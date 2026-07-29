2026-07-29 16:58 女子漾／編輯劉芫榛
2026眼妝趨勢必看！3CE九色眼影、NARS碎鑽光、TOM FORD玫瑰煙燻打造高級眼神
2026眼妝重點從厚重顯色轉向「低飽和底色、精準光澤與自然濃密睫毛」。3CE、NARS與TOM FORD接連推出眼彩新品，從日常韓系鬆弛感、未來感碎鑽眼妝到成熟煙燻玫瑰，滿足通勤、約會及聚會等不同場合。
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2026眼妝趨勢：顏色變淡，眼神反而更有層次
今年眼妝不再把整片眼皮塗滿高飽和色彩，而是先以裸粉、奶茶棕、玫瑰粉等柔和色調建立輪廓，再將珠光或細閃集中於眼皮中央、眼頭及臥蠶。
質地也比過去更多元，除了傳統霧面及珠光粉體，液態眼影、眼影膏與乾濕兩用配方陸續登場。只要調整光澤位置與暈染深度，同一組眼彩就能在清淡日妝與深邃約會妝之間切換。
眼妝新品推薦1. 3CE時尚拼貼九色眼影
3CE「時尚拼貼九色眼影」自2017年推出後，全球累積銷量突破2,000萬盤，2026年以全新配方與包裝重新登場。新版延續品牌擅長的低飽和同色調美學，將深淺相近的9種眼彩放進同一盤，降低配色失誤，即使是彩妝新手也能完成自然漸層。
新版粉體針對飛粉與服貼度升級，質地更加細緻滑順，反覆疊擦也較不易顯髒。九宮格集結霧面、珠光、細閃亮片與眼影膏等不同質地，能同時完成打底、加深輪廓與局部提亮。
其中眼影膏可為眼皮增加透明、濕潤的水光感，適合點在上眼皮中央或眼頭，打造韓系清透眼妝。包裝也加入鏡面，外殼採用柔軟Q彈材質，方便外出補妝。
3CE九色眼影共有7款色選
全系列共有Butter Mousse奶油盤、All Def芋泥盤、Take Over暮棕盤、Mauv Focus紫棕盤、Cooltral冷調盤、Bare Nude裸棕盤及Cross the lime萊姆盤。
偏好日常妝感，可以選擇奶油盤、暮棕盤或裸棕盤；喜歡粉紫色系，可從芋泥盤與紫棕盤入手；冷調盤適合打造清冷妝感，萊姆盤則加入較活潑的綠色與粉橘色彩。
奶油盤、紫棕盤、冷調盤與裸棕盤含有眼影膏，能製造更明顯的濕潤光澤。新聞稿未公布眼影正式售價，實際價格仍以品牌及通路資訊為準。
眼妝新品推薦2. NARS奢燦星河眼影蜜
喜歡碎鑽光澤的女孩，可以關注NARS首款液態眼影「奢燦星河眼影蜜」。產品採用水凝粉體科技，質地輕盈，輕抹便能形成清透細閃，可單獨使用，也能疊加於粉狀眼影上。
配方主打均勻貼合眼皮、不易積線與飛粉，使用指腹輕拍即可完成眼妝。日常可以點在眼頭、臥蠶及眼皮中央，約會或聚會時則能增加疊擦範圍，讓光澤更加明顯。
全系列共有5色，每支3.5ml，售價NT1,000：
丁香粉鑽以甜粉色搭配丁香紫珠光，妝感浪漫柔和；蜜桃燦光為帶銀白珠光的淺蜜桃粉，適合日常氣色妝；銀河香檳呈現帶香檳珠光的銀白色調，未來感最強。
微醺流金以暖金色調融合金屬珠光，適合派對妝；奢金玫瑰則結合玫瑰金與焦糖暖調，能增加眼神深邃度。
NARS四色眼彩盤推出玫瑰粉與灰棕新色
NARS同步推出「4色眼彩盤」新色MELROSE與ASHES TO ASHES，每盤售價NT2,000。
MELROSE以低飽和玫瑰粉為主，搭配莓粉、玫瑰金與冷棕色，可一次完成打底、加深及提亮，適合溫柔約會妝。
ASHES TO ASHES則以灰棕大地色為主，呈現較低調、成熟的眼妝氛圍。眼彩盤混合霧面、緞面及珠光質地，能依照使用位置調整深淺層次。
自然濃密睫毛成為眼妝最後一步
除了眼影，2026睫毛妝也從過度捲翹與根根分明，轉向較自然的濃密效果。
NARS升級「濃密叛逆睫毛膏」，採用波浪型刷頭，可順著睫毛弧度觸及不同角度與細小睫毛。膏體主打輕盈包覆，並添加摩洛哥堅果油與維他命C，讓睫毛在上妝時保持潤澤感。
全系列共有黑色與棕色兩款，每支8g，售價NT1,100。棕色適合搭配裸粉、玫瑰棕等低飽和眼影；黑色則能增加眼神輪廓，適合晚間或較有存在感的妝容。
眼妝新品推薦3. TOM FORD禁忌玫瑰雙格眼影盤
TOM FORD以私人調香系列Rose Prick禁忌玫瑰為靈感，推出七夕限量彩妝系列，其中「禁忌玫瑰系列高級訂製雙格眼影盤」以玫瑰粉、煙燻棕與細緻珠光打造成熟眼神。
眼影採可乾濕兩用配方，乾擦時呈現輕透柔和質感，濕擦則能提高色彩飽和度與深邃度。一盤便可依使用方式，完成日常玫瑰眼妝或較濃郁的煙燻妝。
TOM FORD兩款限定玫瑰眼影色
Pink Desire以柔粉珠光融合玫瑰光澤，妝感清透明亮，適合日常及七夕約會妝。
Smoked Rose則以煙燻玫瑰色搭配絲緞棕調光澤，眼神更深邃成熟，適合晚餐、派對及正式場合。
兩款眼影盤皆壓印禁忌玫瑰專屬紋樣，搭配粉色限定外盒，每盤售價NT2,350，於2026年7月至8月限量上市。
低飽和眼妝怎麼畫才不顯腫？
先以淺色霧面眼影鋪在眼窩內，範圍不要超過眼窩骨；接著用玫瑰棕、灰棕或冷棕色集中加深眼尾及睫毛根部，建立清楚輪廓。
珠光及液態亮片只需要放在眼皮中央、眼頭或臥蠶，避免大面積覆蓋整片眼皮。粉色眼影容易顯腫時，可用冷棕色收斂眼尾，再搭配棕色睫毛膏降低妝感銳利度。
今年眼妝的關鍵並非畫得更多，而是把色彩與光澤放在正確位置。底色愈柔和、提亮範圍愈精準，眼神反而更乾淨，也更容易呈現自然高級感。
精華 FAQ
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今年眼妝不再追求整片高飽和塗滿，而是以裸粉、奶茶棕、玫瑰粉等低飽和色打底，再把珠光或亮片集中在眼皮中央、眼頭與臥蠶，讓層次更乾淨自然。
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新版把深淺相近的9色放進同一盤，降低配色失誤，並加入霧面、珠光、細閃與眼影膏等質地，能同時完成打底、加深與提亮，還改善飛粉與服貼度。
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NARS主打液態眼影蜜帶來碎鑽般細閃與未來感，適合日常到派對疊擦；TOM FORD則以玫瑰粉、煙燻棕與珠光打造成熟玫瑰煙燻妝，適合約會與正式場合。
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