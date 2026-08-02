睡前厚擦乳霜隔天還是乾？專家：夜間保濕先看懂封存、修護與用量

台灣梅雨季與秋冬雨季總是讓雙腳悶濕不適？這時一雙兼具防水機能與潮流顏值的「防水鞋」就是下雨天的救星！本篇 JUKSY 編輯嚴選 2026 年 15 雙好看耐穿的防水鞋推薦，包含 Nike、Salomon、Adidas 等熱門品牌與 GORE-TEX 潮鞋款式。不論日常通勤或戶外穿搭，讓你下雨天出門依然帥氣乾爽！

防水鞋推薦 1. adidas Originals Superstar II MG GTX：經典貝殼頭加上 GORE-TEX，雨天街頭穿搭神鞋

購買通路：adidas 官網及指定門市

建議售價：新台幣 5,290 元

經典街頭潮流鞋履 adidas Originals Superstar 也有了防水版本，這雙 Superstar II MG GTX 將經典貝殼頭完美注入現代戶外機能，鞋面特別採用高質感磨砂革與軍規級彈道尼龍打造，不僅耐磨度大提升，更搭載了 GORE-TEX® 透氣防水薄膜 與橡膠防泥護板，即便遇到暴雨狂炸也能保持雙腳絕對乾爽。細節部分更加入了反光斑點鞋帶與三線條紋設計，在夜間或暗處穿搭時更能展現出色的視覺亮點。

圖片來源：adidas

防水鞋推薦 2. New Balance Hierro v9 GORE-TEX：黃金大底加持，最帥山系越野防水跑鞋

購買通路：New Balance 官網及指定門市

建議售價：新台幣 4,480 元

這款 New Balance Fresh Foam X Hierro v9 GORE-TEX 全鞋搭載 GORE-TEX® 頂級防水防風薄膜，同時保有優異透氣度，在暴雨天或戶外泥濘山徑中，雙腳依然能保持絕對乾爽。中底採用獨家 雙密度 Fresh Foam X 緩震科技，上層軟彈舒適、下層穩定支撐，走一整天也不累腳；搭配戶外玩家最愛的 Vibram® Megagrip 黃金大底 與專利顆粒胎紋，不論是濕滑騎樓磁磚還是泥濘山路都能提供極致抓地力，搭配防護力滿分的 Toe Protect 護趾技術 與一體式防砂鞋舌，完美兼具了潮流外型與硬核機能。

圖片來源：New Balance

防水鞋推薦 3. Nike Dunk Low GORE-TEX：經典 Dunk 輪廓加上防水科技，雨天穿搭帥度不打折

購買通路：Nike 官網（國外）

建議售價：155 美元

除了廣為人知的 Air Force 1 GORE-TEX 防水版本，Nike 另一款街頭神鞋 Dunk Low 也在近年正式加入防水行列，其全鞋保留了最原汁原味的 Dunk Low 低筒經典輪廓，擺脫傳統戶外防水鞋的笨重感，內層則嵌入 GORE-TEX® 高機能防水透氣薄膜，有效確保雙腳絕對乾爽不悶熱。另外鞋面特別選用高質感耐候皮革打造，鞋側與後跟低調印上 GORE-TEX 刺繡標誌，搭配立體 Swoosh 與夜間反光細節，視覺層次感直接拉滿。

圖片來源：Nike

防水鞋推薦 4. ASICS TRABUCO 14 GTX：搭載 GORE-TEX 隱形貼合科技，全方位防水神鞋

購買通路：ASICS 官網及指定門市

建議售價：新台幣 4,880 元

這雙 ASICS TRABUCO 14 GTX 不同於一般防水鞋的厚重感，特別使用了 GORE-TEX INVISIBLE FIT 隱形貼合技術，將防水薄膜直接與鞋面結合，不僅提供頂級的持久防水與透氣效能，包覆貼合的同時也不會太有悶熱感。中底升級為 FF BLAST MAX 彈力中底科技，踩起來回彈有感，搭配獨家 ASICSGRIP 防滑抓地橡膠大底與專用越野齒紋，無論是濕滑的陡峭山路還是雨天都市的騎樓磁磚，都能展現令人安心的抓地力。貼心的是，鞋楦部分特別加大腳趾空間，能有效緩解長時間行走或越野跑造成的雙腳腫脹不適。

