淡香水、淡香精差在哪？2026淡香精新品推薦！GUCCI金燦白花、資生堂禪意香，PRADA像天生自帶體香

香水就像穿搭的最後一個步驟，明明看不見，卻能偷偷改變整個人的氣場。2026年GUCCI、資生堂與PRADA帶來3款風格完全不同的女性淡香精，從精緻花香、療癒木質到日常耐聞的貼膚香氣都有。這篇除了整理新品特色，也一次解答淡香精、淡香水、香水與濃香精差在哪裡，第一次買香水也可以買到最適合的品項。

GUCCI花悅金燦女性淡香精：穿洋裝、戴耳環時就想噴這瓶

GUCCI花悅金燦女性淡香精。圖片來源：品牌提供

喜歡白花香，卻又擔心味道太成熟、太有距離感，可以鎖定全新GUCCI花悅金燦女性淡香精。它延續GUCCI Bloom花悅系列經典的白花香氣，以茉莉花原精與晚香玉原精為主角，再加入帶有杏桃果香及柔滑乳香感的金燦花韻，讓整體香氣變得更明亮、柔潤。

剛噴上時，像一束曬過陽光的白色花朵，既有茉莉的清新綠意，也帶著淡淡杏桃甜香；過一段時間後，晚香玉的性感氣息才慢慢浮現，華麗卻不會一下子太濃。很適合約會、婚宴、聚餐，或穿襯衫、洋裝，想讓造型多一點精緻女人味的日子。

GUCCI花悅金燦女性淡香精瓶身也走一眼就能認出的精品路線，以象牙白漆面搭配金色花卉圖騰，金色紋樣一路延伸至外盒。放在化妝台上像一件小型擺飾，也很適合當成生日或節日禮物。

GUCCI花悅金燦女性淡香精10ml／NT$1,400、30ml／NT$3,350、50ml／NT$4,800、100ml／NT$6,500

GUCCI花悅金燦女性淡香精。圖片來源：品牌提供

資生堂ZEN入禪之境淡香精：忙了一整天，聞起來像終於可以休息

資生堂ZEN入禪之境淡香精。圖片來源：品牌提供

若你不喜歡太甜、太高調的香氣，資生堂ZEN入禪之境淡香精會是相對安靜耐聞的選擇。資生堂最早於1964年推出經典香氛「ZEN禪」，2026年再攜手調香師Florian Gallo重新詮釋，將傳統東方禪意變成更貼近現代生活的花香木質調。前段的佛手柑與茉莉帶著清新空氣感，像早晨推開窗戶時吹進房間的第一陣風；中間慢慢出現柔軟的鳶尾花與礦物氣息，沒有強烈甜味，反而有一種乾淨、平穩的感覺；最後以香草和雪松木收尾，留下溫暖卻不厚重的木質香。

它很適合上班、開會、閱讀或一個人待在咖啡廳時使用，不會香到比本人先進電梯，靠近時卻能聞到舒服氣息。瓶身以透明玻璃搭配實木瓶蓋，線條圓潤又簡約，喜歡木質家具、低彩度穿搭及安靜生活感的人，可能連瓶子都會一起愛上。

資生堂ZEN入禪之境淡香精30ml／NT$2,700、50ml／NT$3,800、100ml／NT$5,200

資生堂ZEN入禪之境淡香精。圖片來源：品牌提供

PRADA PARADOXE唯我莫測淡香精：洗完澡的乾淨香，再多一點高級感

右：PRADA Beauty唯我莫測香精-馥果榛境；左：唯我莫測淡香精-幻花香境。

PRADA PARADOXE唯我莫測淡香精走的是近年很受歡迎的偽體香路線。它不會讓人一聞就覺得「今天噴了很濃的香水」，比較像剛洗完澡、衣服曬過太陽，本身自然帶著乾淨又柔軟的味道。香氣從帶有露水綠意的橙花開始，接著加入溫暖琥珀，最後留下柔棉般的麝香與淡淡奶香。整體甜度不高，也不會太粉，像乾淨床單、柔軟毛衣與溫熱肌膚交疊出的貼膚香氣，上班、逛街、吃飯或第一次約會都很好搭。

