《單身即地獄4》李時安24吋腰怎麼維持？公開6招變美習慣、女團級二次底妝祕訣！

2026-07-27 12:10 女子漾／編輯王廷羽
《單身即地獄4》李時安24吋腰怎麼維持？公開6招變美習慣、女團級二次底妝祕訣！圖片來源：資生堂提供、圖片來源：IG @youseeany
《單身即地獄4》李時安24吋腰怎麼維持？公開6招變美習慣、女團級二次底妝祕訣！圖片來源：資生堂提供、圖片來源：IG @youseeany

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄4》人氣女神李時安24日來台，出席SHISEIDO資生堂「超聚光舞台快閃巡迴活動」。節目中的她憑著纖細腰線、乾淨肌膚與自然笑容，一登場就吸引男嘉賓目光，這次她也大方公開24吋腰的維持方法，以及在台灣濕熱天氣中保持底妝平整的小祕訣。

《單身即地獄4》氣質女神、韓國美妝繆思李時安快閃SHISEIDO「超聚光舞台快閃巡迴活動」 來台分享底妝秘密。圖片來源：資生堂提供
《單身即地獄4》氣質女神、韓國美妝繆思李時安快閃SHISEIDO「超聚光舞台快閃巡迴活動」 來台分享底妝秘密。圖片來源：資生堂提供

女子漾整理李時安的身材管理與底妝技巧，從飲食比例、運動習慣，到她獨創的「二次底妝法」一次看。

編輯推薦

文章目錄

李時安24吋腰怎麼維持？身材管理靠這3招

1.身材管理靠飲食80％、運動20％

李時安透露，自己的身材管理比例大約是飲食80％、運動20％。她不會完全斷食，也不會刻意跳過正餐，平時會控制每餐份量，避免一次吃進太多食物。運動以有氧為主，透過跑步、快走或其他能提高心率的活動維持體態，她會固定控制飲食量，再搭配規律運動，讓身材保持在穩定狀態。

圖片來源：IG @youseeany
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2. 最有自信的是24吋腰線，小籠包只吃餡

被問到最有自信的身體部位，李時安毫不猶豫回答「腰部線條」，並透露腰圍約24吋，她過去來台時吃過包著蝦肉的小籠包，回到韓國後仍念念不忘。現場被問到若吃太多、擔心腰圍改變怎麼辦，她笑說會把外皮剝掉，只吃裡面的餡，減少碳水化合物攝取，這是李時安個人的飲食習慣，每個人的營養需求與活動量不同，仍要依自身狀況調整。

圖片來源：IG @youseeany
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3. 維持好狀態，笑容也很重要！

李時安在《單身即地獄4》中一出場就吸引不少男嘉賓目光，被問到如何在人群中留下印象，她列出三個重點：乾淨的肌膚、自然飄逸的長髮，以及隨時保持笑容。她笑說：「不管發生什麼事情，笑就對了。」自然放鬆的表情，也讓她在鏡頭前看起來更有精神。

圖片來源：IG @youseeany
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李時安女團級底妝怎麼畫？3個持妝祕訣公開

4. 妝前保養只留基本保濕

李時安分享，底妝要服貼，妝前保養不宜擦得太厚，精華、乳霜或美容油疊擦過多，肌膚表面容易產生黏膩感，粉底上臉後可能滑動、結塊或卡在紋路中。她會簡化妝前步驟，只保留肌膚需要的保濕，等保養品吸收、臉部表面不再黏手後，再開始上粉底。

圖片來源：IG @youseeany
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5. 獨創「二次底妝法」

李時安這次公開自己平時上妝的「二次底妝法」，第一步先取少量粉底，全臉薄薄上一層，均勻膚色並修飾毛孔與瑕疵。完成眼妝後，再用亮一階的色號疊在T字、鼻樑、下巴及需要加強的位置，最後輕拍掉多餘粉感。粉底分兩次少量上妝，遮瑕度比較容易控制，也能保留肌膚原本的質感，不會整張臉看起來太厚。

