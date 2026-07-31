上衣要短、下身要酷！夏日學 Jennie 用 4 套「短版上衣 ✕ 裙裝」穿出不費力的隨性性感

2026-07-31 12:25 女子漾編輯 / Sydney
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隨著 Jennie 推出全新個人單曲〈Less Than a Lover〉，那股專屬於她的性感與慵懶魅力再度席捲全網。不僅音樂作品備受矚目，身為人間香奈兒與時尚 Trendsetter 的 Jennie，私下的夏日穿搭更是所有女生的時尚指南，仔細觀察她近期的私服照不難發現，比起繁複的層次，她更偏愛以「短版上衣 ✕ 裙裝」來應對酷暑，適度露出腰線或鎖骨，搭配恰到好處的下身比例，就能拿捏出高級又慵懶的時髦感。以下為你解析 Jennie 示範的 4 套裙裝穿搭公式，教你輕鬆穿出不費力的隨性性感。

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印花短版 T-shirt ✕ 低腰包臀微迷你裙

想要穿出帶有 2000 年代復古氛圍的辣妹風格，不妨參考 Jennie 這套全白系穿搭。上身選擇一件帶有印花圖騰的短版合身 T-shirt，下身則搭配同色系的低腰包臀迷你裙，巧妙露出纖細腰線。極簡的色調平衡了短裙的性感，呈現出一種乾淨且帶點純欲感的夏日活力。再戴上一條精緻的小腳鍊，就能在走動間展現出不經意的精緻細節。

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圖騰短 T ✕ 浪漫蛋糕長裙

將甜美的蛋糕長裙穿出街頭酷感，絕對是 Jennie 的拿手好戲。以極簡的短版印花 T-shirt 搭配垂墜感十足的白色多層次蛋糕長裙，拉長身形比例的同時，也展現出剛柔並濟的美感。腳上踩著黑球鞋並拉起白色長襪，平衡了長裙過多的夢幻感，注入一股慵懶且隨性的紐約街頭氣息。

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削肩針織背心 ✕ 魚尾長裙

想要展現成熟知性卻又不失時髦度，削肩背心與長裙的組合絕對是首選。深色削肩針織上衣能凸顯肩頸線條，下身搭配帶有條紋與魚尾下擺設計的窄版長裙，勾勒出流暢的身體曲線。Jennie 選擇以厚底樂福鞋搭配白襪來收尾，並隨性背上彩色包款，瞬間打破了長裙可能帶來的拘謹感，打造出充滿個人風格的莫蘭迪色系質感穿搭。

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窄版抓皺背心 ✕ 格紋長裙

雖然這套並非上下分開的短版穿搭，但連身裙的上半身特別採用了貼身、窄版的抓皺背心設計，同樣能精準鎖定視覺焦點。上半身緊密合身的剪裁完美凸顯胸腰線條，順著斜向格紋延伸至飄逸的長裙擺，在視覺上極具修飾效果。腳上搭配經典三線德訓鞋與白襪，為原本帶有田園氣息的格紋裙注入了幾分復古運動感的隨性與酷勁。

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方領黑色短洋裝 ✕ 雨靴混搭

另一套看似簡單的黑色連身裙，同樣藏著上半身收緊、突顯曲線的巧思。寬方領的剪裁大方露出一大片鎖骨與頸部線條，上半身貼合的設計搭配極短裙擺，呈現出乾淨、俏皮且俐落的輪廓。為了不讓黑色短裙顯得過於呆板或過度性感，Jennie 混搭了厚底長雨靴與露出襪頭的白襪，瞬間為優雅的造型揉入一股個性酷勁，展現極具個人標誌的夏日範本。

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Jennie 的穿搭哲學從來不是盲目追求流行，而是透過自信的肌膚露出度與異材質單品的混搭，找到最適合自己的自在姿態，這個夏天，不妨放下厚重的疊穿，換上輕盈的短版上衣與裙裝，跟著 Jennie 一起展現自信、隨性又迷人的夏日魅力吧。

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短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦

短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦

2026-07-16 00:29 女子漾／編輯桑泥
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest

當靜奢風與極簡風持續席捲時尚圈，美甲也開始回歸「少即是多」的美感。比起一眼就吸引目光的華麗彩繪，現在更流行的是看似低調，卻藏著細節的精緻感。

今年不少韓國女星與歐美名人紛紛把指甲修剪得短短的，搭配乾淨的裸色、透粉或微法式設計，讓「短甲美學」成為近期美甲設計的熱門趨勢之一。

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1｜裸感透粉

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這款帶有乳白的粉色搭配自然甲型，能讓指尖看起來乾淨、有光澤，同時修飾膚色，比起厚重色彩，它更容易搭配各種穿搭，不論是上班、約會或旅行，都非常百搭。