同系列另有髮香噴霧及全新唯我莫測奢潤護手霜，可以先用護手霜替雙手打底，再噴少量淡香精，最後將髮香噴霧帶過髮絲。比起直接把香水連噴好幾下，這種疊香方式聞起來更柔和，也更像自然散發的香氣。

PRADA PARADOXE唯我莫測淡香精30ml／NT$3,600、50ml／NT$4,750、90ml／NT$6,750

PRADA Beauty_【唯我莫測淡香精】。圖片來源：品牌提供

淡香水、淡香精、香水、濃香精差在哪裡？

買香水時經常會看到淡香水、淡香精、香水、濃香精等名稱，最簡單的理解方式，就是看香氣有多明顯、通常能陪伴多久，以及需不需要中途補噴。一般來說，香氛濃度愈高，香氣會更完整，停留時間也往往較長；不過實際表現還是會受到香調、天氣、個人膚況及噴法影響，並非濃度最高就一定最好聞。

淡香水：想要清爽、不怕噴過頭

BVLGARI 歡沁玫香淡香水。圖片來源：品牌提供

淡香水Eau de Toilette，常縮寫為EDT。它的氣味通常比較輕盈，剛噴上時清新感明顯，散開速度也比較快。很適合夏天、通勤、上課或長時間待在辦公室。平常不常噴香水，擔心一失手就讓整間電梯只剩自己的味道，從淡香水開始會比較安心。淡香水的香氣常見約可停留數小時，中午或傍晚可能需要補噴一次，但柑橘、花香、木質等不同香調，實際持香感也會有差異。

淡香精：從上班用到約會最剛好

YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供

淡香精Eau de Parfum，縮寫為EDP，也是這次GUCCI、資生堂及PRADA新品採用的香氛類型。它的香氣通常比淡香水更飽滿，前、中、後段的變化也比較容易被感受到。早上出門噴，到了下午或傍晚，身上通常還能留下淡淡尾韻，不用一直從包包拿出香水補噴。對多數人而言，淡香精是日常使用率很高的選擇。上班不會顯得太隨便，下班直接去約會或聚餐也撐得住，想買一瓶從白天用到晚上的香水，可以先從EDP開始試。常見持香感約4至8小時，但仍會因配方及使用者而不同。

濃香精：少量就有存在感

EX NIHILO 迷幻樂土濃香精。圖片來源：官方提供

濃香精通常會標示為Parfum、Perfume或Extrait de Parfum，香氣較集中，不需要像身體噴霧一樣連按好幾下。它適合秋冬、晚宴、正式聚會，或喜歡木質、琥珀、香草等深沉香氣的人。只要少量點在手腕、耳後或鎖骨，就能隨著體溫慢慢散發。

不過，濃香精不一定聞起來最嗆。有些配方反而更貼近肌膚，不會飄滿整個空間，只有靠近時才聞得到，呈現低調又有深度的氣味。因為香氣較集中，價格通常也會比淡香水或淡香精高。

一句話找到適合自己的香水

喜歡清爽、怕香味太明顯，可以先選淡香水。希望上班、聚餐、約會都能用，淡香精通常最實穿。不喜歡經常補噴，或偏愛深沉、有層次的香氣，可以試試濃香精。

真正挑選時，也能從平常喜歡的沐浴乳、洗髮精或居家香氛開始想。偏愛洗完澡的乾淨味道，可以找麝香、皂香；喜歡花店氣息，可從玫瑰、茉莉及晚香玉入門；偏愛沉穩氛圍，則能鎖定雪松、檀香或其他木質調。

淡香精FAQ

Jennifer Lopez閃耀女神女性淡香水 & 星鑽幻夢女性淡香精。圖片來源：品牌提供

Q1：淡香精真的可以香一整天嗎？

不一定，但通常比淡香水更容易留下完整尾韻。淡香精常見持香感約4至8小時，到了晚上可能只剩靠近皮膚才聞得到的味道。天氣熱、流汗多、皮膚偏乾，香氣可能散得比較快；木質、麝香、香草等香調，通常又比輕盈柑橘香更容易留下來。

