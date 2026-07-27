2026-07-27 14:54 女子漾／編輯金柔葳
史努比生日可愛攻勢連發！ROBINMAY馬卡龍包7月開賣，PEANUTS Cafe限定餐點、周邊同步登場
史努比粉絲的荷包和暑假行程都要先留位置！ROBINMAY推出SNOOPY、OLAF夏日馬卡龍包款，冰河紫肩背包與會飛耳朵娃娃吊飾7月27日開賣；日本PEANUTS Cafe也迎接史努比生日，推出限定蛋包飯、黑毛和牛套餐及紀念周邊，從台灣買包到日本慶生，可愛攻勢完全不讓人休息。
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史努比活動一：ROBINMAY馬卡龍系列7月27日開賣
史努比活動一：ROBINMAY馬卡龍系列7月27日開賣
ROBINMAY此次以柔和的冰河紫、淺藍與奶茶色為主調，將史努比與歐拉夫放進肩背包、斜背包、手提包及娃娃配件中，並依角色存在感分為「心動款」、「萌趣款」與「輕藏款」，讓喜歡高調可愛或低調聯名的人都能找到適合款式。
心動款：史努比、歐拉夫直接掛上包，走到哪都自帶可愛濾鏡
「心動款」系列最大亮點，就是把史努比與歐拉夫娃娃吊飾直接掛在包身上，讓聯名角色成為整體造型主角。「Peanuts尼龍抓皺肩背包」以輕盈尼龍與自然抓皺感打造休閒輪廓，容量大又好搭，適合上班、上課或日常外出；「Peanuts彎月肩背包」則採用皮革材質，包型小巧柔軟，並附可加長背帶，可以自由切換肩背與斜背。
萌趣款：角色彩繪、刺繡全上包，史努比控一眼就會失守
喜歡角色存在感更強的人，可以鎖定「萌趣款」系列。這次將史努比與歐拉夫以彩繪、刺繡等方式放上包面，從遠處就能看見聯名亮點。「Peanuts狂派塗鴉斜背包」附有可拆卸小包，推出滿版圖案與簡約故事款等不同版本；「Peanuts方形手提包」則以俐落四方輪廓搭配圓形零錢包，零錢包上分別繡有趴趴史努比與呆萌歐拉夫，讓簡約包型多了一點童趣。
輕藏款：不想太高調？史努比悄悄藏在五金、鋼印與吊飾裡
喜歡角色聯名，卻不想讓整咖包都是卡通圖案，「輕藏款」系列會更適合。設計將史努比與歐拉夫藏進五金吊飾、鋼印小包、LOGO與皮革配件裡，遠看是質感包款，近看才發現處處都有角色彩蛋。「Peanuts嘉年華斜背包」以彎月包型搭配鍊條、卡夾與小包；「Peanuts托特肩背包」採用柔軟皮革，容量大且能自然貼合身形；「Peanuts沐拉斜背包」則以小巧硬挺水桶包登場，搭配角色五金LOGO與鋼印卡夾，適合喜歡小包與低調聯名的人。
娃娃吊飾系列：按一下耳朵會飛，歐拉夫零錢包也登場
除了包款，ROBINMAY也同步推出多款史努比與歐拉夫娃娃配件，包括淺紫、淺藍與奶茶色系。其中淺藍娃娃加入氣囊設計，輕輕按壓後耳朵就會飛起來；另外還有歐拉夫大頭零錢包，以及20公分史努比娃娃。從小吊飾、零錢包到完整娃娃都有，適合喜歡替包包加掛配件，或單純想收藏角色周邊的人。
7月27日正式上市，買包送提袋、滿5000元再送史努比抱枕
ROBINMAY「Peanuts馬卡龍系列」自7月27日起，於品牌官網與實體門市正式上市。活動期間購買Peanuts系列包夾，可獲得專屬提袋一份；單筆消費滿5,000元，再贈送史努比抱枕一個。贈品數量有限、送完為止，其中提袋款式採隨機贈送，滿額抱枕不可累贈，也不接受退換貨。
史努比活動二：PEANUTS Cafe生日限定登場，餐點與周邊一次收藏
史努比活動二：PEANUTS Cafe生日限定登場，餐點與周邊一次收藏
為迎接8月10日史努比生日，日本PEANUTS Cafe自7月17日起推出「HAPPY BIRTHDAY SNOOPY 2026」限定企畫，從生日餐盤、主題周邊到神戶限定晚餐套餐都有，讓粉絲不只替史努比慶生，還能一路吃到收藏。
史努比生日餐盤：造型起司、蛋包飯與炸蝦全上桌
限定「史努比歡樂生日餐盤」以滑嫩蛋包飯為主角，上方放上史努比造型起司，旁邊搭配漢堡排與炸蝦，並附飲品，售價2,640日圓。活動自7月17日至8月31日登場，於PEANUTS Cafe名古屋、大阪、原宿SUNNY SIDE kitchen，以及PEANUTS DINER神戶供應，其中神戶僅限午餐時段。
神戶限定生日晚餐：黑毛和牛主餐，還附限定紀念品
PEANUTS DINER神戶另推出「史努比歡樂生日套餐」，售價8,800日圓，從玉米慕斯、蟹肉、鮪魚油封、義大利麵，到黑毛和牛臀肉牛排都有，甜點則以白桃慕斯搭配史努比生日造型呈現。套餐附限定紀念品，活動期間同樣為7月17日至8月31日，數量有限、送完為止。
生日周邊一次收：托特包、馬克杯與紀念盤登場
周邊以「HAPPY BIRTHDAY SNOOPY 2026」主題插畫為核心，推出多款期間限定商品。「Happy Birthday!!!綜合禮袋2026」售價4,620日圓，內含海洋風托特包、皮革鑰匙圈、馬克杯、杯墊與卡片；另有紀念玻璃杯，售價2,200日圓，以及年度紀念盤，售價2,970日圓。商品自7月17日起於PEANUTS Cafe神戶、南町田史努比博物館店、名古屋、原宿、大阪及線上商店販售。
精華 FAQ
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這次ROBINMAY攜手SNOOPY與OLAF推出全新「馬卡龍系列」，內容包含肩背包、斜背包、手提包與娃娃吊飾，整體以柔和冰河紫、淺藍與奶茶色呈現，主打史努比控會喜歡的可愛風格。
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系列分為心動款、萌趣款與輕藏款。心動款把角色娃娃直接掛上包身；萌趣款以彩繪、刺繡強化存在感；輕藏款則將角色藏在五金、鋼印與LOGO細節裡，適合不同風格需求。
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自7月27日起，系列將在官網與實體門市同步上市。購買Peanuts系列包夾可得專屬提袋，單筆滿5,000元再送史努比抱枕；贈品數量有限，提袋款式隨機，抱枕不可累贈也不接受退換貨。
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