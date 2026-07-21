午後雷雨也不怕！FIKKA「Air Walker月球漫步」洞洞鞋，極簡外型兼顧排水與止滑，雨天也能美美出門

AI重點 文章重點整理： 重點一： FIKKA推出Air Walker月球漫步洞洞鞋，募資半月破500萬元。

FIKKA推出Air Walker月球漫步洞洞鞋，募資半月破500萬元。 重點二： 14孔導水鞋床搭配AirBase™緩衝，強調排水與舒適腳感。

14孔導水鞋床搭配AirBase™緩衝，強調排水與舒適腳感。 重點三：單腳225克、深止滑紋路與極簡外型，適合通勤穿搭。

台灣夏天不只炎熱，突如其來的午後雷陣雨，也經常讓精心搭配的鞋款瞬間濕透。想要穿得輕鬆、保持足部乾爽，又不願意為了機能犧牲造型，洞洞鞋便成為不少人的夏季穿搭選擇。 新創鞋履品牌FIKKA近期於嘖嘖募資平台推出「Air Walker月球漫步洞洞鞋」，以輕量、排水與極簡設計為特色。根據品牌提供資料，專案上線約半個月，已有超過3,000人參與支持，銷售突破5,000雙，募資金額超過新台幣500萬元。

14孔導水鞋床，因應台灣潮濕多雨氣候

傳統洞洞鞋雖然方便清洗，卻常讓人擔心鞋內積水、久穿悶熱，或在濕滑路面行走時缺乏安全感。

Air Walker月球漫步洞洞鞋針對台灣海島型氣候，設計14孔立體導水鞋床。鞋內的孔洞與導流結構，晴天時有助於空氣流通，雨天踩到積水後，也能加快鞋內排水，減少雙腳長時間浸泡在水中的黏膩感。

鞋款同時搭載品牌所稱的AirBase™緩衝科技，透過鞋底結構分散行走時的壓力，提供較柔軟的踩踏感。無論是每日搭捷運、走路上下班，或是假日安排長時間逛街，都能減輕厚重鞋款帶來的負擔。

單腳約225克，通勤、旅行都能輕鬆穿

對於需要長時間走路的人來說，鞋子的重量也會直接影響穿著感受。

Air Walker採用一體成型EVA材質，單腳重量約225克，主打輕量、柔軟與容易清潔。鞋底則加入較深的止滑紋路，提升雨天、人行道或戶外地面的抓地力。

除了日常通勤，鞋款也適合穿去海邊、露營、親子出遊及旅行。遇到鞋面沾到泥沙或雨水時，可直接以清水清潔，不需要花費太多時間保養，對生活步調忙碌的人而言相對方便。

不過，任何鞋款的止滑效果仍會受到地面材質、積水程度與鞋底磨損狀況影響，在磁磚、斜坡或青苔路面行走時，仍應放慢腳步。

Air Walker月球漫步洞洞鞋於嘖嘖募資期間提供經典白、百搭黑與靜謐藍三款質感配色，完美展現個人生活態度的風格單品，另於ChooShop官網提供深灰、卡其杏色的選擇。（圖／品牌提供）

擺脫圓鈍印象，流線鞋型更容易融入穿搭

近年洞洞鞋逐漸從戶外休閒用品，轉變為街頭與都會穿搭的一部分。比起常見的寬圓鞋頭，Air Walker採用較俐落的一體成型流線輪廓，呈現帶有未來感的極簡風格。

募資期間推出經典白、百搭黑及靜謐藍三款配色，ChooShop官方通路另有深灰與卡其杏色可選。低彩度色系不會過度搶眼，能搭配牛仔褲、工裝褲、長裙或運動套裝，也適合近年流行的戶外機能風與Smart Casual穿搭。

想讓洞洞鞋穿起來更有都會感，可以掌握以下搭配方向：

俐落通勤風

以黑色洞洞鞋搭配寬版西裝褲、合身背心或短版襯衫，利用同色系拉長視覺比例。

清爽休閒風

白色鞋款搭配牛仔短褲、棉質長裙及簡約上衣，適合夏日逛街或週末出遊。

戶外機能風

選擇深灰或靜謐藍，搭配工裝褲、防曬外套與尼龍包款，營造實穿又有層次的造型。

溫柔低彩度穿搭

卡其杏色可搭配奶油白、燕麥色或大地色系服裝，降低洞洞鞋的休閒感，呈現較柔和的日常風格。

北、中、南開放實體試穿

鞋款是否舒適，除了材質與重量，也和每個人的腳型、腳背高度及尺寸選擇有關。為了讓消費者實際感受鞋款的包覆度與踩踏感，品牌於募資期間在北、中、南設置體驗據點，包括台北西門誠品、台中誠品綠園道及高雄夢時代。

商品正式上市後，預計也可於全台ChooShop門市體驗。購買前建議實際試穿，並確認腳趾前方是否保留足夠空間；若平時習慣穿襪子，試鞋時也可帶著常穿的襪款，尺寸判斷會更準確。

募資期間推出早鳥優惠

依品牌公布資訊，嘖嘖募資早鳥方案至8月17日前開放，贊助者可用較未來市售價優惠的價格購入。活動期間另贈送同系列「月球漫步拖鞋」，結帳時輸入折扣碼「FIKKA」，可再折抵100元，方案價格與贈品內容仍以募資頁面即時公告為準。

在雨季頻繁、講求舒適與效率的生活型態下，洞洞鞋早已不再只是臨時外出或玩水時的備用鞋。當排水、緩衝與簡約設計被整合在同一雙鞋中，也讓機能鞋履有機會自然融入通勤與日常穿搭。