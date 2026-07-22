溫慶珠離世再憶台灣時尚史！7位經典設計師與品牌故事寫下輝煌時尚史

溫慶珠辭世，再次讓外界回望台灣時尚的黃金年代。以下女子漾整理溫慶珠、王陳彩霞、張李玉菁、潘怡良、詹朴、陳季敏與方國強7位代表性設計師，從品牌風格到攝季故事，一次看懂他們如何寫下台灣時尚史。

台灣時尚設計師1：溫慶珠｜ISABELLE WEN

用蕾絲與皮革寫出「溫式美學」

溫慶珠的設計最迷人之處，在於看似衝突的元素總能被她自然放在一起。浪漫蕾絲、輕柔雪紡與刺繡，可以搭配率性西裝、牛仔靴、皮革和古董配件，讓女性不必只在柔美或強悍之間二選一。

品牌將她的設計定位為兼具前衛觀點與復古美感的「衝突美學」，作品既有女人味，也藏著尖銳、獨立與不受拘束的力量，逐漸形成極具辨識度的「溫式美學」。

非本科出身，仍闖出本土品牌版圖

溫慶珠並非服裝設計本科出身，卻憑藉對藝術、繪畫及流行文化的敏銳觀察，於1989年創立同名品牌ISABELLE WEN。她的作品陪伴台灣女性走過百貨公司女裝最蓬勃的年代，也讓本土設計師品牌不再只是少數人的訂製服，而能真正走進都會女性的日常衣櫥。

她後來也跨足餐飲與生活美學，在台北開設FiFi茶酒沙龍及ISA HOUSE伊莎閣樓餐酒館，將服裝裡的浪漫、藝術與女性態度，延伸成一種完整生活風格。

溫慶珠離世後，品牌表示仍將持續經營。她留下的不只是一個服裝品牌，更是一種鼓勵女性忠於自己、同時擁有柔軟與力量的穿衣態度。

台灣時尚設計師2：王陳彩霞｜SHIATZY CHEN夏姿・陳

把東方工藝帶進巴黎時裝週

提到台灣高端時裝，SHIATZY CHEN夏姿・陳幾乎是無法略過的名字。王陳彩霞擅長運用刺繡、織錦、盤扣、立領及絲綢等東方服飾元素，再以西式立體剪裁重新詮釋，發展出品牌標誌性的「Neo-Chinese Chic」新中式風格。

她設計的服裝不只是將傳統圖騰貼在西式洋裝上，而是從面料、工法到輪廓重新思考東西方文化如何共存。華麗中保有俐落，古典裡又能看見現代女性的力量。

從台北工作室走向國際精品市場

王陳彩霞於1978年在台北創立夏姿，早期以精緻女裝與訂製工藝建立口碑。品牌1990年在巴黎設立工作室，2001年開設巴黎旗艦店，並於2008年首次登上巴黎時裝週，成為台灣品牌國際化的重要里程碑。

在許多亞洲品牌仍努力突破地域標籤的年代，夏姿選擇不掩飾東方文化，反而把工藝與歷史轉化為品牌核心。走過數十年，夏姿已從女裝延伸至男裝、配件、家居與生活選品，成為台灣少數具備完整精品品牌架構的時裝品牌。

台灣時尚設計師3：張李玉菁｜DOUCHANGLEE

用極簡剪裁留下安靜卻強烈的態度

相較於刺繡、印花或華麗裝飾，DOUCHANGLEE的力量經常藏在輪廓與結構裡。品牌以簡約、現代、優雅及功能美學著稱，擅長在黑、白、灰與自然色調中，透過不對稱剪裁、布料拼接及比例變化，展現安靜卻不單調的設計。

張李玉菁的設計常帶有柔性結構，能讓寬鬆廓形、工裝細節及女性化材質在同一套服裝中並存。服裝不刻意強調性別，也不急著追逐單季潮流，而是重視穿著者如何在衣服裡生活。

與竇騰璜建立台灣少見的雙人品牌

張李玉菁與竇騰璜於1995年共同創立DOUCHANGLEE。兩位設計師以長期對話的方式共同發展系列，將不同觀點融合成剛柔並濟的品牌語言。

DOUCHANGLEE走過台灣百貨女裝興盛、海外精品進駐及網路購物崛起等不同時期，始終維持穩定而清楚的設計風格。品牌認為服裝不只是織物，更是生活態度的展現，作品在藝術價值之外，也重視穿著的功能性。

在快速更替的流行產業中，DOUCHANGLEE證明低調不等於缺乏個性，真正耐看的設計，往往藏在版型、觸感與細節之中。

台灣時尚設計師4：潘怡良｜GIOIA PAN

她讓針織不再只是毛衣

被譽為「針織女王」的潘怡良，長期鑽研紗線、編織組織、材質彈性與人體線條。她不將針織侷限在保暖毛衣，而是把它發展成貼身洋裝、立體禮服、外套甚至具有雕塑感的高級訂製服。