這款色系也被不少美妝媒體形容為「No-Makeup Makeup」的指甲版本。


2｜微法式

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經典法式依舊流行，但今年的白色指尖變得更細、更低調，只在甲片最前端留下一道極細白線，不僅能拉長指甲視覺比例，也讓整體更精緻，是短甲最百搭的設計之一。


３｜極細珠光

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如果覺得單色太簡單，不妨加入細緻珠光，不是那種大亮片，而是隨光線若隱若現的珍珠光澤，這款既保有簡約感，又能提升整體精緻度，非常適合夏天。


４｜奶油色系單色光療

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今年另一個熱門趨勢，就是奶油黃、燕麥白、霧灰藍等低飽和色系，這些顏色在短甲上特別耐看，不僅容易搭配日常穿搭，也符合今年夏季「柔和色彩」的流行方向。

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#穿搭 #指甲油 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦 #夏天美甲趨勢

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2026-07-28 15:48 女子漾編輯 / Sydney
圖片來源：Pinterest、Pinterest
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過往緊貼身形、悶熱不透氣的緊身牛仔褲早已不再是夏日首選，取而代之的，是過膝長度、寬鬆剪裁的「百摩達短褲」（Bermuda Shorts），這款帶有幾分中性古著感與中性質感的單品，不僅能輕鬆遮擋大腿贅肉，更在時尚博主的社群版面上掀起狂熱。只要掌握「上短下寬」與「俐落腰線」這 2 個比例秘訣，就能打破過膝短褲容易顯矮的迷思，穿出乾淨又顯腿長的好比例。

短版浪漫襯衫 ✕ 丹寧百摩達褲｜溫柔與率性的質感碰撞

要打造最不費力的高挑比例，「上短下寬」絕對是首要法則。選用帶有蕾絲邊與澎袖細節的白色短版襯衫，微露腰線，下身搭配深藍色寬版丹寧百摩達褲。透過黑色皮帶明確標示出腰部位置，腳上踩著白襪與瑪莉珍鞋，再點綴朵玫瑰頸鍊，將法式浪漫與街頭帥氣完美融合。

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疊穿短版馬甲 ✕ 西裝百摩達褲｜層次感爆棚的英倫復古

想讓短褲穿搭更有層次，不妨嘗試「內短外疊」的搭配心法。以白色短袖 T-shirt 疊搭短版丹寧馬甲，創造出視覺上的高腰點，下身則選擇垂墜感強烈的黑色西裝百摩達褲。棕色皮帶與紅色斜背包相呼應，搭配蕾絲滾邊白襪與厚底 T 字瑪莉珍鞋，散發出一股充滿細節感的英倫學院風。

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貼身小背心 ✕ 亮眼配件｜上緊下鬆的隨性微辣

除了短版襯衫，以貼身的小背心或短 T-shirt 疊搭也是解鎖好比例的關鍵。將上身線條收緊，對比出百摩達短褲的寬鬆度，再透過腰帶精準標示出腰線位置。不妨參考韓系女孩的巧思，在深色丹寧百摩達褲的褲管加上荷葉邊細節，並以紅色的腰帶與芭蕾舞鞋作為視覺亮點，讓中性的短褲造型瞬間多了幾分少女的精緻與浪漫。

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短版背心 ✕ 同色系套裝｜同色系延伸拉長身形

如果擔心切分比例會顯得身材矮小，同色系的順色穿搭（Monochrome）絕對是零失誤的解答。選擇一件帶有蕾絲或摺皺細節的白色無袖短上衣，搭配同色的白色高腰百摩達短褲，利用一體感視覺達到拉長身形的功效。搭配黑色瑪莉珍鞋與白襪，在清爽極簡的氛圍中呈現出乾淨且不費力的夏日質感。

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中性襯衫 ✕ 領帶混搭｜隨性帥氣的 Boyish 風格

想要嘗試更具個性的中性風格，可以選擇將寬鬆的大尺寸襯衫與百摩達短褲組合。即使沒有刻意露出腰線，也能透過繫上領帶、戴上墨鏡等強烈配件，創造出結構鮮明的 Boyish 風格。搭配厚底皮鞋與白襪，將男裝女穿的率性演繹得極具態度，展現毫不矯作的酷妹氣場。

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百摩達短褲的魅力，在於它既擁有長褲的自在安全感，又保留了短褲的清爽度。這個夏天，不妨拋開緊身褲的束縛，掌握好上短下寬與腰線標示的比例秘訣，換上一條百摩達短褲，穿出屬於你的夏日時髦與舒心姿態。

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男香選對比西裝更有魅力！6款「女生聞了會回頭」男香推薦 香奈兒成熟、LV度假感最搶眼

男香選對比西裝更有魅力！6款「女生聞了會回頭」男香推薦 香奈兒成熟、LV度假感最搶眼

2026-07-15 16:53 女子漾／編輯張念慈
男香選對比西裝更有魅力！6款「女生聞了會回頭」男香推薦 香奈兒成熟、LV度假感最搶眼。圖片來源：品牌提供
男香選對比西裝更有魅力！6款「女生聞了會回頭」男香推薦 香奈兒成熟、LV度假感最搶眼。圖片來源：品牌提供