圖片來源：IG @youseeany
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5. 夏天出油、卡紋，粉底質地是關鍵

李時安這次使用資生堂「超聚光持久霧光粉底精華」，質地訴求輕薄貼膚，適合分層疊擦。配方加入撫紋胜肽、舒緩修護因子、菸鹼醯胺B3與活酵克菲爾萃取物，主打修飾毛孔紋理、提升保濕度、提亮膚色及舒緩肌膚不適。

《單身即地獄4》氣質女神、韓國美妝繆思李時安快閃SHISEIDO「超聚光舞台快閃巡迴活動」 來台分享底妝秘密。圖片來源：資生堂提供
《單身即地獄4》氣質女神、韓國美妝繆思李時安快閃SHISEIDO「超聚光舞台快閃巡迴活動」 來台分享底妝秘密。圖片來源：資生堂提供

產品另搭載「霧光微膠囊」與控油薄膜，訴求吸附多餘油脂，降低T字部位泛油光、浮妝與卡粉。品牌表示，連續使用4週後，毛孔區域縮小13％、毛孔數量減少34％，實際效果會因膚況與使用方式不同而有差異。

SHISEIDO 超聚光持久霧光粉底精華。圖片來源：資生堂提供
SHISEIDO 超聚光持久霧光粉底精華。圖片來源：資生堂提供

李時安當天一早搭機來台，先經歷機艙乾燥環境，再進入台灣濕熱氣候，她透露原本擔心底妝不穩定，實際上妝後仍維持平整，笑稱就像替肌膚「內建濾鏡」。

從飲食控制、24吋腰線，到二次底妝法，李時安的變美習慣都圍繞在份量、順序與細節。身材管理重視每日飲食與活動量，底妝則採用少量分次疊擦，讓肌膚看起來乾淨、有精神。

精華 FAQ

  • 她自述身材管理約是飲食80％、運動20％，平時不會斷食或跳過正餐，而是控制每餐份量，再搭配跑步、快走等有氧運動，讓體態維持穩定。

  • 李時安表示，吃小籠包時會盡量只吃內餡、少碰外皮，藉此減少碳水攝取。她也提醒這是個人習慣，仍要依每個人的活動量與營養需求調整。

  • 她會先簡化妝前保養，只保留基本保濕，等肌膚吸收後再上底妝；接著採用二次底妝法，先薄擦全臉、再局部疊加提亮，讓妝感更服貼自然。

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#底妝 #飲食 #李時安 #外表管理 #好物推薦 #化妝技巧 #單身即地獄

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短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦

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2026-07-16 00:29 女子漾／編輯桑泥
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest

當靜奢風與極簡風持續席捲時尚圈，美甲也開始回歸「少即是多」的美感。比起一眼就吸引目光的華麗彩繪，現在更流行的是看似低調，卻藏著細節的精緻感。

今年不少韓國女星與歐美名人紛紛把指甲修剪得短短的，搭配乾淨的裸色、透粉或微法式設計，讓「短甲美學」成為近期美甲設計的熱門趨勢之一。

編輯推薦

1｜裸感透粉

圖片來源：Pinterest
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這款帶有乳白的粉色搭配自然甲型，能讓指尖看起來乾淨、有光澤，同時修飾膚色，比起厚重色彩，它更容易搭配各種穿搭，不論是上班、約會或旅行，都非常百搭。

這款色系也被不少美妝媒體形容為「No-Makeup Makeup」的指甲版本。


2｜微法式

圖片來源：Pinterest
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經典法式依舊流行，但今年的白色指尖變得更細、更低調，只在甲片最前端留下一道極細白線，不僅能拉長指甲視覺比例，也讓整體更精緻，是短甲最百搭的設計之一。


