮的 LOOK ，想知道有哪些值得關注的搭配嗎？一起來看看吧。

編輯推薦

夏季跟著日韓女生以「西裝外套」混搭展現高級時髦LOOK 01.

圖片來源：wear@みきのすけ
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選擇落肩、Oversize、長版的西裝外套，運用寬鬆的輪廓，不僅降低西裝的拘謹感受，同時利用俐落版型修飾顯瘦身型，營造出不費力的慵懶與鬆弛感。

夏季跟著日韓女生以「西裝外套」混搭展現高級時髦LOOK 02.

圖片來源：wear@𝗬𝘂𝗻𝗮
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選用寬鬆版型的雙排釦西裝外套，內搭一件藍色襯衫，可以增加知性幹練的氣息，下身加上五分短褲、短靴，瞬間凸顯專屬魅力的個性印象。

夏季跟著日韓女生以「西裝外套」混搭展現高級時髦LOOK 03.

圖片來源：wear@【公式】ファニーカンパニー
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當懶得想穿搭時，不妨嘗試以西裝外套加細肩帶長洋裝，簡單不繁複的穿衣巧思，讓外出時刻輕鬆秒時髦，再加入夾腳拖鞋、黑框眼鏡點綴就很好看加分。

跟著日韓女生以「西裝外套」混搭展現高級時髦LOOK 04.

圖片來源：wear@maru
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近期相當夯的蕾絲背心，成為日韓女生人手一件的必備單品，以短袖西裝外套混合下襬蕾絲滾邊背心來增加層次，再融入微喇叭的黑色長褲，立即層層堆疊出充滿巧思的聚焦亮點。

跟著日韓女生以「西裝外套」混搭展現高級時髦LOOK 05.

圖片來源：wear@陽
圖片來源：wear@陽

以西裝外套、雕花上衣與長褲為搭配，透過兩種色系的結合，營造簡約又高級的知性品味，完美演繹出夏日微正式的時尚職場穿搭。

編輯推薦

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《鬼謎東宮》盧允瑞夏日私服太會穿！用基礎款穿出韓劇女主感與高級氣質

《鬼謎東宮》盧允瑞夏日私服太會穿！用基礎款穿出韓劇女主感與高級氣質

2026-07-22 23:53 女子漾／編輯桑泥
《鬼謎東宮》盧允瑞夏日私服太會穿！用基礎款穿出韓劇女主感與高級氣質。 圖片來源：IG@rohyoonseo
《鬼謎東宮》盧允瑞夏日私服太會穿！用基礎款穿出韓劇女主感與高級氣質。 圖片來源：IG@rohyoonseo

從《浪漫速成班》到近日登場的 Netflix 韓劇鬼謎東宮》，盧允瑞近年憑藉清新外貌與自然演技快速累積人氣。除了戲劇作品，她私下的穿搭風格被不少人稱為「韓系女友穿搭範本」，她的風格接近現代女生真正想學習的日常穿搭：衣櫃裡都有的基本單品、舒服的剪裁、低調耐看的配色，簡單幾件單品就能穿出清新又有質感的氛圍。

編輯推薦

寬鬆上衣＋小白裙

圖片來源：IG@rohyoonseo
圖片來源：IG@rohyoonseo

一件黑色亞麻寬鬆上衣，搭配清新感十足的小白裙，看似簡單卻非常考驗版型與比例！選擇剪裁乾淨的單品，打造輕盈又不會顯得臃腫是關鍵，再搭配帆布鞋、小型肩背包，就是最自然的韓系日常造型。


吊帶丹寧褲

圖片來源：IG@rohyoonseo
圖片來源：IG@rohyoonseo

盧允瑞這套俏皮的吊帶丹寧褲完美符合夏日氛圍，內搭一件基礎素面上衣，在脖子繫上一條絲巾增加整體造型感，套上一件淺色刷白的吊帶牛仔褲，一套簡約又帶有造型感的夏日穿搭就完成了！


藍色格紋上衣＋長裙

圖片來源：IG@rohyoonseo
圖片來源：IG@rohyoonseo

這套藍色格紋上衣搭配白色長裙的造型，非常適合炎熱的夏季。選擇一件微短版上衣，透過自然露出的腰線拉長身形比例，再搭配一條輕盈飄逸的白色長裙，不僅增添青春活力，也營造出清爽又浪漫的夏日氛圍，是兼具舒適感與時髦度的季節穿搭選擇。

編輯推薦

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#韓系 #韓劇 #夏天 #盧允瑞 #鬼謎東宮 #穿搭範本 #夏日穿搭 #流行穿搭 #外表管理

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2026台灣限定T恤推薦！adidas黑熊、mark gonzales珍奶、Wacky WiLLY夜市上身，送外國朋友一眼認出台灣人

2026台灣限定T恤推薦！adidas黑熊、mark gonzales珍奶、Wacky WiLLY夜市上身，送外國朋友一眼認出台灣人

2026-07-17 11:49 女子漾／編輯周意軒
2026台灣限定T恤推薦！adidas黑熊、mark gonzales珍奶、Wacky WiLLY夜市上身，送外國朋友一眼認出台灣人 圖片來源 :官方
2026台灣限定T恤推薦！adidas黑熊、mark gonzales珍奶、Wacky WiLLY夜市上身，送外國朋友一眼認出台灣人 圖片來源 :官方