圖片來源：ASICS

防水鞋推薦 5. Salomon XT-6 GORE-TEX：潮人必備山系鞋王！防滑、防水與街頭顏值一次攻頂

購買通路：Salomon 官網及指定門市

建議售價：新台幣 7,480 元

Salomon XT-6 GORE-TEX 無疑是許多潮流人士與戶外玩家公認的「雨天神鞋」，全鞋特別採用全新無氟 ePE GORE-TEX® 防水透氣薄膜，除了保持強悍的防潑水與透氣機能，更兼具環保概念，在梅雨季或暴雨天踩出門也能讓雙腳保持絕對乾爽。性能方面，搭載品牌標誌性的 ACS 系統 與 Contagrip® 專利高抓地力大底，不管是踏在台灣都市極度濕滑的騎樓磁磚，還是戶外碎石泥濘山道，都能給予絕佳的步伐穩定度與防滑表現；搭配方便的 Quicklace™ 快綁鞋帶系統，一拉即定型，完美呈現在地機能與俐落外型。

圖片來源：Salomon

防水鞋推薦 6. HOKA Stinson Evo GTX：越野復刻厚底，GORE-TEX 防水與增高神器一次滿足

購買通路：HOKA 官網及指定門市

建議售價：新台幣 6,280 元

這款 HOKA Stinson Evo GT 將經典越野血統與頂級防水科技完美融合，全鞋內建 GORE-TEX 防水襪套結構，搭配高質感的防撕裂面料與磨砂革覆層，不僅防潑水與抗撕裂機能滿點，層次感豐沛的鞋面更展現出強烈的復古機能美學。腳感方面，搭載品牌標誌性的超厚壓模 EVA 泡棉中底與 Meta-Rocker 滾動幾何設計，提供極致軟彈的緩震效果與拉長腿部比例的「隱形增高」效果。搭配 Speed-lace 快速綁帶系統、夜間反光織帶，以及耐磨度極佳的 Durabrasion 橡膠大底，無論是山野輕越野還是都市雨天通勤都能輕鬆駕馭。

圖片來源：HOKA

防水鞋推薦 7. Timberland Motion Access：黃靴同級頂級防水，輕量化工裝健走鞋雨天必備

購買通路：Timberland 官網及指定門市

建議售價：新台幣 5,200 元

說到防水鞋，肯定也必須要提到 Timberland，此款 Motion Access 防水健走鞋系列傳承了品牌經典黃靴基因，鞋面特別選用頂級優質防水皮革，並搭載獨家 TimberDry™ 專利防水膜，完美承襲「踢不爛」的強悍防潑水與耐磨精神，不論是面對暴雨狂炸的都市街頭，還是濕滑泥濘的戶外林間小路都能輕鬆駕馭。整體外型打破傳統皮靴笨重的印象，有低筒及中筒設計，特別採用輕量化鏤空鞋底，並注入 TimberCush™ 舒適減震系統，給予雙腳極致軟彈的回彈腳感與支撐力，即便長時間行走或通勤一日遊也不容易腳痠。

防水鞋推薦 7. Timberland Motion Access：黃靴同級頂級防水，輕量化工裝健走鞋雨天必備

購買通路：Timberland 官網及指定門市

建議售價：新台幣 5,200 元

說到防水鞋，肯定也必須要提到 Timberland，此款 Motion Access 防水健走鞋系列傳承了品牌經典黃靴基因，鞋面特別選用頂級優質防水皮革，並搭載獨家 TimberDry™ 專利防水膜，完美承襲「踢不爛」的強悍防潑水與耐磨精神，不論是面對暴雨狂炸的都市街頭，還是濕滑泥濘的戶外林間小路都能輕鬆駕馭。整體外型打破傳統皮靴笨重的印象，有低筒及中筒設計，特別採用輕量化鏤空鞋底，並注入 TimberCush™ 舒適減震系統，給予雙腳極致軟彈的回彈腳感與支撐力，即便長時間行走或通勤一日遊也不容易腳痠。