３｜極細珠光

圖片來源：Pinterest
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如果覺得單色太簡單，不妨加入細緻珠光，不是那種大亮片，而是隨光線若隱若現的珍珠光澤，這款既保有簡約感，又能提升整體精緻度，非常適合夏天。


４｜奶油色系單色光療

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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今年另一個熱門趨勢，就是奶油黃、燕麥白、霧灰藍等低飽和色系，這些顏色在短甲上特別耐看，不僅容易搭配日常穿搭，也符合今年夏季「柔和色彩」的流行方向。

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#穿搭 #指甲油 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦 #夏天美甲趨勢

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上班穿搭再也不難！日韓女生最愛「西裝外套」混搭營造5套時髦又高級LOOK

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2026-07-20 23:32 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：wear@陽、@【公式】ファニーカンパニー、@𝗬𝘂𝗻𝗮
圖片來源：wear@陽@【公式】ファニーカンパニー@𝗬𝘂𝗻𝗮

每天出門還在為穿什麼傷腦筋？上班穿搭其實沒有大家想的那麼難，如果希望打破上班無聊沉悶的造型，其實可以先觀察每一季的流行動態，像是近期日韓女生們皆紛紛換上西裝外套，俐落簡約的款式，很適合通勤或任何場合穿著，只要簡單混搭在透過內搭或下身更換，就能穿出時髦顯層次的全新視覺，以下總整理 5 套日韓女生最愛的西裝外套混搭方式，結合不繁複的穿衣技巧，便能展現令人為之一亮的 LOOK ，想知道有哪些值得關注的搭配嗎？一起來看看吧。

編輯推薦

夏季跟著日韓女生以「西裝外套」混搭展現高級時髦LOOK 01.

圖片來源：wear@みきのすけ
圖片來源：wear@みきのすけ

選擇落肩、Oversize、長版的西裝外套，運用寬鬆的輪廓，不僅降低西裝的拘謹感受，同時利用俐落版型修飾顯瘦身型，營造出不費力的慵懶與鬆弛感。

夏季跟著日韓女生以「西裝外套」混搭展現高級時髦LOOK 02.

圖片來源：wear@𝗬𝘂𝗻𝗮
圖片來源：wear@𝗬𝘂𝗻𝗮

選用寬鬆版型的雙排釦西裝外套，內搭一件藍色襯衫，可以增加知性幹練的氣息，下身加上五分短褲、短靴，瞬間凸顯專屬魅力的個性印象。

夏季跟著日韓女生以「西裝外套」混搭展現高級時髦LOOK 03.

圖片來源：wear@【公式】ファニーカンパニー
圖片來源：wear@【公式】ファニーカンパニー

當懶得想穿搭時，不妨嘗試以西裝外套加細肩帶長洋裝，簡單不繁複的穿衣巧思，讓外出時刻輕鬆秒時髦，再加入夾腳拖鞋、黑框眼鏡點綴就很好看加分。

跟著日韓女生以「西裝外套」混搭展現高級時髦LOOK 04.

圖片來源：wear@maru
圖片來源：wear@maru

近期相當夯的蕾絲背心，成為日韓女生人手一件的必備單品，以短袖西裝外套混合下襬蕾絲滾邊背心來增加層次，再融入微喇叭的黑色長褲，立即層層堆疊出充滿巧思的聚焦亮點。

跟著日韓女生以「西裝外套」混搭展現高級時髦LOOK 05.

