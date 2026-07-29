2026下半年必收IT Bag！Polène神仙新包「Shuldo」、Maje皺摺設計，將法式鬆弛感一次拉滿！

喜歡法式慵懶風格的女孩們注意啦！近期討論度極高的巴黎皮具品牌Polène，再度推出讓人一眼心動的全新包款「Shuldo（舒多）」！不僅完美延續了品牌標誌性的極簡與高級感，更帶來了兼具柔軟與立體的絕美廓形。快跟著小編一起來看看這顆下半年必須鎖定的美包，到底藏著哪些迷人細節吧！

圖片來源：Polène、MAJE提供

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完美貼合肩線，展現法式女人的慵懶隨性

Shuldo 這個名字其實大有來頭，它源自英文的「Shoulder（肩膀）」。顧名思義，這款包袋就是為了能與妳的肩畔完美貼合而誕生！背上它的瞬間，彷彿與柔軟細膩的皮革來了一次溫暖又親密的擁抱，完全展現出法國女人那種「毫不費力就很時髦」、自由又隨性的態度～

圖片來源：Polène、MAJE提供

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耗時一年打樣！細節控絕對會愛上的神仙工藝

Polène 一直以來對皮具工藝的堅持真的讓人超佩服！這顆 Shuldo 包可是歷經了一年多的反覆打樣，才終於找到了「挺括有型」與「柔軟輕盈」之間的完美平衡。

包身上看似一氣呵成的流暢線條，背後其實蘊藏著超繁複的立體解構工藝。光是包身邊緣隱入又浮現的折疊處，就完美融合了毛邊設計、隱形縫線與反向縫線三種極致工法。為了讓滿滿的抓褶既耐用又保持皮革的柔軟度，每顆包袋更是大手筆動用了 33 塊嚴選皮革拼接而成！最後再由工匠以八道手工縫線加固提把，搭配鐫刻著 Polène 標誌的金屬搭扣，質感簡直拉滿！

圖片來源：Polène、MAJE提供

「組裝後」才純手工上色？極致完美的職人精神

最讓小編驚豔的，是它邊緣的手工染色技術！為了讓線條達到絕對的流暢，從提把到皮面折疊處，所有的染色程序竟然都是在「包身組裝完成後」才一筆一筆細心塗繪的！這完全考驗了工匠一絲不苟的專注力，只為了讓染料與包身每一道曲線完美契合，呈現零死角的高級美感。

圖片來源：Polène、MAJE提供

7款絕美色系釋出，選擇困難症要發作啦！

這次的形象大片特別邀請到知名攝影師 Rebekka Deubner 掌鏡，以超有藝術感的雙聯畫形式，完美捕捉了女孩們背上 Shuldo 時那份堅定、夢幻又大膽的迷人剪影。

重點來了！Shuldo 這次一口氣推出了 7 種高級感滿分的顏色：黑色、烏木色、黑櫻桃色、棕色、霧灰色、淺黃色和綠色！包款已於 2026年7月16日 正式發售，趕快到官網逛逛

圖片來源：Polène、MAJE提供

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同步推薦：自帶仙氣的「千層褶皺」！MAJE 全新 Milpli 系列神仙美包登場

Maje新包來了！這款全新包多了皺摺設計，而此設計靈感來自Maje 創辦人 Judith Milgrom 女士從工坊接過剛製作完成的皮包時，她下意識的第一個動作，將皮革輕輕摺疊、揉皺，為包款注入了靈魂，讓皮革展現出宛如高級時裝般完美、流暢的垂墜感，為穿搭多了幾分鬆弛氛圍

圖片來源：Polène、MAJE提供

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經典與創新的完美碰撞！「千層褶皺」注入靈魂

正是源自於這份充滿手感溫度的「千層褶皺」靈感，絕美的 Milpli 系列在 2025 年冬季應運而生啦！這系列的托特包與手拿包，不僅完美重塑了 Maje 最經典的標誌性設計，包含時髦度破表的 M 型提把、精緻的中央雙針縫線，以及那讓人愛不釋手的極致柔軟皮革，更巧妙透過充滿設計感的圖形褶皺與側邊繫帶進行創新，與品牌最具代表性的流蘇元素完美呼應，高級質感簡直拉滿！

圖片來源：Polène、MAJE提供

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2026夏季強勢推新！都會女孩必收的時髦戰友

全新加入的 Gazette 與 Large Clutch 兩款絕美新包，散發著強烈卻又極致柔美的女人味，這兩款包絕對是專為行程滿檔、時刻穿梭於城市各個角落的現代時髦女孩所量身打造！

無論是趕著去開會的通勤日常，還是下班後精彩的時尚派對，Milpli 系列都能讓你從早到晚，不擔心搭配無聊的問題！

圖片來源：Polène、MAJE提供

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