圖片來源：Timberland

防水鞋推薦 8. Mizuno WAVE MUJIN LS GTX：搭載 Vibram 黃金大底與 GORE-TEX 的日系街頭潮鞋

購買通路：Mizuno 官網及指定門市

建議售價：新台幣 5,280 元

這雙 Mizuno WAVE MUJIN LS GTX 承襲了強悍的越野跑鞋基因，鞋面採用高質感精緻緹花網布搭載 GORE-TEX 防水透氣薄膜，同時中底結合了品牌兩大核心科技，包括軟彈的 MIZUNO ENERZY 緩震材質與穩定性絕佳的 MIZUNO WAVE 波浪片，雙重加持帶來長時間行走也毫無負擔的舒適腳感。另外下方更是搭載 Vibram® MegaGrip 黃金大底科技，不管是乾濕路面都能提供死死抓地的防滑表現，鞋舌處還貼心設計了鞋帶收納口袋，有效防止鞋帶鬆脫摔倒。

圖片來源：Mizuno

防水鞋推薦 9. PALLADIUM OFF_BOUND DISC WP+：首度導入旋鈕快穿，橘標防水加持的城市波浪神鞋

購買通路：PALLADIUM 官網及指定門市

建議售價：新台幣 4,080 元

法國潮流軍靴品牌 PALLADIUM 的橘標防水系列一直都是雨天穿搭的熱門首選，這雙全新的 OFF_BOUND DISC WP+ 防水波浪鞋，首度導入了 DISC 專利旋鈕快速綁帶系統，前轉秒收緊、後旋一秒解鎖，單手就能輕鬆完成穿脫，告別下雨天蹲在路上綁鞋帶的尷尬。鞋面搭載品牌標誌性的 WP+ 橘標頂級防水科技，結合高強度抗撕裂面料，即使面對梅雨季或突如其來的暴雨，也能保持雙腳絕對乾爽。鞋底部分則特別設計了波浪橡膠大底與符合人體工學的 6mm 掌跟差彈力中底，除了在濕滑路面提供絕佳抓地力，更能輔助步伐自然滾動，大大減輕長時間走動通勤的足部疲勞。

圖片來源：PALLADIUM

防水鞋推薦 10. PUMA Voyage NITRO™ 4 GORE-TEX：氮氣中底注入，回彈與防滑兼具的全天候越野跑鞋

購買通路：PUMA 官網及指定門市

建議售價：新台幣 5,280 元

這款 PUMA Voyage NITRO™ 4 GORE-TEX 結合了頂級防水與緩震科技，鞋面採用透氣網布結合 GORE-TEX 防水薄膜，搭配鞋側的 PWRTAPE 強化支撐技術 與橡膠護趾塗層，不僅雨天踩水能保持雙腳絕對乾爽，更能有效防止腳趾遭受異物碰撞，給予雙足最全面的防護與包覆性。中底搭載獨家 NITRO™ 頂級氮氣發泡中底，打破越野鞋笨重的印象，提供輕量及緩震效果，大底則選用專為戶外全地形開發的 PUMAGRIP ATR 橡膠大底，搭配深齒刻痕花紋與後跟反光細節，無論是濕滑泥地還是崎嶇碎石路，都能感受到顯著的抓地力。

圖片來源：PUMA

防水鞋推薦 11. On Cloudhorizon 2 WP：腳感軟彈、搭載 Missiongrip™ 的防水輕越野鞋

購買通路：On 官網及指定門市

建議售價：新台幣 6,580 元

這款 On 昂跑全新升級的 Cloudhorizon 2 WP，鞋面特別注入 100% 高防護防水薄膜，同時保有極佳透氣性，不管是面對台灣梅雨季的暴雨，還是戶外多變的露營旅行，都能確保雙腳全天候乾爽不悶熱。腳感方面，搭載專為徒步優化的 CloudTec Phase™ 專利緩震科技與 Helion™ 泡棉中底，帶來從腳跟到腳尖流暢的「雲端滾動」轉移感，同時保有吸震能力與支撐力，長時間站立或爬樓梯都不易累腳。大底則選用 Missiongrip™ 專利高抓地橡膠，面對濕滑泥濘或郊外崎嶇小路都能有效抓牢地面。