香水早已不只是男性出門前隨手噴上的配件，更像是一張看不見的名片，還沒開口，就先讓人感受到他的穿搭風格、個性與品味。近年的高級男香也不再一味追求濃烈與侵略感，從清新柑橘、薰衣草、海風，到煙燻鳳梨、琥珀與木質調，都能展現不同層次的男性魅力。

想替另一半挑一款不容易出錯的香水，或正在尋找適合上班、約會與正式場合的男香，這篇精選6款話題香氛，從LV的加州海洋感、BOSS清爽薰衣草，到香奈兒深邃琥珀、Dior經典野性、CREED煙燻果香與ysl中性花香，一次找到最適合他的香氣個性。

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編輯推薦

男香推薦1：路易威登海洋感 Woody Wagon Colognes限量香氛禮盒

路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供
路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供

路易威登攜手加州當代藝術家Alex Israel，將Parfums de Cologne系列化為一輛微縮木質旅行車，推出Woody Wagon Colognes限量香氛禮盒。車內一次收進Afternoon Swim、Pacific Chill、Sun Song、California Dream、City of Stars與On The Beach共6款香水，從陽光柑橘、清新果香到日本柚子與微鹹海風，完整描繪一趟加州公路之旅。

路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供
路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供

這款禮盒由60位工匠投入超過7,000小時打造，全車共有219個零件，結合桃花心木、天然米色半熟成皮革與Monogram花卉圖案，全球限量66件，向傳奇66號公路致敬，售價9,000歐元。

品牌同步為Sun Song、California Dream與Afternoon Swim推出3款全新旅行裝香水盒，以半透明樹脂結合漸層色彩，分別捕捉加州陽光、夕陽與海洋光影，並以金色金屬扣件、天然皮革飾板與Monogram圖騰延續旅行藝術與皮具工藝，每款限量100件，售價950歐元，兼具實用性與收藏價值。

男香推薦2：BOSS清爽派 自信奪目男性淡香精

BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供
BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供

夏天想噴男香，又擔心濃郁木質與辛香調太厚重，BOSS自信奪目男性淡香精以高濃度薰衣草為核心，打造清新卻不失深度的馥奇木質調。藍薰衣草與白薰衣草雙重精華交織出乾淨、純粹的芳香氣息，再以苔蘚香調增加沉穩木質尾韻。

形象廣告由足球球星Vinícius Júnior演繹，將香氣與球場上的速度、自信及進攻精神連結。亮面藍色瓶身搭配銀色字樣與黑色瓶蓋，同樣呈現清爽俐落的運動氣場。50ml售價3,200元、100ml售價4,300元，適合日常通勤、運動約會與休閒穿搭。

BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供
BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供

男香推薦3：香奈兒神秘調 藍色男性淬煉香精

香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供
香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供

香奈兒藍色男性淬煉香精將系列標誌性的木質氣息全面強化，呈現層次豐富、氣息濃烈的琥珀調香氛。岩玫瑰帶出皮革與樹脂般的神秘感，木質與琥珀香調則增加溫暖深度；香氣必須接觸肌膚，才能逐漸展現最完整的濃烈餘韻。

全新方形瓶身以俐落線條表現力量與優雅，適合正式晚宴、重要聚會或夜間約會。共有60ml、100ml與160ml，售價分別為6,750元、9,290元與12,080元，推薦給喜歡深色襯衫、西裝與極簡高級穿搭，偏愛皮革、樹脂及琥珀木質香氣的男性。

香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供
香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供

男香推薦4：Dior野性派 曠野之心淡香水

Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供
Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供

Dior曠野之心淡香水以卡拉布里亞佛手柑揭開明亮序幕，再與龍涎香呈現的灰琥珀氣息交融，最後由木質香調平衡整體層次。香氣在清新柑橘與溫暖木質之間轉換，呈現瀟灑不羈、帶一點野性卻不顯厚重的男性形象。

這款香水適用場合廣泛，穿白T恤與牛仔褲時能增加乾淨俐落感，換上襯衫或西裝又能襯托成熟氣場。30ml售價2,850元、60ml售價3,400元、100ml售價4,500元，並提供香水瓶刻字服務，適合第一次購買精品男香，或作為送給另一半的實用禮物。

Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供
Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供

Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供
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男香推薦5：CREED煙燻感 Aventus阿文圖斯

CREED 阿文圖斯系列。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯系列。圖片來源：品牌提供

CREED Aventus阿文圖斯以前調的檸檬、粉紅胡椒、蘋果、香檸檬與黑醋栗揭開序幕，中調加入最具辨識度的鳳梨、茉莉與印尼廣藿香，最後由樺木、龍涎香、雪松、橡木苔與麝香收尾，形成明亮果香與沉穩煙燻木質的強烈反差。