圖片來源：wear@陽
圖片來源：wear@陽

以西裝外套、雕花上衣與長褲為搭配，透過兩種色系的結合，營造簡約又高級的知性品味，完美演繹出夏日微正式的時尚職場穿搭。

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男香選對比西裝更有魅力！6款「女生聞了會回頭」男香推薦 香奈兒成熟、LV度假感最搶眼

男香選對比西裝更有魅力！6款「女生聞了會回頭」男香推薦 香奈兒成熟、LV度假感最搶眼

2026-07-15 16:53 女子漾／編輯張念慈
男香選對比西裝更有魅力！6款「女生聞了會回頭」男香推薦 香奈兒成熟、LV度假感最搶眼。圖片來源：品牌提供
男香選對比西裝更有魅力！6款「女生聞了會回頭」男香推薦 香奈兒成熟、LV度假感最搶眼。圖片來源：品牌提供

香水早已不只是男性出門前隨手噴上的配件，更像是一張看不見的名片，還沒開口，就先讓人感受到他的穿搭風格、個性與品味。近年的高級男香也不再一味追求濃烈與侵略感，從清新柑橘、薰衣草、海風，到煙燻鳳梨、琥珀與木質調，都能展現不同層次的男性魅力。

想替另一半挑一款不容易出錯的香水，或正在尋找適合上班、約會與正式場合的男香，這篇精選6款話題香氛，從LV的加州海洋感、BOSS清爽薰衣草，到香奈兒深邃琥珀、Dior經典野性、CREED煙燻果香與ysl中性花香，一次找到最適合他的香氣個性。

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編輯推薦

男香推薦1：路易威登海洋感 Woody Wagon Colognes限量香氛禮盒

路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供
路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供

路易威登攜手加州當代藝術家Alex Israel，將Parfums de Cologne系列化為一輛微縮木質旅行車，推出Woody Wagon Colognes限量香氛禮盒。車內一次收進Afternoon Swim、Pacific Chill、Sun Song、California Dream、City of Stars與On The Beach共6款香水，從陽光柑橘、清新果香到日本柚子與微鹹海風，完整描繪一趟加州公路之旅。

路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供
路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供

這款禮盒由60位工匠投入超過7,000小時打造，全車共有219個零件，結合桃花心木、天然米色半熟成皮革與Monogram花卉圖案，全球限量66件，向傳奇66號公路致敬，售價9,000歐元。

品牌同步為Sun Song、California Dream與Afternoon Swim推出3款全新旅行裝香水盒，以半透明樹脂結合漸層色彩，分別捕捉加州陽光、夕陽與海洋光影，並以金色金屬扣件、天然皮革飾板與Monogram圖騰延續旅行藝術與皮具工藝，每款限量100件，售價950歐元，兼具實用性與收藏價值。

男香推薦2：BOSS清爽派 自信奪目男性淡香精

BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供
BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供

夏天想噴男香，又擔心濃郁木質與辛香調太厚重，BOSS自信奪目男性淡香精以高濃度薰衣草為核心，打造清新卻不失深度的馥奇木質調。藍薰衣草與白薰衣草雙重精華交織出乾淨、純粹的芳香氣息，再以苔蘚香調增加沉穩木質尾韻。

形象廣告由足球球星Vinícius Júnior演繹，將香氣與球場上的速度、自信及進攻精神連結。亮面藍色瓶身搭配銀色字樣與黑色瓶蓋，同樣呈現清爽俐落的運動氣場。50ml售價3,200元、100ml售價4,300元，適合日常通勤、運動約會與休閒穿搭。

BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供
BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供

男香推薦3：香奈兒神秘調 藍色男性淬煉香精

香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供
香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供

香奈兒藍色男性淬煉香精將系列標誌性的木質氣息全面強化，呈現層次豐富、氣息濃烈的琥珀調香氛。岩玫瑰帶出皮革與樹脂般的神秘感，木質與琥珀香調則增加溫暖深度；香氣必須接觸肌膚，才能逐漸展現最完整的濃烈餘韻。

全新方形瓶身以俐落線條表現力量與優雅，適合正式晚宴、重要聚會或夜間約會。共有60ml、100ml與160ml，售價分別為6,750元、9,290元與12,080元，推薦給喜歡深色襯衫、西裝與極簡高級穿搭，偏愛皮革、樹脂及琥珀木質香氣的男性。

香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供
香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供

男香推薦4：Dior野性派 曠野之心淡香水

Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供
Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供

