在家舒服、出門也時髦！2026最新家居服推薦，UNIQLO睡花好可愛、酷洛米睡衣美到捨不得睡

誰說家居服只能關在房間裡穿？2026年最新居家服趨勢，正從傳統寬鬆睡衣轉向「居家、外出兩用」設計，不只材質要親膚舒服，版型、配色與細節也愈來愈接近日常服裝。Uniqlo全新推出超過20款輕柔生活單品，從短版背心、針織套裝到寬褲都能自由疊搭；MUJI無印良品則以輕盈柔滑的萊賽爾纖維迎接炎熱夏季。喜歡角色聯名的女孩，也有SNIDEL HOME × 酷洛米，以及gelato pique ×《勇者鬥惡龍》第二彈可以收藏，從極簡大人感到可愛療癒系一次滿足。

家居服推薦1. UNIQLO Lounge & Underwear「新．輕柔生活系列」

單穿是短版上衣，疊搭又能變成外出造型

UNIQLO全新Lounge & Underwear「新．輕柔生活系列」，以居家時光為靈感，使用棉質、木代爾、針織與AIRism等材質，推出小背心、內著、寬褲、開襟外套及休閒服組等超過20款新品與新色，全系列售價NT$190元起。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

這次系列最大的特色，就是不再把家居服與外出服分得那麼清楚。亨利領背心、方領短版背心、蕾絲V領細肩帶背心及羅紋背心，都能單穿露出鎖骨與頸部線條，也可以搭配短版T恤、襯衫或同款背心進行層次疊穿。想要打造較完整的外出造型，還能將背心搭配牛仔褲、寬褲或長裙；回到家後換上棉質平口短褲，就能直接切換成放鬆模式。

「輕鬆率性」走美式復古可愛風

「輕鬆率性」系列加入條紋、碎花與圓點等圖案，整體帶有美式復古與少女感。除了近期日韓社群討論度相當高的棉質平口短褲，系列中也有羅紋V領開襟外套與羅紋寬褲，可以整套穿，也能拆開搭配日常衣櫃裡的基本款。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

內著部分則包含棉質無鋼圈美型胸罩、棉質無鋼圈美型胸罩三角杯，以及低腰、中腰、平口與高腰內褲。女孩可以按照顏色與圖案自行配成一套，讓每天最貼身的穿搭也多一點變化。

「極簡優雅」打造慵懶大人感

偏好簡約穿搭的女孩，可以鎖定「極簡優雅」系列。新品使用大地色與自然單色，推出可機洗V領針織衫、可機洗針織長褲，以及內建胸墊的可機洗針織BRATOP背心。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

柔軟針織搭配垂墜輪廓，不只可以修飾身形，V領設計也能自然露出鎖骨。成套穿有一種不費力的慵懶高級感，外出時搭配球鞋、樂福鞋或簡約飾品，就能從居家服直接變成咖啡廳穿搭。系列另有AIRism棉質休閒服組及緞面休閒服組。AIRism棉質款觸感柔軟涼爽，提供素色及小花圖案；緞面款則帶有細緻光澤，適合喜歡成熟睡衣風格的女孩。

家居服推薦2. MUJI無印良品「柔滑緞面」家居服系列

100%萊賽爾纖維，夏天穿也不容易黏身夏天最怕睡衣悶熱、流汗後貼在皮膚上，MUJI無印良品今夏推出「柔滑緞面」家居服系列，採用100%萊賽爾纖維製成。萊賽爾是以木漿為原料製成的再生纖維，觸感細緻柔滑，同時具有吸濕性，搭配布料自然垂墜的特性，穿起來不會過度貼身，適合台灣濕熱的夏季居家環境。

圖片來源：MUJI

除了直接配好的成套家居睡衣，系列也推出「女柔滑緞面短袖套衫」與「女柔滑緞面短褲」兩款單品，可以按照身形與穿衣習慣分開選擇。

圖片來源：MUJI

圖片來源：MUJI

短袖套衫不只適合搭配同系列短褲，在家工作時也能搭配素色長褲；短褲則可以與棉質背心、寬鬆T恤混搭。整體沒有過度甜美的圖案，特別適合喜歡日系無印風格，或想找一套家人突然來訪也不需要急著換衣服的家居服。

