保養買錯再貴都白擦！迪奧、赫蓮娜5大品牌新品「對症下藥」　乾肌、毛孔、暗沉到35歲頑固斑都有救

夏天的肌膚問題，往往不只有滿臉油光。長時間進出冷氣房，可能讓臉愈吹愈乾；熬夜、壓力與紫外線接連夾擊，也容易讓暗沉、毛孔、乾紋與斑點一次現形。保養品買了一大堆，若沒有先弄清楚肌膚真正缺什麼，再昂貴的精華也可能擦不到重點。

近期Lumene露明研、HR赫蓮娜、DOCTOR BABOR PRO、迪奧與理膚寶水接連推出新品，5個品牌有一個共同點，就是針對特定肌膚問題提供更精準的保養方案。從冷氣房缺水、毛孔粗糙、熟齡老化，到熬夜暗沉與35歲後頑固斑，以下依照5種常見膚況整理新品亮點，看看哪一款才真正適合自己。

2026保養新品推薦1. 冷氣房待整天、臉愈吹愈乾：Lumene露明研極地冰泉保濕系列

Lumene露明研品牌代言人-莫允雯與極地深層補水精華。圖片來源：品牌提供

來自芬蘭的國民保養品牌Lumene露明研，2026年夏季正式進軍台灣，首波帶來品牌長年熱銷的「極地冰泉保濕系列」，並邀請莫允雯擔任品牌代言人。

台灣夏季雖然濕熱，肌膚卻可能因為高溫出油、冷氣房乾燥與室內外溫差，陷入看起來很油、實際上卻缺水的「極端乾油肌」狀態。Lumene露明研此次便鎖定乾燥、緊繃與膚況不穩等問題，將北歐天然成分與保濕科技結合，全系列最高含有94%天然來源成分，並採用100%純素標準。

LUMENE露明研極地冰泉保濕系列。圖片來源：品牌提供

系列明星商品「極地深層補水精華」又被稱為「極地小藍瓶」，核心採用Hyalu-Birch™創新科技，結合北歐有機白樺樹汁、三重玻尿酸與北歐木醣醇。不同分子量的玻尿酸分別負責表層鎖水、維持肌膚屏障與補充角質層水分，再以木醣醇延長保濕感，品牌主打可提供72小時持續保濕。

LUMENE露明研極地長效鎖水乳霜。圖片來源：品牌提供

若平時長時間待在冷氣辦公室、洗完臉容易緊繃，或底妝經常卡粉脫皮，可以先以補水精華補充水分，再搭配同系列乳霜鎖水，保養步驟不用太複雜，也能提升肌膚柔嫩與穩定感。

Lumene露明研品牌代言人-莫允雯與極地長效鎖水乳霜。圖片來源：品牌提供

2026保養新品推薦2. 毛孔粗糙、膚況總是沒精神：HR赫蓮娜EXO植萃綠寶再生精萃

HR赫蓮娜【[EXO] 植萃綠寶再生精萃】。圖片來源：品牌提供

明明每天都有擦保養品，臉摸起來卻不夠平滑，毛孔、細紋與暗沉疲態也愈來愈明顯？HR赫蓮娜經典綠寶瓶迎來全新進化，推出「EXO植萃綠寶再生精萃」，將近年美容市場高度關注的外泌體概念，融入品牌擅長的細胞科學研究。

HR赫蓮娜此次攜手韓國再生皮膚醫學團隊，並與SEPPIC實驗室進行長達16年的研究，從生長於法國布列塔尼海岸的「逆境珊瑚草」中，萃取出珊瑚草仿生外泌體，其雙層脂質結構可模擬外泌體的傳遞機制，協助肌膚啟動修護與更新。

HR赫蓮娜【[EXO] 植萃綠寶再生精萃】。圖片來源：品牌提供

每滴精萃含有10億顆珊瑚草仿生外泌體，鎖定膚觸粗糙、毛孔明顯、細紋與失去光澤等問題，訴求不用經歷刺激與恢復期，也能養出平滑透亮的「IDOL SKIN玻璃肌」。

「EXO植萃綠寶再生精萃」將於8月1日上市，推出30ml、50ml與100ml三種容量，售價分別為4,550元、6,500元與8,300元。

HR赫蓮娜【[EXO] 植萃綠寶再生精萃】。圖片來源：品牌提供

HR赫蓮娜【[EXO] 植萃綠寶再生精萃】。圖片來源：品牌提供

2026保養新品推薦3. 彈力下降、肌膚容易不穩定：DOCTOR BABOR PRO全新系列

BABOR。圖片來源：品牌提供

2026保養新品推薦3. 彈力下降、細紋變明顯：DOCTOR BABOR PRO EXO逆齡青春乳霜

BABOR。圖片來源：品牌提供

開始在意肌膚鬆弛、乾燥細紋與彈力流失，可以關注DOCTOR BABOR PRO全新系列。其中明星新品「EXO逆齡青春乳霜」加入13.5% PRO-SIRT-NAD⁺全能青春秘方，結合植物胞外體、Sirtuins長壽蛋白與NAD⁺能量因子，鎖定紋路、彈性與疲態，50ml售價6,500元。