Dior曠野之心淡香水以卡拉布里亞佛手柑揭開明亮序幕，再與龍涎香呈現的灰琥珀氣息交融，最後由木質香調平衡整體層次。香氣在清新柑橘與溫暖木質之間轉換，呈現瀟灑不羈、帶一點野性卻不顯厚重的男性形象。

這款香水適用場合廣泛，穿白T恤與牛仔褲時能增加乾淨俐落感，換上襯衫或西裝又能襯托成熟氣場。30ml售價2,850元、60ml售價3,400元、100ml售價4,500元，並提供香水瓶刻字服務，適合第一次購買精品男香，或作為送給另一半的實用禮物。

Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供
Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供

Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供
Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供

男香推薦5：CREED煙燻感 Aventus阿文圖斯

CREED 阿文圖斯系列。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯系列。圖片來源：品牌提供

CREED Aventus阿文圖斯以前調的檸檬、粉紅胡椒、蘋果、香檸檬與黑醋栗揭開序幕，中調加入最具辨識度的鳳梨、茉莉與印尼廣藿香，最後由樺木、龍涎香、雪松、橡木苔與麝香收尾，形成明亮果香與沉穩煙燻木質的強烈反差。

剛噴時的鳳梨果香鮮明有活力，貼近肌膚後則慢慢轉為乾燥、沉穩，帶出近似皮革的溫暖質感。50ml售價8,900元、100ml售價12,800元，適合個性果斷、有主見，希望香水具備高辨識度與成熟氣場的男性。

CREED 阿文圖斯 龍蘊。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯 龍蘊。圖片來源：品牌提供

CREED 阿文圖斯。極。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯。極。圖片來源：品牌提供

CREED 阿文圖斯_Leave Your Mark。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯_Leave Your Mark。圖片來源：品牌提供

男香推薦6：YSL中性派 自由不羈淡香精

YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供
YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供

男生噴香水不一定只能選皮革、木質或辛香調，YSL自由不羈淡香精以法國薰衣草與摩洛哥橙花交織，清涼芳香感與柔美白花形成對比，聞起來率性俐落，又帶著若有似無的性感氣息。香氣遊走於傳統男女香界線之間，適合不喜歡典型濃厚男香的人。

婁峻碩曾以黑色西裝搭配自由不羈淡香精演繹YSL風格，並表示這類橙花與薰衣草交織的香氣不刻意卻有存在感，適合送給另一半，也能從白天一路使用到夜晚。推薦給穿搭偏時尚極簡，或希望和伴侶共用同一款香水的人。

YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供
YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供

男香FAQ：怎麼挑、怎麼噴，才不會聞起來太用力？

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q1：第一次買男香，該從哪一種香調開始？

第一次挑男香，可以先從柑橘、薰衣草或清新木質調入手，接受度通常較高，也比較適合上班、約會與日常使用。像Dior曠野之心淡香水以佛手柑搭配木質氣息，BOSS自信奪目男性淡香精則以薰衣草與苔蘚為主，都是相對容易駕馭的類型。