家居服推薦3. SNIDEL HOME × 酷洛米聯名系列

酷洛米也能穿出成熟甜美感喜歡酷洛米，又不想穿得太過童趣，可以關注SNIDEL HOME與酷洛米推出的日本限定聯名系列。

圖片來源： SNIDEL HOME官方

圖片來源： SNIDEL HOME官方

圖片來源： SNIDEL HOME官方

這次聯名由Sanrio監修品牌「sanrio house」限定販售，主題描繪酷洛米坐在鏡子前打扮的模樣，配色則選用薰衣草紫、炭灰、粉紅、白色及黑色，並加入蕾絲、刺繡、立體貼布、緞面與荷葉邊等細節。

圖片來源： SNIDEL HOME官方

系列目前共有連帽外套、睡衣組、托特包與化妝包四類商品，已於2026年7月23日在日本sanrio house指定店舖與官方通販開賣。

酷洛米設計剪裁連帽外套



售價：13,200日圓

顏色：薰衣草紫、炭灰色

圖片來源： SNIDEL HOME官方

連帽外套使用帶有細緻縱向紋理的布料，袖側加入白色蕾絲，正面則以酷洛米及打扮小物的貼布圖案增加層次。薰衣草紫款較有夢幻少女感，搭配粉紅刺繡看起來甜而不膩；炭灰款則增加酷甜反差，搭配牛仔褲或黑色長裙也能直接穿出門。

酷洛米滿版圖案睡衣組



售價：17,600日圓

顏色：薰衣草紫、黑色



上下身成套的睡衣組排列不同姿勢的酷洛米圖案，襯衫式短袖上衣搭配短褲，黑色款在領口、袖口及門襟加入粉紅滾邊，視覺效果比一般角色睡衣更接近時裝。喜歡粉嫩氛圍可以選薰衣草紫；偏愛酷甜、顯瘦穿搭的女孩，則可以鎖定黑色款。

圖片來源： SNIDEL HOME官方

酷洛米緞面刺繡托特包



售價：8,580日圓

顏色：白色、粉紅、黑色

托特包採用帶有光澤的緞面材質，搭配皺褶提把、側邊蝴蝶結及酷洛米刺繡，除了當作外出小包，也適合拿來裝睡衣、保養品或旅行用品。

圖片來源： SNIDEL HOME官方

酷洛米緞面刺繡荷葉邊化妝包



售價：4,950日圓

顏色：白色、粉紅、黑色



化妝包延續同系列的緞面、刺繡及荷葉邊設計，可以與托特包搭配成同色組合。其中托特包與化妝包的黑色款為sanrio house官方通販限定色。

販售資訊



開賣時間：2026年7月23日

販售地點：日本sanrio house Lumine新宿2店、LUCUA大阪店及官方通販

注意事項：日本店舖現階段可能採整理券方式入場，實際庫存及購買規則以官方公告為準。

家居服推薦4. gelato pique ×《勇者鬥惡龍》聯名第二彈

史萊姆、棉毛怪與豹寶寶化身療癒睡衣

迎接《勇者鬥惡龍》系列40週年，gelato pique將於2026年8月7日在日本推出「GELATO PIQUE encounters DRAGON QUEST」聯名第二彈。系列加入全新繪製的遊戲怪獸圖案，從史萊姆、棉毛怪、豹寶寶，到殺人豹、殺戮機器及冒險之書等元素，都被轉化成毛茸茸連帽外套、成套家居服、收納包、寢具及寵物用品。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

聯名中最有辨識度的單品，是可以直接把角色穿上身的連帽外套。史萊姆連帽外套與棉毛怪連帽外套，帽子加入角色五官與造型，售價皆為11,440日圓；豹寶寶連帽外套則以動物耳朵及斑紋呈現，售價14,960日圓。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

圖片來源：官方

除了可愛角色外套，系列也有男女、兒童、嬰兒尺寸，以及限定通路販售的睡衣、寢具、狗狗服裝與玩具。部分男款上衣與短褲套裝售價17,490日圓，化妝包及造型收納包售價5,940日圓，機能收納包售價6,490日圓。不同品項的販售通路可能不同，購買前需要確認各商品頁面。

販售資訊



開賣時間：2026年8月7日

販售地點：日本gelato pique門市、官方網路商店及指定線上通路

部分價格：史萊姆連帽外套11,440日圓、棉毛怪連帽外套11,440日圓、豹寶寶連帽外套14,960日圓

注意事項：部分商品為指定通路限定，價格及庫存以日本官方資訊為準