剛噴時的鳳梨果香鮮明有活力，貼近肌膚後則慢慢轉為乾燥、沉穩，帶出近似皮革的溫暖質感。50ml售價8,900元、100ml售價12,800元，適合個性果斷、有主見，希望香水具備高辨識度與成熟氣場的男性。

CREED 阿文圖斯 龍蘊。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯 龍蘊。圖片來源：品牌提供

CREED 阿文圖斯。極。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯。極。圖片來源：品牌提供

CREED 阿文圖斯_Leave Your Mark。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯_Leave Your Mark。圖片來源：品牌提供

男香推薦6：YSL中性派 自由不羈淡香精

YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供
YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供

男生噴香水不一定只能選皮革、木質或辛香調，YSL自由不羈淡香精以法國薰衣草與摩洛哥橙花交織，清涼芳香感與柔美白花形成對比，聞起來率性俐落，又帶著若有似無的性感氣息。香氣遊走於傳統男女香界線之間，適合不喜歡典型濃厚男香的人。

婁峻碩曾以黑色西裝搭配自由不羈淡香精演繹YSL風格，並表示這類橙花與薰衣草交織的香氣不刻意卻有存在感，適合送給另一半，也能從白天一路使用到夜晚。推薦給穿搭偏時尚極簡，或希望和伴侶共用同一款香水的人。

YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供
YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供

男香FAQ：怎麼挑、怎麼噴，才不會聞起來太用力？

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q1：第一次買男香，該從哪一種香調開始？

第一次挑男香，可以先從柑橘、薰衣草或清新木質調入手，接受度通常較高，也比較適合上班、約會與日常使用。像Dior曠野之心淡香水以佛手柑搭配木質氣息，BOSS自信奪目男性淡香精則以薰衣草與苔蘚為主，都是相對容易駕馭的類型。

若本身喜歡氣味更有存在感，可以再往煙燻木質、琥珀或皮革感延伸，例如CREED阿文圖斯或香奈兒藍色男性淬煉香精。

Q2：香水一天噴幾下才不會太濃？

一般室內上班、通勤或約會，建議先從2至3下開始。濃度較高、木質或琥珀感較重的香水，1至2下通常就很有存在感；清新柑橘或海洋調，則可依場合略微增加。

最重要的是不要一次大量噴灑。與其剛出門就香味太重，不如先少量使用，下午再視情況補香。

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q3：香水噴在哪裡比較持久？

可以噴在手腕內側、手肘內側、頸側與鎖骨等有體溫的位置，讓香氣隨著溫度慢慢散開。也可以少量噴在胸口或後頸，走動時香氣會更自然。

噴在手腕後不要來回摩擦，讓香水自然乾燥即可，否則可能影響原本的香氣變化。

Q4：香水適合噴在衣服上嗎？

可以少量噴在一般衣物外側，留香通常比肌膚更久。不過，深色香水或濃度較高的香精，可能在白色、絲質、皮革與精緻布料上留下痕跡，最好先在不明顯處測試。

比較安全的方式，是將香水噴在胸口或後頸肌膚，再穿上衣服，香氣會從衣領自然散出。

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q5：夏天和冬天要選不同香水嗎？

夏天適合柑橘、薰衣草、海洋與清新木質調，聞起來較輕盈，不容易在高溫中顯得厚重。像路易威登Afternoon Swim、On The Beach與BOSS自信奪目男性淡香精，都更容易融入炎熱天氣。

冬天則可以選琥珀、煙燻木質、樹脂與皮革感較明顯的香氣，例如香奈兒藍色男性淬煉香精或CREED阿文圖斯，低溫下會顯得更溫暖、有層次。

Q6：送男友香水，怎麼挑才不容易踩雷？

可以先觀察他的穿搭與生活習慣。平常偏運動休閒，適合清爽薰衣草或柑橘調；常穿襯衫、西裝，則可考慮木質、琥珀與煙燻調；喜歡時尚中性風格，可以選YSL自由不羈淡香精這類帶花香與薰衣草的共享香。