若本身喜歡氣味更有存在感，可以再往煙燻木質、琥珀或皮革感延伸，例如CREED阿文圖斯或香奈兒藍色男性淬煉香精。

Q2：香水一天噴幾下才不會太濃？

一般室內上班、通勤或約會，建議先從2至3下開始。濃度較高、木質或琥珀感較重的香水，1至2下通常就很有存在感；清新柑橘或海洋調，則可依場合略微增加。

最重要的是不要一次大量噴灑。與其剛出門就香味太重，不如先少量使用，下午再視情況補香。

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q3：香水噴在哪裡比較持久？

可以噴在手腕內側、手肘內側、頸側與鎖骨等有體溫的位置，讓香氣隨著溫度慢慢散開。也可以少量噴在胸口或後頸，走動時香氣會更自然。

噴在手腕後不要來回摩擦，讓香水自然乾燥即可，否則可能影響原本的香氣變化。

Q4：香水適合噴在衣服上嗎？

可以少量噴在一般衣物外側，留香通常比肌膚更久。不過，深色香水或濃度較高的香精，可能在白色、絲質、皮革與精緻布料上留下痕跡，最好先在不明顯處測試。

比較安全的方式，是將香水噴在胸口或後頸肌膚，再穿上衣服，香氣會從衣領自然散出。

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q5：夏天和冬天要選不同香水嗎？

夏天適合柑橘、薰衣草、海洋與清新木質調，聞起來較輕盈，不容易在高溫中顯得厚重。像路易威登Afternoon Swim、On The Beach與BOSS自信奪目男性淡香精，都更容易融入炎熱天氣。

冬天則可以選琥珀、煙燻木質、樹脂與皮革感較明顯的香氣，例如香奈兒藍色男性淬煉香精或CREED阿文圖斯，低溫下會顯得更溫暖、有層次。

Q6：送男友香水，怎麼挑才不容易踩雷？

可以先觀察他的穿搭與生活習慣。平常偏運動休閒，適合清爽薰衣草或柑橘調；常穿襯衫、西裝，則可考慮木質、琥珀與煙燻調；喜歡時尚中性風格，可以選YSL自由不羈淡香精這類帶花香與薰衣草的共享香。

不確定喜好時，優先選30ml或50ml容量，試香與送禮負擔都比較低，也較不容易造成浪費。

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q7：為什麼同一款男香，噴在不同人身上味道不一樣？

每個人的體溫、皮脂量、肌膚乾燥程度與生活環境不同，都會影響香水的甜度、木質感與留香表現。同一款香水在試香紙上可能很清新，噴到肌膚後卻可能變得更暖、更甜或更煙燻。

因此買香水時，不要只聞試香紙。建議實際噴在手腕或手臂內側，等待至少30分鐘，再確認中後調是否仍然喜歡。

Q8：香水怎麼保存才不容易變質？

香水應避免陽光直射、高溫、潮濕與劇烈溫差，建議放在陰涼乾燥的櫃子裡，不要長時間擺在浴室、窗邊或車內。

使用後記得將瓶蓋蓋緊。若香氣明顯改變、液體顏色異常加深，或出現不正常混濁與沉澱，就不建議繼續使用。

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2026-07-17 11:49 女子漾／編輯周意軒
2026台灣限定T恤推薦！adidas黑熊、mark gonzales珍奶、Wacky WiLLY夜市上身，送外國朋友一眼認出台灣人 圖片來源 :官方
2026台灣限定T恤推薦！adidas黑熊、mark gonzales珍奶、Wacky WiLLY夜市上身，送外國朋友一眼認出台灣人 圖片來源 :官方

出國探親、交換禮物或接待海外朋友，鳳梨酥和茶葉當然經典，但想送一份更年輕、更實穿，又能讓人立刻聯想到台灣的伴手禮，「台灣限定T恤」或許是今年最有存在感的選擇。2026年夏天，adidas Originals、韓國街頭品牌Wacky WiLLyMark Gonzales相繼推出台灣限定設計，將台灣黑熊、珍珠奶茶、茄芷袋、藍白拖、夜市與龍虎塔穿上身。少了傳統紀念衫的觀光感，多了潮流品牌的設計巧思，不只適合送給外國朋友，台灣人自己穿出國，也能靠一件衣服完成「無聲自我介紹」。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：adidas、Wacky WiLLy與Mark Gonzales推台灣限定T恤。
  • 重點二：黑熊、珍奶、茄芷袋與夜市等元素濃縮台味。
  • 重點三：兼具送禮與日常穿搭，外國朋友也能秒懂台灣。

adidas Originals城市限定黑熊系列：藍白拖、茄芷袋都被黑熊穿上身

論台灣元素的豐富程度，adidas Originals「城市限定黑熊系列」幾乎把大家熟悉的生活記憶全部集合。系列以台灣黑熊為靈感，打造全新角色「三葉草貝兒熊」，讓牠從山林走進台北街頭，化身最可愛的城市導遊。