出國探親、交換禮物或接待海外朋友，鳳梨酥和茶葉當然經典，但想送一份更年輕、更實穿，又能讓人立刻聯想到台灣的伴手禮，「台灣限定T恤」或許是今年最有存在感的選擇。2026年夏天，adidas Originals、韓國街頭品牌Wacky WiLLyMark Gonzales相繼推出台灣限定設計，將台灣黑熊、珍珠奶茶、茄芷袋、藍白拖、夜市與龍虎塔穿上身。少了傳統紀念衫的觀光感，多了潮流品牌的設計巧思，不只適合送給外國朋友，台灣人自己穿出國，也能靠一件衣服完成「無聲自我介紹」。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：adidas、Wacky WiLLy與Mark Gonzales推台灣限定T恤。
  • 重點二：黑熊、珍奶、茄芷袋與夜市等元素濃縮台味。
  • 重點三：兼具送禮與日常穿搭，外國朋友也能秒懂台灣。

adidas Originals城市限定黑熊系列：藍白拖、茄芷袋都被黑熊穿上身

論台灣元素的豐富程度，adidas Originals「城市限定黑熊系列」幾乎把大家熟悉的生活記憶全部集合。系列以台灣黑熊為靈感，打造全新角色「三葉草貝兒熊」，讓牠從山林走進台北街頭，化身最可愛的城市導遊。

圖片來源 :官方
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系列共推出黑、白、粉、灰四款T恤，每件都印上「Hi Taipei」字樣，圖案則各自代表不同台灣日常。粉色款中的貝兒熊戴著三葉草漁夫帽、腳踩藍白拖，手上還提著茄芷袋；黑色款喝起童年記憶中的彈珠汽水；灰色款以台灣棒球文化為主題；白色款則讓貝兒熊抱著珍珠奶茶享受夏日時光。

圖片來源 :官方
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四款之中，粉色款的台灣辨識度最高，藍白拖配茄芷袋的組合，幾乎是「台味」的視覺懶人包；喜歡百搭款的人則可以選擇白色珍奶款，可愛但不會太高調，搭配牛仔褲或長裙都很實穿。城市限定黑熊系列T恤每件售價1,690元，成人款已於2026年7月7日限定上市；系列也首度推出黑、白兩色孩童款T恤，搭配「貝兒熊愛喝珍奶」圖案，售價1,290元，預計7月底上市。

同系列SUPERSTAR II連鞋底都藏台灣梗

想把台灣元素從上衣延伸到鞋款，同系列SUPERSTAR II也充滿細節。鞋舌取材自台灣黑熊胸前的V字白色毛紋，搭配貝兒熊喝彈珠汽水、珍珠奶茶的圖案；鞋帶頭加入茄芷袋常見的紅、綠、藍配色，鞋墊中還藏著「有BEAR來」的諧音設計，售價3,890元。

圖片來源 :官方
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Wacky WiLLy台灣限定系列：Kiky逛夜市、喝珍奶，韓系潮T也很台

喜歡韓系Oversize穿搭，可以鎖定Wacky WiLLy首次推出的台灣限定系列。品牌將招牌角色Kiky安排進台灣日常，讓牠和台灣黑熊相遇、穿梭熱鬧夜市，還跑到高雄龍虎塔旅行，把一件T恤變成Kiky的台灣遊記。

圖片來源 :官方
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圖片來源 :官方
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系列圖案涵蓋台灣黑熊、珍珠奶茶、夜市、霓虹招牌與高雄龍虎塔等元素。比起直接印上地名，插畫中加入角色互動與小故事，更像韓國潮流品牌為台灣畫出的限定漫畫，既保有辨識度，也不會看起來像一般觀光紀念品。

圖片來源 :官方
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圖片來源 :官方
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版型延續Wacky WiLLy招牌的中性寬鬆剪裁，搭配棉質面料，單穿便能營造韓系街頭的慵懶感，也可以搭配背心、襯衫或長袖上衣做層次穿搭。全系列短袖T恤售價皆為1,490元。

圖片來源 :官方
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其中，台灣黑熊款最適合送給喜歡可愛角色的外國朋友；龍虎塔款則有別於常見的台北地標，對曾經到高雄旅遊、交換或工作的朋友來說，更有專屬紀念感。珍奶款設計直覺又沒有語言門檻，無論送給哪個國家的朋友，幾乎都能立刻理解圖案代表台灣。隨著限定系列登場，Wacky WiLLy與COVERNAT台灣官方網站也同步上線，消費者可直接透過台灣官方平台入手新品。

Mark Gonzales台灣限定T恤：小天使與SHMOO一起喝珍奶

Mark Gonzales也推出台灣限定「小天使與SHMOO喝珍奶T恤」，讓品牌經典角色小天使與SHMOO一起喝起珍珠奶茶，以簡單、帶點童趣的圖案呈現台灣代表性飲料。相較前兩個系列大量放入地標和生活文化，Mark Gonzales選擇集中火力在珍奶上，設計更簡約，日常搭配難度也最低。喜歡低調台灣味，又不想讓整件衣服塞滿圖案的人，這款會是相對耐穿的選擇。

圖片來源 :官方
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圖片來源 :官方
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台灣限定T恤推出兩款配色，採用100%棉質單層Jersey面料與寬鬆肩線剪裁，售價1,680元。品牌台灣官網目前可見綠色款販售資訊。

精華 FAQ

  • 文章重點介紹adidas Originals、韓國街頭品牌Wacky WiLLy，以及Mark Gonzales推出的台灣限定T恤，三者都以台灣元素結合潮流設計，主打實穿與辨識度。

  • adidas Originals以台灣黑熊打造「三葉草貝兒熊」，推出黑、白、粉、灰4款T恤，融入藍白拖、茄芷袋、珍奶與彈珠汽水等元素，售價1,690元起。

  • 文章認為珍珠奶茶、藍白拖搭配茄芷袋，或夜市、高雄龍虎塔等圖案都很有辨識度，其中珍奶款最沒有語言門檻，幾乎能讓不同國家的朋友一眼聯想到台灣。

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