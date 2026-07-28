2026保養品進入科研軍備戰！理膚寶水、適樂膚、克蘭詩、德國BABOR新品一次看

保養品的競爭，已從添加哪些熱門成分，進一步走向成分穩定性、配方搭配與使用感受。2026年夏季，理膚寶水、適樂膚、克蘭詩與德國專業護膚品牌BABOR接連推出科研新品，分別鎖定油光與毛孔、混合性敏感肌、乾燥眼周，以及熟齡肌膚的保濕與彈潤需求，讓不同消費者都能安心使用。

科研新品推薦1：理膚寶水超分子毛孔緊緻控油系列

理膚寶水超分子毛孔緊緻控油系列 & 動畫大片《小小兵與大怪獸》聯名贈品。圖片來源：品牌提供

高溫、熬夜與生活壓力，容易讓臉部油光變得更加明顯，毛孔與粉刺困擾也可能跟著出現。理膚寶水全新「超分子毛孔緊緻控油系列」，將日常保養重點放在溫和清潔、調理油光、補充水分與維持肌膚舒適度，避免一味使用強力清潔產品，讓肌膚出現乾燥緊繃感。

理膚寶水超分子水楊酸控油潔膚凝膠。圖片來源：品牌提供

系列運用「超分子滲透技術」概念，將水楊酸與菸鹼醯胺搭配於同一配方中。水楊酸可幫助去除老廢角質、清潔毛孔，菸鹼醯胺則具有保濕、調理膚況與維持肌膚健康外觀的作用，讓油性與容易出現粉刺的肌膚，也能兼顧清爽度與保濕感。

理膚寶水超分子水楊酸控油潔膚凝膠（左）& 理膚寶水超分子毛孔緊緻控油保濕乳（右）。圖片來源：品牌提供

「理膚寶水超分子毛孔緊緻控油保濕乳」，搭配甲矽烷基化二氧化矽吸附多餘油脂，使用後可呈現較清爽、柔霧的膚觸，並讓毛孔在視覺上較不明顯；「理膚寶水超分子水楊酸控油潔膚凝膠」則加入水楊酸、菸鹼醯胺與鋅PCA，適合用於每日清潔，幫助洗去髒污與多餘油脂。

理膚寶水超分子水楊酸控油潔膚凝膠（左）& 超分子毛孔緊緻控油保濕乳（右）。圖片來源：品牌提供

科研新品推薦2：CeraVe適樂膚油水雙衡修護潔顏慕絲

適樂膚油水雙衡修護潔顏慕絲。圖片來源：品牌提供

T字部位容易泛油光，兩頰卻有乾燥、緊繃感，是不少混合性敏感肌常見的保養困擾。清潔力太強，洗後容易感覺乾澀；選擇過度滋潤的產品，又可能讓額頭與鼻翼缺乏清爽感。

全新「CeraVe適樂膚油水雙衡修護潔顏慕絲」導入品牌歷時10年研發的「油水雙衡潔顏科技GLYCOLYSINE™」，採用生物發酵來源潔顏成分，搭配鼠李糖脂與聚離胺酸，幫助洗去肌膚表面的髒污與多餘油脂，同時保留洗後的潤澤感。這項技術曾獲IFSCC國際化妝品科學會肯定。

適樂膚油水雙衡修護潔顏慕絲。圖片來源：品牌提供

「CeraVe適樂膚油水雙衡修護潔顏慕絲」148ml，售價NT$399。配方另加入品牌經典的三重神經醯胺，幫助維持肌膚屏障與水分。慕絲質地可減少洗臉時反覆搓揉，適合希望同時兼顧清爽、保濕與溫和潔淨的混合性敏感肌。

適樂膚油水雙衡修護潔顏慕絲。圖片來源：品牌提供

科研新品推薦3：克蘭詩黃金亮眼雙萃

克蘭詩黃金亮眼雙萃。圖片來源：品牌提供

熬夜、長時間使用3C及外在環境影響，容易讓眼周看起來暗沉、乾燥或缺乏精神。克蘭詩全新「黃金亮眼雙萃」延續品牌植萃保養研究，從日常眼周乾燥、細紋、浮腫及暗沉外觀出發，升級為水乳雙管配方。

克蘭詩黃金亮眼雙萃。圖片來源：品牌提供

全新配方結合馬鬱蘭萃取、薑黃酮、菸鹼醯胺、馬栗樹七葉皂苷與植物咖啡因。菸鹼醯胺可幫助提亮膚色、改善暗沉外觀，植物咖啡因與馬栗樹成分則著重維持眼周清新、緊緻的視覺感受；搭配保濕植萃，讓乾燥細紋看起來較不明顯。

克蘭詩黃金亮眼雙萃。圖片來源：品牌提供

「克蘭詩黃金亮眼雙萃」20ml，售價NT$2,980，於2026年8月1日升級上市。產品採水乳2：1雙管設計，按壓後融合為輕盈質地，適合早晚與妝前使用，也可少量帶到唇周等容易乾燥的部位。