圖片來源 :官方
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系列共推出黑、白、粉、灰四款T恤，每件都印上「Hi Taipei」字樣，圖案則各自代表不同台灣日常。粉色款中的貝兒熊戴著三葉草漁夫帽、腳踩藍白拖，手上還提著茄芷袋；黑色款喝起童年記憶中的彈珠汽水；灰色款以台灣棒球文化為主題；白色款則讓貝兒熊抱著珍珠奶茶享受夏日時光。

圖片來源 :官方
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四款之中，粉色款的台灣辨識度最高，藍白拖配茄芷袋的組合，幾乎是「台味」的視覺懶人包；喜歡百搭款的人則可以選擇白色珍奶款，可愛但不會太高調，搭配牛仔褲或長裙都很實穿。城市限定黑熊系列T恤每件售價1,690元，成人款已於2026年7月7日限定上市；系列也首度推出黑、白兩色孩童款T恤，搭配「貝兒熊愛喝珍奶」圖案，售價1,290元，預計7月底上市。

同系列SUPERSTAR II連鞋底都藏台灣梗

想把台灣元素從上衣延伸到鞋款，同系列SUPERSTAR II也充滿細節。鞋舌取材自台灣黑熊胸前的V字白色毛紋，搭配貝兒熊喝彈珠汽水、珍珠奶茶的圖案；鞋帶頭加入茄芷袋常見的紅、綠、藍配色，鞋墊中還藏著「有BEAR來」的諧音設計，售價3,890元。

圖片來源 :官方
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Wacky WiLLy台灣限定系列：Kiky逛夜市、喝珍奶，韓系潮T也很台

喜歡韓系Oversize穿搭，可以鎖定Wacky WiLLy首次推出的台灣限定系列。品牌將招牌角色Kiky安排進台灣日常，讓牠和台灣黑熊相遇、穿梭熱鬧夜市，還跑到高雄龍虎塔旅行，把一件T恤變成Kiky的台灣遊記。

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系列圖案涵蓋台灣黑熊、珍珠奶茶、夜市、霓虹招牌與高雄龍虎塔等元素。比起直接印上地名，插畫中加入角色互動與小故事，更像韓國潮流品牌為台灣畫出的限定漫畫，既保有辨識度，也不會看起來像一般觀光紀念品。

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版型延續Wacky WiLLy招牌的中性寬鬆剪裁，搭配棉質面料，單穿便能營造韓系街頭的慵懶感，也可以搭配背心、襯衫或長袖上衣做層次穿搭。全系列短袖T恤售價皆為1,490元。

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其中，台灣黑熊款最適合送給喜歡可愛角色的外國朋友；龍虎塔款則有別於常見的台北地標，對曾經到高雄旅遊、交換或工作的朋友來說，更有專屬紀念感。珍奶款設計直覺又沒有語言門檻，無論送給哪個國家的朋友，幾乎都能立刻理解圖案代表台灣。隨著限定系列登場，Wacky WiLLy與COVERNAT台灣官方網站也同步上線，消費者可直接透過台灣官方平台入手新品。

Mark Gonzales台灣限定T恤：小天使與SHMOO一起喝珍奶

Mark Gonzales也推出台灣限定「小天使與SHMOO喝珍奶T恤」，讓品牌經典角色小天使與SHMOO一起喝起珍珠奶茶，以簡單、帶點童趣的圖案呈現台灣代表性飲料。相較前兩個系列大量放入地標和生活文化，Mark Gonzales選擇集中火力在珍奶上，設計更簡約，日常搭配難度也最低。喜歡低調台灣味，又不想讓整件衣服塞滿圖案的人，這款會是相對耐穿的選擇。

