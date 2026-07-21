臉垮、暗沉、擦什麼都無感？5大蜂王乳保養新品 蜂王乳晚霜、能量筆、7天凍晶，過勞肌急救清單曝光

保養擦了不少，臉卻還是看起來乾、暗、累，甚至早上醒來輪廓像被枕頭一起「睡垮」？近年蜂王乳再度成為抗老保養熱門關鍵字，而且早已不只停留在滋潤乳霜。新一代蜂王乳保養開始結合A醇、胜肽、外泌體、PDRN、維他命C與玻尿酸，從日常撫紋、乾燥修護到熬夜急救，使用情境變得更明確。

這次整理OZIO、LUDEYA與嬌蘭3大品牌蜂王乳新品。想嘗試A醇又怕乾燥的人，可以從OZIO的蜂王乳A醇精華開始；肌膚總是乾癟、疲態明顯，可鎖定LUDEYA精華與乳霜；經常熬夜、想加強夜間保養的人，嬌蘭則一次推出晚霜、急救筆與7天密集凍晶。

蜂王乳擦臉有什麼特色？它比較像保養裡的「修護隊友」

提到蜂王乳，很多人第一個想到的是滋補食品，保養品會將它運用在滋潤、維持肌膚柔嫩度與修護型配方中。不過，選購蜂王乳保養時，不必只盯著「有沒有蜂王乳」。真正影響使用感受的，還包括它搭配了哪些成分、產品質地，以及是否符合自己的膚況。例如，蜂王乳加上A醇，重點偏向撫平粗糙與改善老化痕跡；結合神經醯胺、乳木果油，會更偏向乾燥修護；搭配維他命C或PDRN，則多以提亮、澎潤與疲態保養為主。

OZIO蜂王乳A醇緊緻精華EX：怕A醇太刺激，可從保濕型配方入門

OZIO 蜂王乳A醇緊緻精華EX。圖片來源：品牌提供

想嘗試A醇，卻曾被乾燥、脫皮或緊繃感嚇退，可以注意OZIO全新「蜂王乳A醇緊緻精華EX」。蜂王乳成分為基底，再將0.3%純A醇、植物來源補骨脂酚與新世代A醇HPR放進同一瓶，鎖定毛孔粗糙、膚色不均、細紋與彈力流失等問題。除了A醇組合，配方也加入5種胜肽及7種神經醯胺，希望在使用A醇的同時兼顧保濕與屏障照顧，特別適合想升級晚間抗老保養，又不想第一天就把肌膚逼到極限的人。

A醇新手不需要一開始天天擦，可以先採「用一天、休息兩天」的方式觀察，再逐漸調整至隔天使用。皮膚偏乾的人，也能先擦保濕凝露或乳霜，再使用A醇精華，最後補上一層保濕產品，形成常見的「A醇三明治」擦法。OZIO蜂王乳A醇緊緻精華EX容量：30g、價格：NT$1,140

OZIO 蜂王乳A醇緊緻精華EX。圖片來源：品牌提供

LUDEYA瑰泌新生系列：蜂王乳加入外泌體、玫瑰PDRN，乾癟疲態肌一次補水

LUDEYA露緹雅 「瑰泌新生系列」。圖片來源：品牌提供

LUDEYA全新瑰泌新生系列，將蜂王乳與近年話題度很高的牛奶外泌體、玫瑰PDRN結合，推出精華與乳霜兩款產品。比起只處理單純乾燥，這組更偏向為看起來疲憊、缺乏光澤與澎潤感的肌膚加強修護。「LUDEYA蜂王玫瑰微泌精華」搭載牛奶外泌體、玫瑰PDRN與4,600顆微晶球包覆技術，並加入蜂王乳及二裂酵母。適合保養步驟不想太繁複，卻希望同時照顧乾燥、暗沉與細紋的人。

LUDEYA露緹雅 瑰泌新生系列。圖片來源：品牌提供

後續可搭配「LUDEYA蜂王玫瑰微泌新生霜」，也就是品牌人氣「金磚霜」的升級版本。配方延續蜂王乳、日本胎盤素及二裂酵母，再加入牛奶外泌體與玫瑰PDRN；綿密霜體中還有乳木果油，適合晚間作為最後一道鎖水步驟。內附的T字導入棒可從下巴沿著輪廓向上滑至耳側，再由鼻翼往太陽穴帶，按摩時力道不必太重，重點是讓霜體均勻延展。乾性肌膚可以精華、乳霜一起使用；混合肌則可將乳霜集中擦在兩頰、嘴角等容易乾燥的位置。