不確定喜好時，優先選30ml或50ml容量，試香與送禮負擔都比較低，也較不容易造成浪費。

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q7：為什麼同一款男香，噴在不同人身上味道不一樣？

每個人的體溫、皮脂量、肌膚乾燥程度與生活環境不同，都會影響香水的甜度、木質感與留香表現。同一款香水在試香紙上可能很清新，噴到肌膚後卻可能變得更暖、更甜或更煙燻。

因此買香水時，不要只聞試香紙。建議實際噴在手腕或手臂內側，等待至少30分鐘，再確認中後調是否仍然喜歡。

Q8：香水怎麼保存才不容易變質？

香水應避免陽光直射、高溫、潮濕與劇烈溫差，建議放在陰涼乾燥的櫃子裡，不要長時間擺在浴室、窗邊或車內。

使用後記得將瓶蓋蓋緊。若香氣明顯改變、液體顏色異常加深，或出現不正常混濁與沉澱，就不建議繼續使用。

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夏日上班族必收藏！低調卻質感爆棚的夏季美甲推薦

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2026-07-30 00:33 女子漾／編輯桑泥
夏日上班族必收藏！低調卻質感爆棚的夏季美甲推薦。 圖片來源：Pinterest
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對於每天需要開會、簡報與客戶溝通的上班族來說，美甲其實是一種「無聲的個人風格」。太過華麗的水鑽、誇張彩繪，可能不符合職場氛圍，但完全不整理指尖，又容易讓整體造型少了一點精緻感。小編整理了以下上班族專屬的夏季美甲範本，讓大家的指尖低調卻質感爆棚，看看哪款最對妳的味！

編輯推薦

1. 極光珍珠裸色

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如果說要選一款不出錯的職場美甲，那絕對是極光珍珠裸色。以透明感或極淡的奶茶色為基底，表面刷上一層極細緻的珍珠光。

在室內看，它有一種乾淨、健康的裸透感，走到陽光下，指尖則會折射出淡淡的、像是珍珠母貝般的亮光，整體低調又極致優雅。


2. 裸感透粉色系

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裸感透粉介於透明與淡粉色之間的色調，能修飾甲面不均勻感，讓雙手看起來更加乾淨、柔和。它不像鮮豔色系容易限制穿搭，也不像深色指甲容易帶來強烈存在感，搭配白襯衫、西裝外套或夏季洋裝，都能自然融合。


3. 微法式美甲

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法式美甲永遠不會退流行，可以說是經典中的經典，今年流行的則是更細緻的微法式版本。比起傳統粗白線，今年更偏好極細線條，搭配裸粉、透明底色或柔和色彩。

這個設計能在正式場合保持優雅，同時又比單色美甲多了一點細節感，無論是面試、重要會議或日常辦公，都很適合。


４. 霧面莫蘭迪色系

圖片來源：Pinterest
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夏日炎炎，想在視覺上帶來一抹清涼，不妨嘗試霧面感的莫蘭迪色系。

霧面設計讓整體呈現一種沉穩、內斂的高級灰調，低調中帶著一絲清冷的高級感，能給人留下深刻且專業的印象。

編輯推薦

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下雨天穿什麼鞋？2026防水鞋推薦15款，Nike、Salomon、adidas熱門款整理

下雨天穿什麼鞋？2026防水鞋推薦15款，Nike、Salomon、adidas熱門款整理

2026-07-30 15:25 女子漾／編輯金柔葳
圖片來源：IG@ddsw.shop、@livestockcanada
圖片來源：IG@ddsw.shop、@livestockcanada

台灣梅雨季與秋冬雨季總是讓雙腳悶濕不適？這時一雙兼具防水機能與潮流顏值的「防水鞋」就是下雨天的救星！本篇 JUKSY 編輯嚴選 2026 年 15 雙好看耐穿的防水鞋推薦，包含 Nike、Salomon、Adidas 等熱門品牌與 GORE-TEX 潮鞋款式。不論日常通勤或戶外穿搭，讓你下雨天出門依然帥氣乾爽！

編輯推薦

文章目錄

防水鞋推薦 1. adidas Originals Superstar II MG GTX：經典貝殼頭加上 GORE-TEX，雨天街頭穿搭神鞋

購買通路：adidas 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,290 元

經典街頭潮流鞋履 adidas Originals Superstar 也有了防水版本，這雙 Superstar II MG GTX 將經典貝殼頭完美注入現代戶外機能，鞋面特別採用高質感磨砂革與軍規級彈道尼龍打造，不僅耐磨度大提升，更搭載了 GORE-TEX® 透氣防水薄膜 與橡膠防泥護板，即便遇到暴雨狂炸也能保持雙腳絕對乾爽。細節部分更加入了反光斑點鞋帶與三線條紋設計，在夜間或暗處穿搭時更能展現出色的視覺亮點。

圖片來源：adidas
圖片來源：adidas

防水鞋推薦 2. New Balance Hierro v9 GORE-TEX：黃金大底加持，最帥山系越野防水跑鞋

購買通路：New Balance 官網及指定門市
建議售價：新台幣 4,480 元

這款 New Balance Fresh Foam X Hierro v9 GORE-TEX 全鞋搭載 GORE-TEX® 頂級防水防風薄膜，同時保有優異透氣度，在暴雨天或戶外泥濘山徑中，雙腳依然能保持絕對乾爽。中底採用獨家 雙密度 Fresh Foam X 緩震科技，上層軟彈舒適、下層穩定支撐，走一整天也不累腳；搭配戶外玩家最愛的 Vibram® Megagrip 黃金大底 與專利顆粒胎紋，不論是濕滑騎樓磁磚還是泥濘山路都能提供極致抓地力，搭配防護力滿分的 Toe Protect 護趾技術 與一體式防砂鞋舌，完美兼具了潮流外型與硬核機能。