圖片來源 :官方
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台灣限定T恤推出兩款配色，採用100%棉質單層Jersey面料與寬鬆肩線剪裁，售價1,680元。品牌台灣官網目前可見綠色款販售資訊。

精華 FAQ

  • 文章重點介紹adidas Originals、韓國街頭品牌Wacky WiLLy，以及Mark Gonzales推出的台灣限定T恤，三者都以台灣元素結合潮流設計，主打實穿與辨識度。

  • adidas Originals以台灣黑熊打造「三葉草貝兒熊」，推出黑、白、粉、灰4款T恤，融入藍白拖、茄芷袋、珍奶與彈珠汽水等元素，售價1,690元起。

  • 文章認為珍珠奶茶、藍白拖搭配茄芷袋，或夜市、高雄龍虎塔等圖案都很有辨識度，其中珍奶款最沒有語言門檻，幾乎能讓不同國家的朋友一眼聯想到台灣。

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千黛亞宣傳《蜘蛛人：重生日》造型盤點：從平價T恤到高級禮服，每一套都是紅毯級時尚教科書

2026-07-17 00:16 女子漾／編輯桑泥
千黛亞宣傳《蜘蛛人：重生日》造型盤點：從平價T恤到高級禮服，每一套都是紅毯級時尚教科書。 圖片來源：IG@zendaya
千黛亞宣傳《蜘蛛人：重生日》造型盤點：從平價T恤到高級禮服，每一套都是紅毯級時尚教科書。 圖片來源：IG@zendaya

如果說有人能把電影宣傳變成一場時裝週，那一定非千黛亞莫屬！

隨著《蜘蛛人：重生日》即將上映，千黛亞與長期合作的造型師再次展現「角色式穿搭」功力，讓每一場宣傳都像是一場高級訂製時裝秀，從復古典藏到量身打造的高訂設計，她不只是穿禮服美美亮相，而是透過造型延續了蜘蛛人電影的世界觀。

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造型一：Christian Cowan 不對稱黑色禮服

圖片來源：gettyimages
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千黛亞以一件來自 Christian Cowan 秋冬 2026 系列的無肩帶黑色禮服亮相，裙擺採用大面積不對稱流蘇設計，整體散發好萊塢舊黃金時代的魅力，同時帶有當代輪廓的利落感。


造型二：Louis Vuitton Cruise 2027

圖片來源：gettyimages
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千黛亞在阿姆斯特丹宣傳時選擇了 Louis Vuitton Cruise 2027 系列：黑色外套搭配白色細節，下身配上鮮紅色短褲，腳踩一雙白色高跟鞋，整體造型精準落在蜘蛛人的標誌黑紅配色之中。


造型三：Giorgio Armani 蜘蛛網禮服

圖片來源：gettyimages
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在羅馬站宣傳時，千黛亞穿上了來自 Giorgio Armani 1990 年春夏系列的珠繡禮服，精緻的網狀刺繡設計在當年就已完成，與蜘蛛人的視覺符號不謀而合。

這件禮服早在電影出現前就已存在，能找到一件三十多年前的古董禮服，細節又剛好呼應現在正在宣傳的電影主題，這不是運氣，是只有頂尖造型師才有的資料庫式品味與研究深度。


造型四：eBay 買的蜘蛛人 T 恤

圖片來源：gettyimages
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圖片來源：gettyimages
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整趟宣傳之旅最讓人意外的一個亮點是在巴黎的記者會上，千黛亞穿著一件寬大的黑色蜘蛛人 T 恤現身，搭配白色 Christian Louboutin 高跟鞋。她的造型師 Law Roach 隨後在 Instagram 限時動態上公開了這件 T 恤的 eBay 購買紀錄，標價 34.99 美元，並寫道：「風格不一定要花大錢。」這套隨性又有趣的搭配也迅速引發網友熱烈討論，相當有趣！

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