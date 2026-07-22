39歲莫允雯準新娘光藏不住！公開水光肌保養祕訣，夏威夷求婚故事比偶像劇還曲折

39歲莫允雯近日以品牌代言人身分出席芬蘭保養品牌Lumene露明研登台活動，一身亮眼造型搭配透亮水光肌，整個人散發藏不住的準新娘光采！她不只分享維持好膚況的日常保養祕訣，也首度還原夏威夷求婚過程，沒想到原本應該浪漫唯美的沙灘求婚，竟接連遇上海水提早漲潮、2克拉鑽戒差點落海，最後連珍貴照片也全部消失。這篇女子漾就帶大家一起看莫允雯比偶像劇還曲折的求婚故事，以及她打造水光肌的保養方法，一起看下去吧。

男友突然催她帶洋裝，莫允雯早有預感

莫允雯與小2歲的廣告公司老闆Nelson感情穩定，今年1月一同前往夏威夷旅遊，平時出國不太特別打扮的她，整理行李時原本只放入背心、短褲等輕便服裝，沒想到男友突然提醒：「妳要不要帶一件洋裝？我們可能會去吃飯啊。」

到了求婚當天，莫允雯原本只想戴著帽子直接出門，Nelson又忍不住問她：「妳要不要洗個頭、化個妝？」接連出現的反常舉動，也讓直覺敏銳的她心裡大概有了答案。為了完成浪漫求婚，Nelson事前做足功課，不只挑選夕陽景色優美的夏威夷沙灘，還特別請來當地攝影師，躲在岩石後方捕捉重要時刻。

圖片來源：IG @xtina0505

比偶像劇還曲折！2克拉鑽戒差點掉進海裡

沒想到當天海水比預測時間更早漲潮，一波波海浪不斷打上岸，就連躲在一旁拍攝的攝影師也被淋得全身濕透。求婚過程中，2克拉鑽戒一度差點掉進海裡，讓現場所有人瞬間緊張起來。莫允雯笑說，當時滿腦子都在注意海浪和戒指，反而沒有完整記住Nelson說了哪些誓詞，只依稀記得對方承諾會好好照顧她，希望她可以相信他，也相信兩人的未來。

回想這場有些手忙腳亂的求婚，她坦言自己原本就沒有太多夢幻公主式的想像，因此即使過程中充滿搞笑、混亂與意外，反而覺得十分特別。少了精心安排的完美場面，卻多了一段只屬於兩人的真實回憶。

等了2個月，攝影師才說求婚照片全沒了

求婚結束後，兩人一直很期待看到當天拍下的照片，沒想到等了約2個月，攝影師才告知，裝有記憶卡的包包遭竊，所有影像也因此無法找回。雖然難免失落，但莫允雯和Nelson都沒有因此生氣，她笑說，Nelson只是默默難過，兩人後來甚至覺得，這種有點混亂、又帶著意外的情節，真的很像會發生在他們身上的事。

預計明年回到夏威夷舉辦婚禮！

莫允雯透露，兩人預計於2026年10月前往美國登記結婚，並計畫在2027年5月左右回到夏威夷舉辦婚禮，之後也會在台灣宴請親友。被問到何時認定Nelson就是適合攜手一生的人，莫允雯表示，兩人交往約一年時，就已經確定彼此適合走入婚姻，她最欣賞未婚夫的地方，是對方情緒穩定，遇到問題時不會急著生氣，而是願意一起面對。至於未來的生育計畫，兩人已有至少生一個孩子的共識，不過莫允雯也坦言，自己目前仍在慢慢準備迎接人生的新階段。

圖片來源：IG @xtina0505

莫允雯水光肌保養祕訣大公開！

除了求婚故事，莫允雯在活動上的透亮膚況也相當吸睛！即將成為新娘的她，分享自己在生活與保養上都喜歡簡單、自然的方式，不追求過多步驟，也不希望替肌膚增加太多負擔。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

此次擔任芬蘭保養品牌Lumene露明研台灣代言人，莫允雯提到，自己過去就曾接觸過品牌產品，平時特別偏愛清爽、滑順、不黏膩的保養質地。面對台灣夏季高溫、長時間待在冷氣房，以及室內外溫差帶來的乾燥問題，她認為日常保養最重要的是補足水分，再做好鎖水。比起一次使用很多產品，她更重視肌膚是否感到舒服、穩定，透過簡單的保養步驟維持飽滿透亮的狀態。

圖片來源：Lumene露明研提供

圖片來源：Lumene露明研提供

從迪化街工作室到台灣時尚舞台，溫慶珠用近40年寫下自己的風格，她雖已離去，獨特的「溫氏美學」與對浪漫的堅持，仍會留在台灣時尚史中。