LUDEYA蜂王玫瑰微泌精華容量：35ml、價格：NT$5,680；LUDEYA蜂王玫瑰微泌新生霜容量：60ml、價格：NT$5,680。

LUDEYA露緹雅 瑰泌新生系列。圖片來源：品牌提供

嬌蘭皇家蜂王乳提拉塑顏霜：晚間像替肌膚敷上一層緊緻繃帶

【嬌蘭】皇家蜂王乳提拉塑顏霜。圖片來源：品牌提供

嬌蘭皇家蜂王乳系列全新推出「皇家蜂王乳提拉塑顏霜」，鎖定夜間保養與輪廓緊緻。配方結合三種黑蜂蜂蜜與蜂王乳精萃，並搭配品牌緊緻塑顏科技，質地加入蜂蠟，塗開後具有較明顯的包覆感。它不像白天乳霜追求輕薄無感，更像睡前替肌膚蓋上一層柔軟保護膜，適合晚上開冷氣、肌膚容易乾，或早上醒來經常覺得臉頰鬆垮、缺少飽滿感的人。

使用時可先將乳霜在掌心稍微溫熱，再由下巴沿下顎線往耳側帶，接著從嘴角往顴骨方向向上按摩。與其用力拉扯肌膚，更建議利用掌心輕壓，讓霜體慢慢貼合。嬌蘭皇家蜂王乳提拉塑顏霜容量：50ml、價格：NT$6,900。

嬌蘭皇家蜂王乳瞬效能量筆：昨晚只睡4小時，早上先救眼周疲態

【嬌蘭】皇家蜂王乳瞬效能量筆。圖片來源：品牌提供

熬夜最容易被看出來的位置，通常不是整張臉，而是眼下暗沉、眼尾乾紋與眉間疲態。嬌蘭全新「皇家蜂王乳瞬效能量筆」便將使用範圍鎖定在眼周及臉部中央容易顯疲憊的位置。配方結合烏埃尚島黑蜂蜂蜜、玻尿酸、咖啡因及維生素C衍生物，主打保濕、提亮與緊緻。筆狀包裝方便精準塗抹，可以用在眼下、眼尾、眉間及額頭細紋處，適合熬夜後保養，或重要場合前的局部急救。

塗抹眼下時，可由眼頭輕輕滑向太陽穴；眉間則從眉心往上帶至額頭。眼周肌膚較薄，不需要用力來回按摩，輕點、輕滑就足夠。嬌蘭皇家蜂王乳瞬效能量筆容量：15ml，價格：NT$2,250

嬌蘭皇家蜂王乳激活能量凍晶：7天密集保養，專救「擦什麼都無感」的疲憊肌

【嬌蘭】皇家蜂王乳激活能量凍晶。圖片來源：品牌提供

保養品沒換，擦法也沒改，但遇到長期熬夜、出差、壓力大或換季時，肌膚就是看起來灰灰乾乾，這種情況很像進入保養「停滯期」。嬌蘭全新「皇家蜂王乳激活能量凍晶」便是針對這種過勞疲憊肌設計的密集型產品。每顆凍晶含有20%維他命Cg，並結合玻尿酸與黑蜂蜂蜜，透過冷凍乾燥技術將成分濃縮封存。它不能直接乾擦，使用時需取出一顆凍晶放在掌心，再滴入10滴「皇家蜂王乳平衡油精華」，待晶球融化後塗抹於臉部與頸部。

一組共有7顆，設定為連續7天的密集修護療程，比較適合旅行回來、連續熬夜、重要活動前，或換季時膚況顯得乾燥疲憊的階段使用，不需要一年四季天天加入例行保養。嬌蘭皇家蜂王乳激活能量凍晶建議售價：NT$2,250

