2026香水界太會撩！YSL紅寶石琥珀、BVLGARI月白寶石 10款必收香水清單

香水早已不只是出門前的最後一道程序，更像是一件看不見的穿搭。想在夏天換上清爽海洋氣息、替約會增加一點神祕性感，或尋找不分性別、愈聞愈耐看的木質香，2026年香氛新品一次包辦。

這次整理DOLCE&GABBANA、BVLGARI、BOSS、Calvin Klein、YSL與SHARECO DESIGN共10款香水，從兩千元入門款到萬元級收藏香，依照香氣個性挑選，找到最接近自己的氣味。

2026香水推薦1：YSL時尚訂製香水熾心紅石

冷冽醛香撞上紅琥珀，性感得很有態度

YSL時尚訂製香水 熾心紅石。圖片來源：品牌提供

YSL全新時尚訂製香水熾心紅石，以聖羅蘭先生珍視的心形珠寶「摯愛之心」為靈感，將紅水晶、煙燻灰鑽與紅寶石般的光澤，轉化為充滿張力的琥珀花香調。

YSL時尚訂製香水 熾心紅石。圖片來源：品牌提供

香氣先以金屬醛香帶出冷冽鋒芒，再由鳶尾花、薰衣草、覆盆子、紫羅蘭與胡椒交疊，最後沉入木質琥珀、乳香、麝香、雪松及廣藿香。它不是傳統溫柔甜美的琥珀香，而是冷、暖交錯，帶著叛逆又難以忽視的性感。容量／價格：35ml／6,000元；75ml／8,500元；125ml／11,500元。

YSL時尚訂製香水熾心紅石。張念慈/攝影

熾心紅石也很適合拿來玩疊香，讓紅琥珀依照穿搭與場合變化。想走清冷高級感，可搭配「透膚襯衫」，以綠意花香削弱琥珀厚度；喜歡知性溫柔路線，可疊上「墨染繆思」，讓花香與琥珀更細膩；夏天想保留清爽感，可搭配柑橘調的「經典風衣」；夜晚約會或正式場合，則適合疊上木質調「煙管褲裝」，讓尾韻更深邃俐落。

YSL時尚訂製香水熾心紅石。張念慈/攝影

全新【YSL時尚訂製私藏醇淬香精系列】煙管褲裝私藏醇淬香精、墨染繆思私藏醇淬香精、透膚襯衫私藏醇淬香精

YSL墨染繆思私藏醇淬香精

YSL透膚襯衫私藏醇淬香精

2026香水推薦2：DOLCE&GABBANA淺藍男性淡香精

DOLCE&GABBANA 淺藍男性淡香精。圖片來源：品牌提供

像把義大利海岸穿在身上

喜歡乾淨、清爽又帶點陽光感的香氣，可以從DOLCE&GABBANA淺藍男性淡香精入手。開場以黃柑橘、葡萄柚與小豆蔻帶出明亮辛香，中段加入海水絲柏與杜松子，彷彿吹來帶著海鹽氣息的地中海海風。

尾韻以雪松木、廣藿香與龍涎香分子收尾，保留清新感，又不會顯得過於稚嫩。適合夏季日常、旅行及戶外約會，也很適合偏愛清爽男香的女性使用。容量／價格：50ml／3,400元；100ml／4,600元。

2026香水推薦3：DOLCE&GABBANA唯我男性淡香精

DOLCE&GABBANA唯我男性淡香精

成熟木質香，自帶沉穩存在感

DOLCE&GABBANA唯我男性淡香精是The One系列中的經典代表，以木質琥珀調描繪成熟、自信又從容的氣質。血橙與葡萄柚的明亮果香，碰上小荳蔻的辛辣感，接著由快樂鼠尾草、天竺葵及廣藿香拉出沉穩層次。

後段菸草、雪松木與琥珀逐漸浮現，香氣深邃、有存在感，適合正式聚會、晚餐約會或偏愛成熟穿搭的人。品牌資料指出，其持香表現最長可達16小時。容量／價格：50ml／3,900元；100ml／5,300元。

DOLCE&GABBANA唯我男性淡香精

2026香水推薦4：BVLGARI空谷之雨淡香精

BVLGARI 空谷之雨淡香精。圖片來源：品牌提供

雨後綠意感，乾淨卻不無聊

BVLGARI空谷之雨淡香精將雨水落下、喚醒大自然的瞬間轉化為香氣。前調由柑橘與綠茶精華帶出清透感，中段白蓮花與水晶麝香柔和展開，最後以礦物琥珀及癒創木留下現代木質氣息。