圖片來源：On

防水鞋推薦 12. Vans Crosspath XC GORE-TEX：搭載 Vibram 大底與 GORE-TEX，顛覆滑板印象的防水鞋

購買通路：Vans 官網及指定門市

建議售價：新台幣 5,280 元

作為 Vans 旗下全新「Going Further」全氣候戶外鞋款系列，這款 Vans Crosspath XC GORE-TEX 鞋面採用 GORE-TEX Invisible Fit 科技，並搭配 RapidWeld 與 ripstop 防撕裂布料，以及專屬的 Vibram XS Trek Evo 外底，在保有防水透氣的表現同時，更能因應多變地形提供抓地力；其 UltraCush EVA 中底擁有緩震效果，另外還配置了快速繫帶系統和易穿脫拉環增強機能，打破 Vans 過往的滑板印象，將經典側邊條紋血統與硬朗的全地形機能融為一體。

圖片來源：Vans

防水鞋推薦 13. Dr. Martens 1460 Rain Boot：馬汀首款雨靴登場，經典八孔加上全防水 PVC

購買通路：Dr. Martens 官網及指定門市

建議售價：新台幣 5,680 元

Dr. Martens 相信也是不少人的雨天好夥伴了，這款全防水 1460 Rain Boot 防水雨靴，將最標誌性的 1460 八孔靴經典輪廓結合威靈頓雨靴基因，把惡劣風雨轉化為街頭風格的延伸。鞋身特別採用熱封防水 PVC 材質打造，表面呈現具質感的霧面皮革紋理，兼具輕盈、堅硬與好清潔洗滌的特性。細節更巧妙延續馬汀基因，包含後跟黃色拉環、凹槽鞋緣以及模壓沿條黃色縫線；內裡搭載柔軟透氣的 SoftWair™ 減震鞋墊，長時間企立或蹦迪也不累腳。大底則配置強悍的 BEN 鋸齒大底，深切齒紋帶來極佳的排水性與防滑抓地力。

圖片來源：Dr. Martens

防水鞋推薦 14. SKECHERS BADGER WATERPROOF：一踩即穿懶人神器！搭載固特異大底與全防水厚底健走鞋

購買通路：SKECHERS 官網及指定門市

建議售價：新台幣 4,290 元

SKECHERS 推出 BADGER - WATERPROOF 系列厚底戶外防水運動鞋，搭載 SLIP-INS® 瞬穿舒適科技實現「一踩即穿」的穿脫體驗，告別雨天蹲下綁鞋帶的困擾。鞋面採用高規格全防水結構，結合防潑水網布與合成材質覆蓋，能有效阻擋暴雨與積水滲透，保持雙腳全天候乾爽舒適。內建 MEMORY FOAM® 足弓拱墊與加強透氣型記憶泡棉鞋墊，提供軟彈的腳感與人體工學足弓支撐，大底則重磅聯名 Goodyear® 固特異橡膠大底，即使面對梅雨季濕滑的騎樓磁磚、柏油路或郊外泥濘小路，都能展現一定的抓地力與耐磨度。

圖片來源：SKECHERS

防水鞋推薦 15. Brooks Cascadia 19 GTX：注入氮氣中底與 GORE-TEX 的全地形碳中和神鞋

購買通路：Brooks 官網及指定門市

建議售價：新台幣 6,390 元

Brooks Cascadia 19 GTX 全鞋搭載 GORE-TEX® 輕量防水透氣科技，搭配耐用鞋頭防護與擋泥牆設計，即使面對台灣多雨梅雨季、泥濘山道或極端暴雨，也能給予雙腳最乾爽靈活的包覆保護。中底科技也迎來升級，注入 DNA LOFT v3 緩震科技，中底厚度特別加厚，帶來軟彈的避震保護與流暢步態轉移；同時搭配全新 Trail Adapt System 越野動態適應系統 與 彈道碎石防護盾牌，能完美抵禦崎嶇尖石碰撞。大底則選用含有 25% 環保再生材質的 TrailTack 綠能越野導引活性黏橡膠，配合動態適應曲折凹槽，無論是濕滑騎樓還是陡峭泥濘山徑都能有效應付。

圖片來源：Brooks