Q2：淡香精一次噴幾下最剛好？

日常上班可以先從2下開始，例如後頸1下、胸前或手肘內側1下。戶外活動或空間比較開闊時，再依香氣濃淡增加。香水不是噴愈多就一定愈持久。一次噴太多，自己可能很快聞習慣，旁邊的人卻還在承受濃烈香氣，少量再視情況補噴會更自然。

Q3：香水噴在哪裡最持久？

後頸、耳後、鎖骨、手腕及手肘內側，都是常見的噴香位置。這些地方會隨著體溫與動作，讓香氣慢慢散開。經常洗手的人，噴在手腕可能很快就被洗掉，可以改噴後頸或手肘內側；想讓別人靠近時才聞到，可以噴在胸前或鎖骨附近。

kuoca抹茶拿鐵淡香精。圖片來源：品牌提供

Q4：噴完香水可以摩擦手腕嗎？

不建議用力搓揉。噴完後讓香水自然乾燥即可，來回摩擦會產生熱度，也可能讓剛開始較輕盈的香氣更快散去。已經習慣左右手腕碰一下的人，可以改成輕輕點碰，不必像洗手一樣來回搓。

Q5：為什麼朋友噴起來很好聞，換到自己身上卻不一樣？

香水碰到每個人的體溫、皮脂及肌膚狀態後，味道都可能出現變化。同一瓶香水，有些人會聞到較明顯的甜味，有些人則可能讓木質或麝香更加突出。試香紙只能幫助判斷大方向，真正想知道適不適合，最好噴在自己的皮膚上，先去逛街或喝杯咖啡，過一兩個小時再聞一次。

Q6：淡香精適合夏天嗎？

可以，重點是選對香調及控制噴量。夏天可以優先找柑橘、茶香、綠意、清新花香或乾淨麝香，並從少量開始。濃甜香草、厚重琥珀及氣味強烈的白花香，可以留到晚上、冷氣房或天氣稍微涼一點時使用。

Perfumer H 玫瑰與昆蟲淡香精。圖片來源：品牌提供

Q7：怎麼讓淡香精維持得更久？

香氣通常在較滋潤的肌膚上停留得比較好。洗完澡後可以先擦無香味乳液，再將香水噴在後頸、手肘內側或鎖骨等位置。也可以搭配同系列的身體乳、護手霜或髮香噴霧，但每一層都不需要下重手。淡淡堆疊，比一次把香水噴滿全身更自然。

Q8：香水可以噴在衣服上嗎？

可以，但要先注意布料。衣物不像肌膚會出油、流汗，因此香氣有時能留得更久，不過白色、絲質或特殊面料可能留下痕跡。建議先在衣服不明顯處測試，噴灑時也不要將瓶口貼著衣服，保持一點距離，讓香霧均勻落下。

Q9：香水可以直接噴頭髮嗎？

一般香水多含酒精，頻繁直接噴在乾燥髮尾，可能讓髮絲感覺更乾。可以先噴在梳子上，稍微等一下再梳過頭髮，或直接選擇為髮絲設計的髮香噴霧。

Narciso Rodriguez 全新 for her 純淨繆思淡香精。圖片來源：品牌提供

Q10：完全不知道自己喜歡什麼香味，該怎麼挑？

先從生活中已經喜歡的味道找線索。喜歡洗完澡的乾淨感，可以試麝香、皂香或棉質香；喜歡甜甜暖暖的氣味，可以找香草、琥珀或奶香；喜歡花店感，則可以從玫瑰、茉莉、橙花及晚香玉開始。試香時一次不要噴太多款，否則很快就分不出差別。可以先挑2至3瓶噴在試香紙上，再選最喜歡的一瓶噴在手腕，等香氣慢慢變化後再決定。

Q11：第一次買香水，選淡香水還是淡香精？

平常怕香、常待在教室或小型辦公室，可以先選淡香水；希望香氣維持久一點，上班、聚餐、約會都能使用，淡香精通常更實用。沒有哪一種一定比較高級，真正重要的是香氣是否符合你的生活習慣，以及噴上後會不會讓自己心情變好。