整體聞起來像雨後空氣，帶有水氣、綠意及乾淨麝香，不會太甜，也沒有厚重木質香的距離感。上班、開會或炎熱天氣使用，都能維持舒服俐落的氣質。容量／價格：100ml／5,300元。

BVLGARI 空谷之雨淡香精。圖片來源：品牌提供

2026香水推薦5：BVLGARI月白寶石淡香精

BVLGARI 月白寶石淡香精

月光石化成香氣，低調奢華感拉滿

想找一款具有收藏感的香水，可以鎖定BVLGARI月白寶石淡香精。靈感來自斯里蘭卡月光石，香氣以明亮醛香揭開序幕，再由乳香、柑橘與香脂調柔化冷冽光澤。

茉莉、麝香葵籽與黑麝香交織出細膩深度，尾端加入橡木屑，留下溫暖、木質及微煙燻的琥珀餘韻。香氣不靠濃甜搶鏡，而是像珠寶般在不同角度折射光芒，適合喜歡高級小眾感的人。容量／價格：125ml／16,075元。

BVLGARI 月白寶石淡香精

2026香水推薦6：BOSS自信奪目男性淡香精

BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供

雙重薰衣草，清爽中藏著木質力量

BOSS於2026年夏季推出限量版自信奪目男性淡香精，以薰衣草為香氣核心，結合藍薰衣草與白薰衣草雙重精華，呈現清新、乾淨又充滿能量的芳香感。

尾韻以苔蘚香調增加深度與木質底蘊，適合喜歡運動風、簡約穿搭，或不想讓香水過於甜膩的人。瓶身以藍綠漸層呈現，也很有盛夏清涼感。容量／價格：50ml／3,200元；100ml／4,300元。

BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供

2026香水推薦7：CK One夜境香精

CK One 夜境香精。圖片來源：品牌提供

白天極簡、晚上性感的中性麝香

經典CK One換上更適合夜晚的濃郁版本。CK One夜境香精以鳶尾花開場，接著揉入廣藿香、麂皮與祁門紅茶，讓原本清爽中性的形象多了一層溫暖質感。

後調由三重麝香與檀香包覆，氣味貼膚、帶有磁性，卻不會濃烈到難以接近。男女皆可使用，很適合下班後聚會、酒吧約會，或喜歡低調性感路線的人。容量／價格：50ml／2,050元；100ml／3,000元；200ml／4,200元。

CK One 夜境香精。圖片來源：品牌提供

CK One 夜境香精。圖片來源：品牌提供

2026香水推薦8：SHARECO DESIGN灰燼

SHARECO DESIGN香水系列_ 灰燼香水。圖片來源：品牌提供

火焰熄滅後，留下安靜的煙燻木質

SHARECO DESIGN全新香水系列取消傳統男香、女香分類，改以情緒與生命狀態描寫香氣。其中《灰燼》以火焰燃盡後的餘溫為題，將雪松、乳香、紅茶、杜松、癒創木與廣藿香交疊。

整體是乾燥、克制的煙燻木質感，不會一噴就強勢佔據空間，而是隨著體溫慢慢靠近。適合喜歡黑白穿搭、極簡風格，或希望香氣沉穩卻不老氣的人。容量／價格：50ml／2,580元。

2026香水推薦9：SHARECO DESIGN塵沙

SHARECO DESIGN香水系列_ 塵沙香水。圖片來源：品牌提供

像走進無邊曠野，自由感木質香

《塵沙》描寫一場沒有終點的旅行，佛手柑、薑、薰衣草與鼠尾草先帶來清醒感，中段由芫荽、天竺葵和杜松描繪風吹過曠野的輪廓。

尾韻的雪松、麝香、廣藿香與香根草帶出乾燥大地氣息，聞起來自由、清醒，又帶一點不受拘束的野性。適合戶外旅行、休閒穿搭，或喜歡草本木質香的人。容量／價格：50ml／2,680元。

2026香水推薦10：SHARECO DESIGN青痕

SHARECO DESIGN香水系列_ 青痕香水。圖片來源：品牌提供

冷空氣、森林與皮膚餘溫的距離感

《青痕》以仍在形成中的風景為概念，歐白芷、杜松、鳶尾花與粉紅胡椒構成冷冽前調，藏紅花及廣藿香則慢慢帶出體溫。最後由琥珀、雪松與香根草留下貼近肌膚的木質餘韻，像一道光穿過森林後，殘留在衣服與皮膚上的溫度。喜歡乾淨冷感、低甜度香氣的人，這款會比傳統花果香更耐聞。容量／價格：50ml／2,680元。