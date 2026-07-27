2026-07-27 12:10 女子漾／編輯王廷羽
《單身即地獄4》李時安24吋腰怎麼維持？公開6招變美習慣、女團級二次底妝祕訣！
Netflix戀愛實境節目《單身即地獄4》人氣女神李時安24日來台，出席SHISEIDO資生堂「超聚光舞台快閃巡迴活動」。節目中的她憑著纖細腰線、乾淨肌膚與自然笑容，一登場就吸引男嘉賓目光，這次她也大方公開24吋腰的維持方法，以及在台灣濕熱天氣中保持底妝平整的小祕訣。
女子漾整理李時安的身材管理與底妝技巧，從飲食比例、運動習慣，到她獨創的「二次底妝法」一次看。
文章目錄
李時安24吋腰怎麼維持？身材管理靠這3招
李時安24吋腰怎麼維持？身材管理靠這3招
1.身材管理靠飲食80％、運動20％
1.身材管理靠飲食80％、運動20％
李時安透露，自己的身材管理比例大約是飲食80％、運動20％。她不會完全斷食，也不會刻意跳過正餐，平時會控制每餐份量，避免一次吃進太多食物。運動以有氧為主，透過跑步、快走或其他能提高心率的活動維持體態，她會固定控制飲食量，再搭配規律運動，讓身材保持在穩定狀態。
2. 最有自信的是24吋腰線，小籠包只吃餡
2. 最有自信的是24吋腰線，小籠包只吃餡
被問到最有自信的身體部位，李時安毫不猶豫回答「腰部線條」，並透露腰圍約24吋，她過去來台時吃過包著蝦肉的小籠包，回到韓國後仍念念不忘。現場被問到若吃太多、擔心腰圍改變怎麼辦，她笑說會把外皮剝掉，只吃裡面的餡，減少碳水化合物攝取，這是李時安個人的飲食習慣，每個人的營養需求與活動量不同，仍要依自身狀況調整。
3. 維持好狀態，笑容也很重要！
3. 維持好狀態，笑容也很重要！
李時安在《單身即地獄4》中一出場就吸引不少男嘉賓目光，被問到如何在人群中留下印象，她列出三個重點：乾淨的肌膚、自然飄逸的長髮，以及隨時保持笑容。她笑說：「不管發生什麼事情，笑就對了。」自然放鬆的表情，也讓她在鏡頭前看起來更有精神。
李時安女團級底妝怎麼畫？3個持妝祕訣公開
李時安女團級底妝怎麼畫？3個持妝祕訣公開
4. 妝前保養只留基本保濕
4. 妝前保養只留基本保濕
李時安分享，底妝要服貼，妝前保養不宜擦得太厚，精華、乳霜或美容油疊擦過多，肌膚表面容易產生黏膩感，粉底上臉後可能滑動、結塊或卡在紋路中。她會簡化妝前步驟，只保留肌膚需要的保濕，等保養品吸收、臉部表面不再黏手後，再開始上粉底。
5. 獨創「二次底妝法」
5. 獨創「二次底妝法」
李時安這次公開自己平時上妝的「二次底妝法」，第一步先取少量粉底，全臉薄薄上一層，均勻膚色並修飾毛孔與瑕疵。完成眼妝後，再用亮一階的色號疊在T字、鼻樑、下巴及需要加強的位置，最後輕拍掉多餘粉感。粉底分兩次少量上妝，遮瑕度比較容易控制，也能保留肌膚原本的質感，不會整張臉看起來太厚。
5. 夏天出油、卡紋，粉底質地是關鍵
5. 夏天出油、卡紋，粉底質地是關鍵
李時安這次使用資生堂「超聚光持久霧光粉底精華」，質地訴求輕薄貼膚，適合分層疊擦。配方加入撫紋胜肽、舒緩修護因子、菸鹼醯胺B3與活酵克菲爾萃取物，主打修飾毛孔紋理、提升保濕度、提亮膚色及舒緩肌膚不適。
產品另搭載「霧光微膠囊」與控油薄膜，訴求吸附多餘油脂，降低T字部位泛油光、浮妝與卡粉。品牌表示，連續使用4週後，毛孔區域縮小13％、毛孔數量減少34％，實際效果會因膚況與使用方式不同而有差異。
李時安當天一早搭機來台，先經歷機艙乾燥環境，再進入台灣濕熱氣候，她透露原本擔心底妝不穩定，實際上妝後仍維持平整，笑稱就像替肌膚「內建濾鏡」。
從飲食控制、24吋腰線，到二次底妝法，李時安的變美習慣都圍繞在份量、順序與細節。身材管理重視每日飲食與活動量，底妝則採用少量分次疊擦，讓肌膚看起來乾淨、有精神。
精華 FAQ
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她自述身材管理約是飲食80％、運動20％，平時不會斷食或跳過正餐，而是控制每餐份量，再搭配跑步、快走等有氧運動，讓體態維持穩定。
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李時安表示，吃小籠包時會盡量只吃內餡、少碰外皮，藉此減少碳水攝取。她也提醒這是個人習慣，仍要依每個人的活動量與營養需求調整。
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她會先簡化妝前保養，只保留基本保濕，等肌膚吸收後再上底妝；接著採用二次底妝法，先薄擦全臉、再局部疊加提亮，讓妝感更服貼自然。
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