圖片來源：New Balance
圖片來源：New Balance

防水鞋推薦 3. Nike Dunk Low GORE-TEX：經典 Dunk 輪廓加上防水科技，雨天穿搭帥度不打折

購買通路：Nike 官網（國外）
建議售價：155 美元

除了廣為人知的 Air Force 1 GORE-TEX 防水版本，Nike 另一款街頭神鞋 Dunk Low 也在近年正式加入防水行列，其全鞋保留了最原汁原味的 Dunk Low 低筒經典輪廓，擺脫傳統戶外防水鞋的笨重感，內層則嵌入 GORE-TEX® 高機能防水透氣薄膜，有效確保雙腳絕對乾爽不悶熱。另外鞋面特別選用高質感耐候皮革打造，鞋側與後跟低調印上 GORE-TEX 刺繡標誌，搭配立體 Swoosh 與夜間反光細節，視覺層次感直接拉滿。

圖片來源：Nike
圖片來源：Nike

防水鞋推薦 4. ASICS TRABUCO 14 GTX：搭載 GORE-TEX 隱形貼合科技，全方位防水神鞋

購買通路：ASICS 官網及指定門市
建議售價：新台幣 4,880 元

這雙 ASICS TRABUCO 14 GTX 不同於一般防水鞋的厚重感，特別使用了 GORE-TEX INVISIBLE FIT 隱形貼合技術，將防水薄膜直接與鞋面結合，不僅提供頂級的持久防水與透氣效能，包覆貼合的同時也不會太有悶熱感。中底升級為 FF BLAST MAX 彈力中底科技，踩起來回彈有感，搭配獨家 ASICSGRIP 防滑抓地橡膠大底與專用越野齒紋，無論是濕滑的陡峭山路還是雨天都市的騎樓磁磚，都能展現令人安心的抓地力。貼心的是，鞋楦部分特別加大腳趾空間，能有效緩解長時間行走或越野跑造成的雙腳腫脹不適。

圖片來源：ASICS
圖片來源：ASICS

防水鞋推薦 5. Salomon XT-6 GORE-TEX：潮人必備山系鞋王！防滑、防水與街頭顏值一次攻頂

購買通路：Salomon 官網及指定門市
建議售價：新台幣 7,480 元

Salomon XT-6 GORE-TEX 無疑是許多潮流人士與戶外玩家公認的「雨天神鞋」，全鞋特別採用全新無氟 ePE GORE-TEX® 防水透氣薄膜，除了保持強悍的防潑水與透氣機能，更兼具環保概念，在梅雨季或暴雨天踩出門也能讓雙腳保持絕對乾爽。性能方面，搭載品牌標誌性的 ACS 系統 與 Contagrip® 專利高抓地力大底，不管是踏在台灣都市極度濕滑的騎樓磁磚，還是戶外碎石泥濘山道，都能給予絕佳的步伐穩定度與防滑表現；搭配方便的 Quicklace™ 快綁鞋帶系統，一拉即定型，完美呈現在地機能與俐落外型。

圖片來源：Salomon
圖片來源：Salomon

防水鞋推薦 6. HOKA Stinson Evo GTX：越野復刻厚底，GORE-TEX 防水與增高神器一次滿足

購買通路：HOKA 官網及指定門市
建議售價：新台幣 6,280 元

這款 HOKA Stinson Evo GT 將經典越野血統與頂級防水科技完美融合，全鞋內建 GORE-TEX 防水襪套結構，搭配高質感的防撕裂面料與磨砂革覆層，不僅防潑水與抗撕裂機能滿點，層次感豐沛的鞋面更展現出強烈的復古機能美學。腳感方面，搭載品牌標誌性的超厚壓模 EVA 泡棉中底與 Meta-Rocker 滾動幾何設計，提供極致軟彈的緩震效果與拉長腿部比例的「隱形增高」效果。搭配 Speed-lace 快速綁帶系統、夜間反光織帶，以及耐磨度極佳的 Durabrasion 橡膠大底，無論是山野輕越野還是都市雨天通勤都能輕鬆駕馭。

圖片來源：HOKA
圖片來源：HOKA

防水鞋推薦 7. Timberland Motion Access：黃靴同級頂級防水，輕量化工裝健走鞋雨天必備

購買通路：Timberland 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,200 元

說到防水鞋，肯定也必須要提到 Timberland，此款 Motion Access 防水健走鞋系列傳承了品牌經典黃靴基因，鞋面特別選用頂級優質防水皮革，並搭載獨家 TimberDry™ 專利防水膜，完美承襲「踢不爛」的強悍防潑水與耐磨精神，不論是面對暴雨狂炸的都市街頭，還是濕滑泥濘的戶外林間小路都能輕鬆駕馭。整體外型打破傳統皮靴笨重的印象，有低筒及中筒設計，特別採用輕量化鏤空鞋底，並注入 TimberCush™ 舒適減震系統，給予雙腳極致軟彈的回彈腳感與支撐力，即便長時間行走或通勤一日遊也不容易腳痠。