她擅長運用針織特有的伸縮與垂墜效果修飾身形，作品常同時具備性感、優雅與舒適感。從傳統手工編織到機能性纖維，她持續挑戰針織材質的技術邊界。

從專業訓練到國際時裝舞台

潘怡良曾於日本文化服裝學院及輔仁大學研究所接受專業訓練，2001年創立GIOIA PAN。品牌名稱「Gioia」在義大利文中帶有歡欣、喜悅之意，也呼應她希望服裝能帶給穿著者自信與正面力量的想法。

她曾獲中國時裝設計「金頂獎」，也是首位獲得該獎項的台灣設計師，並曾參與紐約、東京及臺北等地時裝活動。近年她也與台灣機能布料業者合作，把運動服、環保纖維及科技面料帶進針織設計，持續擴張品牌的可能性。

台灣時尚設計師5：詹朴｜APUJAN

每一季服裝都像一部奇幻小說

APUJAN的服裝經常圍繞時間、記憶、文學、太空、恐龍及平行世界展開。詹朴擅長以針織、緹花及原創布料，打造如同小說角色般的服裝，讓一場時裝秀不只是展示新品，更像一段完整故事。

他的設計中常出現書本、鑰匙、骨骼、星球、時鐘等符號，色彩多以深藍、黑、白及低彩度色系為主，營造出理性、神祕又帶有東方氣息的科幻世界。

畢業後直接登上倫敦時裝週

詹朴畢業於輔仁大學織品服裝學系，之後進入英國皇家藝術學院攻讀女裝設計碩士。2013年畢業後，他隨即於倫敦時裝週發表APUJAN系列，將與台灣紡織產業共同開發的原創布料、音樂及東方針織元素帶進國際舞台。

他的針織作品曾獲法國時尚與蕾絲博物館收藏，除了女裝設計，也跨足雲門舞集舞衣、航空用品、餐飲制服及品牌聯名。

詹朴代表台灣設計師的另一條國際路線：不只輸出傳統文化符號，也輸出台灣紡織技術、跨界創意與完整的敘事能力。

台灣時尚設計師6：陳季敏｜JAMEI CHEN

以極簡剪裁傳達安靜的力量

陳季敏的設計不靠強烈圖騰或華麗裝飾吸引目光，而是以簡潔輪廓、細緻布料及俐落剪裁，表現成熟、自信又從容的女性形象。

她認為真正困難的時裝設計，是如何在看似簡單的線條中，找到最順眼的人體比例。JAMEI CHEN因此特別重視頂級面料、線條流暢度與服裝穿上身後的姿態，形成低調卻十分講究的品牌風格。

從埔里農村走進台灣時尚黃金年代

陳季敏出生於埔里農村，童年時常看著母親踩縫紉機替孩子做衣服。國中畢業後，她前往台北生活，曾在委託行工作，也從櫥窗設計進入時尚產業。

一次在法國觀看表演時，「Made in Taiwan」成為台下笑點，讓她下定決心回台創立能代表台灣的時裝品牌。1987年，JAMEI CHEN進駐中興百貨，最初以高級訂製禮服起家，逐漸成為台灣本土設計師品牌黃金年代的重要名字。

2005年，她操刀台灣高鐵員工制服，讓設計走出伸展台，進入大眾每天都能看見的生活場景。之後品牌更延伸至家居、花藝、餐飲及藝文空間，將時尚發展成一套完整生活哲學。

台灣時尚設計師7：方國強｜Khieng Atelier

把法式高級訂製工藝帶回台灣

方國強的設計核心是高級訂製服。他重視量身剪裁、手工刺繡、立體抓皺與服裝內部結構，作品多以晚禮服、婚紗及正式服裝為主，展現華麗、浪漫與精準工藝。

他從小移居法國巴黎，接受歐洲服裝文化薰陶，後來把正統法式Haute Couture高級訂製服的製作觀念帶回台灣，因此被台灣時尚圈稱為「高級訂製服教父」。

從法式高訂走向東方工藝

Khieng Atelier的作品不只延續法式訂製傳統，也逐漸加入東方刺繡與文化工藝。例如品牌曾以花園為靈感，使用京繡製作高級訂製系列，將細緻花卉、手工刺繡與西式禮服輪廓結合。

除了個人訂製服，方國強也跨足企業制服及客製設計。相較大量生產的成衣，高級訂製服需要設計師、版師、刺繡師與縫製團隊投入大量時間，也讓方國強的品牌成為保存傳統服裝工藝的重要力量。