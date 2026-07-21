小隻女必收長腿神鞋！李沐穿HOGAN「秒增高6.5cm」驚呼：像踩在雲朵上

迎接品牌創立 40 週年，義大利奢華休閒品牌 HOGAN 2026 秋冬系列以「Above the City」為靈感，將米蘭都會的極簡美學純粹昇華。新生代人氣女星李沐今日以一身低調奢華的品牌夾克，搭配最新 Maxi 球鞋亮麗現身。身為小個子女孩的她，一穿上立刻被「神級比例」驚豔，直呼：「鞋子超級輕巧，就像踩在雲朵上一樣，瞬間增高 6.5 公分，整個人比例變超好！」

圖片來源：品牌提供

在挑選鞋款時，李沐透露自己腳型偏窄，因此「好穿」與「能讓雙腳顯修長」是絕對關鍵。她笑說小隻女真的很需要靠增高鞋來增加自信，而 HOGAN 最吸引她的正是那份「毫不費力」的高級感。她更以自身職業巧妙比喻：「HOGAN 就像是戲劇中『做足準備的演員』，充滿底蘊且歷久彌新。」

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提到即將到來的父親節與七夕情人節該怎麼送禮？李沐展現貼心一面，強調如果買給爸爸，媽媽的份也絕對不能少！她認為自己腳上這雙就非常適合送給媽媽，而復古百搭的「德訓鞋」則是爸爸的首選，當作情侶鞋穿也超級甜蜜。至於若要挑一雙鞋去旅行，她毫不猶豫選擇了腳上的厚底鞋：「走一整天也毫不費力！」

李沐愛不釋手的，正是 HOGAN 熱賣的「Hi-Fi 系列」老爹鞋。本季以輕量化 EVA 厚底結合流線凹槽，打造極具視覺張力的外型。品牌更寵粉推出兩款「全台獨家限定配色」：「大理石白與鑽白星砂」會隨著步伐折射出銀河般的細緻光芒；「大理石白與櫻花粉」則精準直擊少女心，堪稱今年秋冬必收的夢幻逸品。此外，Hi-Fi 家族更破格推出全新襪靴與羔毛款式，以「上緊下寬」的針織貼合設計，打造出最強的顯瘦效果。

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懂穿的時髦精都知道，今年鞋櫃絕對少不了一雙「德訓鞋」！HOGAN Cool 系列再度喚醒 80 年代復古靈魂，結合現代摩登廓形，除了 3.2 公分的平底款，更推出 5.6 公分厚底的 Double Cool 設計。告別冬日的沉悶，本季大膽注入酒紅、橄欖綠、甜美餅乾色與自帶仙氣的晨霧灰，完美詮釋內斂而從容的都會奢華，讓妳的每一步都自帶高級感！

圖片來源：品牌提供，Hogan Double Cool拱廊米與西西里深橄欖logo皮革女士休閒鞋-NT21,800、H641大理石白與焦糖棕拼接小羊皮女士休閒鞋-NT24,500

圖片來源：品牌提供，Maxi I Active米蘭夜空黑與大理石白logo皮革女士休閒鞋-NT20,300、Hi-Fi大理石白與櫻花粉logo皮革女士休閒鞋-NT20,500(台灣限定色)

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白鹿絕美演繹 JIMMY CHOO 2026 夏日大片！全新「水晶芭蕾舞鞋、丹寧 HOBO 包」打造毫不費力的都會優雅

迎接璀璨盛夏，JIMMY CHOO 正式發佈 2026 夏日形象廣告，由全球品牌代言人白鹿領銜演繹。在簡約純粹的場景與清新冷色調的畫面交織下，白鹿以一襲輕盈自在的夏日裝束，完美烘托出品牌本季兼具現代感與優雅氣息的代表單品，舉手投足間盡展自信、從容且「毫不費力」的高級時尚魅力。

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夢幻仙氣「水晶芭蕾舞鞋」：JADE 系列

芭蕾舞鞋熱潮持續延燒！本季全新登場的 JADE 芭蕾平底鞋，嚴選極致柔軟細膩的 NAPPA 小羊皮精心打造。

鞋口採用別緻的自然抓皺工藝，勾勒出柔和且貼合足部線條的輪廓。鞋背上點綴了鑲嵌璀璨水晶的細緻鞋帶，在絕佳的舒適腳感與精緻工藝之間取得完美平衡，為日常穿搭注入低調卻閃耀的迷人女人味。

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夏日率性「時髦丹寧」：BAR HOBO 包款

與絕美鞋款同步亮相的，還有話題度極高的 BAR HOBO 包款系列。本季為經典廓形換上充滿活力的全新面貌，選用全新丹寧材質，透過細膩的交織紋理與自然仿舊刷色，完美展現輕鬆率性的夏日氛圍，為品牌標誌性的俐落包型注入了獨特的街頭活力。無論是搭配都會通勤裝束，還是週末的浪漫度假長裙，皆能輕鬆展現時髦與實用兼具的現代風格，無疑是夏季衣櫥中的百搭神隊友。