蜂王乳保養怎麼選？

【嬌蘭】皇家蜂王乳系列。圖片來源：品牌提供

如果主要困擾是毛孔粗糙、膚色暗沉，並想開始嘗試A醇，可選OZIO蜂王乳A醇緊緻精華EX。若肌膚長期乾燥、看起來不夠澎潤，想用精華與乳霜完成整套保養，可選LUDEYA瑰泌新生系列。

若在意夜間保濕、輪廓緊實感，可以使用嬌蘭皇家蜂王乳提拉塑顏霜；經常熬夜、眼周疲態明顯，則可選瞬效能量筆。遇到連續加班、旅行後膚況停滯，才需要考慮7天密集使用的激活能量凍晶。

蜂王乳保養FAQ

醫美、彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

Q1：蜂王乳保養有哪些常見用途？

蜂王乳在保養品中常被放進滋潤、修護及抗老型配方，適合肌膚乾燥、缺乏光澤或希望加強彈潤感的人。不過，實際效果要看整體配方。蜂王乳搭配A醇，重點偏向膚質更新與撫紋；搭配神經醯胺或油脂，則更著重保濕與屏障照顧。

Q2：蜂王乳和蜂蜜是一樣的成分嗎？

不一樣。蜂蜜是蜜蜂採集花蜜後製成，蜂王乳則是工蜂分泌、用來餵養蜂王及幼蟲的物質。在保養品中，品牌可能單獨使用蜂王乳，也可能同時加入蜂蜜、蜂蠟或其他蜂製成分，因此購買時可以直接查看成分表與產品說明。

Q3：蜂王乳保養適合幾歲開始使用？

沒有固定年齡。與其看歲數，不如看膚況。肌膚開始出現乾燥、粗糙、缺乏光澤，或因熬夜讓疲態變得明顯，就能使用保濕修護型蜂王乳產品；若配方同時含有A醇、高濃度維他命C等成分，則要依自身耐受度慢慢加入。

Q4：油性肌膚可以使用蜂王乳保養嗎？

可以，但要挑質地。油性或混合性肌膚可優先選精華、凝露等較輕盈產品，乳霜則集中擦在容易乾燥的兩頰與嘴角。「含蜂王乳」不代表一定油膩，真正影響膚感的是乳化方式、油脂比例與整體配方。

醫美、彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

Q5：敏感肌可以擦蜂王乳嗎？

敏感肌使用任何新產品前，都建議先做局部測試。可先在耳後或下顎線少量使用，連續觀察數天，確認沒有明顯泛紅、刺癢或腫脹，再擴大至全臉。若本身對蜂蜜、蜂膠、蜂王乳或其他蜂製品曾有過敏反應，使用外用產品前更應謹慎，出現不適就要立即停用。

Q6：蜂王乳保養白天、晚上都可以擦嗎？

一般保濕修護型產品早晚都能使用，但仍要看其他成分。

含A醇的產品通常建議晚上使用，白天做好防曬；質地濃郁的晚霜也較適合夜間。急救筆、清爽精華則可依產品說明安排在早晚保養中。

Q7：蜂王乳可以和A醇一起使用嗎？

可以，市面上已有將蜂王乳與A醇放進同一配方的產品。但A醇本身可能造成乾燥或不適，新手建議從低頻率開始，並搭配單純的保濕乳霜。同一晚先不要再疊加酸類去角質、磨砂或其他高刺激產品，以免肌膚一次承受太多。

Q8：蜂王乳保養可以和維他命C一起使用嗎？

通常可以，但需要注意產品類型與肌膚耐受度。穩定型維他命C衍生物常被直接加入蜂王乳產品中；如果分別使用兩瓶高濃度活性保養，敏感肌可安排早晚分開，減少刺激風險。

醫美、彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

Q9：蜂王乳乳霜一定要厚敷才有效嗎？

不需要。乳霜用量以能均勻覆蓋全臉、擦完不黏膩為原則。乾燥位置可以多加一層，出油明顯的T字部位則薄擦。一次塗得太厚，未必能讓效果加倍，還可能增加黏膩、悶住的不舒服感。

Q10：蜂王乳保養多久能看到變化？

保濕與柔嫩感可能較快感受到，但細紋、膚色與緊實度通常需要持續使用一段時間觀察。建議至少完整使用數週，並在相同光線下記錄肌膚狀態。若同時經常熬夜、不防曬，再昂貴的保養品也很難獨自扛住所有老化壓力。