防水鞋推薦 7. Timberland Motion Access：黃靴同級頂級防水，輕量化工裝健走鞋雨天必備

購買通路：Timberland 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,200 元

說到防水鞋，肯定也必須要提到 Timberland，此款 Motion Access 防水健走鞋系列傳承了品牌經典黃靴基因，鞋面特別選用頂級優質防水皮革，並搭載獨家 TimberDry™ 專利防水膜，完美承襲「踢不爛」的強悍防潑水與耐磨精神，不論是面對暴雨狂炸的都市街頭，還是濕滑泥濘的戶外林間小路都能輕鬆駕馭。整體外型打破傳統皮靴笨重的印象，有低筒及中筒設計，特別採用輕量化鏤空鞋底，並注入 TimberCush™ 舒適減震系統，給予雙腳極致軟彈的回彈腳感與支撐力，即便長時間行走或通勤一日遊也不容易腳痠。

圖片來源：Timberland
圖片來源：Timberland

防水鞋推薦 8. Mizuno WAVE MUJIN LS GTX：搭載 Vibram 黃金大底與 GORE-TEX 的日系街頭潮鞋

購買通路：Mizuno 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,280 元

這雙 Mizuno WAVE MUJIN LS GTX 承襲了強悍的越野跑鞋基因，鞋面採用高質感精緻緹花網布搭載 GORE-TEX 防水透氣薄膜，同時中底結合了品牌兩大核心科技，包括軟彈的 MIZUNO ENERZY 緩震材質與穩定性絕佳的 MIZUNO WAVE 波浪片，雙重加持帶來長時間行走也毫無負擔的舒適腳感。另外下方更是搭載 Vibram® MegaGrip 黃金大底科技，不管是乾濕路面都能提供死死抓地的防滑表現，鞋舌處還貼心設計了鞋帶收納口袋，有效防止鞋帶鬆脫摔倒。

圖片來源：Mizuno
圖片來源：Mizuno

防水鞋推薦 9. PALLADIUM OFF_BOUND DISC WP+：首度導入旋鈕快穿，橘標防水加持的城市波浪神鞋

購買通路：PALLADIUM 官網及指定門市
建議售價：新台幣 4,080 元

法國潮流軍靴品牌 PALLADIUM 的橘標防水系列一直都是雨天穿搭的熱門首選，這雙全新的 OFF_BOUND DISC WP+ 防水波浪鞋，首度導入了 DISC 專利旋鈕快速綁帶系統，前轉秒收緊、後旋一秒解鎖，單手就能輕鬆完成穿脫，告別下雨天蹲在路上綁鞋帶的尷尬。鞋面搭載品牌標誌性的 WP+ 橘標頂級防水科技，結合高強度抗撕裂面料，即使面對梅雨季或突如其來的暴雨，也能保持雙腳絕對乾爽。鞋底部分則特別設計了波浪橡膠大底與符合人體工學的 6mm 掌跟差彈力中底，除了在濕滑路面提供絕佳抓地力，更能輔助步伐自然滾動，大大減輕長時間走動通勤的足部疲勞。

圖片來源：PALLADIUM
圖片來源：PALLADIUM

防水鞋推薦 10. PUMA Voyage NITRO™ 4 GORE-TEX：氮氣中底注入，回彈與防滑兼具的全天候越野跑鞋

購買通路：PUMA 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,280 元

這款 PUMA Voyage NITRO™ 4 GORE-TEX 結合了頂級防水與緩震科技，鞋面採用透氣網布結合 GORE-TEX 防水薄膜，搭配鞋側的 PWRTAPE 強化支撐技術 與橡膠護趾塗層，不僅雨天踩水能保持雙腳絕對乾爽，更能有效防止腳趾遭受異物碰撞，給予雙足最全面的防護與包覆性。中底搭載獨家 NITRO™ 頂級氮氣發泡中底，打破越野鞋笨重的印象，提供輕量及緩震效果，大底則選用專為戶外全地形開發的 PUMAGRIP ATR 橡膠大底，搭配深齒刻痕花紋與後跟反光細節，無論是濕滑泥地還是崎嶇碎石路，都能感受到顯著的抓地力。