DOCTOR BABOR Pro Exo 逆齡青春精萃。圖片來源：品牌提供

乾燥、肌膚不夠飽滿的人，可選擇「金燦顏玻尿酸澎潤精萃」，添加2%多分子透明質酸複合物，以不同分子玻尿酸加強補水與鎖水，讓肌膚看起來更澎潤，50ml售價4,900元。

DOCTOR BABOR PRO Exo 逆齡青春乳霜。圖片來源：品牌提供

敏弱、容易泛乾不適，則可關注「極效源頭舒緩精華乳」，配方含5.9%菸鹼醯胺、植物角鯊烷複合物與多種脂質，主打舒緩乾燥並維持肌膚屏障，50ml售價4,500元。

DOCTOR BABOR PRO 永恆凝時精萃。圖片來源：品牌提供

2026保養新品推薦4. 熬夜暗沉、乾紋突然變明顯：迪奧PDRN水光筆、玻尿酸澎澎筆

迪奧PDRN水光筆與迪奧逆時活氧精華。圖片來源：品牌提供

熬夜後氣色蠟黃、毛孔明顯，法令紋與眼下乾紋也突然變深，是許多人的日常困擾。迪奧逆時活氧系列將熱門科學美容成分做成方便精準塗抹的「保養筆」，8月1日推出「迪奧PDRN水光筆」與升級版「迪奧玻尿酸澎澎筆」，分別對應疲態暗沉與局部乾紋。

「迪奧PDRN水光筆」是品牌首款採用米萃PDRN的密集修護精華。不同於常見的鮭魚來源PDRN，迪奧透過水解米DNA取得高活性PDRN，再搭配維他命Cg、菸鹼醯胺與聖母百合萃取，打造「水光強效PDRN複合配方」，鎖定膚色黯淡、粗糙缺水、毛孔瑕疵與彈力流失等疲態問題。

迪奧PDRN水光筆。圖片來源：品牌提供

質地中加入緊緻精華油與微光珍珠粒子，一方面進行密集修護，另一方面在塗抹後立即提升肌膚光澤，特別適合熬夜後氣色疲憊，或想在上妝前加強水光感的人。

另一款「迪奧玻尿酸澎澎筆」則以多維聚合玻尿酸科技，運用不同分子量的玻尿酸，分別從肌膚表面鎖水、補充水分並減少流失，再搭配胜肽與多醣體，針對法令紋、眼下、嘴角與容易出現乾紋的位置精準加強。

迪奧PDRN水光筆與迪奧逆時活氧精華。圖片來源：品牌提供

兩款新品延續「保養筆」設計，使用時可在精華液之後塗抹。PDRN水光筆適合全臉密集修護，玻尿酸澎澎筆則可針對局部紋路加強，不必整臉疊擦厚重乳霜，也能依照膚況調整使用位置。

2026保養新品推薦5. 35歲後斑點愈來愈難淡：理膚寶水MELA PRO紫探頭

理膚寶水MELA PRO紫探頭。圖片來源：品牌提供

年輕時的曬斑可能靠美白精華慢慢淡化，但35歲後，斑點常變得更深、更頑固，甚至伴隨細紋、鬆弛與膚色不均。理膚寶水推出「MELA B3 PRO超能淡斑緊緻精粹」，因紫色包裝又被稱為「MELA PRO紫探頭」，將淡斑與抗老保養結合，鎖定肌膚老化所形成的深層斑點。

理膚寶水MELA PRO紫探頭。圖片來源：品牌提供

隨著膠原蛋白流失，肌膚支撐結構逐漸塌陷，黑色素容易堆積於凹陷與不平整的位置，形成更難淡化的「結構性深層斑」。因此，35歲後的淡斑保養不只要處理黑色素，也必須同步改善肌膚結構與緊緻度。

「MELA PRO紫探頭」結合1%麥拉色鏈MELASYL™與3%普拉斯鏈PRO-XYLANE™，前者訴求捕捉黑色素前驅物並促進代謝，後者則著重維持肌膚支撐與緊緻，從黑色素與結構老化兩個方向改善斑點。

理膚寶水MELA PRO紫探頭。圖片來源：品牌提供

對於同時有斑點、暗沉、細紋與鬆弛困擾的人，這類淡斑結合抗老的精華會比單純追求美白更貼近需求。不過淡斑保養不能只靠精華，白天仍要做好防曬，並避免一次疊擦過多酸類或高濃度活性成分，以免刺激肌膚、反而讓膚況更不穩定。