高額頭男生必看！2026最修飾髮際線的10款瀏海髮型，臉型瞬間變小

瀏海是改變整體造型最為簡單有效的方式之一，而高額頭男生更可以透過瀏海來改善視覺假禿頭的問題，瀏海的款式多種多樣，不論是想要顯得更有神氣、更加帥氣、還是想要遮住額頭，瀏海都是個不錯的選擇。現在就跟著我們一起來看看高額頭男生該如何選擇適合自己的瀏海款式吧！

2026 高額頭男生瀏海推薦 1. 層次短瀏海

第一個要推薦的高額頭瀏海就是「層次短瀏海」，透過瀏海的層次和長度調整，可以修飾高額頭，讓臉部比例更加均衡，通常建議將瀏海剪成多層次，瀏海的多層次設計和自然蓬鬆的效果，能更有效隱藏高額頭面積，讓整體造型更加自然。

2026 高額頭男生瀏海推薦 2. 丹迪頭厚瀏海

對於高額頭的男性來說，「丹迪頭厚瀏海」也是一款非常適合的髮型。這種瀏海適當的長度和層次可以修飾高額頭，讓臉部比例更加均衡，此外，丹迪頭厚瀏海還能營造出活力年輕的形象，讓人顯得更加精神煥發，不過要注意的是，在剪裁時要讓瀏海保持適當的厚度和角度，才能展現出完美的效果。

2026 高額頭男生瀏海推薦 3. 旁分瀏海

除了丹迪頭厚瀏海外，另一個適合高額頭男性的瀏海款式是「旁分瀏海」，旁分瀏海是將瀏海分成兩邊向旁邊梳理，並剪成適當的長度和層次，讓整個髮型更加有層次感和立體感，這種瀏海可以使高額頭看起來更加修飾，甚至可以改變臉型比例。此外，旁分瀏海的造型也相對容易打理，只需要使用一些造型產品就能維持整天的清爽俐落感。

2026 高額頭男生瀏海推薦 4. 旁分半蓋瀏海

「旁分半蓋瀏海」也是適合高額頭男性的其中一款，這種瀏海的特點是將頭髮從一側分開，讓瀏海只半蓋住額頭，另一邊的頭髮可以自然垂落，這樣的瀏海不僅可以修飾高額頭，還能夠增加臉部層次感，如果您想讓瀏海看起來更加自然，可以讓髮型師將瀏海剪成多層次，這樣能夠讓瀏海更蓬鬆自然，不過旁分半蓋瀏海的維護相對比較麻煩，需要定期修剪和造型，才能保持最佳效果。

2026 高額頭男生瀏海推薦 5. 八字瀏海

推薦給高額頭男性的下一款瀏海是「八字瀏海」，這種瀏海自然地分成八字形狀，可以有效減少高額頭的凸出感，並打造出更俐落、有型的形象，八字瀏海適合有些許頭髮厚度的男性，剪法注重層次和長度的掌控，讓瀏海看起來更自然、蓬鬆，但八字瀏海不適合寬臉的人，因為頭髮厚度偏向兩側，這樣反而會使臉形更寬。

2026 高額頭男生瀏海推薦 6. 微捲瀏海

另一個適合高額頭男性的瀏海風格是「微捲瀏海」，微捲瀏海以輕微的卷度營造出柔和自然的感覺，這種瀏海可以減少高額頭的壓迫感，同時也增加臉部的柔和感和視覺層次，微捲瀏海適合頭髮厚度適中的男性，剪法注重在頭髮層次和捲度的掌握，讓瀏海看起來更加自然蓬鬆，不過，千萬別把瀏海剪得太短，以免卷度不夠明顯，效果不佳。

2026 高額頭男生瀏海推薦 7. 愛心瀏海

「愛心瀏海」是一種將瀏海的分界線往外擴展的髮型，透過巧妙的層次設計，營造出立體感和柔美的氣質，而此款瀏海具有往內縮的視覺效果，可修飾高凸型的額頭，使臉部比例更加均衡。如果你是高凸額頭類型的男性，不妨試試愛心瀏海。

2026 高額頭男生瀏海推薦 8. 逗號瀏海

逗號瀏海是一種較為前衛的瀏海風格，看起來像是逗號的形狀，可以創造出獨特的個性化造型，對於高額頭的男性來說，逗號瀏海可以在視覺上拉長臉部比例，達到修飾臉型的效果。

2026 高額頭男生瀏海推薦 9. 微分碎蓋瀏海

微分碎蓋瀏海是一款適合高額頭男性的髮型，蓋住額頭的部分透過碎齊的剪法，創造出自然蓬鬆的效果，不僅可以修飾高額頭，還可以有效隱藏大鬢角，打造出獨特而個性的形象。而微分碎蓋瀏海也非常容易打理，基本上只需要簡單吹整或是梳整即可。

2026 高額頭男生瀏海推薦 10. 三七側分瀏海

「三七側分瀏海」是一款非常適合高額頭男性的髮型，其名稱是指將瀏海以三比七的比例側分，並且剪出緩和的層次感，這種瀏海的設計不僅能夠修飾臉型，減少高額頭的突出感，還能夠營造出時尚俐落的形象，讓男性更加有自信。此外，三七側分瀏海也非常容易打理，只需要在洗完頭後稍微整理一下就能夠保持整潔和俐落。

高額頭男生瀏海有很多種不同的款式可以選擇，如八字瀏海、斜分瀏海、微捲瀏海等等。選擇合適的瀏海款式，可以有效地修飾高額頭，讓臉部比例更加均衡，除了這些經典款式外，還有像逗號瀏海、三七側分瀏海等比較新穎的設計，不同的瀏海款式適合不同的臉型和個人風格，可以根據自己的需要和喜好來選擇。