圖片來源：PUMA
圖片來源：PUMA

防水鞋推薦 11. On Cloudhorizon 2 WP：腳感軟彈、搭載 Missiongrip™ 的防水輕越野鞋

購買通路：On 官網及指定門市
建議售價：新台幣 6,580 元

這款 On 昂跑全新升級的 Cloudhorizon 2 WP，鞋面特別注入 100% 高防護防水薄膜，同時保有極佳透氣性，不管是面對台灣梅雨季的暴雨，還是戶外多變的露營旅行，都能確保雙腳全天候乾爽不悶熱。腳感方面，搭載專為徒步優化的 CloudTec Phase™ 專利緩震科技與 Helion™ 泡棉中底，帶來從腳跟到腳尖流暢的「雲端滾動」轉移感，同時保有吸震能力與支撐力，長時間站立或爬樓梯都不易累腳。大底則選用 Missiongrip™ 專利高抓地橡膠，面對濕滑泥濘或郊外崎嶇小路都能有效抓牢地面。

圖片來源：On
圖片來源：On

防水鞋推薦 12. Vans Crosspath XC GORE-TEX：搭載 Vibram 大底與 GORE-TEX，顛覆滑板印象的防水鞋

購買通路：Vans 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,280 元

作為 Vans 旗下全新「Going Further」全氣候戶外鞋款系列，這款 Vans Crosspath XC GORE-TEX 鞋面採用 GORE-TEX Invisible Fit 科技，並搭配 RapidWeld 與 ripstop 防撕裂布料，以及專屬的 Vibram XS Trek Evo 外底，在保有防水透氣的表現同時，更能因應多變地形提供抓地力；其 UltraCush EVA 中底擁有緩震效果，另外還配置了快速繫帶系統和易穿脫拉環增強機能，打破 Vans 過往的滑板印象，將經典側邊條紋血統與硬朗的全地形機能融為一體。

圖片來源：Vans
圖片來源：Vans

防水鞋推薦 13. Dr. Martens 1460 Rain Boot：馬汀首款雨靴登場，經典八孔加上全防水 PVC

購買通路：Dr. Martens 官網及指定門市
建議售價：新台幣 5,680 元

Dr. Martens 相信也是不少人的雨天好夥伴了，這款全防水 1460 Rain Boot 防水雨靴，將最標誌性的 1460 八孔靴經典輪廓結合威靈頓雨靴基因，把惡劣風雨轉化為街頭風格的延伸。鞋身特別採用熱封防水 PVC 材質打造，表面呈現具質感的霧面皮革紋理，兼具輕盈、堅硬與好清潔洗滌的特性。細節更巧妙延續馬汀基因，包含後跟黃色拉環、凹槽鞋緣以及模壓沿條黃色縫線；內裡搭載柔軟透氣的 SoftWair™ 減震鞋墊，長時間企立或蹦迪也不累腳。大底則配置強悍的 BEN 鋸齒大底，深切齒紋帶來極佳的排水性與防滑抓地力。

圖片來源：Dr. Martens
圖片來源：Dr. Martens

防水鞋推薦 14. SKECHERS BADGER WATERPROOF：一踩即穿懶人神器！搭載固特異大底與全防水厚底健走鞋

購買通路：SKECHERS 官網及指定門市
建議售價：新台幣 4,290 元

SKECHERS 推出 BADGER - WATERPROOF 系列厚底戶外防水運動鞋，搭載 SLIP-INS® 瞬穿舒適科技實現「一踩即穿」的穿脫體驗，告別雨天蹲下綁鞋帶的困擾。鞋面採用高規格全防水結構，結合防潑水網布與合成材質覆蓋，能有效阻擋暴雨與積水滲透，保持雙腳全天候乾爽舒適。內建 MEMORY FOAM® 足弓拱墊與加強透氣型記憶泡棉鞋墊，提供軟彈的腳感與人體工學足弓支撐，大底則重磅聯名 Goodyear® 固特異橡膠大底，即使面對梅雨季濕滑的騎樓磁磚、柏油路或郊外泥濘小路，都能展現一定的抓地力與耐磨度。

圖片來源：SKECHERS
圖片來源：SKECHERS

防水鞋推薦 15. Brooks Cascadia 19 GTX：注入氮氣中底與 GORE-TEX 的全地形碳中和神鞋

購買通路：Brooks 官網及指定門市
建議售價：新台幣 6,390 元

Brooks Cascadia 19 GTX 全鞋搭載 GORE-TEX® 輕量防水透氣科技，搭配耐用鞋頭防護與擋泥牆設計，即使面對台灣多雨梅雨季、泥濘山道或極端暴雨，也能給予雙腳最乾爽靈活的包覆保護。中底科技也迎來升級，注入 DNA LOFT v3 緩震科技，中底厚度特別加厚，帶來軟彈的避震保護與流暢步態轉移；同時搭配全新 Trail Adapt System 越野動態適應系統 與 彈道碎石防護盾牌，能完美抵禦崎嶇尖石碰撞。大底則選用含有 25% 環保再生材質的 TrailTack 綠能越野導引活性黏橡膠，配合動態適應曲折凹槽，無論是濕滑騎樓還是陡峭泥濘山徑都能有效應付。

圖片來源：Brooks
圖片來源：Brooks

【本文為JUKXY街星授權提供】

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