克蘭詩黃金亮眼雙萃。圖片來源：品牌提供

科研新品推薦4：DOCTOR BABOR PRO德國專業護膚系列

BABOR。圖片來源：品牌提供

DOCTOR BABOR 是擁有超過70年品牌歷史的德國專業護膚品牌，集結超過100位相關領域專家，長期發展美容SPA與專業護膚產品。品牌以「德國科學＋現代奢華」為核心，DOCTOR BABOR PRO則著重依照不同膚況，提供精華、乳霜與專業美容課程的搭配選擇。

DOCTOR BABOR PRO 永恆凝時精萃。圖片來源：品牌提供

全新系列以「三重抗老防護因子TRPF」為配方概念，結合玫瑰萃取SOD、麥角硫因與綠茶萃取兒茶素EGCG，著重維持肌膚光澤、柔嫩度與健康外觀；部分產品亦搭配植物來源保養成分、NAD⁺相關成分，以及不同分子型態的玻尿酸，分別回應熟齡肌常見的乾燥、粗糙與彈潤度不足問題。

4款主打產品包括「DOCTOR BABOR PRO Exo逆齡青春精萃」30ml，售價NT$6,550，著重熟齡肌的保濕、平滑與彈潤保養；「DOCTOR BABOR PRO金燦顏玻尿酸澎潤精萃」50ml，售價NT$4,900，以多重玻尿酸成分補充水分，使肌膚看起來較飽滿細緻；「DOCTOR BABOR PRO Exo逆齡青春乳霜」50ml，售價NT$6,500，提供滋潤度並維持肌膚柔嫩光澤；「DOCTOR BABOR PRO極效高能修護精華乳」50ml，售價NT$4,900，結合神經醯胺、胺基酸及脂質複合物，幫助補充水分並維持肌膚屏障。

DOCTOR BABOR Pro Exo 逆齡青春精萃。圖片來源：品牌提供

為什麼科研保養愈來愈重要？

醫美、彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

1.熱門成分仍需要完整配方搭配

同樣是水楊酸、菸鹼醯胺、神經醯胺或玻尿酸，產品的使用感受仍會受到成分比例、酸鹼值、穩定度、質地及其他搭配成分影響。因此，選購保養品時不能只看到一項熱門成分，還要觀察產品是否適合自己的膚質，以及使用後是否會產生乾燥、刺痛或過度黏膩等不適。

2.好用的科研配方要兼顧效果與舒適度

不少人使用高機能保養品後感到乾燥、刺痛，可能是使用頻率太高，或一次搭配太多酸類、煥膚及去角質產品。科研配方的重要性，在於找到清潔、保濕、油光調理與舒適度之間的平衡，讓使用者更容易將產品納入日常保養，而非只追求短時間的強烈感受。

3.測試資料能提供選購參考

人體使用測試、儀器測量、離體實驗與使用者自我評估，都能從不同角度提供資料。不過閱讀數據時，仍要確認測試人數、使用時間與評估方式。例如「82%受試者認為毛孔看起來較緊緻」，不代表所有人的毛孔都會縮小82%；產品在特定測試條件下得到的結果，也不能直接視為每位消費者都會有相同感受。

4.科研不代表適合所有膚質

即使產品擁有完整配方設計或測試資料，仍可能因膚質、季節、使用量與其他保養品搭配而產生不同結果。敏感肌、正在使用醫師處方外用產品，或剛接受美容療程的人，選擇含酸類或較高機能性的保養品前，應先詢問皮膚科醫師或相關專業人員。

科研保養FAQ

醫美、彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

Q1：看到「臨床測試」就代表產品一定有效嗎？



不一定。測試資料可作為選購參考，但仍要留意受試人數、使用期間與評估方式。有些結果來自儀器測量，有些則是使用者主觀感受，兩者不能直接畫上等號。

Q2：保養品成分濃度愈高愈好嗎？

不一定。產品表現還受到整體配方、酸鹼值與使用方式影響。濃度愈高不代表一定更適合，反而可能提高乾燥、刺痛或脫皮的機會。

Q3：含水楊酸的產品可以每天使用嗎？

應依產品類型與肌膚狀況調整。含水楊酸的潔顏產品在肌膚上停留的時間較短，與免沖洗精華、乳液不同。剛開始使用時可降低頻率，並避免同時搭配多種酸類、磨砂膏或去角質產品。

彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

Q4：油性肌需要使用保濕產品嗎？

需要。容易出油不代表肌膚水分充足，油性肌也可能出現乾燥、緊繃問題。建議挑選質地清爽、使用後不厚重，並具有基本保濕作用的產品。

Q5：洗完臉後怎樣才算清潔力適中？

洗後肌膚應感覺清爽，但不應明顯乾澀、緊繃、刺痛或泛紅。若經常出現不舒服的感受，可調整洗臉水溫、清潔次數與產品用量。

Q6：「長壽科技」、「植物胞外體」代表可以逆齡嗎？

不能如此解讀。這些名稱主要是品牌用來說明原料或配方研究概念的詞彙，不代表產品可以改變基因、逆轉生理老化或具有醫療作用。